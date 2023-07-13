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Эшелон НПО
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 60 дел, на cумму 3 769 600 046 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|13.07.2023
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«Перспективный мониторинг» и «Эшелон» стали технологическими партнерами
ешений по информационной безопасности «Перспективный мониторинг» (ГК «Инфотекс») и группа компаний «Эшелон» достигли соглашения о технологическом партнерстве, в рамках которого линейка средств
|26.01.2023
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Merlion – дистрибьютор программных продуктов НПО «Эшелон»
n продолжает планомерно расширять портфель решений информационной безопасности, заключив с АО «НПО «Эшелон» дистрибьюторское соглашение на продукты «Комрад Enterprise SIEM» и «Сканер ВС». Данны
|08.04.2020
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Astra Linux подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России по первому уровню доверия
ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и испытательная лаборатория НПО «Эшелон» сообщили об успешном завершении работ по сертификации операционной системы специально
|13.11.2019
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«Ред софт» и «Эшелон» подтвердили совместимость своих продуктов
«Ред софт» и «Эшелон» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта KOMRAD Enterpri
|12.11.2018
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«Эшелон» обновил SIEM-систему «Комрад»
Группа компаний «Эшелон» представила обновленную систему управления событиями информационной безопасности «Комрад». Новая версия SIEM-системы поддерживает возможность масштабирования и включает ряд новых возмож
|01.08.2018
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InfoWatch и «Эшелон» интегрировали Traffic Monitor и SIEM-систему «Комрад»
ГК InfoWatch и ГК «Эшелон» сообщили о завершении интеграции решения для предотвращения утечек конфиденциальной и
|04.08.2017
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«Эшелон» запустил первый в стране лицензированный центр мониторинга по информационной безопасности
Группа компаний «Эшелон» объявила о запуске центра мониторинга и управления информационной безопасностью ((Ech
|30.07.2015
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Серверы Rikor EcoServer оснастят модулем доверенной загрузки «МДЗ-Эшелон»
Российский производитель серверов «Рикор» и разработчик решений по информационной безопасности НПО «Эшелон» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Как сообщили CNews в «Рикор
|13.10.2014
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«Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт
Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды
|01.02.2012
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Depo предлагает АРМ как готовый защищенный продукт
м полугодовых тестов совместимости программно-аппаратных решений Depo с софтверной разработкой НПО «Эшелон» — модулем доверенной загрузки («МДЗ–Эшелон»), вывела на российский рынок перво
|11.04.2011
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«Банк Интеза» обеспечил защиту конфиденциальных данных с помощью НПО «Эшелон»
НПО «Эшелон» объявило об успешном завершении комплексного проекта по защите конфиденциальной инфор
|08.07.2010
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«Билайн» обеспечит связью противоугонную систему и системы профессионального мониторинга «Эшелон»
контракта с компанией «Мобильные системы позиционирования» (МСП), которая является одним из крупнейших российских операторов спутниковых противоугонных систем и систем профессионального мониторинга «Эшелон», входящей в группу компаний «Эшелон Геолайф». Соглашение было подписано с целью освоения новых сегментов телематического рынка, в рамках которого стороны видят совместное сотрудн
|14.09.2001
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Система электронного шпионажа "Эшелон" не смогла обнаружить подготовки теракта
Террористические акты, которые произошли на этой неделе в США, по новому высветили проблему американской секретной системы электронного шпионажа "Эшелон". "Эшелон", который по утверждениям сторонников глобальной системы наблюдения был создан для того, чтобы перехватывать любые переговоры или сообщения по телефону или факсу, в перв
|11.09.2001
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Российские IT-компании объединились в "Эшелон"
Сегодня группа известных российских IT-компаний объявила о создании консорциума, получившего название "Эшелон". Целью нового объединения является продвижение на рынке различных технологических решений в области корпоративного менеджмента,управления каналами дистрибуции, развития региональных тор
Эшелон НПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперская Наталья 319 4
|Сизоненко Григорий 45 3
|Гольцов Александр 84 3
|Дорофеев Александр 13 3
|Назипов Дмитрий 86 3
|Фильченков Роман 3 3
|Schmidt Gerhard - Шмидт Герхард 19 3
|Малис Александр 158 3
|Богачев Игорь 183 3
|Марков Алексей 8 2
|Егоров Михаил 28 2
|Емельянов Станислав 67 2
|Григорьева Евгения 60 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Рахманов Максим 47 2
|Пономарев Сергей 6 2
|Яхина Гузель 6 2
|Балуевский Юрий 22 2
|Хереш Игорь 28 2
|Суслова Наталья 5 2
|Литовкин Виктор 2 2
|Shmid Gerhard - Шмид Герхард 18 2
|Фельгенгауэр Павел 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Сергунина Наталья 375 2
|Прибочий Михаил 44 2
|Черненко Андрей 75 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Иванов Сергей 405 2
|Тарелкин Евгений 12 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Анфимов Павел 59 1
|Старовойтов Дмитрий 47 1
|Киселёв Алексей 90 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Бобровников Борис 104 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Иванов Михаил 116 1
|Рыжиков Сергей 112 1
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