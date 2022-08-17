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ГК «Астра» продемонстрировала широкой аудитории ряд ключевых доработок в ОС Astra Linux Special Edition под мобильные устройства

ГК «Астра» сообщает о реализованных в ОС Astra Linux Special Edition ключевых изменениях для работы на планшетах и других переносных устройствах. Мобильный режим операционной системы отличается новым графическим интерфейсом, адаптированным для сенсорных экранов, в том числе с малой диагональю, пониженным энергопотреблением, наличием интегрированных российских средств защиты информации, а также возможностью запускать немодифицированные приложения для Android в изолированном окружении. ОС позволяет свободно переключаться в десктопный режим и обратно. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

У российских организаций всегда был повышенный интерес к отечественным защищенным мобильным решениям, однако на рынке были представлены в основном продукты зарубежных вендоров. Реагируя на запросы бизнеса, ГК «Астра» предложила отечественным клиентам свою российскую отказоустойчивую защищенную ОС Astra Linux Special Edition, полноценно функционирующую в мобильном режиме. Поскольку данная операционная система уже сертифицирована по требованиям безопасности информации и внесена в национальный Реестр российского ПО Министерства цифрового развития, для работы с ней заказчикам не нужно дополнительно сертифицировать ни саму ОС на мобильных устройствах, ни ранее сертифицированное прикладное ПО для нее.

В настоящий момент уже целый ряд отечественных программных продуктов, в частности в области VDI и видеоконференцсвязи, корректно работает в среде Astra Linux в мобильном режиме.

По заявлениям разработчиков, для представленного мобильного режима был значительно переработан технологический стек интерфейса — в результате ОС получила полностью новый штатный графический интерфейс. Благодаря этому удалось значительно увеличить энергоэффективность ОС и скорость ее работы. Также как и в десктопном режиме, Astra Linux Special Edition в мобильном режиме поддерживает драйверы устройств: сенсорного экрана, фото- и видеокамер, устройств ввода/вывода аудио, стандартов взаимодействия wi-fi, bluetooth, NFC, сотовой связи 3G, 4G, позиционирования GPS/ГЛОНАСС и др. Пользователи могут подключать к своему мобильному устройству периферию (мышь, клавиатуру, принтер и т. д.) и работать с ней, как на ПК.

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Мобильная версия Astra Linux Special Edition

«Мобильная “Астра” работает на архитектурах x86 и АRM, – сообщил CNews Юрий Соснин, заместитель генерального директора ГК «Астра». – По сути, данный режим можно запустить на любом планшете при условии предоставления вендором планшета драйверов. Мы в ГК тестируем каждое устройство на совместимость по нашей программе Ready for AL, поскольку большинство драйверов прописаны под Android. На текущий момент “Мобильная Астра” уже установлена и отлично себя показала на устройствах от MIG и iRU. Также идет активная работа по усовершенствованию ряда характеристик ОС под устройства иностранных производителей, например, Lenovo. Мы готовы к сотрудничеству с любым производителем мобильных устройств. Более того, нами закуплено большое количество планшетов, на которых и проводились испытания. Сейчас эти устройства переданы нашим тех.партнерам, чтобы они также адаптировали свое прикладное ПО для работы в мобильном режиме».

В ГК «Астра» отмечают, что Astra Linux Special Edition в мобильном режиме способна удовлетворить потребности крупных компаний в централизованном управлении всем парком устройств — как десктопных, так и мобильных. Для этого в экосистеме Astra Linux имеются специальные инструменты, такие как ALD Pro — средство управления объектами ИТ-инфраструктуры организаций любого масштаба. В целом же экосистема Astra Linux включает в себя более 300 совместимых программных продуктов и постоянно расширяется в рамках программы Ready For Astra Linux, количество пакетов в репозитории превышает 20 тыс., а для сторонних разработчиков предусмотрен открытый API.

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«Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет о новом режиме привычной клиентам операционной системы Astra Linux Special Edition, хорошо известной своей защищенностью, а не о новом продукте. ИТ-специалисты, администраторы и обычные пользователи могут работать на ПК и на мобильных устройствах в одной и той же ОС, что довольно удобно. Разрабатывая мобильный режим, мы стремились сделать работу с Astra Linux на мобильных устройствах быстрее и эффективнее — и судя по объективным метрикам, а также по первым отзывам наших партнеров и потребителей, нам это удалось», — сказал Юрий Соснин.

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС Astra Linux и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеоноблачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

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