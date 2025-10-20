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СОБЫТИЯ
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Корпоративные почтовые решения 2025
и возможности миграции (6 и 9 критериев соответственно), тип архитектуры и ряд др. Читать полностью Корпоративная почта-2025: от изолированного сервиса к стратегической платформе В 2025 г. к
|20.10.2025
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Корпоративная почта-2025: от изолированного сервиса к стратегической платформе
Ежедневно в мире отправляется свыше 400 миллиардов писем, и 2025 г. демонстрирует, что корпоративная почта становится все более сложным, регулируемым и стратегически важным элементом ИТ-инфраструктуры. Крупнейшие мировые провайдеры ввели жесткие правила: письма без корректной циф
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Корпоративные почтовые решения 2023
сти и других характеристик. Читать полностью Возможности современных корпоративных почтовых решений Корпоративная электронная почта является важной частью рабочего процесса в большинстве органи
|20.07.2023
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Корпоративная почта RuPost 2.2: новый уровень самодиагностики, эффективное масштабирование и актуальный функционал
ства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра»
|20.07.2023
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Возможности современных корпоративных почтовых решений
омившись с возможностями современных корпоративных почтовых решений, вы сможете лучше понять, как эти сервисы могут помочь вашей организации улучшить коммуникацию и повысить производительность. Почта Корпоративная почта — это система электронной почты, которую используют организации для обмена сообщениями между сотрудниками, клиентами и другими контактами. Корпоративная почта может и
|27.02.2023
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Корпоративная почта RuPost 2.0: масштабирование без ограничений и другая актуальная функциональность для крупных и малых компаний
k, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра»
|02.07.2021
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Из-за 18-месячной миграции в облако у IBM сломалась корпоративная почта. Сотрудники в ярости, их начали переманивать конкуренты
В IBM сломалась корпоративная почта Компания IBM в течение полутора лет никак не может завершить миграцию внутренних рабочих процессов в облако. По данным The Register, процесс затянулся и продолжается до сих
|27.04.2016
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StarForce запускает облачный сервис корпоративной защищенной почты
Сервис защищенной почты SFLetter.com, разработанный компанией StarForce, объявляет о запуске нового функционала: теперь письма и вложения в защищенном от копирования и пересылки формате можно отправля
|14.03.2013
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Digital Design выпустила новую «Защищенную почту» для iOS-устройств
рные узлы. Также был расширен состав функций и поддерживаемых продуктом стандартов и протоколов. «Защищенная почта» для iOS-устройств является программным средством защиты информации, позволя
|03.12.2008
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«Защищенная почта» 2.0: эффективное средство против спама от «ДиалогНауки»
новую версию сервиса аутсорсинга защиты систем электронной почты от нежелательной корреспонденции «Защищенная почта» 2.0. Сервис «Защищенная почта» предназначен для защиты корпоративной
|04.12.2007
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«Хостинг-Центр РБК» предложил решение для совместной работы в почте
Exchange-хостинга компании не несут затрат на размещение и администрирование собственных серверов. Корпоративная почта располагается на серверах «Хостинг-Центра РБК» и защищена средствами безо
Корпоративная почта и организации, системы, технологии, персоны:
|Тараканов Дмитрий 52 29
|Сивцев Илья 172 23
|Яценко Вадим 97 21
|Синьков Кирилл 73 14
|Орлик Сергей 83 13
|Трубочев Алексей 34 10
|Дергилёв Никита 44 10
|Геллерман Михаил 70 9
|Бугрецов Антон 23 8
|Кирдяшов Федор 30 7
|Климов Андрей 88 7
|Рудевский Антон 41 6
|Путин Владимир 3438 6
|Борисов Роман 32 5
|Головарян Захар 5 5
|Султангалиев Тимурбулат 18 5
|Тен Антон 46 5
|Козлов Максим 44 5
|Гуральник Павел 35 4
|Мухин Денис 54 4
|Царев Дмитрий 50 4
|Шмаков Антон 72 4
|Печенин Алексей 18 4
|Кузнецов Андрей 110 4
|Демидов Михаил 134 3
|Степанов Вячеслав 8 3
|Лопаткин Константин 8 3
|Паутов Евгений 20 3
|Мешавкин Дмитрий 12 3
|Петров Михаил 139 3
|Захаренко Максим 56 3
|Гутин Александр 20 3
|Корнеев Сергей 84 3
|Слизень Виталий 244 3
|Игнатова Людмила 38 3
|Николаев Алексей 21 3
|Кудж Станислав 40 3
|Кубарев Алексей 59 2
|Федотов Александр 11 2
|Малявкин Александр 24 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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