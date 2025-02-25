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Соснин Юрий



25.02.2025 ФСТЭК России официально подтвердила статус безопасности процессов разработчика Astra Linux 1
23.05.2024 Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» усиливают сотрудничество в сфере ИТ 1
30.03.2023 ГК «Астра» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области 1
11.01.2023 Завершена сертификация ОС Astra Linux Special Edition в Белоруссии 1
17.08.2022 ГК «Астра» продемонстрировала широкой аудитории ряд ключевых доработок в ОС Astra Linux Special Edition под мобильные устройства 1
20.06.2022 Юрий Соснин, «Астра»: С февраля мы испытываем на себе лавинообразный рост запросов на миграцию 1
17.02.2022 ФСТЭК предоставит российским компаниям безопасную среду разработки ПО 1
18.02.2021 Astra Linux сертифицирована в Республике Беларусь 1
09.04.2019 Государство заставит российских ИБ-вендоров потратиться, а «варягов» уйти 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Соснин Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 4
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 2
Cisco Systems 5124 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 1
Рексофт - Reksoft 419 1
ХайТэк - Hi-Tech 201 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 235 1
Lenovo Group 2297 1
Microsoft Corporation 24671 1
GitHub 831 1
Merlion iRU - Деловой офис 309 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 62 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 22 1
НТЦ Контакт 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 126 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 147 1
Газпром ПАО 1345 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1224 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 43 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
OpenCores 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 668 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6141 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 3
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3856 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7682 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1912 2
Repository - Репозиторий 871 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5754 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 2
ARMv8 - Архитектура процессора 98 1
ARM64 - Архитектура процессора 539 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8615 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2077 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20879 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7446 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2954 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1467 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7460 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 482 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7327 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2192 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1750 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6066 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6468 1
Linux OS 10023 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 348 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 533 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 250 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 264 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4512 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 270 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3244 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 928 1
Google Android 14068 1
Intel x86 - архитектура процессора 1864 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 159 1
Microsoft Windows 15730 1
C/C++ - Язык программирования 765 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1275 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 156 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 201 1
Лукацкий Алексей 120 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 456 1
Пинчук Никита 2 1
Петров Виктор 13 1
Кравченко Игорь 11 1
Мишустин Михаил 683 1
Путин Владимир 3191 1
Овчаренко Сергей 8 1
Ушаков Дмитрий 5 1
Ягфаров Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 2
Беларусь - Белоруссия 5713 2
Беларусь - Минск 636 1
Россия - СФО - Омская область 678 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1121 1
Россия - УФО - Челябинская область 1230 1
Россия - УФО - Свердловская область 1519 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 616 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 571 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2387 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5811 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4998 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 1
Аудит - аудиторский услуги 2687 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2914 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7652 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 917 1
Информатика - computer science - informatique 1061 1
Образование в России 2215 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 391 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1090 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1326 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1897 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 5 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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