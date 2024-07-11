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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Linux SE Astra Linux Special Edition

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition

 


11.07.2024 Подтверждена совместимость ПК «Инферит» с ОС Astra Linux Special Edition 1.7

ерит» (ГК Softline) по производству компьютерного и серверного оборудования, получила сертификаты совместимости своих рабочих станций Inferit Slim и Inferit Desktop с защищенной операционной системой Astra Linux Special Edition 1.7. Об этом CNews сообщили представители Softline. Испытания, проведенные разработчиком ОС Astra Linux – «Группой Астра», подтвердили корректность работы персональн
23.05.2024 «Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile

Представлен планшет Kvadra_T с предустановленной Astra Linux Mobile. Состоялась церемония официального подписания договора о стратегическом партнерстве разработчиков, призванного усилить коллаборацию «Группы Астра» и Kvadra. Об этом CNews соо
26.04.2024 Подтверждена совместимость ноутбуков «Сила НК2-3404» с ОС Astra Linux

tra Linux. По желанию заказчиков ноутбуки «Сила НК2-3404» могут поставляться с предустановленной ОС Astra Linux Special Edition. Корректная работа ноутбуков «Сила НК2-3404» на базе операционной
20.03.2024 Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition

» в рамках программы технологического партнерства ИТ-вендоров Ready for Astra. Сертифицированная ОС Astra Linux Special Edition обеспечивает стабильную и безопасную работу ИТ-инфраструктуры люб
31.01.2024 Сервер «ДатаРу ПИ760» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux

чественный сервер «ДатаРу ПИ760» компании «DатаРу» получил сертификат совместимости с российской ОС Astra Linux Special Edition. Работоспособность и корректность совместного функционирования си
27.11.2023 Postgres Professional и «Группа Астра» в очередной раз подтвердили совместимость продуктов

дает корректную работу СУБД Postgres Pro Standard 15 и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Post
12.10.2023 Платформа корпоративных коммуникаций eXpress работает под ОС Astra Linux

вных коммуникаций и мобильности eXpress работает под управлением отечественной операционной системы Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители eXpress. Astra Linux Spe
26.09.2023 Оборудование «Атол» совместимо с ОС Astra Linux

на совместимость ряда моделей контрольно-кассового и торгового оборудования с операционной системой Astra Linux Special Edition. В перечне устройств, получивших сертификаты в рамках программы к
16.08.2023 Подтверждена совместимость приложения qWARM Server и ОС Astra Linux Special Edition

ГК «Астра» и компания «СП.АРМ», разработчик МИС qMS, завершили серию тестов работоспособности клиента qMS. qWARM Server версии 9.10 в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7.4 Результаты совместных исследований подтвердили совместимость программных продуктов и их корректную работу. Итоги испытаний подтверждает сертификат №13650/2023,
31.07.2023 Подтверждена совместимость «Цитрос Цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с Astra Linux Special Edition

орых подтвердили работоспособность и корректность совместного функционирования операционной системы Astra Linux Special Edition с платформой «Цитрос Цифровая платформа» и продуктом «Цитрос ЮЗ Э
25.07.2023 ПК СВ «Брест»: защищенная облачная виртуализация

блака, а также VDI (виртуальные рабочие места). ПК СВ «Брест» работает на базе сертифицированной ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и предназначен для создания защищенной виртуальной среды для

13.07.2023 Платформа управления контейнерами «Штурвал» совместима с ОС Astra Linux

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и платформы управления контейнерами «Штурвал» версии 2. Экспе
30.05.2023 Программное обеспечение «Сбера» InterSphere совместимо с отечественной операционной системой Astra Linux

сти разработанного в Сбере управляющего программного обеспечения InterSphere и операционной системы Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». InterSphere вкл
19.05.2023 Пользователям ОС Astra Linux 1.7 доступна российская ERP-система от корпорации «Галактика»

рация «Галактика» завершили комплекс испытаний работоспособности системы «Галактика ERP» в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Результаты исследований продемонстрировали совместимость про
27.04.2023 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220»

граммы технологической кооперации ИТ-производителей Ready For Astra Linux. Для конечных пользователей это означает, что серия всесторонних испытаний работоспособности устройства в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7 завершилась успешно, и эксперты вендора на практике убедились, что все составляющие программно-аппаратного стека, включая интегрированные в платформу СЗИ, работа
12.04.2023 ПСБ переходит на российскую операционную систему Astra Linux Special Edition

Критерии выбора ПСБ перевел свою ИТ-инфрастуктуру на операционную систему Astra Linux Special Edition. Встроенные в нее сертифицированные средства защиты информации об
23.03.2023 Подтверждена совместимость линейки российских МФУ Torus Terioprint с ОС Astra Linux

сийской под торговой маркой Torus Terioprint, по результатам испытаний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и многофункционального устройства (МФУ) Torus Terioprint моде
10.02.2023 «Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования

анного проектирования «Компас-3D» v21 успешно тестирование на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition с применением WINE@Etersoft. Помимо базовой САПР, работоспособнос
02.02.2023 Подтверждена совместимость клиента МИС qMS и актуальных обновлений ОС Astra Linux

СП.АРМ» завершили серию тестов работоспособности клиента «qMS. qWARM Desktop» версии 9.7 в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Результаты совместных исследований подтвердили совместимость
11.01.2023 Завершена сертификация ОС Astra Linux Special Edition в Белоруссии

Разработанная в ГК «Астра» защищенная операционная система Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-37 успешно прошла сертификацию в Оперативно-аналитичес
27.12.2022 ОС Astra Linux Special Edition 1.7 сертифицирована Минобороны по первому классу защиты

Разработанная в ГК «Астра» защищенная ОС Astra Linux Special Edition 1.7 успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации Мини
18.10.2022 ОС Astra Linux Special Edition совместима с системой виртуализации zVirt

ГК «Астра» и компания «Орион софт», разработчик российского программного обеспечения в сфере виртуализации, по итогам комплекса испытаний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и системы виртуализации zVirt 3.0. Таким образом, организации, переходящие на импортонезависимые технологии, могут быть уверены в работоспособности и надежности

28.09.2022 Вышло значимое оперативное обновление для ОС Astra Linux Special Edition

ГК «Астра» сообщает о выходе оперативного обновления для ОС Astra Linux Special Edition 1.7.2. Пользователям платформы стало доступно обновление ядра Linux до версии 5.15 (LTS), появилась поддержка новых чипсетов от Intel и AMD, а также современных виде
17.08.2022 ГК «Астра» продемонстрировала широкой аудитории ряд ключевых доработок в ОС Astra Linux Special Edition под мобильные устройства

ГК «Астра» сообщает о реализованных в ОС Astra Linux Special Edition ключевых изменениях для работы на планшетах и других переносных у
12.08.2022 ГК «Астра» подготовила учебное пособие «Основы безопасности операционной системы Astra Linux Special Edition. Управление доступом»

ательстве «Горячая линия — Телеком» вышло учебное пособие «Основы безопасности операционной системы Astra Linux Special Edition. Управление доступом», подготовленное сотрудниками научного депар
03.08.2022 DEPO Computers представляет новую линейку серверов DEPO Storm 3450 на базе операционной системы Astra Linux Special Edition

естовые испытания и подтвердили совместимость модельного ряда серверных систем DEPO Storm 3450 с ОС Astra Linux Special Edition. Оценка работоспособности операционной системы и прикладных прило
07.07.2022 ПО для секретного документооборота «Свиток 3.1: Канцелярия» совместимо с ОС Astra Linux

мости специального программного обеспечения (СПО) «Свиток 3.1: «Канцелярия» с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.7. Корректность работы продукта на рабочих местах под российско
11.04.2022 Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech с ОС Astra Linux Special Edition

мости серверов Qtech QSRV-262402R, QSRV-261602R, QSRV-261202R, QSRV-260802R с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректность совместного функционирования данной линейки серверо
13.12.2021 Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну.

й сведения, составляющие государственную тайну и имеющие степень секретности не выше «совершенно секретно». «Подтвержденная корректность работы Secret Disk Linux и JaCarta Management System 4LX на ОС Astra Linux Special Edition расширяет уже ставшую привычной возможность применения электронных ключей JaCarta для аутентификации и электронной подписи. Возможность управления токенами и рядом д
03.12.2021 Власти Ленобласти удаленно работают в системе на базе Astra Linux

(ПК «ИСУ Терминал»), созданного и функционирующего на базе сертифицированной регуляторами рынка ОС Astra Linux Special Edition. Внедрение данного программного стека пришлось на период, когда и
22.11.2021 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Special Edition.

SB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с сертифицированной операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition для архитектуры х86, включая последнее очередное обновление 1.7,

22.10.2021 Российский Linux для госсектора обновился по-крупному. Изменен дизайн, модель распространения, добавлены средства защиты

дейт Российская группа компаний Astra Linux сообщила CNews о релизе обновления операционной системы Astra Linux Special Edition до версии 1.7. Платформа предназначена для использования в, том ч
20.10.2021 СХД Huawei OceanStor Dorado 18000 cовместима с Astra Linux SE

нных, инфраструктурных решений и умных устройств, сообщают об успешном завершении испытаний совместимости системы хранения данных OceanStor Dorado 18000 и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. По результатам проверки система хранения данных Huawei OceanStor Dorado 18000 V6 признана совместимой с ОС Astra Linux Special Edition (очередное обновление

26.07.2021 VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации

совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. В результате проведенных испытаний установлено, что программные

21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux

ых испытаний ПО от компании «Микроника» признано полностью совместимым с ОС специального назначения Astra Linux Special Edition, что подтверждает сертификат №3966/2020. Продукт представляет соб
16.07.2021 Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition

ународном рынке, сообщили, что новая линейка кроссплатформенных интерактивныx панелей Prestigio Multiboard Light успешно прошла все необходимые испытания на совместимость с ОС специального назначения Astra Linux Special Edition. Решения Prestigio Multiboard Light оптимально подходят для интерактивного и удаленного обучения и могут стать основой для создания «умных» классов или переговорных

31.03.2021 Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55

сообщили о расширении линейки совместимых продуктов. Успешно завершено комплексное двустороннее тестирование работоспособности защищенного ноутбука Toughbook FZ-55 в среде ОС специального назначения Astra Linux Special Edition. В ходе испытаний на устройство была установлена отечественная ОС, включая актуальное кумулятивное обновление безопасности «Бюллетень № 20200722SE16». После успешной
18.02.2021 Astra Linux сертифицирована в Республике Беларусь

нка операционных систем и средств виртуализации, сообщает о сертификации ОС специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Минск» для применения в белорусских информационных система
16.12.2020 Подтверждена совместимость серверов Huawei Taishan 200 с ОС Astra Linux

местимости нового сервера Huawei Taishan 200 2280 V2 и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Новороссийск» версии 4.3.2. Ранее ГК Astra Linux уже объяв
02.12.2020 USB-токены ESMART подходят для работы в ОС Astra Linux

ний совместимости ключевых носителей ESMART Token 64k и ESMART Token ГОСТ с операционными системами Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» и Astra Linux Common Edition релиз «Орел». ESMAR

Публикаций - 461, упоминаний - 590

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1576 354
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20300 82
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8911 44
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10624 41
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12294 37
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8990 36
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Linux OS 9476 331
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 279 94
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 287 94
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost 259 89
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 237 84
Microsoft Windows 15300 84
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 241 84
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 248 83
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 215 72
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 97 59
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1103 57
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 764 54
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 137 39
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 875 34
Новые облачные технологии - МойОфис 694 32
Intel x86 - архитектура процессора 1779 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3093 30
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 581 29
Linux - Debian GNU 432 25
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 465 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1294 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4058 23
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 344 23
Google Android 13662 23
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 806 22
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1242 18
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 283 16
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 170 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 762 13
Apple iOS 7508 13
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 125 13
Apple macOS 1955 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1493 12
Microsoft SQL Server 1586 12
Microsoft Office 3627 12
Веб-Сервер - Angie PRO 21 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 32 11
КриптоПро CSP СКЗИ 206 11
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 385 10
Мылицын Роман 108 65
Тараканов Дмитрий 51 42
Рудевский Антон 38 16
Сивцев Илья 134 14
Синьков Кирилл 24 14
Трубочев Алексей 15 11
Евдокимов Андрей 81 9
Векшин Евгений 12 9
Бугрецов Антон 22 9
Девянин Петр 10 8
Смирнов Алексей 229 7
Путин Владимир 3057 6
Кирдяшов Федор 27 5
Панченко Иван 106 5
Врацкий Андрей 115 4
Родин Константин 22 4
Коростелев Павел 27 4
Аношко Юрий 5 4
Комиссаров Дмитрий 219 4
Мишустин Михаил 630 4
Яценко Вадим 34 4
Борисов Роман 15 3
Абасмирзоев Заур 12 3
Афанасьев Денис 68 3
Манцветов Константин 8 3
Мылицин Роман 3 3
Одинцов Дмитрий 109 3
Геллерман Михаил 14 3
Махмадиев Шухрат 3 3
Белокрылов Александр 27 3
Абакумов Евгений 186 3
Рубанов Владимир 74 3
Челышев Сергей 11 3
Соснин Юрий 8 3
Шадаев Максут 905 3
Мухин Денис 20 3
Сергеева Наталья 38 3
Анфимов Павел 43 3
Гутин Александр 16 2
Мартыненко Александр 20 2
Россия - РФ - Российская федерация 138148 408
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 427 88
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 405 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41862 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16790 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51453 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16471 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 230 18
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1433 14
Россия - ЮФО - Севастополь 523 11
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 570 10
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13941 10
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 866 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2953 9
Беларусь - Белоруссия 5472 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 1760 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7113 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2617 5
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 438 5
Азия - Азиатский регион 5379 4
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 855 4
Украина 7510 4
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2818 4
Земля - планета Солнечной системы 10258 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 791 4
Казахстан - Республика 5403 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 869 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2728 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 319 3
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Россия - СКФО - Ставропольский край 815 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 498 3
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Россия - ЦФО - Брянская область 217 3
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13267 133
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