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ALD Pro получил сертификат соответствия ФСТЭК России по второму уровню доверия

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, объявляет о завершении сертификации программного комплекса ALD Pro по второму уровню доверия ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ALD Pro — полностью российский программный продукт, внесенный в «Реестр отечественного ПО» Минцифры России. Он предназначен для управления службой каталогов, включая использование в информационных системах, для которых законодательство России устанавливает требования к защите информации.

Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями, правами пользователей и компьютерами, обновление программного обеспечения и настройка системных служб — это одни из ключевых функций администрирования ИТ-инфраструктуры. Для их реализации важно использовать только безопасные средства, чтобы предотвратить возможные угрозы безопасности, последствия и ущерб от которых трудно переоценить.

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Наличие сертификата соответствия ФСТЭК России по второму уровню доверия подтверждает безопасность и надежность решения, что позволяет использовать ALD Pro не только в системах, обрабатывающих конфиденциальные сведения, но и работающих с информацией, отнесенной к государственной тайне. В рамках сертификационных испытаний АО «НПО «Эшелон» провела дополнительные и более строгие проверки, предусмотренные нормативными документами ФСТЭК России для средств защиты информации второго уровня доверия. Это потребовало расширения практик разработки безопасного программного обеспечения для ALD Pro, которые будут применяться на постоянной основе при доработке и развитии продукта.

«Получение сертификата ФСТЭК России второго уровня доверия для ALD Pro — это событие, значение которого трудно переоценить. Мы подтверждаем высокий уровень надежности наших продуктов, что особенно важно для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности. Наша команда продолжает работать над тем, чтобы предлагать передовые и надежные российские технологии, соответствующие самым строгим стандартам отрасли и представляющие полноценную и достойную замену решениям западных вендоров», — сказал Евгений Паутов, директор по развитию серверного ПО «Группы Астра».

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