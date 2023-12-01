Правительство Хакасии выбрало российскую платформу управления серверной виртуализацией

«Группа Астра» приступила к внедрению платформы управления серверной виртуализацией VMmanager для правительства Хакасии. Созданной виртуальной средой будут пользоваться более 250 сотрудников, также ее применение позволит повысить уровень отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры и обеспечит надежное хранение данных. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Группа Астра» развернет для заказчика системы хранения данных и виртуализации на платформе VMmanager. Данный проект стал продолжением сотрудничества ЦИНТ Республики Хакасии по линии цифровизации и импортозамещения, начатого в 2022 г. с поставки АТС от российской компании.

Ранее был реализован переход на розничную электронику российского производства, внесенные в реестр Минпромторга, и сейчас на очереди внедрение VMmanager — масштабируемой российской платформы для создания отказоустойчивой среды виртуализации и ее централизованного администрирования. Продукт объединяет физические серверы и сетевые хранилища в единый кластер виртуализации, поддерживает SAN и Ceph-хранилища. Применение VMmanager позволяет эффективно использовать вычислительные и сетевые ресурсы, также обеспечить высокий уровень надежности системы за счет НА-кластера, встроенного функционала для резервного копирования и микросервисной архитектуры.

«Мы искренне рады, что правительство Хакасии выбрало нашу платформу: это еще раз подтверждает, что нам удалось создать качественный продукт с востребованными возможностями. В виртуальной среде, которую мы создадим в рамках этого проекта, будут работать более 250 сотрудников, и мы с уверенностью можем сказать, что внедренное решение позволит им обеспечить сохранность данных, а также повысит уровень отказоустойчивости и стабильности инфраструктуры в целом», — сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

***

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.