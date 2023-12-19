РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem ИСПсистем Энт Сервисез Экзософт Exosoft

Павел Гуральник, ISPsystem: Через 3-5 лет на российском рынке ПО выживут только несколько сильных игроков Через 3-5 лет на российском рынке ПО выживут только несколько сильных игроков Павел Гуральник Генеральный директор ISPsystem Путь от стартапа до глобальной компании, присутствующей в 150 странах мира, в условиях современной ИТ-отрасли непрост, но возможен. Необходимы идея продукта, контроль над разработкой