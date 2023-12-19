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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft

Компания ISPsystem - разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой Компания создает экосистему программных продуктов для обслуживания физического оборудования, серверной виртуализации, автоматизации учета и выдачи ресурсов, управление частным и гибридным облаком. В 2022 году компания вошла в контур ГК «Астра». Инсталляционная база ISPsystem– это более 200 тысяч серверов, расположенных в ИТ-инфраструктуре более чем тысячи компаний. Платформы ISPsystem включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.


Павел Гуральник, ISPsystem: Через 3-5 лет на российском рынке ПО выживут только несколько сильных игроков

Через 3-5 лет на российском рынке ПО выживут только несколько сильных игроков Павел Гуральник Генеральный директор ISPsystem Путь от стартапа до глобальной компании, присутствующей в 150 странах мира, в условиях современной ИТ-отрасли непрост, но возможен. Необходимы идея продукта, контроль над разработкой

19.12.2023 Компания АО «Энт сервисез» локализовала ИТ-инфраструктуру машиностроительного холдинга с помощью VMmanager

и управления ИТ-инфраструктуры для международного машиностроительного концерна. Специалисты провели анализ текущей инфраструктуры и предложили замену решения VMware на VMmanager производства компании ISPsystem в целях обеспечения непрерывности производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem. Одной из наиболее критичных задач локализации стала среда виртуали
15.02.2023 ISPsystem обновляет панель управления серверами доменных имен

15 февраля 2023 г. в портфеле компании ISPsystem появилась новая версия продукта DNSmanager 6. Он позволяет управлять серверами доменных имен, зонами и ресурсными записями, настраивать и контролировать все данные первичных (master)

24.03.2022 В контур ГК «Астра» вошел разработчик инфраструктурных решений ISPsystem

ГК «Астра» продолжает реализацию стартовавшей в 2020 г. M&A-стратегии и сообщает о добавлении в свой контур компании ISPsystem, которая специализируется на разработке платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. В результате заключенной сделки объем инвестиций в ISPsystem составит 2,5 млрд

24.03.2022 Astra Linux купила создателя инфраструктурных решений для МТС, «Билайн» и Дубая

ельца ОС Astra Linux) приобрела российского разработчика платформ для управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem. Об этом CNews рассказали представители «Астры». В продуктовый портфель компании вх
31.01.2022 ISPsystem и C3 Solutions обеспечили клиентам коммерческих дата-центров возможность дистанционного управления БРП

Компания ISPsystem, разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой и компания C3 Solutions, российский производитель, поставщик инженерных решений для ЦОД, разработали совместное
02.08.2021 Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС»

SXi, vCenter, vCloud Director, vSAN и NSX. Но благодаря такого рода партнерствам импортозамещение ИТ в России становится реальностью», – сказал Александр Гришин, владелец продукта VMmanager, компания ISPsystem.
20.07.2021 Merlion и ISPsystem подписали дистрибуторское соглашение

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и ISPsystem, российский разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой, подписали дистрибьюторское соглашение. Таким образом, Merlion пополнил свой портфель программных пр
17.09.2019 ISPsystem представила панель Vepp для управления сайтом и сервером

Сегодня Vepp подойдет новичкам с одним или несколькими сайтами. В ближайших планах разработчика — добавить больше инструментов для работы с сайтом: продвижения, аналитики, безопасности. В дальнейшем ISPsystem планирует выпустить Admin Pack и Hosting Pack для продвинутых администраторов и провайдеров виртуального хостинга. ISPsystem традиционно распространяет свои решения через прова
24.07.2018 ISPsystem представила BILLmanager 6 с новым интерфейсом и расширенной поддержкой «облаков»

ло больше новичков. У них нет профессиональной мотивации разбираться со сложными интерфейсам, но есть потребность в инфраструктуре для сайтов и приложений. Чтобы помочь провайдерам следовать трендам, ISPsystem сделала интерфейс клиентской части биллинга проще и привлекательнее. Теперь заказать домен, сервер или целый виртуальный дата-центр через BILLmanager сможет даже далекий от администри
24.10.2017 ISPsystem и DDoS-GUARD представили защиту от DDoS-атак

ISPsystem и DDoS-GUARD объявили о доступности сервиса защиты от DDoS-атак. Разработчики ISPsystem внедрили модуль защиты непосредственно в панель управления сайтом ISPmanager.DDoS-атаки - это серьезная проблема современного интернета. Киберугрозы подобного типа могут блокировать н
11.05.2017 Axoft начала поставки российского ПО для дата-центров и хостинг-провайдеров

Axoft и ISPsystem объявили о заключении дистрибуторского соглашения на территории России с основным акцентом на продвижении программных продуктов DCImanager Enterprise и VMmanager Cloud.Продукт DCImana
08.07.2009 BILLmanager автоматизирует бизнес хостинг-провайдеров

сть позволит перейти с одной версии на другую, «идя в ногу» с развитием вашего бизнеса. О компании: ISPsystem - быстроразвивающаяся компания-разработчик программного обеспечения для веб-хостинг

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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6325 175
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47476 163
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1797 153
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12452 140
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26528 90
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12129 29
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1957 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45244 24
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5342 20
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 741 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22324 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5064 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16842 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3506 10
Энергетика - Energy - Energetically 4709 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2656 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15357 7
Образование в России 1866 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4383 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6503 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10366 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5280 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10266 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2130 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5223 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1089 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7447 5
Информатика - computer science - informatique 977 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2885 5
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 96 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9028 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7858 4
Оптимизация затрат - Cost optimization 725 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3281 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7028 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5649 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5285 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3784 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3141 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1250 3
TAdviser - Центр выбора технологий 354 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11103 1
Ведомости 768 1
Фонтанка 27 1
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ТГУ - Томский государственный университет 150 2
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СахГУ - Сахалинский государственный университет 4 1
Т1 Цифровая академия 23 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 12 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 8 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 8 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 4 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 5 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 22 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 845 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 60 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 482 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 152 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1397 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 28 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 190 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 8 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 118 4
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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