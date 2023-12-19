РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem ИСПсистем Энт Сервисез Экзософт Exosoft

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Компания ISPsystem - разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой Компания создает экосистему программных продуктов для обслуживания физического оборудования, серверной виртуализации, автоматизации учета и выдачи ресурсов, управление частным и гибридным облаком. В 2022 году компания вошла в контур ГК «Астра». Инсталляционная база ISPsystem– это более 200 тысяч серверов, расположенных в ИТ-инфраструктуре более чем тысячи компаний. Платформы ISPsystem включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
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Павел Гуральник, ISPsystem: Через 3-5 лет на российском рынке ПО выживут только несколько сильных игроков
Через 3-5 лет на российском рынке ПО выживут только несколько сильных игроков Павел Гуральник Генеральный директор ISPsystem Путь от стартапа до глобальной компании, присутствующей в 150 странах мира, в условиях современной ИТ-отрасли непрост, но возможен. Необходимы идея продукта, контроль над разработкой
|19.12.2023
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Компания АО «Энт сервисез» локализовала ИТ-инфраструктуру машиностроительного холдинга с помощью VMmanager
и управления ИТ-инфраструктуры для международного машиностроительного концерна. Специалисты провели анализ текущей инфраструктуры и предложили замену решения VMware на VMmanager производства компании ISPsystem в целях обеспечения непрерывности производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem. Одной из наиболее критичных задач локализации стала среда виртуали
|15.02.2023
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ISPsystem обновляет панель управления серверами доменных имен
15 февраля 2023 г. в портфеле компании ISPsystem появилась новая версия продукта DNSmanager 6. Он позволяет управлять серверами доменных имен, зонами и ресурсными записями, настраивать и контролировать все данные первичных (master)
|24.03.2022
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В контур ГК «Астра» вошел разработчик инфраструктурных решений ISPsystem
ГК «Астра» продолжает реализацию стартовавшей в 2020 г. M&A-стратегии и сообщает о добавлении в свой контур компании ISPsystem, которая специализируется на разработке платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. В результате заключенной сделки объем инвестиций в ISPsystem составит 2,5 млрд
|24.03.2022
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Astra Linux купила создателя инфраструктурных решений для МТС, «Билайн» и Дубая
ельца ОС Astra Linux) приобрела российского разработчика платформ для управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem. Об этом CNews рассказали представители «Астры». В продуктовый портфель компании вх
|31.01.2022
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ISPsystem и C3 Solutions обеспечили клиентам коммерческих дата-центров возможность дистанционного управления БРП
Компания ISPsystem, разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой и компания C3 Solutions, российский производитель, поставщик инженерных решений для ЦОД, разработали совместное
|02.08.2021
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Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС»
SXi, vCenter, vCloud Director, vSAN и NSX. Но благодаря такого рода партнерствам импортозамещение ИТ в России становится реальностью», – сказал Александр Гришин, владелец продукта VMmanager, компания ISPsystem.
|20.07.2021
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Merlion и ISPsystem подписали дистрибуторское соглашение
Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и ISPsystem, российский разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой, подписали дистрибьюторское соглашение. Таким образом, Merlion пополнил свой портфель программных пр
|17.09.2019
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ISPsystem представила панель Vepp для управления сайтом и сервером
Сегодня Vepp подойдет новичкам с одним или несколькими сайтами. В ближайших планах разработчика — добавить больше инструментов для работы с сайтом: продвижения, аналитики, безопасности. В дальнейшем ISPsystem планирует выпустить Admin Pack и Hosting Pack для продвинутых администраторов и провайдеров виртуального хостинга. ISPsystem традиционно распространяет свои решения через прова
|24.07.2018
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ISPsystem представила BILLmanager 6 с новым интерфейсом и расширенной поддержкой «облаков»
ло больше новичков. У них нет профессиональной мотивации разбираться со сложными интерфейсам, но есть потребность в инфраструктуре для сайтов и приложений. Чтобы помочь провайдерам следовать трендам, ISPsystem сделала интерфейс клиентской части биллинга проще и привлекательнее. Теперь заказать домен, сервер или целый виртуальный дата-центр через BILLmanager сможет даже далекий от администри
|24.10.2017
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ISPsystem и DDoS-GUARD представили защиту от DDoS-атак
ISPsystem и DDoS-GUARD объявили о доступности сервиса защиты от DDoS-атак. Разработчики ISPsystem внедрили модуль защиты непосредственно в панель управления сайтом ISPmanager.DDoS-атаки - это серьезная проблема современного интернета. Киберугрозы подобного типа могут блокировать н
|11.05.2017
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Axoft начала поставки российского ПО для дата-центров и хостинг-провайдеров
Axoft и ISPsystem объявили о заключении дистрибуторского соглашения на территории России с основным акцентом на продвижении программных продуктов DCImanager Enterprise и VMmanager Cloud.Продукт DCImana
|08.07.2009
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BILLmanager автоматизирует бизнес хостинг-провайдеров
сть позволит перейти с одной версии на другую, «идя в ногу» с развитием вашего бизнеса. О компании: ISPsystem - быстроразвивающаяся компания-разработчик программного обеспечения для веб-хостинг
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