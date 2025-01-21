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Индексная книга (каталог) CNews*
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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Knomary Номари СиАйЭс

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс

Knomary - поставщик L&D Tech-решений («Группа Астра»)


21.01.2025 «ВИЛО Беларусь» локализовала ИТ-инфраструктуру с помощью продуктов «Группы Астра» 1
09.12.2024 «Группа Астра» и продукт «Тил Эйчар» от ГК «Юзтех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
21.11.2024 58% руководителей готовы автоматизировать HR-процессы 1
23.08.2024 «К2Тех» и Knomary объединили экспертизу для создания решений по управлению талантами 1
31.07.2024 «К2Тех»: привлечь и удержать линейных рабочих помогут HRTech-решения 1
30.07.2024 Производственный комплекс «Вило Рус» полностью перевел свою инфраструктуру на российский софтверный стек 1
22.07.2024 Astra Linux потратила 660 миллионов на три ИТ-компании 2
01.07.2024 Бывший глава Microsoft в России стал коммерческим директором российского Astra Linux. Главная задача - рост выручки 1
31.05.2024 Министерство Культуры переходит на российское программное обеспечение в рамках ведомственной программы цифровой трансформации 2
30.05.2024 Новая версия RuBackup стала быстрее и производительнее 2
29.05.2024 GitFlic автоматизирует задачи разработки ПО 2
28.05.2024 «Группа Астра» и АЛРОСА стали стратегическими партнерами 2
27.05.2024 ФК «Зенит» внедрит российскую операционную систему Astra Linux 2
24.05.2024 «Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений 2
23.05.2024 «Тантор Лабс» и «Аквариус» будут вместе развивать импортонезависимые машины данных Tantor XData 2
23.05.2024 Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» усиливают сотрудничество в сфере ИТ 2
23.05.2024 «Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile 2
22.05.2024 «Группа Астра» и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве 2
22.05.2024 «Группа Астра» стала стратегическим партнером ПАО «РусГидро» 2
22.05.2024 «Группа Астра» и компания Directum договорились о стратегическом партнерстве 2
21.05.2024 Разработчик RuBackup оказывает поддержку пользователям через бесплатный сервис с открытым кодом 2
21.05.2024 Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT 2
20.05.2024 Вышла новая версия программного комплекса средств виртуализации «Брест» 3.3 2
17.05.2024 Выпущена новая версия платформы Tantor 2
16.05.2024 GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam 2
15.05.2024 Межсетевые экраны UserGate совместимы с виртуализацией «Брест» и службой каталогов ALD Pro 2
15.05.2024 «Гарда DLP» предоставит заказчикам контроль рабочих мест на операционной системе Astra Linux 2
14.05.2024 Подтверждена совместимость корпоративной почтовой системы Mailion и системы управления доменом ALD Pro 2
25.04.2024 IDP-платформа ContentCapture совместима с ОС Astra Linux 2
24.04.2024 СУБД Tantor и «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio прошли проверку на совместимость 2
23.04.2024 Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic 2
19.04.2024 Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД Tantor 2
12.04.2024 СУБД Tantor совместима с платформой CK-11 2
12.04.2024 Новая услуга в мире баз данных: Центр компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor 2
11.04.2024 Первая в Новосибирской области «Астра-лаборатория» открыта в НГТУ НЭТИ 2
10.04.2024 Подтверждена совместимость ИБ-комплекса «Сакура» и ОС Astra Linux 2
08.04.2024 «Базис» и «Группа Астра» подтвердили совместимость своих флагманских решений 2
05.04.2024 «Группа Астра» участвует в образовательном проекте «Газпром нефти» 2
03.04.2024 Модуль управления секретами ЦУП — 2.0 «АТ Консалтинг» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux 2
03.04.2024 «Группа Астра» идет в облака вместе с провайдером Rusonyx 2

Публикаций - 125, упоминаний - 238

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 119
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 115
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 115
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 113
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 112
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 112
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 112
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 5
Microsoft Corporation 24628 5
Broadcom - VMware 2359 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 3
К2Тех 131 3
К2Тех - K2 Human 7 3
Ростелеком 9703 2
Oracle Corporation 6688 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
8213 2
GitHub 815 2
ICL ГК 381 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Цифровая экспертиза АО 3 2
Directum - Директум 1090 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Voca Tech - Вока Тек 6 1
РЖД Технологии - RZD Digital 23 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Luxms 78 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
РЖД - Российские железные дороги 1904 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 2
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 6 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Вкусно — и точка 20 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 16 1
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Организатор перевозок ГКУ 16 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
ФосАгро 126 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
ВымпелКом - Хайв 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром нефть 618 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 111
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Федеральное казначейство России 1772 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 24 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 38 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 42 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 25 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Ассоциация 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 120
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 117
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 114
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 114
Linux OS 9940 113
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 113
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 112
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 112
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 112
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 111
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 111
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 111
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 111
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 34
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 14
Microsoft Windows 15659 9
Microsoft Exchange 1714 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 5
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Microsoft Outlook 1392 3
РусБИТех - Astra Automation 15 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary TMS 4 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Python - высокоуровневый язык программирования 930 2
Red Hat Ansible 103 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 200 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary LMS 2 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Jenkins 44 2
PIX RPA Platform. 75 2
PIX BI 52 2
Тараканов Дмитрий 51 12
Синьков Кирилл 40 10
Яценко Вадим 56 10
Трубочев Алексей 28 10
Сивцев Илья 140 9
Геллерман Михаил 34 7
Орлик Сергей 83 6
Козлов Максим 27 6
Солдатов Андрей 26 5
Кирдяшов Федор 27 4
Климов Андрей 72 4
Борисов Роман 20 4
Гуральник Павел 14 4
Головарян Захар 5 4
Султангалиев Тимурбулат 11 4
Кузнецов Андрей 67 3
Спирькова Анастасия 5 2
Мухин Денис 23 2
Дергачева Светлана 41 2
Турченик Алексей 3 2
Степанов Павел 26 2
Бородкина Елена 12 2
Петухов Иван 2 2
Рудевский Антон 39 2
Шмаков Антон 45 2
Петров Дмитрий 60 2
Соколов Игорь 22 2
Коробов Евгений 31 1
Муталлапова Бэлла 2 1
Зайков Максим 25 1
Насретдинов Ренат 6 1
Лямин Алексей 13 1
Девянин Петр 10 1
Терехов Андрей 39 1
Кудж Станислав 21 1
Тищенко Юрий 15 1
Кузнецов Константин 5 1
Сокорнов Николай 18 1
Кирьянова Лилия 4 1
Якимов Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 101
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 5
Беларусь - Белоруссия 5665 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 3
Казахстан - Республика 5527 2
Беларусь - Минск 631 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2722 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СФО - Новосибирск 4292 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 10 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
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Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
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Россия - СКФО - КБР - Нальчик 117 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 117
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 113
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 111
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 111
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 75
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 16
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 8
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Forbes - Форбс 817 1
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САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 39 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
Т1 Цифровая академия 44 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 53 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
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Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 11 1
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ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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