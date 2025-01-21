РусБИТех Astra Linux ГК Астра Knomary Номари СиАйЭс
Knomary - поставщик L&D Tech-решений («Группа Астра»)
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Тараканов Дмитрий 51 12
|Синьков Кирилл 40 10
|Яценко Вадим 56 10
|Трубочев Алексей 28 10
|Сивцев Илья 140 9
|Геллерман Михаил 34 7
|Орлик Сергей 83 6
|Козлов Максим 27 6
|Солдатов Андрей 26 5
|Кирдяшов Федор 27 4
|Климов Андрей 72 4
|Борисов Роман 20 4
|Гуральник Павел 14 4
|Головарян Захар 5 4
|Султангалиев Тимурбулат 11 4
|Кузнецов Андрей 67 3
|Спирькова Анастасия 5 2
|Мухин Денис 23 2
|Дергачева Светлана 41 2
|Турченик Алексей 3 2
|Степанов Павел 26 2
|Бородкина Елена 12 2
|Петухов Иван 2 2
|Рудевский Антон 39 2
|Шмаков Антон 45 2
|Петров Дмитрий 60 2
|Соколов Игорь 22 2
|Коробов Евгений 31 1
|Муталлапова Бэлла 2 1
|Зайков Максим 25 1
|Насретдинов Ренат 6 1
|Лямин Алексей 13 1
|Девянин Петр 10 1
|Терехов Андрей 39 1
|Кудж Станислав 21 1
|Тищенко Юрий 15 1
|Кузнецов Константин 5 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Кирьянова Лилия 4 1
|Якимов Олег 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Forbes - Форбс 817 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 11
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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