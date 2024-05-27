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ФК «Зенит» внедрит российскую операционную систему Astra Linux

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, и ФК «Зенит» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого ИТ-компания становится официальным партнером клуба. Церемония подписания состоялась на «Газпром Арене». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Партнерство сторон предполагает взаимодействие для обеспечения совместимости ПО «Группы Астра» с программными и аппаратными решениями других производителей, которые используются в ИТ-инфраструктуре «Зенита». Так, в рамках соглашения планируется разработка плана и дальнейшая реализация перехода клуба на отечественную ОС Astra Linux. Внедрение флагманского продукта «Группы Астра» в ИТ-контур позволит футбольному клубу создать новую инфраструктуру и на российском стеке технологий приступить к оптимизации бизнес-процессов. Стороны нацелены тиражировать успешный опыт цифровой трансформации на другие спортивные клубы и федерации страны.

Обе стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество позволит им достичь новых высот и привлечь больше поклонников как в мире ИТ-технологий, так и в футбольной индустрии. Кроме того, «Зенит» и «Группа Астра» планируют проводить совместные мероприятия и маркетинговые кампании, чтобы продвигать свои бренды на российском рынке.

«Ведущий футбольный клуб страны поддерживает стремление к технологическому суверенитету, реализуя собственный проект трансформации ИТ-инфраструктуры. И мы высоко ценим тот факт, что станем партнером «Зенита» на пути к независимости от зарубежных технологий, – сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра». – Наша команда открыта для сотрудничества, мы наработали значительный опыт в части миграции информационных систем на отечественное ПО. Будем вместе обновлять, усиливать ИТ-инфраструктуру клуба, а также развивать софт, востребованный среди спортивных организаций. Вместе мы чемпионы».

«Рады видеть среди наших партнеров одного из лидеров-разработчиков инфраструктурного ПО страны — «Группу Астра». Сегодня мы все чаще отдаем предпочтение именно отечественному производителю в сфере современных технологий, поэтому заключение соглашения с российской ИТ-компанией становится важным этапом в усовершенствовании цифровизации внутренних процессов сине-бело-голубых. Это сотрудничество позволит нам совместно развивать инновационные технологии в сфере спорта и создавать уникальные цифровые решения для клуба», — отметил председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев.

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Безопасность

Переход большого числа компаний из различных отраслей на российское ПО является ключевым этапом формирования ИТ-суверенитета. Такой подход способствует повышению уровня надежности и независимости информационных систем, обеспечивает максимальную защищенность и стабильность работы организаций во всех сегментах экономики.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

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