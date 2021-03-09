Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Эшелон НПО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 80
Эшелон НПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Смирнов Алексей 142 2
|Касперская Наталья 197 2
|Сизоненко Григорий 26 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Тихонов Андрей 33 1
|Пыслару Аркадий 4 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Притула Павел 31 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Гольдштейн Анна 6 1
|Зубов Евгений 12 1
|Бетсис Павел 84 1
|Заречнев Сергей 4 1
|Малахов Михаил 10 1
|Cоколов Алексей 1 1
|Барабанов Александр 1 1
|Клянчин Александр 1 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Богданов Валентин 7 1
|Груздев Сергей 26 1
|Трошкин Сергей 1 1
|Девянин Петр 5 1
|Елистратов Николай 90 1
|Безруков Андрей 26 1
|Солодовников Кирилл 3 1
|Дорофеев Александр 5 1
|Гродзенский Яков 9 1
|Заикин Андрей 16 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Янкин Андрей 14 1
|Дружинин Евгений 19 1
|Бобровников Борис 86 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Прибочий Михаил 34 1
|CNews Analytics 1991 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 5
|CNews Fast рейтинг 30 2
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
|Gartner 2194 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru