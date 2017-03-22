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QMS Quality Management System СМК Система менеджмента качества eQMS Electronic Quality Management System

QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System

 

Работайте, как мы! (Е. Вертоградов) 1968 год Работайте, как мы! (Е. Вертоградов) 1968 год
Бракодел, 1953 Симонов И.И. Бракодел, 1953 Симонов И.И.
— Молодец, Петров, за целый месяц ни одной бракованной детали! — Так я же в отпуске был! 1979 г. худ. В. Боковни — Молодец, Петров, за целый месяц ни одной бракованной детали! — Так я же в отпуске был! 1979 г. худ. В. Боковни
"Рабочий контроль", 1964 г. Завьялов Александр Васильевич (1926 - 1993) "Рабочий контроль", 1964 г. Завьялов Александр Васильевич (1926 - 1993)
Плакат, 1958 г. Автор: Корецкий В.Б. Плакат, 1958 г. Автор: Корецкий В.Б.
«Каждая деталь отличного качества!» Советский плакат о борьбе за качество продукции в каждом изделии. Гринштейн И., 1953 год. «Каждая деталь отличного качества!» Советский плакат о борьбе за качество продукции в каждом изделии. Гринштейн И., 1953 год.
«Ни одного слабого звена в работе!» Советский плакат про работу и труд. Кирке Г., 1984 год. «Ни одного слабого звена в работе!» Советский плакат про работу и труд. Кирке Г., 1984 год.
«Рабочая совесть - лучший контролер!» Плакат демонстрирует борьбу за повышение качества продукции. Лисицкий Л., 1942 год. «Рабочая совесть - лучший контролер!» Плакат демонстрирует борьбу за повышение качества продукции. Лисицкий Л., 1942 год.
Ни минуты простоя. Ни на копейку брака! (Г. Шегаль) 1967 год Ни минуты простоя. Ни на копейку брака! (Г. Шегаль) 1967 год
«Рабочие! Поднимайте производительность труда» Советский плакат о посвящении в рабочие. Неизвестный художник, 1920-е гг. «Рабочие! Поднимайте производительность труда» Советский плакат о посвящении в рабочие. Неизвестный художник, 1920-е гг.
Работайте, как мы! (Е. Вертоградов) 1968 год

 

 

СОБЫТИЯ

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22.03.2017 «Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015

Компания «Аплана» прошла сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ISO 9001:2015 («Системы менеджмента качества. Требования»). Органом по сертификации выступала компания «Интерсертифика — ТЮФ», официальный представитель TÜV Thü
15.11.2016 Система контроля качества и мониторинга стандартов MD Audit включена в реестр отечественного ПО

Мобильная система контроля качества и мониторинга стандартов MD Audit, разработанная компанией Mobile Dimension, включена Экспертным советом при Минкомсвязи РФ в Единый реестр российских программ для эле
28.10.2016 CorpSoft24 подтвердил соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008

Компания CorpSoft24 (АО «Корп Софт») объявила об успешном прохождении первого надзорного аудита по СМК ISO 9001 компании Veritas. Как рассказали CNews в CorpSoft24, компания была сертифицирована на соответствие требованиям системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008 в области пре
05.04.2016 СМК ЦРТ соответствует стандарту ISO 9001:2015

влено ни одного несоответствия и отмечено несколько случаев хорошей практики, в том числе: продвижение руководством риск-ориентированного мышления; вовлечение сотрудников в повышение результативности СМК; разработка и внедрение единой финансовой модели компании на основании инвестиционного плана, воронки продаж, бюджетов проектов; накопление и распространение знаний по различным областям де
05.04.2016 СМК «Системного cофта» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015

Компания «Системный cофт» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) стандарту ISO 9001:2015. Таким образом, у компании появилась дополнительная гарантия качества предоставления услуг своим клиентам, сообщили CNews в «Системном cофте». Сертификат системному
24.03.2016 «Крок» подтвердил соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008

Компания «Крок» в очередной раз подтвердила соответствие своей системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008. Успешное прохождение компанией инспекционного аудита подтвердили одновременно два органа по сертификации — российский «ВНИИС-Серт
19.02.2016 CorpSoft24 прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008

поступившем в редакцию CNews. В декабре 2015 г. международная компания Bureau Veritas провела аудит бизнес-процессов CorpSoft24 и на основании результатов компании был выдан международный сертификат СМК ISO 9001:2008. Данный сертификат удостоверяет, что компания CorpSoft24 оказывает в соответствии с международным стандартом следующие услуги: помощь в выборе программного обеспечения, продаж
19.10.2015 В розничной сети «Ростелекома» внедряется ИТ-система контроля качества обслуживания

ества обслуживания. Система обеспечивает запись диалогов специалистов с клиентами, получение оперативной информации о процессе обслуживания, ведет сбор и обработку статистическо-аналитических данных. Система контроля качества поддерживает интерактивную обратную связь: клиенты могут самостоятельно поставить оценку работе специалиста и прокомментировать ее, ответить на вопросы о качестве обсл
16.07.2015 «Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

ния «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила об успешном прохождении ресертификации корпоративной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», сертификат соответствия, выданный компании по итогам проведённого аудита 10 июля 2015 г., дей
28.08.2014 Softline подтвердила соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008

ентации на рабочих местах сотрудников, сообщили CNews в Softline. Раньше система менеджмента качества Softline распространялась только на продажи программного обеспечения в РФ. В текущем году область СМК была значительно расширена — включено вычислительное оборудование и периферийные устройства, а также оказание услуг в области виртуализации, облачных технологий, информационной безопасности
05.08.2014 «Аладдин Р.Д.» прошел аудит на соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, прошла инспекционный контроль корпоративной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». По итогам проведённого аудита компании был выдан сертификат соответствия, который удостов
11.06.2014 «Корус Консалтинг» прошел аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008

процессов, внедрению информационных систем, ИТ-консалтингу, ИТ-аутсорсингу и реализации комплексных проектов — объявила об успешном прохождении сертификационной проверки системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Аудит в компании проводила ассоциация по сертификации «Русский Регистр». Как сообщили CNews в «Корус Консалтинге», дейст
14.03.2014 «РТСофт» прошел проверку СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2008

а качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Об этом CNews сообщили в «РТСофт». Аудиторы положительно оценили динамику развития и самой компании, и действующей в ней СМК с момента проверки в прошлом году. По их мнению, руководство компании постоянно поддерживает и оптимизирует работу всех структур, уделяет много внимания повышению компетентности и профессио
05.12.2013 «Хомнет консалтинг» вновь подтвердил соответствие СМК стандарту ISO 9001:2008

Компания «Хомнет консалтинг» сообщила об успешном прохождении ресертификационного аудита системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. Аудит проводило независимое классификационное и сертификационное общество Det Norske Veritas (DNV), которое подтвердило отсутствие несо
06.11.2013 «МФИ Софт» прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008

ого контроля (СОРМ), в очередной раз подтвердила соответствие своей деятельности международному стандарту качества ISO 9001:2008. В октябре 2013 г. по результатам аудита системы менеджмента качества (СМК) «МФИ Софт» международная организация по сертификации — «Британский Институт Стандартов» (BSI) — выдала ей сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008. Впервые сертификат со
19.08.2013 «Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

аддин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщила об успешном прохождении инспекционного аудита корпоративной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, пришедшего на замену стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Как рассказали CNews в компании, «Аладдин Р.Д.» уделяет особое внимание качес
19.02.2013 РДТЕХ помогла «Иркутской Энергосбытовой компании» подготовиться к аудиту СМК

Компания РДТЕХ помогла «Иркутской Энергосбытовой компании» подготовиться к аудиту системы системы менеджмента качества, оценив соответствие СМК требованиям стандарта ИСО 9001:2008. В конце 2012 г. «Иркутская Энергосбытовая компания» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2008
02.11.2012 «Ситроникс ИТ» подтвердил соответствие СМК требованиям стандарта ИСО 9001:2008

в период с 6 по 7 сентября 2012 г., рассказали CNews в компании. В качестве подтверждения успешного результата проверки «Ситрониксу ИТ» был выдан сертификат соответствия № РОСС RU. ИК14.К00055 от ОС СМК «Новотест». Система менеджмента качества, внедренная в «Ситрониксе ИТ», охватывает обширный спектр информационно-консультационных услуг, предлагаемых компанией, включая разработку программн
04.09.2012 Softline прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008

Компания Softline сообщила об успешном прохождении сертификации системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. Аудит, состоявшийся в июле-августе текущего года, был проведен сотрудниками международного органа по сертификации SGS. Softline сотр
07.08.2012 «Рексофт» прошел ресертификационный аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008

водитель отдела качества «Рексофта», «сертификат ISO 9001 свидетельствует об уровне надежности компании-провайдера услуг. Для нас важно постоянно держать высокую планку и вовлекать в процесс развития СМК сотрудников всех уровней компании. Именно это позволяет нам предоставлять качественные услуги заказчику в соответствии с его потребностями и ожиданиями». «Мы проводим сертификацию процессов
13.07.2012 "Интертраст" прошел проверку ISO 9001:2008

Компания "Интертраст" в очередной раз подтвердила соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Серии стандартов системы менеджмента качества ISO 9001 и национальных стандартов системы

27.04.2012 AT Consulting прошла аудит СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2008

Компания AT Consulting завершила процедуру аудита системы менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 и получила подтверждающий сертификат. Данный документ свидетельствует о том, что в компании существует четкая, зафиксированная и изве
29.12.2011 «Новикомбанк» внедрил СМК в соответствии с требованиями ISO 9001:2008

банк» сообщил о завершении проекта по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008. Результатом проведенного в декабре 2011 г. сертификационного аудита СМК банка немецкой компанией «Тюф Рейнланд» (TÜV Rheinland) и ВНИИС стало подтверждение соответствия системы «Новикомбанка» требованиям ISO 9001:2008. Как ожидают в банке, применение системы ме
13.12.2011 «Т-Платформы» в очередной раз подтвердили соответствие СМК требованиям стандарта ISO 9001:2008

народный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, объявила об очередном подтверждении соответствия системы менеджмента качества (СМК) предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Сертификат подтверждает соответствие мировым стандартам качества работы компании по всей производственной цепочке: от проект
06.10.2011 СМК ActiveCloud by Softline сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008

ртификации было проведение внутреннего аудита на соответствие условиям системы менеджмента качества. После того как внутренний аудит показал, что бизнес-процессы ActiveCloud by Softline соответствуют СМК, была приглашена аккредитованная организация для проведения независимого аудита системы менеджмента качества. В рамках сертификации были проведены: аудит бизнес-процессов компании, аудит ко
28.09.2011 «Аутсорсинг 24» подтвердил соответствие СМК стандарту ИСО 9001-2008

ое обслуживание и ремонт ИТ-систем, ИТ-аудит. ИСО 9001-2008 — это российский аналог международного стандарта ISO 9001:2008. В 2011 г. компании «Аутсорсинг 24» было необходимо подтвердить соответствие СМК требованиям ИСО 9001-2008, сертификацию по которому компания прошла в 2010 г. Независимый аудит «Аутсорсинг 24» на соответствие ИСО 9001-2008 провела автономная некоммерческая организация «
05.09.2011 Club.CNews: Система иновационного менеджмента СМК РНТД

й, страхования рисков правообладателей и арбитражной практики стандарт используется на основании лицензионного соглашения с его правообладателем или простой безвозмездной лицензии при присоединении к СМК РНТД [3] (ассоциированной системе менеджмента качества). Что это дает? — сразу и безвозмездно оформляется сертификат соответствия менеджмента интеллектуальной собственности и менеджмента ка
12.08.2011 «Аэрофлот» выбрал ARIS для разработки системы документации СМК

Компания Software AG & IDS Scheer сообщила о том, что авиакомпания «Аэрофлот» для разработки системы документации СМК выбрала платформу ARIS — инструментальное средство описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов. «Аэрофлот» является обладателем единого сертификата, подтверждающего соответствие систем
01.04.2011 СМК ПМСОФТ сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008

Группа компаний ПМСОФТ сообщила о том, что система менеджмента качества компании успешно прошла сертификацию по международному стандарту ISO 9001:2008. Соответствие СМК ПМСОФТ требованиям стандарта подтвердила международная организация по сертификации TÜV Rheinland в декабре 2010 г., говорится в сообщении компании. Как результат, в марте 2011 г. ПМСОФТ был
01.03.2011 Oberon прошёл аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Российский системный интегратор Oberon объявил о завершении сертификации собственной системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). Аудит и сертификация СМК Oberon проведены АНО НТЦ «Технопрогресс». Успешное прохождение сертификации означает, что

09.02.2011 СМК Leta сертифицирована по стандарту ISO 9001

вия своей системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO/IEC 9001:2008 Quality management systems – Requirement. Аудит и сертификацию СМК Leta проводило представите
29.11.2010 «Крок» прошёл ресертификационный аудит услуг и СМК по системе «Транссерт»

, участие в добровольной сертификации повышает инвестиционную привлекательность компании, конкурентоспособность ее продукции и услуг, так что усилия не будут напрасны». «Система менеджмента качества (СМК) в нашей компании действует уже 10 лет, и все это время мы непрерывно ее совершенствуем. Эффективная СМК позволяет нам гибко перестраивать бизнес-процессы при изменяющихся требования
10.11.2010 СМК «МФИ Софт» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008

ения компании в реализацию все более масштабных проектов, в работу с крупными заказчиками, предъявляющими высокие требования к продуктам и услугам, говорится в сообщении «МФИ Софт». «Мы рассматриваем СМК как реальный и эффективный инструмент управления внутренними бизнес-процессами и повышения качества нашей работы и наших продуктов. То, что аудит проводился одной из авторитетнейших междуна
19.10.2010 WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server
16.09.2010 «Интерэкомс» провел инспекционный контроль системы менеджмента качества ТТК

Центр сертификации систем качества «Интерэкомс» провел ежегодный инспекционный контроль системы менеджмента качества (СМК) компании ТТК и подтвердил соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ISO 9001:2008. СМК была внедрена в ТТК и сертифицирована на соответствие российскому

08.10.2009 Sert Akademie внедрила IBS-Letograf для управления документами СМК

и др. По инициативе руководства компании с помощью специалистов Intellect Business Solutions на основе системы «Летограф» было создано решение для управления документами системы менеджмента качества (СМК) IBS-Letograf. Решение IBS-Letograf позволяет автоматизировать задачи управления документами СМК предприятия, обеспечивая удобный инструментарий для создания структуры хранения докум
23.07.2009 «Микротест» прошел аудит СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001

Компания «Микротест» в очередной раз успешно прошла инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Орган сертификации систем менеджмента качества при Институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ИнИС ВВТ) подтвердил соответствие

15.07.2009 СМК ВлГУ на платформе ARIS получила сертификат качества

Компания IDS Scheer сообщила о том, что созданная во Владимирском государственном университете с помощью инструментов IDS Scheer система менеджмента качества (СМК) позволила вузу успешно пройти сертификационный аудит на соответствие стандартам ISO 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Стандарты серии ISO 9000 – «стандарты менеджмента качества» – предусма
26.05.2009 «Инфосистемы Джет» прошли ресертификационный аудит СМК по ISO 9001:2008

Компания «Инфосистемы Джет» успешно прошла ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) в международном сертификационном центре TUV Rheinland InterCert (TUV International RUS) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. СМК сертифицирована в компании с 2003 г.
30.04.2009 Luxoft прошла ресертификационный аудит СМК по стандарту ISO 9001:2008

Компания Luxoft, специализирующаяся в области заказной разработки ПО и входящая в IBS Group Holding, успешно прошла ресертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Аудит проводила международная сертификационная организация LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance). В этом году, кроме процессов разра

Публикаций - 285, упоминаний - 287

QMS и организации, системы, технологии, персоны:

9413 27
Directum - Директум 1229 22
Microsoft Corporation 25647 16
Docsvision - ДоксВижн 1055 14
Software AG & IDS Scheer 209 13
SAP SE 5557 13
Крок - Croc 1926 13
Oracle Corporation 7033 12
Ростелеком 10781 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1112 8
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Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
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Рексофт - Reksoft 467 5
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Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 900 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 5
КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 606 4
Ford 431 4
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Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 3
Альфа-Банк 1954 3
Северсталь ПАО - Severstal 612 3
Роснефть НК - нефтяная компания 551 3
Газпром нефть 697 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 3
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 3
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 17 3
Газпром трансгаз 157 3
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 3
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 693 2
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 11 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 16 2
SGS International Certification Services S.A. - СЖС Восток Лимитед 2 2
Таатта АБ 11 2
Почта России ПАО 2323 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
ВТБ - Почта Банк 511 2
НСПК - Национальная система платежных карт 933 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1870 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1483 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1042 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 2
Ингосстрах СПАО 471 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13504 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5430 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2852 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3253 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6476 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4915 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2310 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 4
Федеральное казначейство России 1931 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2822 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3635 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 129 2
Судебная власть - Judicial power 2468 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3544 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3764 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 253 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 169 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 120 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 471 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 271 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1505 58
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 3
Ассоциация специалистов по сертификации 7 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
MSPA - Mystery Shopping Providers Association 1 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 32 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 928 112
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35452 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63577 90
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13755 70
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11983 64
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 354 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60514 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12661 35
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11987 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12833 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26989 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24858 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7679 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8082 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32930 23
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4437 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17813 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33988 22
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3310 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21219 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15743 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23940 18
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4311 18
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3547 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3530 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22624 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26026 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12603 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27874 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10482 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5535 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13579 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4277 13
Стандартизация - Standardization 2313 12
Управляемость - Manageability 2164 12
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2250 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1380 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7532 12
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 423 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9738 11
Microsoft Windows 2000 8678 36
Directum СЭД - ECM-система 302 12
Software AG - ARIS Platform 180 9
Microsoft Office 4103 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2521 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1502 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6134 6
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 179 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 575 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2460 5
Apple iPhone 6 4861 5
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 135 5
Google Android 15100 4
Microsoft Windows 16732 4
Oracle Java - язык программирования 3429 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 3
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 3
Software AG - ARIS Process Governance 5 3
Directum Storage Services 25 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1692 3
Теком - ORBOX 12 3
Linux OS 11341 3
JavaScript - JS - язык программирования 1389 3
1С:ERP Управление предприятием 797 3
Microsoft Visio - MS Visio 190 3
Microsoft Dynamics CRM 564 3
Oracle Hyperion 258 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Microsoft Dynamics 1195 3
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 44 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 107 3
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 3
Архивный фонд РФ 114 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 2
Paybot - PayDox 42 2
СТУ - Business Studio 22 2
Oracle Hyperion Essbase 47 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Call Centre CRM 12 2
Аитов Тимур 197 5
Дуков Антон 4 4
Врацкий Андрей 172 3
Силкина Елена 15 3
Самойленко Максим 67 3
Комягин Сергей 22 3
Коновалов Сергей 7 3
Синицин Артур 7 2
Каменнова Мария 45 2
Шакиров Шамиль 30 2
Новицкий Роман 12 2
Кедров Сергей 4 2
Кожевников Дмитрий 18 2
Молодов Максим 6 2
Ширшов Дмитрий 4 2
Куликова Нана 2 2
Сапронов Александр 5 2
Баканова Елена 4 2
Якубовская Елена 2 2
Мильман Семен 4 2
Артюхов Сергей 65 2
Коптелов Андрей 130 2
Рустамов Рустам 542 2
Натрусов Артем 312 2
Шадаев Максут 1197 2
Глазков Александр 151 2
Макаров Валентин 251 2
Шилов Сергей 99 2
Зайцев Андрей 50 2
Морозов Сергей 61 2
Гольцов Александр 84 2
Кирьянова Александра 165 2
Рубцов Сергей 33 2
Лосева Наталья 7 2
Ершова Элеонора 67 2
Нальский Максим 53 1
Сердюк Виктор 46 1
Лукин Глеб 19 1
Можаев Петр 3 1
Рубцов Юрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 163619 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47089 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14730 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19294 17
Германия - Федеративная Республика 13096 17
Европа 24872 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54231 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18856 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13717 8
Казахстан - Республика 5972 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8443 6
Россия - СФО - Новосибирск 4822 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3421 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 5
Франция - Французская Республика 8099 5
Украина 7896 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2796 5
Япония 13726 4
Европа Восточная 3135 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4434 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3011 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1770 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 4
Узбекистан - Республика 1967 4
Азия - Азиатский регион 5872 3
Беларусь - Белоруссия 6224 3
Норвегия - Королевство 1850 3
Ближний Восток 3125 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1659 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 923 3
Россия - УФО - Тюменская область 1343 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1289 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1645 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1013 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3316 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 630 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 661 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1208 2
Южная Корея - Республика 6993 2
Аудит - аудиторский услуги 3340 63
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52739 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56773 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33152 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8405 40
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17924 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 22
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26872 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6075 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12116 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21243 17
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5402 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6504 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11237 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 14
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6415 13
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11522 8
РИА Новости 1026 2
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Открытые системы ИД 176 1
CMS Magazine 20 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 510 1
N+1 - Издание 184 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
23ABC News 182 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2322 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 312 1
Бизнес Online 11 1
Известия ИД 745 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 126 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Eurovision 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8494 11
Gartner - Гартнер 3647 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3883 4
IDC - International Data Corporation 4965 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
CNews Инновация года - награда 150 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Moody's Investors Service 136 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Трейд.Су ИА 21 1
Forrester Research 832 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых - МИ ВлГУ - Муромский институт ВлГУ 14 2
РАН - Российская академия наук 2086 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 453 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 176 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 1
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
НИСЭСТ - Национальный институт стандартизации, экспертизы и сертификации транспорта 1 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 1
РАН ЮНЦ - Южный научный центр Российской академии наук 8 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 12 1
ПСПбГМУ - Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачёвой 2 1
НИИПАВ НПО - Научно-исследовательский институт поверхностных активных веществ Научно-производственное объединение 1 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 291 1
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 300 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 477 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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