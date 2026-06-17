РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап

Nerpa и RuBackup подтвердили технологическую совместимость решений для защиты данных ий специалисты протестировали работу ленточных библиотек Nerpa TL с системой резервного копирования RuBackup 2.8. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Согласно результатам тести

«РуБэкап» выпустила новую версию RuBackup с расширенной поддержкой отечественных платформ и ускоренной миграцией данных а») сообщила о выходе версии 2.9 корпоративной платформы для защиты данных в гетерогенных ИТ-средах RuBackup. Релиз включает обновления ключевых компонентов, новые модули резервного копирования

Технологическая синергия и операционная эффективность: «Группа Астра» выводит на рынок решение для защиты данных в виртуальных средах уппа Астра» объединила платформу серверной виртуализации VMmanager и систему резервного копирования RuBackup в единый бандл. В составе этого решения защита данных становится неотъемлемой частью

Сертифицированная связка: российские серверы «Тринити» и СРК RuBackup готовы к работе в ИТ-инфраструктуре ских серверов «Тринити» поколений М7 и М8 с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Оборудование «Тринити» произво

Новые возможности и промышленные решения в RuBackup 2.8 руппу Астра») анонсирует выпуск новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.8. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Благодаря обновлению управ

«РуБэкап» и «Диамант» интегрировали решения для создания защищенного контура хранения данных ых корпораций и государственных структур. В рамках совместной работы система резервного копирования RuBackup 2.7 успешно прошла тестирование на совместимость с линейкой ленточных библиотек «Диа

Новые возможности для бизнеса: интеграция RuBackup и YDB обеспечивает резервное копирование для высоконагруженных систем ОРС Дистрибуция» завершила интеграцию YDB с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup от компании «РуБэкап». Решение разработано при экспертной поддержке специалистов ком

Поддержка хранилища секретов Deckhouse Stronghold теперь доступна в RuBackup тимости своих решений. Начиная с версии 2.7, система резервного копирования и восстановления данных RuBackup может автоматически получать учётные данные для подключения к защищаемым системам из

MIND Software и «РуБэкап» объединили решения для построения платформы эффективного хранения резервных копий программно-определяемой распределенной системы хранения MIND uStor и системы резервного копирования RuBackup позволит обеспечивать масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру, способную ад

RuBackup 2.7: новые возможности для быстрого восстановления и защиты данных у Астра») анонсировала выпуск новой версии платформы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.7 с расширенной функциональностью для работы с современными ИТ-инфраструктурами. О

Платформа Tantor 6.0: переработанный пользовательский интерфейс и интеграция с RuBackup осматривать все резервные копии в разрезе кластеров и инстансов с отметками о результатах их создания благодаря интеграции с российской системой резервного копирования, восстановления и защиты данных RuBackup. Подключение к корпоративному почтовому серверу для отправки уведомлений на e-mail теперь настраивается прямо в интерфейсе, и вносить изменения в конфигурационные файлы больше не нужно

Вышла новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup т в «Группу Астра») представила новую версию системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.6, которая позволит установить новые стандарты в сегменте корпоративных решений дл

«Аэродиск» и «РуБэкап» подтвердили совместимость решений для бэкапа данных с СХД «Аэродиск Engine AQ» «РуБэкап», поставщик средств резервного копирования, объявили о подтверждении совместимости системы RuBackup с линейкой СХД «Аэродиск Engine AQ» («AQ Лайт», AQ 440, AQ 450). Об этом CNews сообщ

Система резервного копирования RuBackup прошла сертификацию в Белоруссии сообщает о завершении процедуры сертификации системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Об этом CNews соо

Внедрение RuBackup признано лучшим проектом года в области защиты данных на премии CNews «Импортозамещение года» ают значительное влияние на процесс импортозамещения цифровых технологий в России. Проект внедрения RuBackup в финансовой отрасли продемонстрировал исключительные результаты. Система обеспечива

Разработчик системы резервного копирования RuBackup меняет позиционирование. ения непрерывности работы любой организации. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». С RuBackup можно выстроить процессы создания резервных копий, защиты и управления данными, кото

Подтверждена совместимость HOSTVM и RuBackup совместное решение, куда входят серверная виртуализация HOSTVM и система резервного копирования от RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Глубокая интеграция решений по

Новая версия RuBackup позволяет защитить данные всех популярных отечественных и зарубежных ИТ-решений Группу Астра») объявляет о выходе версии 2.5 системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Новый релиз закрывает ряд ключевых потребностей клиентов при создании единого решен

RuBackup OneClick: новое решение для защиты ИТ-инфраструктур малого и среднего бизнеса Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске RuBackup OneClick — нового программного комплекса для создания системы обеспечения сохранност

ПАК для резервного копирования данных AQ_Serv\RuBackup внесен в реестр Минпромторга России Программно-аппаратный комплекс AQ_Serv\RuBackup, созданный на базе софта «Группы Астра» и «железа» от компании «Аквариус», прошел вс

RuBackup 2.4 поддерживает российские почтовые системы и нативную работу с ленточными библиотеками ») продолжает работу над совершенствованием функциональности системы обеспечения сохранности данных RuBackup и представляет обновленную версию продукта. Это уже третий релиз за последние четыре

RuBackup получил сертификат ФСТЭК России по четвертому уровню доверия оответствия по четвертому уровню доверия для системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup в соответствии с требованиями ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «Гр

Новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup ппу Астра») объявляет о выпуске новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup. В релизе RuBackup 2.3 появился ряд улучшений и новых функций, направленных н

Представлена новая версия продукта RuBackup 2.2 с кратным ростом производительности и многопоточностью уппу Астра») объявляет о выходе новой версии системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.2. Новый релиз продукта содержит улучшения производительности, новые модули и расш

Подтверждена совместимость RuBackup и ROSA Virtualization 2.1 и АО «НТЦ ИТ РОСА» объявляют о завершении тестирования на совместимость своих программных продуктов RuBackup и ROSA Virtualization версии 2.1 и подписании сертификата совместимости. В ходе испы

Platform V Pangolin и RuBackup помогут бизнесу обеспечить сохранность данных и их оперативное восстановление базами данных (СУБД) Platform V Pangolin с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». Компании подтверждают, что использ

Генеральным директором ООО «РуБэкап» назначен Кирилл Вихровский акционером и в качестве главного архитектора сосредоточится на усилении конкурентных преимуществ ПО RuBackup, развитии его архитектуры и создании новых продуктов. Группы Астра Кирилл Вихровский

Скопировали и сохранили — представлен новый ПАК для резервного копирования данных ственные технологии, включая аппаратную платформу «Аквариус», операционную систему Astra Linux и ПО RuBackup, новое решение позволяет компаниям перейти на отечественную цифровую инфраструктуру,

Новая версия RuBackup стала быстрее и производительнее «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии системы резервного копирования RuBackup 2.1. В этот релиз разработчики внесли множество усовершенствований и новых возможнос

Разработчик RuBackup оказывает поддержку пользователям через бесплатный сервис с открытым кодом значительно улучшило качество и скорость обслуживания пользователей системы резервного копирования RuBackup. Инструмент позволяет сервисным специалистам оперативно реагировать на запросы польз

Президентская библиотека перешла на ИТ-решения «Группы Астра» выбрана Astra Linux, а для резервного копирования и централизованного управления доменами внедрены RuBackup и ALD Pro соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В 202

Состоялся релиз российского решения RuBackup 2.0 кап» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе нового релиза системы резервного копирования (СРК) RuBackup 2.0 - 2.0 Update 2. В нем добавлена возможность журналирования событий информационно

RuBackup расширяет возможности в части защиты сред виртуализации и СУБД Компания «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске первого оперативного обновления Rubackup 2.0 Update 1. RuBackup – это системное клиент-серверное решение корпоративног

RuBackup 2.0 - новый уровень защиты данных и обеспечения непрерывности бизнеса ходит в ГК «Астра») сообщает о выходе релиза системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.0. RuBackup — это системное клиент-серверное решение корпоративного класса

Средства резервного копирования RuBackup — не только для госструктур ГК «Астра» сообщает об успешном внедрении комплекса средств резервного копирования RuBackup в ИТ-инфраструктуру российского производителя систем освещения ООО ТПК «Вартон».

Вышла новая версия системы резервного копирования RuBackup 1.9 Астра» разработчик средств резервного копирования ООО «Рубэкап» сообщает о выпуске новой версии СРК RuBackup 1.9. RuBackup — это масштабируемое, гибкое и производительное мультиплатформе

«Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений т предусматривал обеспечение совместной работы клиент-серверного решения для резервного копирования Rubackup с гиперконвергентной системой «Аэродиск vAIR» и ПО виртуализации «Аист». Потребность

OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup нка, объявляет о начале сотрудничества с отечественным разработчиком в сфере резервного копирования RuBackup. Решения вендора заинтересуют корпоративных реселлеров и интеграторов, занимающихся

Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7 К «Астра» объявляет о выпуске масштабного обновления комплекса средств резервного копирования (СРК) RuBackup 1.7. В новой версии реализована функция глобальной дедупликации, добавлены модули, п