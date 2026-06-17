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РусБИТех Astra Linux ГК Астра RuBackup Рубэкап
«Группа Астра» — российская компания, объединяющая ряд самостоятельных разработчиков системного и инфраструктурного программного обеспечения, включая Astra Linux, «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», ISPsystem, «Увеон — облачные технологии», «РеСолют», «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». Компания специализируется на создании отечественных решений для построения безопасной и импортонезависимой ИТ-инфраструктуры.
ООО «РуБэкап», входящее в «Группу Астра», разрабатывает платформу RuBackup — систему резервного копирования и восстановления данных, поддерживающую спектр ИТ-инфраструктур: от физических серверов и виртуальных машин (включая VMware, Hyper-V, Proxmox, OpenStack, HOSTVM, «Брест») до СУБД (Oracle, MS SQL, SAP HANA, Tantor) и почтовых систем (включая RuPost). RuBackup получил сертификат ФСТЭК России по четвёртому уровню доверия, что позволяет использовать его в системах с обработкой государственной тайны и на объектах КИИ первой категории. Решение также прошло сертификацию в Белоруссии.
RuBackup интегрируется с другими продуктами экосистемы: например, с Tantor, ALD Pro, Astra Linux, VMmanager, а также с внешними решениями, такими как Tatlin.Object, VK Private Cloud, «Аэродиск Engine AQ» и ROSA Virtualization. Компания предлагает как корпоративные версии (включая кластерные конфигурации), так и упрощённые решения для малого бизнеса, например RuBackup OneClick.
Конкурирующие компании на рынке систем резервного копирования и инфраструктурного ПО в России:
- КиберБэкап
- Береста
- Базальт СПО
- РОСА (НТЦ ИТ РОСА)
- Акронис (локализованные решения)
- Veeam Software (до ухода с рынка)
- Код Безопасности
- Softline (собственные и партнёрские решения)
- Positive Technologies
- КРОК (интеграционные и собственные разработки)
СОБЫТИЯ
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|17.06.2026
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Nerpa и RuBackup подтвердили технологическую совместимость решений для защиты данных
ий специалисты протестировали работу ленточных библиотек Nerpa TL с системой резервного копирования RuBackup 2.8. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Согласно результатам тести
|07.04.2026
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«РуБэкап» выпустила новую версию RuBackup с расширенной поддержкой отечественных платформ и ускоренной миграцией данных
а») сообщила о выходе версии 2.9 корпоративной платформы для защиты данных в гетерогенных ИТ-средах RuBackup. Релиз включает обновления ключевых компонентов, новые модули резервного копирования
|05.03.2026
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Технологическая синергия и операционная эффективность: «Группа Астра» выводит на рынок решение для защиты данных в виртуальных средах
уппа Астра» объединила платформу серверной виртуализации VMmanager и систему резервного копирования RuBackup в единый бандл. В составе этого решения защита данных становится неотъемлемой частью
|13.02.2026
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Сертифицированная связка: российские серверы «Тринити» и СРК RuBackup готовы к работе в ИТ-инфраструктуре
ских серверов «Тринити» поколений М7 и М8 с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Оборудование «Тринити» произво
|15.01.2026
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Новые возможности и промышленные решения в RuBackup 2.8
руппу Астра») анонсирует выпуск новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.8. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Благодаря обновлению управ
|19.12.2025
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«РуБэкап» и «Диамант» интегрировали решения для создания защищенного контура хранения данных
ых корпораций и государственных структур. В рамках совместной работы система резервного копирования RuBackup 2.7 успешно прошла тестирование на совместимость с линейкой ленточных библиотек «Диа
|25.11.2025
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Новые возможности для бизнеса: интеграция RuBackup и YDB обеспечивает резервное копирование для высоконагруженных систем
ОРС Дистрибуция» завершила интеграцию YDB с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup от компании «РуБэкап». Решение разработано при экспертной поддержке специалистов ком
|20.11.2025
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Поддержка хранилища секретов Deckhouse Stronghold теперь доступна в RuBackup
тимости своих решений. Начиная с версии 2.7, система резервного копирования и восстановления данных RuBackup может автоматически получать учётные данные для подключения к защищаемым системам из
|21.10.2025
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MIND Software и «РуБэкап» объединили решения для построения платформы эффективного хранения резервных копий
программно-определяемой распределенной системы хранения MIND uStor и системы резервного копирования RuBackup позволит обеспечивать масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру, способную ад
|07.10.2025
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RuBackup 2.7: новые возможности для быстрого восстановления и защиты данных
у Астра») анонсировала выпуск новой версии платформы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.7 с расширенной функциональностью для работы с современными ИТ-инфраструктурами. О
|05.08.2025
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Платформа Tantor 6.0: переработанный пользовательский интерфейс и интеграция с RuBackup
осматривать все резервные копии в разрезе кластеров и инстансов с отметками о результатах их создания благодаря интеграции с российской системой резервного копирования, восстановления и защиты данных RuBackup. Подключение к корпоративному почтовому серверу для отправки уведомлений на e-mail теперь настраивается прямо в интерфейсе, и вносить изменения в конфигурационные файлы больше не нужно
|15.07.2025
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Вышла новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup
т в «Группу Астра») представила новую версию системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.6, которая позволит установить новые стандарты в сегменте корпоративных решений дл
|14.07.2025
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«Аэродиск» и «РуБэкап» подтвердили совместимость решений для бэкапа данных с СХД «Аэродиск Engine AQ»
«РуБэкап», поставщик средств резервного копирования, объявили о подтверждении совместимости системы RuBackup с линейкой СХД «Аэродиск Engine AQ» («AQ Лайт», AQ 440, AQ 450). Об этом CNews сообщ
|10.07.2025
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Система резервного копирования RuBackup прошла сертификацию в Белоруссии
сообщает о завершении процедуры сертификации системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Об этом CNews соо
|01.07.2025
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Внедрение RuBackup признано лучшим проектом года в области защиты данных на премии CNews «Импортозамещение года»
ают значительное влияние на процесс импортозамещения цифровых технологий в России. Проект внедрения RuBackup в финансовой отрасли продемонстрировал исключительные результаты. Система обеспечива
|30.05.2025
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Разработчик системы резервного копирования RuBackup меняет позиционирование.
ения непрерывности работы любой организации. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». С RuBackup можно выстроить процессы создания резервных копий, защиты и управления данными, кото
|23.05.2025
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Подтверждена совместимость HOSTVM и RuBackup
совместное решение, куда входят серверная виртуализация HOSTVM и система резервного копирования от RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Глубокая интеграция решений по
|07.04.2025
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Новая версия RuBackup позволяет защитить данные всех популярных отечественных и зарубежных ИТ-решений
Группу Астра») объявляет о выходе версии 2.5 системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Новый релиз закрывает ряд ключевых потребностей клиентов при создании единого решен
|18.03.2025
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RuBackup OneClick: новое решение для защиты ИТ-инфраструктур малого и среднего бизнеса
Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске RuBackup OneClick — нового программного комплекса для создания системы обеспечения сохранност
|16.01.2025
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ПАК для резервного копирования данных AQ_Serv\RuBackup внесен в реестр Минпромторга России
Программно-аппаратный комплекс AQ_Serv\RuBackup, созданный на базе софта «Группы Астра» и «железа» от компании «Аквариус», прошел вс
|14.01.2025
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RuBackup 2.4 поддерживает российские почтовые системы и нативную работу с ленточными библиотеками
») продолжает работу над совершенствованием функциональности системы обеспечения сохранности данных RuBackup и представляет обновленную версию продукта. Это уже третий релиз за последние четыре
|06.12.2024
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RuBackup получил сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия
оответствия по четвертому уровню доверия для системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup в соответствии с требованиями ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «Гр
|31.10.2024
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Новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup
ппу Астра») объявляет о выпуске новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup. В релизе RuBackup 2.3 появился ряд улучшений и новых функций, направленных н
|19.09.2024
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Представлена новая версия продукта RuBackup 2.2 с кратным ростом производительности и многопоточностью
уппу Астра») объявляет о выходе новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.2. Новый релиз продукта содержит улучшения производительности, новые модули и расш
|03.09.2024
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Подтверждена совместимость RuBackup и ROSA Virtualization 2.1
и АО «НТЦ ИТ РОСА» объявляют о завершении тестирования на совместимость своих программных продуктов RuBackup и ROSA Virtualization версии 2.1 и подписании сертификата совместимости. В ходе испы
|22.08.2024
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Platform V Pangolin и RuBackup помогут бизнесу обеспечить сохранность данных и их оперативное восстановление
базами данных (СУБД) Platform V Pangolin с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Компании подтверждают, что использ
|22.07.2024
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Генеральным директором ООО «РуБэкап» назначен Кирилл Вихровский
акционером и в качестве главного архитектора сосредоточится на усилении конкурентных преимуществ ПО RuBackup, развитии его архитектуры и создании новых продуктов. Группы Астра Кирилл Вихровский
|10.06.2024
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Скопировали и сохранили — представлен новый ПАК для резервного копирования данных
ственные технологии, включая аппаратную платформу «Аквариус», операционную систему Astra Linux и ПО RuBackup, новое решение позволяет компаниям перейти на отечественную цифровую инфраструктуру,
|30.05.2024
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Новая версия RuBackup стала быстрее и производительнее
«Рубэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии системы резервного копирования RuBackup 2.1. В этот релиз разработчики внесли множество усовершенствований и новых возможнос
|21.05.2024
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Разработчик RuBackup оказывает поддержку пользователям через бесплатный сервис с открытым кодом
значительно улучшило качество и скорость обслуживания пользователей системы резервного копирования RuBackup. Инструмент позволяет сервисным специалистам оперативно реагировать на запросы польз
|26.12.2023
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Президентская библиотека перешла на ИТ-решения «Группы Астра»
выбрана Astra Linux, а для резервного копирования и централизованного управления доменами внедрены RuBackup и ALD Pro соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В 202
|20.12.2023
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Состоялся релиз российского решения RuBackup 2.0
кап» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе нового релиза системы резервного копирования (СРК) RuBackup 2.0 - 2.0 Update 2. В нем добавлена возможность журналирования событий информационно
|17.10.2023
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RuBackup расширяет возможности в части защиты сред виртуализации и СУБД
Компания «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске первого оперативного обновления Rubackup 2.0 Update 1. RuBackup – это системное клиент-серверное решение корпоративног
|26.05.2023
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RuBackup 2.0 - новый уровень защиты данных и обеспечения непрерывности бизнеса
ходит в ГК «Астра») сообщает о выходе релиза системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.0. RuBackup — это системное клиент-серверное решение корпоративного класса
|22.07.2022
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Средства резервного копирования RuBackup — не только для госструктур
ГК «Астра» сообщает об успешном внедрении комплекса средств резервного копирования RuBackup в ИТ-инфраструктуру российского производителя систем освещения ООО ТПК «Вартон».
|17.05.2022
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Вышла новая версия системы резервного копирования RuBackup 1.9
Астра» разработчик средств резервного копирования ООО «Рубэкап» сообщает о выпуске новой версии СРК RuBackup 1.9. RuBackup — это масштабируемое, гибкое и производительное мультиплатформе
|23.03.2022
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«Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений
т предусматривал обеспечение совместной работы клиент-серверного решения для резервного копирования Rubackup с гиперконвергентной системой «Аэродиск vAIR» и ПО виртуализации «Аист». Потребность
|15.03.2022
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OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup
нка, объявляет о начале сотрудничества с отечественным разработчиком в сфере резервного копирования RuBackup. Решения вендора заинтересуют корпоративных реселлеров и интеграторов, занимающихся
|29.09.2021
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Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7
К «Астра» объявляет о выпуске масштабного обновления комплекса средств резервного копирования (СРК) RuBackup 1.7. В новой версии реализована функция глобальной дедупликации, добавлены модули, п
|20.04.2021
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Система резервного копирования Rubackup совместима с СУБД Postgres Pro
вания корректно работает с целевым ресурсом и пригоден для эксплуатации. В настоящий момент система Rubackup поддерживает полное и дифференциальное резервное копирование любых кластеров баз дан
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Сивцев Илья 174 48
|Кузнецов Андрей 115 31
|Тараканов Дмитрий 52 28
|Яценко Вадим 104 26
|Рудевский Антон 41 23
|Вихровский Кирилл 19 19
|Синьков Кирилл 73 14
|Бугрецов Антон 23 10
|Трубочев Алексей 34 10
|Кирдяшов Федор 30 9
|Климов Андрей 88 8
|Геллерман Михаил 77 8
|Орлик Сергей 83 8
|Борисов Роман 32 7
|Гуральник Павел 36 7
|Мухин Денис 58 7
|Бородкина Елена 20 7
|Фролов Денис 73 6
|Султангалиев Тимурбулат 19 6
|Козлов Максим 48 5
|Шмаков Антон 72 5
|Головарян Захар 5 5
|Мылицын Роман 111 5
|Ульянов Николай 176 4
|Соснин Юрий 10 4
|Тятюшев Максим 215 4
|Путин Владимир 3454 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Добровинский Александр 48 3
|Прянишников Николай 316 3
|Степанов Владимир 91 3
|Булгаков Кирилл 133 3
|Кудж Станислав 52 3
|Спирин Антон 88 3
|Стоянов Алексей 56 3
|Карпов Роман 80 3
|Сазонов Максим 41 3
|Лукавенко Олег 48 3
|Сельдемиров Александр 56 3
|Паутов Евгений 20 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|Фонтанка 39 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Ведомости 1466 1
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