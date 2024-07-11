РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition

Подтверждена совместимость ПК «Инферит» с ОС Astra Linux Special Edition 1.7 ерит» (ГК Softline) по производству компьютерного и серверного оборудования, получила сертификаты совместимости своих рабочих станций Inferit Slim и Inferit Desktop с защищенной операционной системой Astra Linux Special Edition 1.7. Об этом CNews сообщили представители Softline. Испытания, проведенные разработчиком ОС Astra Linux – «Группой Астра», подтвердили корректность работы персональн

«Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile Представлен планшет Kvadra_T с предустановленной Astra Linux Mobile. Состоялась церемония официального подписания договора о стратегическом партнерстве разработчиков, призванного усилить коллаборацию «Группы Астра» и Kvadra. Об этом CNews соо

Подтверждена совместимость ноутбуков «Сила НК2-3404» с ОС Astra Linux tra Linux. По желанию заказчиков ноутбуки «Сила НК2-3404» могут поставляться с предустановленной ОС Astra Linux Special Edition. Корректная работа ноутбуков «Сила НК2-3404» на базе операционной

Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition » в рамках программы технологического партнерства ИТ-вендоров Ready for Astra. Сертифицированная ОС Astra Linux Special Edition обеспечивает стабильную и безопасную работу ИТ-инфраструктуры люб

Сервер «ДатаРу ПИ760» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux чественный сервер «ДатаРу ПИ760» компании «DатаРу» получил сертификат совместимости с российской ОС Astra Linux Special Edition. Работоспособность и корректность совместного функционирования си

Postgres Professional и «Группа Астра» в очередной раз подтвердили совместимость продуктов дает корректную работу СУБД Postgres Pro Standard 15 и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Post

Платформа корпоративных коммуникаций eXpress работает под ОС Astra Linux вных коммуникаций и мобильности eXpress работает под управлением отечественной операционной системы Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители eXpress. Astra Linux Spe

Оборудование «Атол» совместимо с ОС Astra Linux на совместимость ряда моделей контрольно-кассового и торгового оборудования с операционной системой Astra Linux Special Edition. В перечне устройств, получивших сертификаты в рамках программы к

Подтверждена совместимость приложения qWARM Server и ОС Astra Linux Special Edition ГК «Астра» и компания «СП.АРМ», разработчик МИС qMS, завершили серию тестов работоспособности клиента qMS. qWARM Server версии 9.10 в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7.4 Результаты совместных исследований подтвердили совместимость программных продуктов и их корректную работу. Итоги испытаний подтверждает сертификат №13650/2023,

Подтверждена совместимость «Цитрос Цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с Astra Linux Special Edition орых подтвердили работоспособность и корректность совместного функционирования операционной системы Astra Linux Special Edition с платформой «Цитрос Цифровая платформа» и продуктом «Цитрос ЮЗ Э

ПК СВ «Брест»: защищенная облачная виртуализация блака, а также VDI (виртуальные рабочие места). ПК СВ «Брест» работает на базе сертифицированной ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и предназначен для создания защищенной виртуальной среды для

Платформа управления контейнерами «Штурвал» совместима с ОС Astra Linux Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и платформы управления контейнерами «Штурвал» версии 2. Экспе

Программное обеспечение «Сбера» InterSphere совместимо с отечественной операционной системой Astra Linux сти разработанного в Сбере управляющего программного обеспечения InterSphere и операционной системы Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». InterSphere вкл

Пользователям ОС Astra Linux 1.7 доступна российская ERP-система от корпорации «Галактика» рация «Галактика» завершили комплекс испытаний работоспособности системы «Галактика ERP» в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Результаты исследований продемонстрировали совместимость про

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» граммы технологической кооперации ИТ-производителей Ready For Astra Linux. Для конечных пользователей это означает, что серия всесторонних испытаний работоспособности устройства в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7 завершилась успешно, и эксперты вендора на практике убедились, что все составляющие программно-аппаратного стека, включая интегрированные в платформу СЗИ, работа

ПСБ переходит на российскую операционную систему Astra Linux Special Edition Критерии выбора ПСБ перевел свою ИТ-инфрастуктуру на операционную систему Astra Linux Special Edition. Встроенные в нее сертифицированные средства защиты информации об

Подтверждена совместимость линейки российских МФУ Torus Terioprint с ОС Astra Linux сийской под торговой маркой Torus Terioprint, по результатам испытаний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и многофункционального устройства (МФУ) Torus Terioprint моде

«Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования анного проектирования «Компас-3D» v21 успешно тестирование на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition с применением WINE@Etersoft. Помимо базовой САПР, работоспособнос

Подтверждена совместимость клиента МИС qMS и актуальных обновлений ОС Astra Linux СП.АРМ» завершили серию тестов работоспособности клиента «qMS. qWARM Desktop» версии 9.7 в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Результаты совместных исследований подтвердили совместимость

Завершена сертификация ОС Astra Linux Special Edition в Белоруссии Разработанная в ГК «Астра» защищенная операционная система Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-37 успешно прошла сертификацию в Оперативно-аналитичес

ОС Astra Linux Special Edition 1.7 сертифицирована Минобороны по первому классу защиты Разработанная в ГК «Астра» защищенная ОС Astra Linux Special Edition 1.7 успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации Мини

ОС Astra Linux Special Edition совместима с системой виртуализации zVirt ГК «Астра» и компания «Орион софт», разработчик российского программного обеспечения в сфере виртуализации, по итогам комплекса испытаний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и системы виртуализации zVirt 3.0. Таким образом, организации, переходящие на импортонезависимые технологии, могут быть уверены в работоспособности и надежности

Вышло значимое оперативное обновление для ОС Astra Linux Special Edition ГК «Астра» сообщает о выходе оперативного обновления для ОС Astra Linux Special Edition 1.7.2. Пользователям платформы стало доступно обновление ядра Linux до версии 5.15 (LTS), появилась поддержка новых чипсетов от Intel и AMD, а также современных виде

ГК «Астра» продемонстрировала широкой аудитории ряд ключевых доработок в ОС Astra Linux Special Edition под мобильные устройства ГК «Астра» сообщает о реализованных в ОС Astra Linux Special Edition ключевых изменениях для работы на планшетах и других переносных у

ГК «Астра» подготовила учебное пособие «Основы безопасности операционной системы Astra Linux Special Edition. Управление доступом» ательстве «Горячая линия — Телеком» вышло учебное пособие «Основы безопасности операционной системы Astra Linux Special Edition. Управление доступом», подготовленное сотрудниками научного депар

DEPO Computers представляет новую линейку серверов DEPO Storm 3450 на базе операционной системы Astra Linux Special Edition естовые испытания и подтвердили совместимость модельного ряда серверных систем DEPO Storm 3450 с ОС Astra Linux Special Edition. Оценка работоспособности операционной системы и прикладных прило

ПО для секретного документооборота «Свиток 3.1: Канцелярия» совместимо с ОС Astra Linux мости специального программного обеспечения (СПО) «Свиток 3.1: «Канцелярия» с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.7. Корректность работы продукта на рабочих местах под российско

Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech с ОС Astra Linux Special Edition мости серверов Qtech QSRV-262402R, QSRV-261602R, QSRV-261202R, QSRV-260802R с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректность совместного функционирования данной линейки серверо

Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну. й сведения, составляющие государственную тайну и имеющие степень секретности не выше «совершенно секретно». «Подтвержденная корректность работы Secret Disk Linux и JaCarta Management System 4LX на ОС Astra Linux Special Edition расширяет уже ставшую привычной возможность применения электронных ключей JaCarta для аутентификации и электронной подписи. Возможность управления токенами и рядом д

Власти Ленобласти удаленно работают в системе на базе Astra Linux (ПК «ИСУ Терминал»), созданного и функционирующего на базе сертифицированной регуляторами рынка ОС Astra Linux Special Edition. Внедрение данного программного стека пришлось на период, когда и

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Special Edition. SB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с сертифицированной операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition для архитектуры х86, включая последнее очередное обновление 1.7,

Российский Linux для госсектора обновился по-крупному. Изменен дизайн, модель распространения, добавлены средства защиты дейт Российская группа компаний Astra Linux сообщила CNews о релизе обновления операционной системы Astra Linux Special Edition до версии 1.7. Платформа предназначена для использования в, том ч

СХД Huawei OceanStor Dorado 18000 cовместима с Astra Linux SE нных, инфраструктурных решений и умных устройств, сообщают об успешном завершении испытаний совместимости системы хранения данных OceanStor Dorado 18000 и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. По результатам проверки система хранения данных Huawei OceanStor Dorado 18000 V6 признана совместимой с ОС Astra Linux Special Edition (очередное обновление

VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. В результате проведенных испытаний установлено, что программные

Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux ых испытаний ПО от компании «Микроника» признано полностью совместимым с ОС специального назначения Astra Linux Special Edition, что подтверждает сертификат №3966/2020. Продукт представляет соб

Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition ународном рынке, сообщили, что новая линейка кроссплатформенных интерактивныx панелей Prestigio Multiboard Light успешно прошла все необходимые испытания на совместимость с ОС специального назначения Astra Linux Special Edition. Решения Prestigio Multiboard Light оптимально подходят для интерактивного и удаленного обучения и могут стать основой для создания «умных» классов или переговорных

Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55 сообщили о расширении линейки совместимых продуктов. Успешно завершено комплексное двустороннее тестирование работоспособности защищенного ноутбука Toughbook FZ-55 в среде ОС специального назначения Astra Linux Special Edition. В ходе испытаний на устройство была установлена отечественная ОС, включая актуальное кумулятивное обновление безопасности «Бюллетень № 20200722SE16». После успешной

Astra Linux сертифицирована в Республике Беларусь нка операционных систем и средств виртуализации, сообщает о сертификации ОС специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Минск» для применения в белорусских информационных система

Подтверждена совместимость серверов Huawei Taishan 200 с ОС Astra Linux местимости нового сервера Huawei Taishan 200 2280 V2 и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Новороссийск» версии 4.3.2. Ранее ГК Astra Linux уже объяв