Получите все материалы CNews по ключевому слову
QMS Quality Management System СМК Система менеджмента качества eQMS Electronic Quality Management System
- TQM - Total Quality Management
- TMS - Test Management System
- QoS - Quality of service - Качество обслуживания - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания
- ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества
- ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества
- Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества
- Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством
- PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством
- RMA - Return Merchandise Authorization - возврат и замены некачественных или неисправных изделий
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|22.03.2017
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«Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015
Компания «Аплана» прошла сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ISO 9001:2015 («Системы менеджмента качества. Требования»). Органом по сертификации выступала компания «Интерсертифика — ТЮФ», официальный представитель TÜV Thü
|15.11.2016
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Система контроля качества и мониторинга стандартов MD Audit включена в реестр отечественного ПО
Мобильная система контроля качества и мониторинга стандартов MD Audit, разработанная компанией Mobile Dimension, включена Экспертным советом при Минкомсвязи РФ в Единый реестр российских программ для эле
|28.10.2016
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CorpSoft24 подтвердил соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008
Компания CorpSoft24 (АО «Корп Софт») объявила об успешном прохождении первого надзорного аудита по СМК ISO 9001 компании Veritas. Как рассказали CNews в CorpSoft24, компания была сертифицирована на соответствие требованиям системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008 в области пре
|05.04.2016
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СМК ЦРТ соответствует стандарту ISO 9001:2015
влено ни одного несоответствия и отмечено несколько случаев хорошей практики, в том числе: продвижение руководством риск-ориентированного мышления; вовлечение сотрудников в повышение результативности СМК; разработка и внедрение единой финансовой модели компании на основании инвестиционного плана, воронки продаж, бюджетов проектов; накопление и распространение знаний по различным областям де
|05.04.2016
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СМК «Системного cофта» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015
Компания «Системный cофт» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) стандарту ISO 9001:2015. Таким образом, у компании появилась дополнительная гарантия качества предоставления услуг своим клиентам, сообщили CNews в «Системном cофте». Сертификат системному
|24.03.2016
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«Крок» подтвердил соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008
Компания «Крок» в очередной раз подтвердила соответствие своей системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008. Успешное прохождение компанией инспекционного аудита подтвердили одновременно два органа по сертификации — российский «ВНИИС-Серт
|19.02.2016
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CorpSoft24 прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008
поступившем в редакцию CNews. В декабре 2015 г. международная компания Bureau Veritas провела аудит бизнес-процессов CorpSoft24 и на основании результатов компании был выдан международный сертификат СМК ISO 9001:2008. Данный сертификат удостоверяет, что компания CorpSoft24 оказывает в соответствии с международным стандартом следующие услуги: помощь в выборе программного обеспечения, продаж
|19.10.2015
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В розничной сети «Ростелекома» внедряется ИТ-система контроля качества обслуживания
ества обслуживания. Система обеспечивает запись диалогов специалистов с клиентами, получение оперативной информации о процессе обслуживания, ведет сбор и обработку статистическо-аналитических данных. Система контроля качества поддерживает интерактивную обратную связь: клиенты могут самостоятельно поставить оценку работе специалиста и прокомментировать ее, ответить на вопросы о качестве обсл
|16.07.2015
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«Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
ния «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила об успешном прохождении ресертификации корпоративной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификат соответствия, выданный компании по итогам проведённого аудита 10 июля 2015 г., дей
|28.08.2014
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Softline подтвердила соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008
ентации на рабочих местах сотрудников, сообщили CNews в Softline. Раньше система менеджмента качества Softline распространялась только на продажи программного обеспечения в РФ. В текущем году область СМК была значительно расширена — включено вычислительное оборудование и периферийные устройства, а также оказание услуг в области виртуализации, облачных технологий, информационной безопасности
|05.08.2014
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«Аладдин Р.Д.» прошел аудит на соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, прошла инспекционный контроль корпоративной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». По итогам проведённого аудита компании был выдан сертификат соответствия, который удостов
|11.06.2014
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«Корус Консалтинг» прошел аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008
процессов, внедрению информационных систем, ИТ-консалтингу, ИТ-аутсорсингу и реализации комплексных проектов — объявила об успешном прохождении сертификационной проверки системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Аудит в компании проводила ассоциация по сертификации «Русский Регистр». Как сообщили CNews в «Корус Консалтинге», дейст
|14.03.2014
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«РТСофт» прошел проверку СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2008
а качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Об этом CNews сообщили в «РТСофт». Аудиторы положительно оценили динамику развития и самой компании, и действующей в ней СМК с момента проверки в прошлом году. По их мнению, руководство компании постоянно поддерживает и оптимизирует работу всех структур, уделяет много внимания повышению компетентности и профессио
|05.12.2013
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«Хомнет консалтинг» вновь подтвердил соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008
Компания «Хомнет консалтинг» сообщила об успешном прохождении ресертификационного аудита системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. Аудит проводило независимое классификационное и сертификационное общество Det Norske Veritas (DNV), которое подтвердило отсутствие несо
|06.11.2013
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«МФИ Софт» прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008
ого контроля (СОРМ), в очередной раз подтвердила соответствие своей деятельности международному стандарту качества ISO 9001:2008. В октябре 2013 г. по результатам аудита системы менеджмента качества (СМК) «МФИ Софт» международная организация по сертификации — «Британский Институт Стандартов» (BSI) — выдала ей сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008. Впервые сертификат со
|19.08.2013
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«Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
аддин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщила об успешном прохождении инспекционного аудита корпоративной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, пришедшего на замену стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Как рассказали CNews в компании, «Аладдин Р.Д.» уделяет особое внимание качес
|19.02.2013
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РДТЕХ помогла «Иркутской Энергосбытовой компании» подготовиться к аудиту СМК
Компания РДТЕХ помогла «Иркутской Энергосбытовой компании» подготовиться к аудиту системы системы менеджмента качества, оценив соответствие СМК требованиям стандарта ИСО 9001:2008. В конце 2012 г. «Иркутская Энергосбытовая компания» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2008
|02.11.2012
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«Ситроникс ИТ» подтвердил соответствие СМК требованиям стандарта ИСО 9001:2008
в период с 6 по 7 сентября 2012 г., рассказали CNews в компании. В качестве подтверждения успешного результата проверки «Ситрониксу ИТ» был выдан сертификат соответствия № РОСС RU. ИК14.К00055 от ОС СМК «Новотест». Система менеджмента качества, внедренная в «Ситрониксе ИТ», охватывает обширный спектр информационно-консультационных услуг, предлагаемых компанией, включая разработку программн
|04.09.2012
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Softline прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008
Компания Softline сообщила об успешном прохождении сертификации системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. Аудит, состоявшийся в июле-августе текущего года, был проведен сотрудниками международного органа по сертификации SGS. Softline сотр
|07.08.2012
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«Рексофт» прошел ресертификационный аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008
водитель отдела качества «Рексофта», «сертификат ISO 9001 свидетельствует об уровне надежности компании-провайдера услуг. Для нас важно постоянно держать высокую планку и вовлекать в процесс развития СМК сотрудников всех уровней компании. Именно это позволяет нам предоставлять качественные услуги заказчику в соответствии с его потребностями и ожиданиями». «Мы проводим сертификацию процессов
|13.07.2012
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"Интертраст" прошел проверку ISO 9001:2008
Компания "Интертраст" в очередной раз подтвердила соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Серии стандартов системы менеджмента качества ISO 9001 и национальных стандартов системы
|27.04.2012
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AT Consulting прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008
Компания AT Consulting завершила процедуру аудита системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 и получила подтверждающий сертификат. Данный документ свидетельствует о том, что в компании существует четкая, зафиксированная и изве
|29.12.2011
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«Новикомбанк» внедрил СМК в соответствии с требованиями ISO 9001:2008
банк» сообщил о завершении проекта по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008. Результатом проведенного в декабре 2011 г. сертификационного аудита СМК банка немецкой компанией «Тюф Рейнланд» (TÜV Rheinland) и ВНИИС стало подтверждение соответствия системы «Новикомбанка» требованиям ISO 9001:2008. Как ожидают в банке, применение системы ме
|13.12.2011
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«Т-Платформы» в очередной раз подтвердили соответствие СМК требованиям стандарта ISO 9001:2008
народный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, объявила об очередном подтверждении соответствия системы менеджмента качества (СМК) предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Сертификат подтверждает соответствие мировым стандартам качества работы компании по всей производственной цепочке: от проект
|06.10.2011
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СМК ActiveCloud by Softline сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008
ртификации было проведение внутреннего аудита на соответствие условиям системы менеджмента качества. После того как внутренний аудит показал, что бизнес-процессы ActiveCloud by Softline соответствуют СМК, была приглашена аккредитованная организация для проведения независимого аудита системы менеджмента качества. В рамках сертификации были проведены: аудит бизнес-процессов компании, аудит ко
|28.09.2011
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«Аутсорсинг 24» подтвердил соответствие СМК стандарту ИСО 9001-2008
ое обслуживание и ремонт ИТ-систем, ИТ-аудит. ИСО 9001-2008 — это российский аналог международного стандарта ISO 9001:2008. В 2011 г. компании «Аутсорсинг 24» было необходимо подтвердить соответствие СМК требованиям ИСО 9001-2008, сертификацию по которому компания прошла в 2010 г. Независимый аудит «Аутсорсинг 24» на соответствие ИСО 9001-2008 провела автономная некоммерческая организация «
|05.09.2011
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Club.CNews: Система иновационного менеджмента СМК РНТД
й, страхования рисков правообладателей и арбитражной практики стандарт используется на основании лицензионного соглашения с его правообладателем или простой безвозмездной лицензии при присоединении к СМК РНТД [3] (ассоциированной системе менеджмента качества). Что это дает? — сразу и безвозмездно оформляется сертификат соответствия менеджмента интеллектуальной собственности и менеджмента ка
|12.08.2011
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«Аэрофлот» выбрал ARIS для разработки системы документации СМК
Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что авиакомпания «Аэрофлот» для разработки системы документации СМК выбрала платформу ARIS — инструментальное средство описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов. «Аэрофлот» является обладателем единого сертификата, подтверждающего соответствие систем
|01.04.2011
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СМК ПМСОФТ сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008
Группа компаний ПМСОФТ сообщила о том, что система менеджмента качества компании успешно прошла сертификацию по международному стандарту ISO 9001:2008. Соответствие СМК ПМСОФТ требованиям стандарта подтвердила международная организация по сертификации TÜV Rheinland в декабре 2010 г., говорится в сообщении компании. Как результат, в марте 2011 г. ПМСОФТ был
|01.03.2011
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Oberon прошёл аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Российский системный интегратор Oberon объявил о завершении сертификации собственной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). Аудит и сертификация СМК Oberon проведены АНО НТЦ «Технопрогресс». Успешное прохождение сертификации означает, что
|09.02.2011
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СМК Leta сертифицирована по стандарту ISO 9001
вия своей системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO/IEC 9001:2008 Quality management systems – Requirement. Аудит и сертификацию СМК Leta проводило представите
|29.11.2010
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«Крок» прошёл ресертификационный аудит услуг и СМК по системе «Транссерт»
, участие в добровольной сертификации повышает инвестиционную привлекательность компании, конкурентоспособность ее продукции и услуг, так что усилия не будут напрасны». «Система менеджмента качества (СМК) в нашей компании действует уже 10 лет, и все это время мы непрерывно ее совершенствуем. Эффективная СМК позволяет нам гибко перестраивать бизнес-процессы при изменяющихся требования
|10.11.2010
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СМК «МФИ Софт» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008
ения компании в реализацию все более масштабных проектов, в работу с крупными заказчиками, предъявляющими высокие требования к продуктам и услугам, говорится в сообщении «МФИ Софт». «Мы рассматриваем СМК как реальный и эффективный инструмент управления внутренними бизнес-процессами и повышения качества нашей работы и наших продуктов. То, что аудит проводился одной из авторитетнейших междуна
|19.10.2010
|WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server
|16.09.2010
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«Интерэкомс» провел инспекционный контроль системы менеджмента качества ТТК
Центр сертификации систем качества «Интерэкомс» провел ежегодный инспекционный контроль системы менеджмента качества (СМК) компании ТТК и подтвердил соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ISO 9001:2008. СМК была внедрена в ТТК и сертифицирована на соответствие российскому
|08.10.2009
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Sert Akademie внедрила IBS-Letograf для управления документами СМК
и др. По инициативе руководства компании с помощью специалистов Intellect Business Solutions на основе системы «Летограф» было создано решение для управления документами системы менеджмента качества (СМК) IBS-Letograf. Решение IBS-Letograf позволяет автоматизировать задачи управления документами СМК предприятия, обеспечивая удобный инструментарий для создания структуры хранения докум
|23.07.2009
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«Микротест» прошел аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001
Компания «Микротест» в очередной раз успешно прошла инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Орган сертификации систем менеджмента качества при Институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ИнИС ВВТ) подтвердил соответствие
|15.07.2009
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СМК ВлГУ на платформе ARIS получила сертификат качества
Компания IDS Scheer сообщила о том, что созданная во Владимирском государственном университете с помощью инструментов IDS Scheer система менеджмента качества (СМК) позволила вузу успешно пройти сертификационный аудит на соответствие стандартам ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Стандарты серии ISO 9000 – «стандарты менеджмента качества» – предусма
|26.05.2009
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«Инфосистемы Джет» прошли ресертификационный аудит СМК по ISO 9001:2008
Компания «Инфосистемы Джет» успешно прошла ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) в международном сертификационном центре TUV Rheinland InterCert (TUV International RUS) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. СМК сертифицирована в компании с 2003 г.
|30.04.2009
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Luxoft прошла ресертификационный аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008
Компания Luxoft, специализирующаяся в области заказной разработки ПО и входящая в IBS Group Holding, успешно прошла ресертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Аудит проводила международная сертификационная организация LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance). В этом году, кроме процессов разра
QMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Аитов Тимур 197 5
|Дуков Антон 4 4
|Врацкий Андрей 172 3
|Силкина Елена 15 3
|Самойленко Максим 67 3
|Комягин Сергей 22 3
|Коновалов Сергей 7 3
|Синицин Артур 7 2
|Каменнова Мария 45 2
|Шакиров Шамиль 30 2
|Новицкий Роман 12 2
|Кедров Сергей 4 2
|Кожевников Дмитрий 18 2
|Молодов Максим 6 2
|Ширшов Дмитрий 4 2
|Куликова Нана 2 2
|Сапронов Александр 5 2
|Баканова Елена 4 2
|Якубовская Елена 2 2
|Мильман Семен 4 2
|Артюхов Сергей 65 2
|Коптелов Андрей 130 2
|Рустамов Рустам 542 2
|Натрусов Артем 312 2
|Шадаев Максут 1197 2
|Глазков Александр 151 2
|Макаров Валентин 251 2
|Шилов Сергей 99 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Морозов Сергей 61 2
|Гольцов Александр 84 2
|Кирьянова Александра 165 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Лосева Наталья 7 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Нальский Максим 53 1
|Сердюк Виктор 46 1
|Лукин Глеб 19 1
|Можаев Петр 3 1
|Рубцов Юрий 6 1
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