Astra Linux подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России по первому уровню доверия

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и испытательная лаборатория НПО «Эшелон» сообщили об успешном завершении работ по сертификации операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6 по первому уровню доверия к средствам технической защиты информации и обеспечения безопасности информационных технологий в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России. Полученный сертификат подтверждает право использовать Astra Linux Special Edition в информационных системах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные, служебную, коммерческую и иные виды тайн, включая государственную тайну самого высокого уровня секретности – «особой важности».

В прошлом году операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition была сертифицирована испытательной лабораторией НПО «Эшелон» в системе сертификации ФСТЭК России по первому классу защиты по требованиям безопасности информации к операционным системам общего назначения типа «А». В соответствии с требованиями, указанными в информационном сообщении ФСТЭК России от 29 марта 2019 г. № 240/24/1525, и согласно Приказу ФСТЭК России от 30 июля 2018 г. №131 и утвержденным им «Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий», вступившим в силу с 1 июня 2019 г., операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition должна была пройти обязательную сертификацию по самому строгому, первому, уровню доверия.

В ходе подготовки к проведению сертификационных испытаний в течение 2018-2019 гг. в ГК Astra Linux была существенно реорганизована инфраструктура разработки программного обеспечения: созданы и внедрены процедуры поддержки жизненного цикла безопасной разработки (SDL); с привлечением экспертов НПО «Эшелон» и Института системного программирования РАН внедрены методы и средства верификации и безопасной разработки, введен в эксплуатацию стенд доверия, в рамках которого реализована возможность автоматизированной проверки программного обеспечения на потенциальные ошибки средствами статического и динамического анализа кода.

Переоформленный сертификат №2557 подтверждает, что операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6 полностью отвечает всем требованиям регулятора до первого уровня доверия и класса защиты информации включительно, что обеспечивает правомерность ее применения в ИТ-системах таких заказчиков, как органы государственной власти, госкорпорации и другие структуры, работающие с информацией любого уровня конфиденциальности и степени секретности.

«Новые требования ФСТЭК России устанавливают действительно жесткие стандарты соответствия безопасности и защищенности ПО. Если в процессе разработки в продукт не внедрена система контроля качества и инструменты выявления уязвимостей, то сертификацию по уровням доверия пройти невозможно. Чем выше уровень (первый – максимальный), тем строже предъявляемые требования и лучше исследован сам продукт: более сложные инструменты применяются для проверки его программного кода, обеспечения быстрого поиска, локализации и устранения ошибки. Для контроля качества нами используются уникальные научно-технологические решения и инструментальные средства как собственной разработки, так и полученные в результате многолетнего партнерства с ИСП РАН и НПО "Эшелон". Именно это позволило команде ГК Astra Linux в сотрудничестве с экспертами испытательной лаборатории НПО "Эшелон", специализирующегося на комплексном обеспечении информационной безопасности, в кратчайшие сроки провести комплекс работ и тестовых испытаний для сертификации», — сказал главный научный сотрудник ГК Astra Linux Петр Девянин.

«Сертификация средств защиты информации на соответствие самому высокому уровню доверия – очень редкое явление в нашей стране. ФСТЭК России существенно повысила требования не только к самим СЗИ, но и к процессам их разработки, а также к испытательным лабораториям и применяемым ими инструментам тестирования. В ходе испытаний эксперты НПО "Эшелон" использовали средства не только собственной разработки, такие как АК-ВС 3.0, "ПИК-Эшелон", Appchecker, но и средства сторонних разработчиков. Отдельную благодарность хочется выразить представителям ГК Astra Linux за оказанное содействие. В Astra Linux Special Edition было внедрено программное обеспечение АК-ВС 3.0, которое позволяет автоматизировать все проверки, определяемые требованиями регулятора, что значительно сокращает сроки проведения испытаний», – отметил директор департамента сертификации и тестирования НПО «Эшелон» Сергей Трошкин.