РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Linux SE Astra Linux Special Edition
- Astra Linux Special Edition — это российская сертифицированная операционная система, которая позволяет решать спектр задач: от выполнения стандартной офисной работы до создания защищенных инфраструктур любого масштаба. Ее функционал, надежность, а также комплекс встроенных уникальных СЗИ позволяют обеспечить комфортную работу пользователей и защиту данных любой степени конфиденциальности. Продукцию Astra Linux применяет множество организаций, в числе которых частные компании, госкорпорации, промышленные предприятия, объекты критической информационной инфраструктуры и другие заказчики, предъявляющие особые требования к ИТ-безопасности.
- Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition
|11.07.2024
|
Подтверждена совместимость ПК «Инферит» с ОС Astra Linux Special Edition 1.7
ерит» (ГК Softline) по производству компьютерного и серверного оборудования, получила сертификаты совместимости своих рабочих станций Inferit Slim и Inferit Desktop с защищенной операционной системой Astra Linux Special Edition 1.7. Об этом CNews сообщили представители Softline. Испытания, проведенные разработчиком ОС Astra Linux – «Группой Астра», подтвердили корректность работы персональн
|23.05.2024
|
«Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile
Представлен планшет Kvadra_T с предустановленной Astra Linux Mobile. Состоялась церемония официального подписания договора о стратегическом партнерстве разработчиков, призванного усилить коллаборацию «Группы Астра» и Kvadra. Об этом CNews соо
|26.04.2024
|
Подтверждена совместимость ноутбуков «Сила НК2-3404» с ОС Astra Linux
tra Linux. По желанию заказчиков ноутбуки «Сила НК2-3404» могут поставляться с предустановленной ОС Astra Linux Special Edition. Корректная работа ноутбуков «Сила НК2-3404» на базе операционной
|20.03.2024
|
Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition
» в рамках программы технологического партнерства ИТ-вендоров Ready for Astra. Сертифицированная ОС Astra Linux Special Edition обеспечивает стабильную и безопасную работу ИТ-инфраструктуры люб
|31.01.2024
|
Сервер «ДатаРу ПИ760» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux
чественный сервер «ДатаРу ПИ760» компании «DатаРу» получил сертификат совместимости с российской ОС Astra Linux Special Edition. Работоспособность и корректность совместного функционирования си
|27.11.2023
|
Postgres Professional и «Группа Астра» в очередной раз подтвердили совместимость продуктов
дает корректную работу СУБД Postgres Pro Standard 15 и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Post
|12.10.2023
|
Платформа корпоративных коммуникаций eXpress работает под ОС Astra Linux
вных коммуникаций и мобильности eXpress работает под управлением отечественной операционной системы Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители eXpress. Astra Linux Spe
|26.09.2023
|
Оборудование «Атол» совместимо с ОС Astra Linux
на совместимость ряда моделей контрольно-кассового и торгового оборудования с операционной системой Astra Linux Special Edition. В перечне устройств, получивших сертификаты в рамках программы к
|16.08.2023
|
Подтверждена совместимость приложения qWARM Server и ОС Astra Linux Special Edition
ГК «Астра» и компания «СП.АРМ», разработчик МИС qMS, завершили серию тестов работоспособности клиента qMS. qWARM Server версии 9.10 в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7.4 Результаты совместных исследований подтвердили совместимость программных продуктов и их корректную работу. Итоги испытаний подтверждает сертификат №13650/2023,
|31.07.2023
|
Подтверждена совместимость «Цитрос Цифровая платформа» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с Astra Linux Special Edition
орых подтвердили работоспособность и корректность совместного функционирования операционной системы Astra Linux Special Edition с платформой «Цитрос Цифровая платформа» и продуктом «Цитрос ЮЗ Э
|25.07.2023
|
ПК СВ «Брест»: защищенная облачная виртуализация
блака, а также VDI (виртуальные рабочие места). ПК СВ «Брест» работает на базе сертифицированной ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и предназначен для создания защищенной виртуальной среды для
|13.07.2023
|
Платформа управления контейнерами «Штурвал» совместима с ОС Astra Linux
Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и платформы управления контейнерами «Штурвал» версии 2. Экспе
|30.05.2023
|
Программное обеспечение «Сбера» InterSphere совместимо с отечественной операционной системой Astra Linux
сти разработанного в Сбере управляющего программного обеспечения InterSphere и операционной системы Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». InterSphere вкл
|19.05.2023
|
Пользователям ОС Astra Linux 1.7 доступна российская ERP-система от корпорации «Галактика»
рация «Галактика» завершили комплекс испытаний работоспособности системы «Галактика ERP» в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Результаты исследований продемонстрировали совместимость про
|27.04.2023
|
Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220»
граммы технологической кооперации ИТ-производителей Ready For Astra Linux. Для конечных пользователей это означает, что серия всесторонних испытаний работоспособности устройства в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7 завершилась успешно, и эксперты вендора на практике убедились, что все составляющие программно-аппаратного стека, включая интегрированные в платформу СЗИ, работа
|12.04.2023
|
ПСБ переходит на российскую операционную систему Astra Linux Special Edition
Критерии выбора ПСБ перевел свою ИТ-инфрастуктуру на операционную систему Astra Linux Special Edition. Встроенные в нее сертифицированные средства защиты информации об
|23.03.2023
|
Подтверждена совместимость линейки российских МФУ Torus Terioprint с ОС Astra Linux
сийской под торговой маркой Torus Terioprint, по результатам испытаний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и многофункционального устройства (МФУ) Torus Terioprint моде
|10.02.2023
|
«Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования
анного проектирования «Компас-3D» v21 успешно тестирование на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition с применением WINE@Etersoft. Помимо базовой САПР, работоспособнос
|02.02.2023
|
Подтверждена совместимость клиента МИС qMS и актуальных обновлений ОС Astra Linux
СП.АРМ» завершили серию тестов работоспособности клиента «qMS. qWARM Desktop» версии 9.7 в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Результаты совместных исследований подтвердили совместимость
|11.01.2023
|
Завершена сертификация ОС Astra Linux Special Edition в Белоруссии
Разработанная в ГК «Астра» защищенная операционная система Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-37 успешно прошла сертификацию в Оперативно-аналитичес
|27.12.2022
|
ОС Astra Linux Special Edition 1.7 сертифицирована Минобороны по первому классу защиты
Разработанная в ГК «Астра» защищенная ОС Astra Linux Special Edition 1.7 успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации Мини
|18.10.2022
|
ОС Astra Linux Special Edition совместима с системой виртуализации zVirt
ГК «Астра» и компания «Орион софт», разработчик российского программного обеспечения в сфере виртуализации, по итогам комплекса испытаний подтвердили совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и системы виртуализации zVirt 3.0. Таким образом, организации, переходящие на импортонезависимые технологии, могут быть уверены в работоспособности и надежности
|28.09.2022
|
Вышло значимое оперативное обновление для ОС Astra Linux Special Edition
ГК «Астра» сообщает о выходе оперативного обновления для ОС Astra Linux Special Edition 1.7.2. Пользователям платформы стало доступно обновление ядра Linux до версии 5.15 (LTS), появилась поддержка новых чипсетов от Intel и AMD, а также современных виде
|17.08.2022
|
ГК «Астра» продемонстрировала широкой аудитории ряд ключевых доработок в ОС Astra Linux Special Edition под мобильные устройства
ГК «Астра» сообщает о реализованных в ОС Astra Linux Special Edition ключевых изменениях для работы на планшетах и других переносных у
|12.08.2022
|
ГК «Астра» подготовила учебное пособие «Основы безопасности операционной системы Astra Linux Special Edition. Управление доступом»
ательстве «Горячая линия — Телеком» вышло учебное пособие «Основы безопасности операционной системы Astra Linux Special Edition. Управление доступом», подготовленное сотрудниками научного депар
|03.08.2022
|
DEPO Computers представляет новую линейку серверов DEPO Storm 3450 на базе операционной системы Astra Linux Special Edition
естовые испытания и подтвердили совместимость модельного ряда серверных систем DEPO Storm 3450 с ОС Astra Linux Special Edition. Оценка работоспособности операционной системы и прикладных прило
|07.07.2022
|
ПО для секретного документооборота «Свиток 3.1: Канцелярия» совместимо с ОС Astra Linux
мости специального программного обеспечения (СПО) «Свиток 3.1: «Канцелярия» с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.7. Корректность работы продукта на рабочих местах под российско
|11.04.2022
|
Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech с ОС Astra Linux Special Edition
мости серверов Qtech QSRV-262402R, QSRV-261602R, QSRV-261202R, QSRV-260802R с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректность совместного функционирования данной линейки серверо
|13.12.2021
|
Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну.
й сведения, составляющие государственную тайну и имеющие степень секретности не выше «совершенно секретно». «Подтвержденная корректность работы Secret Disk Linux и JaCarta Management System 4LX на ОС Astra Linux Special Edition расширяет уже ставшую привычной возможность применения электронных ключей JaCarta для аутентификации и электронной подписи. Возможность управления токенами и рядом д
|03.12.2021
|
Власти Ленобласти удаленно работают в системе на базе Astra Linux
(ПК «ИСУ Терминал»), созданного и функционирующего на базе сертифицированной регуляторами рынка ОС Astra Linux Special Edition. Внедрение данного программного стека пришлось на период, когда и
|22.11.2021
|
Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Special Edition.
SB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с сертифицированной операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition для архитектуры х86, включая последнее очередное обновление 1.7,
|22.10.2021
|
Российский Linux для госсектора обновился по-крупному. Изменен дизайн, модель распространения, добавлены средства защиты
дейт Российская группа компаний Astra Linux сообщила CNews о релизе обновления операционной системы Astra Linux Special Edition до версии 1.7. Платформа предназначена для использования в, том ч
|20.10.2021
|
СХД Huawei OceanStor Dorado 18000 cовместима с Astra Linux SE
нных, инфраструктурных решений и умных устройств, сообщают об успешном завершении испытаний совместимости системы хранения данных OceanStor Dorado 18000 и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. По результатам проверки система хранения данных Huawei OceanStor Dorado 18000 V6 признана совместимой с ОС Astra Linux Special Edition (очередное обновление
|26.07.2021
|
VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации
совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. В результате проведенных испытаний установлено, что программные
|21.07.2021
|
Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux
ых испытаний ПО от компании «Микроника» признано полностью совместимым с ОС специального назначения Astra Linux Special Edition, что подтверждает сертификат №3966/2020. Продукт представляет соб
|16.07.2021
|
Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition
ународном рынке, сообщили, что новая линейка кроссплатформенных интерактивныx панелей Prestigio Multiboard Light успешно прошла все необходимые испытания на совместимость с ОС специального назначения Astra Linux Special Edition. Решения Prestigio Multiboard Light оптимально подходят для интерактивного и удаленного обучения и могут стать основой для создания «умных» классов или переговорных
|31.03.2021
|
Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55
сообщили о расширении линейки совместимых продуктов. Успешно завершено комплексное двустороннее тестирование работоспособности защищенного ноутбука Toughbook FZ-55 в среде ОС специального назначения Astra Linux Special Edition. В ходе испытаний на устройство была установлена отечественная ОС, включая актуальное кумулятивное обновление безопасности «Бюллетень № 20200722SE16». После успешной
|18.02.2021
|
Astra Linux сертифицирована в Республике Беларусь
нка операционных систем и средств виртуализации, сообщает о сертификации ОС специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Минск» для применения в белорусских информационных система
|16.12.2020
|
Подтверждена совместимость серверов Huawei Taishan 200 с ОС Astra Linux
местимости нового сервера Huawei Taishan 200 2280 V2 и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Новороссийск» версии 4.3.2. Ранее ГК Astra Linux уже объяв
|02.12.2020
|
USB-токены ESMART подходят для работы в ОС Astra Linux
ний совместимости ключевых носителей ESMART Token 64k и ESMART Token ГОСТ с операционными системами Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» и Astra Linux Common Edition релиз «Орел». ESMAR
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Мылицын Роман 108 65
|Тараканов Дмитрий 51 42
|Рудевский Антон 38 16
|Сивцев Илья 134 14
|Синьков Кирилл 24 14
|Трубочев Алексей 15 11
|Евдокимов Андрей 81 9
|Векшин Евгений 12 9
|Бугрецов Антон 22 9
|Девянин Петр 10 8
|Смирнов Алексей 229 7
|Путин Владимир 3057 6
|Кирдяшов Федор 27 5
|Панченко Иван 106 5
|Врацкий Андрей 115 4
|Родин Константин 22 4
|Коростелев Павел 27 4
|Аношко Юрий 5 4
|Комиссаров Дмитрий 219 4
|Мишустин Михаил 630 4
|Яценко Вадим 34 4
|Борисов Роман 15 3
|Абасмирзоев Заур 12 3
|Афанасьев Денис 68 3
|Манцветов Константин 8 3
|Мылицин Роман 3 3
|Одинцов Дмитрий 109 3
|Геллерман Михаил 14 3
|Махмадиев Шухрат 3 3
|Белокрылов Александр 27 3
|Абакумов Евгений 186 3
|Рубанов Владимир 74 3
|Челышев Сергей 11 3
|Соснин Юрий 8 3
|Шадаев Максут 905 3
|Мухин Денис 20 3
|Сергеева Наталья 38 3
|Анфимов Павел 43 3
|Гутин Александр 16 2
|Мартыненко Александр 20 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1301546, в очереди разбора - 794185.
Создано именных указателей - 152416.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.