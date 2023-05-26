РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап

ходит в ГК «Астра») сообщает о выходе релиза системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.0. RuBackup — это системное клиент-серверное решение корпоративного класса

ГК «Астра» сообщает об успешном внедрении комплекса средств резервного копирования RuBackup в ИТ-инфраструктуру российского производителя систем освещения ООО ТПК «Вартон».

Астра» разработчик средств резервного копирования ООО «Рубэкап» сообщает о выпуске новой версии СРК RuBackup 1.9. RuBackup — это масштабируемое, гибкое и производительное мультиплатформе