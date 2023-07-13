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Эшелон НПО

Эшелон НПО

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 60 дел, на cумму 3 769 600 046 ₽*

Судебные дела (60) на сумму 3 769 600 046 ₽*
в качестве истца (46) на сумму 3 715 189 504 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 52 349 466 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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13.07.2023 «Перспективный мониторинг» и «Эшелон» стали технологическими партнерами

ешений по информационной безопасности «Перспективный мониторинг» (ГК «Инфотекс») и группа компаний «Эшелон» достигли соглашения о технологическом партнерстве, в рамках которого линейка средств

26.01.2023 Merlion – дистрибьютор программных продуктов НПО «Эшелон»

n продолжает планомерно расширять портфель решений информационной безопасности, заключив с АО «НПО «Эшелон» дистрибьюторское соглашение на продукты «Комрад Enterprise SIEM» и «Сканер ВС». Данны
08.04.2020 Astra Linux подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России по первому уровню доверия

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и испытательная лаборатория НПО «Эшелон» сообщили об успешном завершении работ по сертификации операционной системы специально
13.11.2019 «Ред софт» и «Эшелон» подтвердили совместимость своих продуктов

«Ред софт» и «Эшелон» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта KOMRAD Enterpri
12.11.2018 «Эшелон» обновил SIEM-систему «Комрад»

Группа компаний «Эшелон» представила обновленную систему управления событиями информационной безопасности «Комрад». Новая версия SIEM-системы поддерживает возможность масштабирования и включает ряд новых возмож
01.08.2018 InfoWatch и «Эшелон» интегрировали Traffic Monitor и SIEM-систему «Комрад»

ГК InfoWatch и ГК «Эшелон» сообщили о завершении интеграции решения для предотвращения утечек конфиденциальной и
04.08.2017 «Эшелон» запустил первый в стране лицензированный центр мониторинга по информационной безопасности

Группа компаний «Эшелон» объявила о запуске центра мониторинга и управления информационной безопасностью ((Ech
30.07.2015 Серверы Rikor EcoServer оснастят модулем доверенной загрузки «МДЗ-Эшелон»

Российский производитель серверов «Рикор» и разработчик решений по информационной безопасности НПО «Эшелон» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Как сообщили CNews в «Рикор
13.10.2014 «Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт

Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды
01.02.2012 Depo предлагает АРМ как готовый защищенный продукт

м полугодовых тестов совместимости программно-аппаратных решений Depo с софтверной разработкой НПО «Эшелон» — модулем доверенной загрузки («МДЗ–Эшелон»), вывела на российский рынок перво
11.04.2011 «Банк Интеза» обеспечил защиту конфиденциальных данных с помощью НПО «Эшелон»

НПО «Эшелон» объявило об успешном завершении комплексного проекта по защите конфиденциальной инфор
08.07.2010 «Билайн» обеспечит связью противоугонную систему и системы профессионального мониторинга «Эшелон»

контракта с компанией «Мобильные системы позиционирования» (МСП), которая является одним из крупнейших российских операторов спутниковых противоугонных систем и систем профессионального мониторинга «Эшелон», входящей в группу компаний «Эшелон Геолайф». Соглашение было подписано с целью освоения новых сегментов телематического рынка, в рамках которого стороны видят совместное сотрудн
14.09.2001 Система электронного шпионажа "Эшелон" не смогла обнаружить подготовки теракта

Террористические акты, которые произошли на этой неделе в США, по новому высветили проблему американской секретной системы электронного шпионажа "Эшелон". "Эшелон", который по утверждениям сторонников глобальной системы наблюдения был создан для того, чтобы перехватывать любые переговоры или сообщения по телефону или факсу, в перв
11.09.2001 Российские IT-компании объединились в "Эшелон"

Сегодня группа известных российских IT-компаний объявила о создании консорциума, получившего название "Эшелон". Целью нового объединения является продвижение на рынке различных технологических решений в области корпоративного менеджмента,управления каналами дистрибуции, развития региональных тор

Публикаций - 150, упоминаний - 212

Эшелон НПО и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
Новый диск 963 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 13
Код Безопасности 812 13
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 12
InfoWatch - Инфовотч 1185 12
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 12
Softline - Софтлайн 3743 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
Microsoft Corporation 25775 9
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 8
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
Cisco Systems 5372 5
Intel Corporation 12811 5
Ред Софт - Red Soft 1236 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Крок - Croc 1964 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 5
Trend Micro 651 5
Zabbix SIA - Заббикс 175 4
Анкад - Ancud 50 4
Эшелон Технологии 9 4
Эшелон Геолайф ГК - Эшелон 6 4
Apple Inc 13154 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
9594 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 4
Информзащита 941 4
Acronis - Акронис 489 4
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 4
Nginx - Энджайникс 209 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Евросеть 1421 3
Lockheed Martin 777 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
eBay Inc 1640 2
Связной ГК 1401 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Альфа-Банк 1979 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Лента - Утконос 180 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Barclays 122 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
БЕРГ - BERG 20 1
КонсультантПлюс 161 1
Bombardier Inc 27 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Гранит 57 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Белый Ветер 365 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Русский Стандарт Страхование 11 1
101Hotels.com 456 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 53
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 5
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 69
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 24
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 22
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 19
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 12
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 11
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 634 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 7
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 15
Microsoft Windows 16882 15
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 17 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 13
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
Linux OS 11533 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Nintendo Wii U 75 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Эшелон НПО - Сканер-ВС 14 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Google Android 15243 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Эшелон НПО - Рубикон-К 4 4
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 106 3
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 3
Apache ActiveMQ 34 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 3
OTRS - Open-source Ticket Request System 15 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
Apple iPad 4011 3
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 3
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 3
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 3
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Касперская Наталья 319 4
Сизоненко Григорий 45 3
Гольцов Александр 84 3
Дорофеев Александр 13 3
Назипов Дмитрий 86 3
Фильченков Роман 3 3
Schmidt Gerhard - Шмидт Герхард 19 3
Малис Александр 158 3
Богачев Игорь 183 3
Марков Алексей 8 2
Егоров Михаил 28 2
Емельянов Станислав 67 2
Григорьева Евгения 60 2
Шалманов Сергей 202 2
Рахманов Максим 47 2
Пономарев Сергей 6 2
Яхина Гузель 6 2
Балуевский Юрий 22 2
Хереш Игорь 28 2
Суслова Наталья 5 2
Литовкин Виктор 2 2
Shmid Gerhard - Шмид Герхард 18 2
Фельгенгауэр Павел 2 2
Путин Владимир 3454 2
Рустамов Рустам 548 2
Сергунина Наталья 375 2
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