QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System

«Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015 Компания «Аплана» прошла сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ISO 9001:2015 («Системы менеджмента качества. Требования»). Органом по сертификации выступала компания «Интерсертифика — ТЮФ», официальный представитель TÜV Thü

Система контроля качества и мониторинга стандартов MD Audit включена в реестр отечественного ПО Мобильная система контроля качества и мониторинга стандартов MD Audit, разработанная компанией Mobile Dimension, включена Экспертным советом при Минкомсвязи РФ в Единый реестр российских программ для эле

CorpSoft24 подтвердил соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008 Компания CorpSoft24 (АО «Корп Софт») объявила об успешном прохождении первого надзорного аудита по СМК ISO 9001 компании Veritas. Как рассказали CNews в CorpSoft24, компания была сертифицирована на соответствие требованиям системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008 в области пре

СМК ЦРТ соответствует стандарту ISO 9001:2015 влено ни одного несоответствия и отмечено несколько случаев хорошей практики, в том числе: продвижение руководством риск-ориентированного мышления; вовлечение сотрудников в повышение результативности СМК; разработка и внедрение единой финансовой модели компании на основании инвестиционного плана, воронки продаж, бюджетов проектов; накопление и распространение знаний по различным областям де

СМК «Системного cофта» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015 Компания «Системный cофт» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) стандарту ISO 9001:2015. Таким образом, у компании появилась дополнительная гарантия качества предоставления услуг своим клиентам, сообщили CNews в «Системном cофте». Сертификат системному

«Крок» подтвердил соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008 Компания «Крок» в очередной раз подтвердила соответствие своей системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008. Успешное прохождение компанией инспекционного аудита подтвердили одновременно два органа по сертификации — российский «ВНИИС-Серт

CorpSoft24 прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008 поступившем в редакцию CNews. В декабре 2015 г. международная компания Bureau Veritas провела аудит бизнес-процессов CorpSoft24 и на основании результатов компании был выдан международный сертификат СМК ISO 9001:2008. Данный сертификат удостоверяет, что компания CorpSoft24 оказывает в соответствии с международным стандартом следующие услуги: помощь в выборе программного обеспечения, продаж

В розничной сети «Ростелекома» внедряется ИТ-система контроля качества обслуживания ества обслуживания. Система обеспечивает запись диалогов специалистов с клиентами, получение оперативной информации о процессе обслуживания, ведет сбор и обработку статистическо-аналитических данных. Система контроля качества поддерживает интерактивную обратную связь: клиенты могут самостоятельно поставить оценку работе специалиста и прокомментировать ее, ответить на вопросы о качестве обсл

«Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 ния «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила об успешном прохождении ресертификации корпоративной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификат соответствия, выданный компании по итогам проведённого аудита 10 июля 2015 г., дей

Softline подтвердила соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008 ентации на рабочих местах сотрудников, сообщили CNews в Softline. Раньше система менеджмента качества Softline распространялась только на продажи программного обеспечения в РФ. В текущем году область СМК была значительно расширена — включено вычислительное оборудование и периферийные устройства, а также оказание услуг в области виртуализации, облачных технологий, информационной безопасности

«Аладдин Р.Д.» прошел аудит на соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, прошла инспекционный контроль корпоративной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». По итогам проведённого аудита компании был выдан сертификат соответствия, который удостов

«Корус Консалтинг» прошел аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008 процессов, внедрению информационных систем, ИТ-консалтингу, ИТ-аутсорсингу и реализации комплексных проектов — объявила об успешном прохождении сертификационной проверки системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Аудит в компании проводила ассоциация по сертификации «Русский Регистр». Как сообщили CNews в «Корус Консалтинге», дейст

«РТСофт» прошел проверку СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2008 а качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Об этом CNews сообщили в «РТСофт». Аудиторы положительно оценили динамику развития и самой компании, и действующей в ней СМК с момента проверки в прошлом году. По их мнению, руководство компании постоянно поддерживает и оптимизирует работу всех структур, уделяет много внимания повышению компетентности и профессио

«Хомнет консалтинг» вновь подтвердил соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008 Компания «Хомнет консалтинг» сообщила об успешном прохождении ресертификационного аудита системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. Аудит проводило независимое классификационное и сертификационное общество Det Norske Veritas (DNV), которое подтвердило отсутствие несо

«МФИ Софт» прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008 ого контроля (СОРМ), в очередной раз подтвердила соответствие своей деятельности международному стандарту качества ISO 9001:2008. В октябре 2013 г. по результатам аудита системы менеджмента качества (СМК) «МФИ Софт» международная организация по сертификации — «Британский Институт Стандартов» (BSI) — выдала ей сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008. Впервые сертификат со

«Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 аддин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщила об успешном прохождении инспекционного аудита корпоративной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, пришедшего на замену стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Как рассказали CNews в компании, «Аладдин Р.Д.» уделяет особое внимание качес

РДТЕХ помогла «Иркутской Энергосбытовой компании» подготовиться к аудиту СМК Компания РДТЕХ помогла «Иркутской Энергосбытовой компании» подготовиться к аудиту системы системы менеджмента качества, оценив соответствие СМК требованиям стандарта ИСО 9001:2008. В конце 2012 г. «Иркутская Энергосбытовая компания» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2008

«Ситроникс ИТ» подтвердил соответствие СМК требованиям стандарта ИСО 9001:2008 в период с 6 по 7 сентября 2012 г., рассказали CNews в компании. В качестве подтверждения успешного результата проверки «Ситрониксу ИТ» был выдан сертификат соответствия № РОСС RU. ИК14.К00055 от ОС СМК «Новотест». Система менеджмента качества, внедренная в «Ситрониксе ИТ», охватывает обширный спектр информационно-консультационных услуг, предлагаемых компанией, включая разработку программн

Softline прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008 Компания Softline сообщила об успешном прохождении сертификации системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. Аудит, состоявшийся в июле-августе текущего года, был проведен сотрудниками международного органа по сертификации SGS. Softline сотр

«Рексофт» прошел ресертификационный аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008 водитель отдела качества «Рексофта», «сертификат ISO 9001 свидетельствует об уровне надежности компании-провайдера услуг. Для нас важно постоянно держать высокую планку и вовлекать в процесс развития СМК сотрудников всех уровней компании. Именно это позволяет нам предоставлять качественные услуги заказчику в соответствии с его потребностями и ожиданиями». «Мы проводим сертификацию процессов

"Интертраст" прошел проверку ISO 9001:2008 Компания "Интертраст" в очередной раз подтвердила соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Серии стандартов системы менеджмента качества ISO 9001 и национальных стандартов системы

AT Consulting прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008 Компания AT Consulting завершила процедуру аудита системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 и получила подтверждающий сертификат. Данный документ свидетельствует о том, что в компании существует четкая, зафиксированная и изве

«Новикомбанк» внедрил СМК в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 банк» сообщил о завершении проекта по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008. Результатом проведенного в декабре 2011 г. сертификационного аудита СМК банка немецкой компанией «Тюф Рейнланд» (TÜV Rheinland) и ВНИИС стало подтверждение соответствия системы «Новикомбанка» требованиям ISO 9001:2008. Как ожидают в банке, применение системы ме

«Т-Платформы» в очередной раз подтвердили соответствие СМК требованиям стандарта ISO 9001:2008 народный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, объявила об очередном подтверждении соответствия системы менеджмента качества (СМК) предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Сертификат подтверждает соответствие мировым стандартам качества работы компании по всей производственной цепочке: от проект

СМК ActiveCloud by Softline сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 ртификации было проведение внутреннего аудита на соответствие условиям системы менеджмента качества. После того как внутренний аудит показал, что бизнес-процессы ActiveCloud by Softline соответствуют СМК, была приглашена аккредитованная организация для проведения независимого аудита системы менеджмента качества. В рамках сертификации были проведены: аудит бизнес-процессов компании, аудит ко

«Аутсорсинг 24» подтвердил соответствие СМК стандарту ИСО 9001-2008 ое обслуживание и ремонт ИТ-систем, ИТ-аудит. ИСО 9001-2008 — это российский аналог международного стандарта ISO 9001:2008. В 2011 г. компании «Аутсорсинг 24» было необходимо подтвердить соответствие СМК требованиям ИСО 9001-2008, сертификацию по которому компания прошла в 2010 г. Независимый аудит «Аутсорсинг 24» на соответствие ИСО 9001-2008 провела автономная некоммерческая организация «

Club.CNews: Система иновационного менеджмента СМК РНТД й, страхования рисков правообладателей и арбитражной практики стандарт используется на основании лицензионного соглашения с его правообладателем или простой безвозмездной лицензии при присоединении к СМК РНТД [3] (ассоциированной системе менеджмента качества). Что это дает? — сразу и безвозмездно оформляется сертификат соответствия менеджмента интеллектуальной собственности и менеджмента ка

«Аэрофлот» выбрал ARIS для разработки системы документации СМК Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что авиакомпания «Аэрофлот» для разработки системы документации СМК выбрала платформу ARIS — инструментальное средство описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов. «Аэрофлот» является обладателем единого сертификата, подтверждающего соответствие систем

СМК ПМСОФТ сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 Группа компаний ПМСОФТ сообщила о том, что система менеджмента качества компании успешно прошла сертификацию по международному стандарту ISO 9001:2008. Соответствие СМК ПМСОФТ требованиям стандарта подтвердила международная организация по сертификации TÜV Rheinland в декабре 2010 г., говорится в сообщении компании. Как результат, в марте 2011 г. ПМСОФТ был

Oberon прошёл аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Российский системный интегратор Oberon объявил о завершении сертификации собственной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). Аудит и сертификация СМК Oberon проведены АНО НТЦ «Технопрогресс». Успешное прохождение сертификации означает, что

СМК Leta сертифицирована по стандарту ISO 9001 вия своей системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO/IEC 9001:2008 Quality management systems – Requirement. Аудит и сертификацию СМК Leta проводило представите

«Крок» прошёл ресертификационный аудит услуг и СМК по системе «Транссерт» , участие в добровольной сертификации повышает инвестиционную привлекательность компании, конкурентоспособность ее продукции и услуг, так что усилия не будут напрасны». «Система менеджмента качества (СМК) в нашей компании действует уже 10 лет, и все это время мы непрерывно ее совершенствуем. Эффективная СМК позволяет нам гибко перестраивать бизнес-процессы при изменяющихся требования

СМК «МФИ Софт» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 ения компании в реализацию все более масштабных проектов, в работу с крупными заказчиками, предъявляющими высокие требования к продуктам и услугам, говорится в сообщении «МФИ Софт». «Мы рассматриваем СМК как реальный и эффективный инструмент управления внутренними бизнес-процессами и повышения качества нашей работы и наших продуктов. То, что аудит проводился одной из авторитетнейших междуна

«Интерэкомс» провел инспекционный контроль системы менеджмента качества ТТК Центр сертификации систем качества «Интерэкомс» провел ежегодный инспекционный контроль системы менеджмента качества (СМК) компании ТТК и подтвердил соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ISO 9001:2008. СМК была внедрена в ТТК и сертифицирована на соответствие российскому

Sert Akademie внедрила IBS-Letograf для управления документами СМК и др. По инициативе руководства компании с помощью специалистов Intellect Business Solutions на основе системы «Летограф» было создано решение для управления документами системы менеджмента качества (СМК) IBS-Letograf. Решение IBS-Letograf позволяет автоматизировать задачи управления документами СМК предприятия, обеспечивая удобный инструментарий для создания структуры хранения докум

«Микротест» прошел аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 Компания «Микротест» в очередной раз успешно прошла инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Орган сертификации систем менеджмента качества при Институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ИнИС ВВТ) подтвердил соответствие

СМК ВлГУ на платформе ARIS получила сертификат качества Компания IDS Scheer сообщила о том, что созданная во Владимирском государственном университете с помощью инструментов IDS Scheer система менеджмента качества (СМК) позволила вузу успешно пройти сертификационный аудит на соответствие стандартам ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Стандарты серии ISO 9000 – «стандарты менеджмента качества» – предусма

«Инфосистемы Джет» прошли ресертификационный аудит СМК по ISO 9001:2008 Компания «Инфосистемы Джет» успешно прошла ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) в международном сертификационном центре TUV Rheinland InterCert (TUV International RUS) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. СМК сертифицирована в компании с 2003 г.