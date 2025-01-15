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Паутов Евгений



15.01.2025 Вышла новая версия ПО для централизованного управления ИT-инфраструктурами — Astra Configuration Manager 1.2.0 1
25.12.2024 Государственная аптечная сеть Красноярского края меняет MS AD на службу каталогов ALD Pro от «Группы Астра» 1
23.12.2024 ALD Pro получил сертификат соответствия ФСТЭК России по второму уровню доверия 1
12.11.2024 Служба каталогов ALD Pro обновилась до версии 2.4.0 1
07.11.2024 «Группа Астра» опубликовала открытый курс по ALD Pro для Windows-администраторов 1
11.10.2024 «МТС Линк» и ALD Pro – программный стек для онлайн-мероприятий любого масштаба 1
18.09.2024 «Группа Астра» обновила Astra Configuration Manager 1
11.09.2024 Pragmatic Tools Migrator упрощает миграцию на ALD Pro 1
05.08.2024 Служба каталогов ALD Pro сертифицирована ФСТЭК России 1
10.07.2024 Система управления печатью Printum совместима со службой каталогов для Linux ALD Pro 1
14.05.2024 Подтверждена совместимость корпоративной почтовой системы Mailion и системы управления доменом ALD Pro 1
14.05.2024 Россияне создали на базе Astra Linux аналог Microsoft SCCM для легкого управления ИТ-инфраструктурой 2
29.03.2024 Вышла новая версия ПО для управления службой каталога — ALD Pro 2.3.0 1
26.02.2024 MaxPatrol SIEM выявляет атаки на FreeIPA — службу каталогов для Linux-систем 1
03.10.2023 Подтверждена совместимость Ankey IDM и ALD Pro 1
16.08.2023 ALD Pro 2.1.0 «подружили» с Microsoft 1
01.08.2023 Миграция на Linux: как импортозаместить ИТ-инфраструктуру 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Паутов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 16
Microsoft Corporation 24623 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 237 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
Референс пойнт - Reference Point 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 124 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Printum - Принтум 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Губернские аптеки - аптечная сеть 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 133 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 3
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 370 3
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 601 3
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Программный стек 213 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 2
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 90 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 2
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 125 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 1
ISC DHCPD - ISC DHCP daemon - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface 197 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 263 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 12
Linux OS 9936 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 5
Microsoft Windows 15656 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 307 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 7 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 66 1
Газинформсервис - Ankey IDM 24 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 10 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 21 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Linux Sudo 23 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Docker Compose 7 1
Референс пойнт - Zodiaс.ITM - Зодиак.АйТиЭм 7 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Pragmatic Tools Migrator 22 1
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 12 1
Корешков Иван 7 1
Синьков Кирилл 40 1
Пантелькин Вадим 1 1
Бондаренко Игорь 12 1
Двойников Дмитрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Английский язык 6634 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 88 1
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