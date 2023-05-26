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РусБИТех Astra Linux ГК Астра RuBackup Рубэкап


Компания «Рубэкап» (входит в ГК «Астра») разрабатывает системное клиент-серверное решение корпоративного класса RuBackup для автоматизированного резервного копирования и восстановления данных. Его применение позволяет обеспечивать сохранность данных пользователей и домена, автоматизированных рабочих мест, систем виртуализации и т.д., а также оперативно восстанавливать информацию после катастроф. Основные области использования продукта — виртуальные инфраструктуры, СУБД, физические серверы, data-центры и «облачные» сервисы.


26.05.2023 RuBackup 2.0 - новый уровень защиты данных и обеспечения непрерывности бизнеса

ходит в ГК «Астра») сообщает о выходе релиза системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.0. RuBackup — это системное клиент-серверное решение корпоративного класса

22.07.2022 Средства резервного копирования RuBackup — не только для госструктур

ГК «Астра» сообщает об успешном внедрении комплекса средств резервного копирования RuBackup в ИТ-инфраструктуру российского производителя систем освещения ООО ТПК «Вартон».

17.05.2022 Вышла новая версия системы резервного копирования RuBackup 1.9

Астра» разработчик средств резервного копирования ООО «Рубэкап» сообщает о выпуске новой версии СРК RuBackup 1.9. RuBackup — это масштабируемое, гибкое и производительное мультиплатформе
23.03.2022 «Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений

т предусматривал обеспечение совместной работы клиент-серверного решения для резервного копирования Rubackup с гиперконвергентной системой «Аэродиск vAIR» и ПО виртуализации «Аист». Потребность
15.03.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup

нка, объявляет о начале сотрудничества с отечественным разработчиком в сфере резервного копирования RuBackup. Решения вендора заинтересуют корпоративных реселлеров и интеграторов, занимающихся

29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7

К «Астра» объявляет о выпуске масштабного обновления комплекса средств резервного копирования (СРК) RuBackup 1.7. В новой версии реализована функция глобальной дедупликации, добавлены модули, п
20.04.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с СУБД Postgres Pro

вания корректно работает с целевым ресурсом и пригоден для эксплуатации. В настоящий момент система Rubackup поддерживает полное и дифференциальное резервное копирование любых кластеров баз дан
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux

PS, сообщили об успешном завершении тестовых испытаний совместимости средств резервного копирования Rubackup с высокоскоростными энергоэффективными процессорами Baikal-M под управлением ОС Astr
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО

Система резервного копирования RuBackup одобрена экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России и включена в Единый реестр отечественного ПО под номером № 6808. Соответствующий приказ был п
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО

Система резервного копирования RuBackup одобрена экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России и включена в Единый реестр отечественного ПО под номером № 6808. Соответствующий приказ был п
07.05.2020 Подтверждена совместимость системы резервного копирования Rubackup и ОС «Лотос»

кап» и «Энстрим» объявили об успешном тестировании своих продуктов – системы резервного копирования Rubackup и операционной системы «Лотос». По результатам тестирования компании подписали серти
27.04.2020 «Ред софт» и RuBackup протестировали продукты

В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и RuBackup провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корр

Публикаций - 157, упоминаний - 157

РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 150
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 3 108
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Экзософт - Exosoft 121 96
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 7 76
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 65 61
РусБИТех - РеСолют 16 15
Microsoft Corporation 23868 11
7342 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 9
Ред Софт - Red Soft 467 8
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 405 7
Oracle Corporation 6389 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 7
VMware 2216 7
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 118 6
Varton - Вартон ТПК - Gauss 38 5
Yandex - Яндекс 6139 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 216 5
Базальт СПО - BaseALT 449 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 775 4
Intel Corporation 11750 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 389 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 3
Smart Technologies - НКК - Национальная компьютерная корпорация 244 3
Red Hat 1259 3
Merlion iRU - Деловой офис 269 3
Системы и Технологии ГК 10 3
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 2 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 169 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 3
Qtech - Кьютэк 143 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 648 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари Сиайэс 5 3
IVA Technologies - ИВКС 136 3
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 25 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 580 2
TrueConf - ТруКонф 338 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 7
Газпром ПАО 1179 5
РЖД - Российские железные дороги 1705 5
ВсеИнструменты.ру 35 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 4
Газпром нефть 511 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 228 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 73 2
ПГК - Первая грузовая компания 113 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 2
Открытие ФК - Росгосстрах 299 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 2
Шереметьево Хэндлинг 19 2
Силовые машины 83 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 30 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 52 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 2
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 10 1
Нижегородская ярмарка 6 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 9 1
Honda - Acura 17 1
УЦ Профи 4 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 0 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика 21 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 6 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 11 1
Сбер - СберАвто 25 1
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 6 1
Полярные авиалинии 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 113
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 5
Президент Российской Федерации 3373 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 12 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 51 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 30 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 7 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 59 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 20 1
ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 5 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 30 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 2 1
РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 24 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 28 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 68 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 61 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
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4CIO 743 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 154
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 151
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 147
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МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 231 123
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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