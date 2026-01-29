Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189758
ИКТ 14646
Организации 11361
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3547
Системы 26562
Персоны 82358
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Ушаков Дмитрий


СОБЫТИЯ


29.01.2026 Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года 1
27.06.2024 «СберОбразование» и Институт психологии РАН будут работать над моделями анализа эмоций 1
25.03.2024 Компания «Гладиаторы ИБ» оказывает услуги по выявлению ИБ-инцидентов на базе «СерчИнформ SIEM» 1
30.03.2023 ГК «Астра» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области 1
28.02.2023 «Мой офис» создал в Омске центр компетенций по отечественному ПО 2
31.10.2022 Более 27 тыс. госслужащих Омской области переходят на российское ПО «Мой офис» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Ушаков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 279 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 242 1
Гладиаторы ИБ 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2560 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 478 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 281 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
Сбер - СберОбразование 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12991 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 359 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18538 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12402 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31930 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2777 1
Программный стек 234 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1062 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1841 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1979 1
Linux OS 10989 2
Новые облачные технологии - МойОфис 906 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 349 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Microsoft Windows 16408 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 324 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 427 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1559 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 327 1
Мишустин Михаил 750 2
Калякин Павел 77 2
Жигадло Александр 1 1
Кожемякин Владислав 6 1
Путин Владимир 3378 1
Парфентьев Алексей 170 1
Соснин Юрий 9 1
Овчаренко Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158018 4
Россия - СФО - Омская область 743 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1219 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10403 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15224 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 1
Образование в России 2563 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3200 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 46 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 36 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415703, в очереди разбора - 727537.
Создано именных указателей - 189758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще