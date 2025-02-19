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Индексная книга (каталог) CNews*
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Овчаренко Сергей



19.02.2025 Более 10 тыс. книг получили обложки в «Яндекс Книгах» с помощью нейросети 1
30.03.2023 ГК «Астра» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Омской области 1
19.08.2022 В России впервые наказали оператора за звонок с подменного номера. Сразу выписан максимально возможный штраф 1
03.03.2022 Предприятие «Росэлектроники» и ОмГУПС открыли лабораторию по искусственному интеллекту 1
20.05.2014 Group-IB и «Фонд развития интернет» будут бороться с киберугрозами в доменной зоне .SU 1
27.02.2014 Сергей Овчаренко назначен финансовым директором Orange Business Services в России и странах СНГ 2
17.01.2007 Российское представительство Motorola сменило руководство 1
28.08.2003 Motorola назначила главного финансиста по России и СНГ 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Овчаренко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3502 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Microsoft Corporation 24667 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Motorola Inc 1148 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 66 1
Stockmann - Стокманн 17 1
Ford Motor 166 1
Teva Pharmaceutical Industries - Teva Marion Partners - Тева Фармацевтические Предприятия 5 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 43 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4895 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1930 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12702 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5063 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3184 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 289 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6134 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5746 1
Программный стек 215 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11670 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1652 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1073 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1116 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 348 1
Linux OS 10016 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 264 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 250 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 1
Путин Владимир 3187 2
Овчаренко Cергей 1 1
Калинин Александр 156 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 1
Козлов Сергей 38 1
Березовский Владимир 17 1
Мишустин Михаил 683 1
Соснин Юрий 8 1
Ушаков Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1120 2
Нидерланды 3529 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Бельгия - Антверпен 29 1
Бельгия - Королевство 1150 1
Россия - СФО - Омская область 677 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 499 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5861 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6164 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7535 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8749 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8079 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
Энергетика - Energy - Energetically 5110 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 473 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5805 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6952 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 682 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2380 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3967 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 916 1
Информатика - computer science - informatique 1061 1
Образование в России 2215 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 391 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1088 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1324 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4165 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 2
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 2
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 14 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 56 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 5 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 9 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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