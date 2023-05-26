РусБИТех Astra Linux ГК Астра RuBackup Рубэкап
Компания «Рубэкап» (входит в ГК «Астра») разрабатывает системное клиент-серверное решение корпоративного класса RuBackup для автоматизированного резервного копирования и восстановления данных. Его применение позволяет обеспечивать сохранность данных пользователей и домена, автоматизированных рабочих мест, систем виртуализации и т.д., а также оперативно восстанавливать информацию после катастроф. Основные области использования продукта — виртуальные инфраструктуры, СУБД, физические серверы, data-центры и «облачные» сервисы.
|26.05.2023
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RuBackup 2.0 - новый уровень защиты данных и обеспечения непрерывности бизнеса
ходит в ГК «Астра») сообщает о выходе релиза системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.0. RuBackup — это системное клиент-серверное решение корпоративного класса
|22.07.2022
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Средства резервного копирования RuBackup — не только для госструктур
ГК «Астра» сообщает об успешном внедрении комплекса средств резервного копирования RuBackup в ИТ-инфраструктуру российского производителя систем освещения ООО ТПК «Вартон».
|17.05.2022
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Вышла новая версия системы резервного копирования RuBackup 1.9
Астра» разработчик средств резервного копирования ООО «Рубэкап» сообщает о выпуске новой версии СРК RuBackup 1.9. RuBackup — это масштабируемое, гибкое и производительное мультиплатформе
|23.03.2022
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«Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений
т предусматривал обеспечение совместной работы клиент-серверного решения для резервного копирования Rubackup с гиперконвергентной системой «Аэродиск vAIR» и ПО виртуализации «Аист». Потребность
|15.03.2022
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OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup
нка, объявляет о начале сотрудничества с отечественным разработчиком в сфере резервного копирования RuBackup. Решения вендора заинтересуют корпоративных реселлеров и интеграторов, занимающихся
|29.09.2021
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Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7
К «Астра» объявляет о выпуске масштабного обновления комплекса средств резервного копирования (СРК) RuBackup 1.7. В новой версии реализована функция глобальной дедупликации, добавлены модули, п
|20.04.2021
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Система резервного копирования Rubackup совместима с СУБД Postgres Pro
вания корректно работает с целевым ресурсом и пригоден для эксплуатации. В настоящий момент система Rubackup поддерживает полное и дифференциальное резервное копирование любых кластеров баз дан
|21.01.2021
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Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux
PS, сообщили об успешном завершении тестовых испытаний совместимости средств резервного копирования Rubackup с высокоскоростными энергоэффективными процессорами Baikal-M под управлением ОС Astr
|20.07.2020
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Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО
Система резервного копирования RuBackup одобрена экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России и включена в Единый реестр отечественного ПО под номером № 6808. Соответствующий приказ был п
|20.07.2020
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Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО
Система резервного копирования RuBackup одобрена экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России и включена в Единый реестр отечественного ПО под номером № 6808. Соответствующий приказ был п
|07.05.2020
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Подтверждена совместимость системы резервного копирования Rubackup и ОС «Лотос»
кап» и «Энстрим» объявили об успешном тестировании своих продуктов – системы резервного копирования Rubackup и операционной системы «Лотос». По результатам тестирования компании подписали серти
|27.04.2020
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«Ред софт» и RuBackup протестировали продукты
В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и RuBackup провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корр
РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сивцев Илья 90 35
|Рудевский Антон 35 20
|Тараканов Дмитрий 32 17
|Яценко Вадим 15 13
|Бугрецов Антон 21 9
|Кузнецов Андрей 50 8
|Кирдяшов Федор 23 5
|Мылицын Роман 103 5
|Климов Андрей 39 4
|Солдатов Андрей 13 4
|Мухин Денис 13 4
|Рустамов Рустам 301 3
|Путин Владимир 2834 3
|Фролов Денис 39 3
|Соснин Юрий 7 3
|Чурсин Дмитрий 45 2
|Гузовский Денис 46 2
|Леонов Алексей 45 2
|Семенов Александр 124 2
|Сотин Денис 182 2
|Натрусов Артем 227 2
|Шадаев Максут 747 2
|Евдокимов Андрей 79 2
|Делицин Леонид 11 2
|Кудж Станислав 13 2
|Гуральник Павел 5 2
|Евдокимов Игорь 27 2
|Добровинский Александр 19 2
|Бурилов Андрей 78 2
|Богомолов Ярослав 4 2
|Орлик Сергей 73 2
|Либин Сергей 23 2
|Арефьев Андрей 35 2
|Яценко Виктор 17 2
|Шмаков Антон 6 2
|Александров Александр 50 2
|Володкович Вячеслав 88 2
|Ульянов Николай 58 2
|Булгаков Кирилл 69 2
|Федосеев Евгений 3 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 319 1
|Ведомости 666 1
|Фонтанка 23 1
|RusProfile 7 1
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