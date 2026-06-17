Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

РусБИТех Astra Linux ГК Астра RuBackup Рубэкап

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап

«Группа Астра» — российская компания, объединяющая ряд самостоятельных разработчиков системного и инфраструктурного программного обеспечения, включая Astra Linux, «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», ISPsystem, «Увеон — облачные технологии», «РеСолют», «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». Компания специализируется на создании отечественных решений для построения безопасной и импортонезависимой ИТ-инфраструктуры.

ООО «РуБэкап», входящее в «Группу Астра», разрабатывает платформу RuBackupсистему резервного копирования и восстановления данных, поддерживающую спектр ИТ-инфраструктур: от физических серверов и виртуальных машин (включая VMware, Hyper-V, Proxmox, OpenStack, HOSTVM, «Брест») до СУБД (Oracle, MS SQL, SAP HANA, Tantor) и почтовых систем (включая RuPost). RuBackup получил сертификат ФСТЭК России по четвёртому уровню доверия, что позволяет использовать его в системах с обработкой государственной тайны и на объектах КИИ первой категории. Решение также прошло сертификацию в Белоруссии.

RuBackup интегрируется с другими продуктами экосистемы: например, с Tantor, ALD Pro, Astra Linux, VMmanager, а также с внешними решениями, такими как Tatlin.Object, VK Private Cloud, «Аэродиск Engine AQ» и ROSA Virtualization. Компания предлагает как корпоративные версии (включая кластерные конфигурации), так и упрощённые решения для малого бизнеса, например RuBackup OneClick.

Конкурирующие компании на рынке систем резервного копирования и инфраструктурного ПО в России:

  1. КиберБэкап
  2. Береста
  3. Базальт СПО
  4. РОСА (НТЦ ИТ РОСА)
  5. Акронис (локализованные решения)
  6. Veeam Software (до ухода с рынка)
  7. Код Безопасности
  8. Softline (собственные и партнёрские решения)
  9. Positive Technologies
  10. КРОК (интеграционные и собственные разработки)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.06.2026 Nerpa и RuBackup подтвердили технологическую совместимость решений для защиты данных

ий специалисты протестировали работу ленточных библиотек Nerpa TL с системой резервного копирования RuBackup 2.8. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Согласно результатам тести
07.04.2026 «РуБэкап» выпустила новую версию RuBackup с расширенной поддержкой отечественных платформ и ускоренной миграцией данных

а») сообщила о выходе версии 2.9 корпоративной платформы для защиты данных в гетерогенных ИТ-средах RuBackup. Релиз включает обновления ключевых компонентов, новые модули резервного копирования
05.03.2026 Технологическая синергия и операционная эффективность: «Группа Астра» выводит на рынок решение для защиты данных в виртуальных средах

уппа Астра» объединила платформу серверной виртуализации VMmanager и систему резервного копирования RuBackup в единый бандл. В составе этого решения защита данных становится неотъемлемой частью
13.02.2026 Сертифицированная связка: российские серверы «Тринити» и СРК RuBackup готовы к работе в ИТ-инфраструктуре

ских серверов «Тринити» поколений М7 и М8 с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Оборудование «Тринити» произво
15.01.2026 Новые возможности и промышленные решения в RuBackup 2.8

руппу Астра») анонсирует выпуск новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.8. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Благодаря обновлению управ
19.12.2025 «РуБэкап» и «Диамант» интегрировали решения для создания защищенного контура хранения данных

ых корпораций и государственных структур. В рамках совместной работы система резервного копирования RuBackup 2.7 успешно прошла тестирование на совместимость с линейкой ленточных библиотек «Диа
25.11.2025 Новые возможности для бизнеса: интеграция RuBackup и YDB обеспечивает резервное копирование для высоконагруженных систем

ОРС Дистрибуция» завершила интеграцию YDB с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup от компании «РуБэкап». Решение разработано при экспертной поддержке специалистов ком
20.11.2025 Поддержка хранилища секретов Deckhouse Stronghold теперь доступна в RuBackup

тимости своих решений. Начиная с версии 2.7, система резервного копирования и восстановления данных RuBackup может автоматически получать учётные данные для подключения к защищаемым системам из
21.10.2025 MIND Software и «РуБэкап» объединили решения для построения платформы эффективного хранения резервных копий

программно-определяемой распределенной системы хранения MIND uStor и системы резервного копирования RuBackup позволит обеспечивать масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру, способную ад
07.10.2025 RuBackup 2.7: новые возможности для быстрого восстановления и защиты данных

у Астра») анонсировала выпуск новой версии платформы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.7 с расширенной функциональностью для работы с современными ИТ-инфраструктурами. О
05.08.2025 Платформа Tantor 6.0: переработанный пользовательский интерфейс и интеграция с RuBackup

осматривать все резервные копии в разрезе кластеров и инстансов с отметками о результатах их создания благодаря интеграции с российской системой резервного копирования, восстановления и защиты данных RuBackup. Подключение к корпоративному почтовому серверу для отправки уведомлений на e-mail теперь настраивается прямо в интерфейсе, и вносить изменения в конфигурационные файлы больше не нужно
15.07.2025 Вышла новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup

т в «Группу Астра») представила новую версию системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.6, которая позволит установить новые стандарты в сегменте корпоративных решений дл
14.07.2025 «Аэродиск» и «РуБэкап» подтвердили совместимость решений для бэкапа данных с СХД «Аэродиск Engine AQ»

«РуБэкап», поставщик средств резервного копирования, объявили о подтверждении совместимости системы RuBackup с линейкой СХД «Аэродиск Engine AQ» («AQ Лайт», AQ 440, AQ 450). Об этом CNews сообщ
10.07.2025 Система резервного копирования RuBackup прошла сертификацию в Белоруссии

сообщает о завершении процедуры сертификации системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Об этом CNews соо
01.07.2025 Внедрение RuBackup признано лучшим проектом года в области защиты данных на премии CNews «Импортозамещение года»

ают значительное влияние на процесс импортозамещения цифровых технологий в России. Проект внедрения RuBackup в финансовой отрасли продемонстрировал исключительные результаты. Система обеспечива
30.05.2025 Разработчик системы резервного копирования RuBackup меняет позиционирование.

ения непрерывности работы любой организации. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». С RuBackup можно выстроить процессы создания резервных копий, защиты и управления данными, кото
23.05.2025 Подтверждена совместимость HOSTVM и RuBackup

совместное решение, куда входят серверная виртуализация HOSTVM и система резервного копирования от RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Глубокая интеграция решений по
07.04.2025 Новая версия RuBackup позволяет защитить данные всех популярных отечественных и зарубежных ИТ-решений

Группу Астра») объявляет о выходе версии 2.5 системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Новый релиз закрывает ряд ключевых потребностей клиентов при создании единого решен
18.03.2025 RuBackup OneClick: новое решение для защиты ИТ-инфраструктур малого и среднего бизнеса

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске RuBackup OneClick — нового программного комплекса для создания системы обеспечения сохранност
16.01.2025 ПАК для резервного копирования данных AQ_Serv\RuBackup внесен в реестр Минпромторга России

Программно-аппаратный комплекс AQ_Serv\RuBackup, созданный на базе софта «Группы Астра» и «железа» от компании «Аквариус», прошел вс
14.01.2025 RuBackup 2.4 поддерживает российские почтовые системы и нативную работу с ленточными библиотеками

») продолжает работу над совершенствованием функциональности системы обеспечения сохранности данных RuBackup и представляет обновленную версию продукта. Это уже третий релиз за последние четыре
06.12.2024 RuBackup получил сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

оответствия по четвертому уровню доверия для системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup в соответствии с требованиями ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «Гр
31.10.2024 Новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup

ппу Астра») объявляет о выпуске новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup. В релизе RuBackup 2.3 появился ряд улучшений и новых функций, направленных н
19.09.2024 Представлена новая версия продукта RuBackup 2.2 с кратным ростом производительности и многопоточностью

уппу Астра») объявляет о выходе новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.2. Новый релиз продукта содержит улучшения производительности, новые модули и расш
03.09.2024 Подтверждена совместимость RuBackup и ROSA Virtualization 2.1

и АО «НТЦ ИТ РОСА» объявляют о завершении тестирования на совместимость своих программных продуктов RuBackup и ROSA Virtualization версии 2.1 и подписании сертификата совместимости. В ходе испы
22.08.2024 Platform V Pangolin и RuBackup помогут бизнесу обеспечить сохранность данных и их оперативное восстановление

базами данных (СУБД) Platform V Pangolin с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Компании подтверждают, что использ
22.07.2024 Генеральным директором ООО «РуБэкап» назначен Кирилл Вихровский

акционером и в качестве главного архитектора сосредоточится на усилении конкурентных преимуществ ПО RuBackup, развитии его архитектуры и создании новых продуктов. Группы Астра Кирилл Вихровский
10.06.2024 Скопировали и сохранили — представлен новый ПАК для резервного копирования данных

ственные технологии, включая аппаратную платформу «Аквариус», операционную систему Astra Linux и ПО RuBackup, новое решение позволяет компаниям перейти на отечественную цифровую инфраструктуру,
30.05.2024 Новая версия RuBackup стала быстрее и производительнее

«Рубэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии системы резервного копирования RuBackup 2.1. В этот релиз разработчики внесли множество усовершенствований и новых возможнос
21.05.2024 Разработчик RuBackup оказывает поддержку пользователям через бесплатный сервис с открытым кодом

значительно улучшило качество и скорость обслуживания пользователей системы резервного копирования RuBackup. Инструмент позволяет сервисным специалистам оперативно реагировать на запросы польз
26.12.2023 Президентская библиотека перешла на ИТ-решения «Группы Астра»

выбрана Astra Linux, а для резервного копирования и централизованного управления доменами внедрены RuBackup и ALD Pro соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В 202
20.12.2023 Состоялся релиз российского решения RuBackup 2.0

кап» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе нового релиза системы резервного копирования (СРК) RuBackup 2.0 - 2.0 Update 2. В нем добавлена возможность журналирования событий информационно
17.10.2023 RuBackup расширяет возможности в части защиты сред виртуализации и СУБД

Компания «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске первого оперативного обновления Rubackup 2.0 Update 1. RuBackup – это системное клиент-серверное решение корпоративног
26.05.2023 RuBackup 2.0 - новый уровень защиты данных и обеспечения непрерывности бизнеса

ходит в ГК «Астра») сообщает о выходе релиза системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.0. RuBackup — это системное клиент-серверное решение корпоративного класса

22.07.2022 Средства резервного копирования RuBackup — не только для госструктур

ГК «Астра» сообщает об успешном внедрении комплекса средств резервного копирования RuBackup в ИТ-инфраструктуру российского производителя систем освещения ООО ТПК «Вартон».

17.05.2022 Вышла новая версия системы резервного копирования RuBackup 1.9

Астра» разработчик средств резервного копирования ООО «Рубэкап» сообщает о выпуске новой версии СРК RuBackup 1.9. RuBackup — это масштабируемое, гибкое и производительное мультиплатформе
23.03.2022 «Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений

т предусматривал обеспечение совместной работы клиент-серверного решения для резервного копирования Rubackup с гиперконвергентной системой «Аэродиск vAIR» и ПО виртуализации «Аист». Потребность
15.03.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup

нка, объявляет о начале сотрудничества с отечественным разработчиком в сфере резервного копирования RuBackup. Решения вендора заинтересуют корпоративных реселлеров и интеграторов, занимающихся

29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7

К «Астра» объявляет о выпуске масштабного обновления комплекса средств резервного копирования (СРК) RuBackup 1.7. В новой версии реализована функция глобальной дедупликации, добавлены модули, п
20.04.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с СУБД Postgres Pro

вания корректно работает с целевым ресурсом и пригоден для эксплуатации. В настоящий момент система Rubackup поддерживает полное и дифференциальное резервное копирование любых кластеров баз дан

Публикаций - 380, упоминаний - 718

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 355
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 224
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 217
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 195
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 178
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 127
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 122
Microsoft Corporation 25775 27
Broadcom - VMware 2610 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 26
9594 24
Oracle Corporation 7074 21
Ред Софт - Red Soft 1236 19
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 14
Ростелеком 10948 13
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 31 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
Veeam Software 345 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 10
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 10
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 10
Yandex - Яндекс 9216 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 8
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 7
Intel Corporation 12811 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Код Безопасности 812 7
Orion soft - Орион софт - 315 6
Dell EMC 5180 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 6
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
Газпром ПАО 1493 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 11 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
Силовые машины 166 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 3
Шереметьево Хэндлинг 50 3
Губернские аптеки - аптечная сеть 13 3
Почта России ПАО 2370 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
BMW Group 482 3
Газпром нефть 725 3
ФосАгро 176 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 2
Газпром бурение 62 2
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 9 2
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 2
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 240
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 60
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 9 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
OpenCores 4 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
Новая площадь - Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 340
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 324
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 322
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 319
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 271
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 261
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 258
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 238
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 193
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 190
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 130
Программный стек 247 127
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 125
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 85
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 73
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 71
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 61
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 53
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 51
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 45
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 42
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 37
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 35
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 35
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 32
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 31
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 31
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 26
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 24
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 23
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 19
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 19
Linux OS 11533 286
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 270
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 269
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 269
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 254
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 244
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 236
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 236
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 226
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 133
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 115
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 102
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 81
Microsoft Windows 16882 30
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 25
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 23
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 19
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 17
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 17
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 15
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Automation 33 15
Proxmox Server Solutions GmbH - Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment - Proxmox Backup 50 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 65 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra Cloud - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 52 11
Новые облачные технологии - МойОфис 958 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 11
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 10
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 10
PostgreSQL - Patroni 33 10
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 10
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 9
Red Hat oVirt 64 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 9
Broadcom - VMware vSphere 614 9
Сивцев Илья 174 48
Кузнецов Андрей 115 31
Тараканов Дмитрий 52 28
Яценко Вадим 104 26
Рудевский Антон 41 23
Вихровский Кирилл 19 19
Синьков Кирилл 73 14
Бугрецов Антон 23 10
Трубочев Алексей 34 10
Кирдяшов Федор 30 9
Климов Андрей 88 8
Геллерман Михаил 77 8
Орлик Сергей 83 8
Борисов Роман 32 7
Гуральник Павел 36 7
Мухин Денис 58 7
Бородкина Елена 20 7
Фролов Денис 73 6
Султангалиев Тимурбулат 19 6
Козлов Максим 48 5
Шмаков Антон 72 5
Головарян Захар 5 5
Мылицын Роман 111 5
Ульянов Николай 176 4
Соснин Юрий 10 4
Тятюшев Максим 215 4
Путин Владимир 3454 4
Шадаев Максут 1210 4
Добровинский Александр 48 3
Прянишников Николай 316 3
Степанов Владимир 91 3
Булгаков Кирилл 133 3
Кудж Станислав 52 3
Спирин Антон 88 3
Стоянов Алексей 56 3
Карпов Роман 80 3
Сазонов Максим 41 3
Лукавенко Олег 48 3
Сельдемиров Александр 56 3
Паутов Евгений 20 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 331
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Казахстан - Республика 6048 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 4
Россия - СФО - Омская область 789 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 4
Европа 24964 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 3
Украина 7928 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 3
Россия - ДФО - Амурская область 954 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 282
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 279
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 243
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 166
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 64
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 50
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 42
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 40
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
Энергетика - Energy - Energetically 5855 19
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 16
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Образование в России 2893 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Фонтанка 39 1
Forbes - Форбс 1002 1
Ведомости 1466 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 41
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 16
CNews Инновация года - награда 155 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
A2:Research 13 1
Fortune Business Insights 32 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Markets&Markets Research 113 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Рустелеком ТК 305 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 23
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 2
БГМУ ВПО ГОУ - Башкирский государственный медицинский университет 10 2
АГУИККИ - Арктический государственный институт культуры и искусств 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 8 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 8 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 19 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 1
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
Государственный университет просвещения - Просвет - МГОУ - Московский государственный областной университет 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
CNews FORUM Кейсы 313 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 4
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews AWARDS - награда 571 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Red Dot Design Award 57 1
MEDICA 10 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще