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Эшелон НПО


09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1
03.11.2020 В Крыму завершен проект «Создание сети в защищенном исполнении» 1
14.05.2020 ОС «Альт 8 СП» прошла проверку во ФСТЭК по оценочному уровню доверия 2
08.04.2020 Astra Linux подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России по первому уровню доверия 7
19.02.2020 Система комплексного анализа защищенности «Сканер-ВС» признана совместимой с «Ред ОС» 2
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 2
13.11.2019 «Ред софт» и «Эшелон» подтвердили совместимость своих продуктов 2
27.05.2019 Axoft увеличил оборот на 25% – до 13,5 млрд рублей 2
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 1
12.11.2018 «Эшелон» обновил SIEM-систему «Комрад» 2
12.09.2018 Росгвардия переходит с Windows на российскую ОС 1
30.08.2018 Российская ОС «Альт 8 СП» получила сертификат ФСТЭК 1
01.08.2018 InfoWatch и «Эшелон» интегрировали Traffic Monitor и SIEM-систему «Комрад» 1
31.05.2018 PT Application Firewall успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК 1
15.08.2017 СЗИ Dallas Lock 8.0 получила совместимость с системой управления событиями ИБ КОМРАД 2.0 1
04.08.2017 «Эшелон» запустил первый в стране лицензированный центр мониторинга по информационной безопасности 3
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 1
16.01.2017 Ведомственный сегмент системы «Мир» переведен на отечественную аппаратную платформу 1
23.11.2016 Postgres Professional получила сертификат соответствия ФСТЭК России на СУБД Postgres Pro 2
19.08.2016 Программный комплекс HPE ArcSight ESM версии 6 сертифицирован ФСТЭК 1
03.06.2016 Оборот Axoft по итогам 2015 финансового года вырос на 21% 1
01.04.2016 Разработчики межведомственной госсистемы не смогли купить серверы на процессорах «Эльбрус» 1
11.03.2016 В России создается госсистема на процессорах «Эльбрус» 1
12.02.2016 Начался сбор данных для CNews100 - рейтинга крупнейших ИТ-компаний России 1
16.12.2015 Рынок ИБ растет и падает одновременно 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
28.09.2015 Программный комплекс JaCarta версии 1.5 сертифицирован ФСТЭК России 1
30.07.2015 Серверы Rikor EcoServer оснастят модулем доверенной загрузки «МДЗ-Эшелон» 2
25.06.2015 Опубликован рейтинг «CNews100 Крупнейшие ИТ-компании России» 1
09.06.2015 CNews100: Стагнация превратится в падение? 1
17.12.2014 Решения «1С-Битрикс» сертифицированы ФСТЭК России 2
04.09.2014 Система двухфакторной аутентификации Swivel Secure сертифицирована ФСТЭК 1
11.06.2014 HP ArcSight ESM версии 5.2 сертифицирован ФСТЭК России 1
25.04.2013 «ИВК Портал» сертифицирован для создания интернет-порталов госуслуг 1
24.01.2013 Бизнес и ИТ: от знакомства к сотрудничеству 1
13.12.2012 Меняющаяся роль CIO 1
05.11.2012 Как оценить зависимость бизнеса от ИТ 1
31.07.2012 Web Control получил сертификат ФСТЭК на ПО Blue Coat 1
22.06.2012 ФСИН начала следить за осужденными на расстоянии 1

Публикаций - 56, упоминаний - 80

Эшелон НПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 5
Код Безопасности 365 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
InfoWatch - Инфовотч 613 5
Ланит ГК 1159 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 4
Acronis - Акронис 364 4
Крок 1221 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Системный софт - SysSoft 124 3
Восход ФГБУ НИИ 366 3
Базальт СПО 206 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 3
Астерос - Asteros 531 2
Конфидент 56 2
Микротест 177 2
IBM 3551 2
Анкад - Ancud 21 2
Atrinity - Атринити 21 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Aquarius - Аквариус 209 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Инфосистемы Джет 675 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Информзащита 423 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 88 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Прогноз 197 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Ланит Интеграция 101 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
МойСклад - Логнекс 85 1
SolarWinds 30 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Red Hat 667 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ24 583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство РФ 2207 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 10 2
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 142 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 3 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 19 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 104 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Linux OS 4267 5
Microsoft Windows 10 6659 4
Microsoft Windows 854 3
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 6 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 2
Aladdin JaCarta 147 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Ред ОС 239 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 21 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
S-Terra Юнит 2 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 35 1
Axoft AxoftCloud 11 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
Apple macOS X 904 1
Рикор EcoServer 21 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Java - Язык программирования 1178 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Google Android 10751 1
Microsoft Office 365 769 1
Apple iOS 5742 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
Microsoft Outlook 649 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Смирнов Алексей 142 2
Касперская Наталья 197 2
Сизоненко Григорий 26 2
Рустамов Рустам 169 2
Тихонов Андрей 33 1
Пыслару Аркадий 4 1
Ухлинов Леонид 48 1
Притула Павел 31 1
Гуральников Сергей 161 1
Гаттаров Руслан 117 1
Гольдштейн Анна 6 1
Зубов Евгений 12 1
Бетсис Павел 84 1
Заречнев Сергей 4 1
Малахов Михаил 10 1
Cоколов Алексей 1 1
Барабанов Александр 1 1
Клянчин Александр 1 1
Григорьева Евгения 57 1
Дорохина Юлия 42 1
Богданов Валентин 7 1
Груздев Сергей 26 1
Трошкин Сергей 1 1
Девянин Петр 5 1
Елистратов Николай 90 1
Безруков Андрей 26 1
Солодовников Кирилл 3 1
Дорофеев Александр 5 1
Гродзенский Яков 9 1
Заикин Андрей 16 1
Лукацкий Алексей 68 1
Янкин Андрей 14 1
Дружинин Евгений 19 1
Бобровников Борис 86 1
Горелов Дмитрий 51 1
Прибочий Михаил 34 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Пятигорск 76 1
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 4 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Европа 3774 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Япония 2802 1
Россия - Республика Крым 626 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Смоленск 238 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
CNews Analytics 1991 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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