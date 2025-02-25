Соснин Юрий
Соснин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1345 1
|FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
|OpenCores 4 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 668 1
|Лукацкий Алексей 120 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 456 1
|Пинчук Никита 2 1
|Петров Виктор 13 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Путин Владимир 3191 1
|Овчаренко Сергей 8 1
|Ушаков Дмитрий 5 1
|Ягфаров Олег 2 1
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