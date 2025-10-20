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Корпоративная почта Хостинг почты Exchange-хостинг Корпоративные почтовые решения Комплексная система защиты электронной почты

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


Корпоративные почтовые решения 2025

и возможности миграции (6 и 9 критериев соответственно), тип архитектуры и ряд др. Читать полностью Корпоративная почта-2025: от изолированного сервиса к стратегической платформе В 2025 г. к
20.10.2025 Корпоративная почта-2025: от изолированного сервиса к стратегической платформе

Ежедневно в мире отправляется свыше 400 миллиардов писем, и 2025 г. демонстрирует, что корпоративная почта становится все более сложным, регулируемым и стратегически важным элементом ИТ-инфраструктуры. Крупнейшие мировые провайдеры ввели жесткие правила: письма без корректной циф
Корпоративные почтовые решения 2023

сти и других характеристик. Читать полностью Возможности современных корпоративных почтовых решений Корпоративная электронная почта является важной частью рабочего процесса в большинстве органи
20.07.2023 Корпоративная почта RuPost 2.2: новый уровень самодиагностики, эффективное масштабирование и актуальный функционал

ства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра»

20.07.2023 Возможности современных корпоративных почтовых решений

омившись с возможностями современных корпоративных почтовых решений, вы сможете лучше понять, как эти сервисы могут помочь вашей организации улучшить коммуникацию и повысить производительность. Почта Корпоративная почта — это система электронной почты, которую используют организации для обмена сообщениями между сотрудниками, клиентами и другими контактами. Корпоративная почта может и
27.02.2023 Корпоративная почта RuPost 2.0: масштабирование без ограничений и другая актуальная функциональность для крупных и малых компаний

k, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра»

02.07.2021 Из-за 18-месячной миграции в облако у IBM сломалась корпоративная почта. Сотрудники в ярости, их начали переманивать конкуренты

В IBM сломалась корпоративная почта Компания IBM в течение полутора лет никак не может завершить миграцию внутренних рабочих процессов в облако. По данным The Register, процесс затянулся и продолжается до сих

27.04.2016 StarForce запускает облачный сервис корпоративной защищенной почты

Сервис защищенной почты SFLetter.com, разработанный компанией StarForce, объявляет о запуске нового функционала: теперь письма и вложения в защищенном от копирования и пересылки формате можно отправля
14.03.2013 Digital Design выпустила новую «Защищенную почту» для iOS-устройств

рные узлы. Также был расширен состав функций и поддерживаемых продуктом стандартов и протоколов.   «Защищенная почта» для iOS-устройств является программным средством защиты информации, позволя
03.12.2008 «Защищенная почта» 2.0: эффективное средство против спама от «ДиалогНауки»

новую версию сервиса аутсорсинга защиты систем электронной почты от нежелательной корреспонденции «Защищенная почта» 2.0. Сервис «Защищенная почта» предназначен для защиты корпоративной
04.12.2007 «Хостинг-Центр РБК» предложил решение для совместной работы в почте

Exchange-хостинга компании не несут затрат на размещение и администрирование собственных серверов. Корпоративная почта располагается на серверах «Хостинг-Центра РБК» и защищена средствами безо

Публикаций - 461, упоминаний - 477

Корпоративная почта и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 211
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 366 193
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 294 183
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 269 182
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 292 181
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 250 172
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 153 123
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 140 113
Microsoft Corporation 25637 63
Oracle Corporation 7033 31
9405 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4810 28
Softline - Софтлайн 3595 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 20
Yandex - Яндекс 9005 19
Broadcom - VMware 2579 18
VK - Mail.ru Group 3579 17
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 478 15
Google LLC 12559 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5512 13
Cloud4Y 305 13
Ростелеком 10766 12
SAP SE 5557 12
IBM - International Business Machines Corp 9659 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 11
АйТи 1498 11
Dell EMC 5157 9
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 568 9
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1114 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 31 8
МегаФон 10505 8
InfoWatch - Инфовотч 1151 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1683 8
Telegram Group 2840 8
Ред Софт - Red Soft 1168 7
Крок - Croc 1926 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1360 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1477 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1671 7
РЖД - Российские железные дороги 2053 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 346 6
Почта России ПАО 2321 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 5
Газпром ПАО 1457 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 894 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 4
Альфа-Банк 1951 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 364 4
Лента - Сеть розничной торговли 2369 4
Роснефть НК - нефтяная компания 551 4
ПСБ - Промсвязьбанк 949 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 284 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 692 3
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 3
Газпром нефть 697 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1829 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 130 3
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Седьмой Континент 65 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2876 2
Microsoft - LinkedIn 692 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 2
Ингосстрах СПАО 471 2
Visa International 1986 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 578 2
Royal Dutch Shell - Шелл 230 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1187 2
Ростех - Вертолеты России 179 2
АльфаСтрахование СГ 378 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1561 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 611 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 211
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5419 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3538 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5373 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3162 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 6
Федеральное казначейство России 1927 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1519 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 290 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3037 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 270 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 3
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 405 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3552 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 106 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 76 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 2
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1503 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 21 1
Новая площадь - Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций 1 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
OWASP - Open Web Application Security Project 134 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 37 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
OpenFabrics Alliance 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 364
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 255
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27849 243
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 231
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12818 229
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6510 229
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6989 221
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 629 199
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2116 192
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 169
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 152
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 151
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17795 132
Программный стек 243 119
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 118
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 103
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13576 95
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26957 85
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 81
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9036 78
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12582 72
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2027 66
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7490 65
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9120 62
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8020 58
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12930 55
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10471 53
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11968 52
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8061 49
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10061 47
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9186 47
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3231 45
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14037 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 42
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1809 42
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13740 42
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5789 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17716 40
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4372 40
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2205 40
Linux OS 11329 213
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 341 204
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 343 196
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 467 194
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 347 193
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 313 191
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 379 190
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 259 189
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 189
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 209 125
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 694 75
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1688 72
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 259 55
Microsoft Exchange - MS Exchange 1821 51
Microsoft Windows 16721 36
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1628 31
Microsoft Outlook 1495 23
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 229 22
Apple iOS 8501 21
Google Android 15090 19
Новые облачные технологии - МойОфис 942 19
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 431 19
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1762 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5521 18
Microsoft Office 365 1032 15
Microsoft Office 4099 14
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 149 14
Microsoft Teams - MS Teams 657 13
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1502 13
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 633 12
Apple iPhone 6 4861 12
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 735 11
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 10
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 280 9
VK Teams 82 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1544 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 273 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 305 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1183 9
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 503 9
Тараканов Дмитрий 52 29
Сивцев Илья 172 23
Яценко Вадим 97 21
Синьков Кирилл 73 14
Орлик Сергей 83 13
Трубочев Алексей 34 10
Дергилёв Никита 44 10
Геллерман Михаил 70 9
Бугрецов Антон 23 8
Кирдяшов Федор 30 7
Климов Андрей 88 7
Рудевский Антон 41 6
Путин Владимир 3438 6
Борисов Роман 32 5
Головарян Захар 5 5
Султангалиев Тимурбулат 18 5
Тен Антон 46 5
Козлов Максим 44 5
Гуральник Павел 35 4
Мухин Денис 54 4
Царев Дмитрий 50 4
Шмаков Антон 72 4
Печенин Алексей 18 4
Кузнецов Андрей 110 4
Демидов Михаил 134 3
Степанов Вячеслав 8 3
Лопаткин Константин 8 3
Паутов Евгений 20 3
Мешавкин Дмитрий 12 3
Петров Михаил 139 3
Захаренко Максим 56 3
Гутин Александр 20 3
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