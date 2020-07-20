Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО

ПО Софт
, Текст: Эльяс Касми

Система резервного копирования RuBackup одобрена экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России и включена в Единый реестр отечественного ПО под номером № 6808. Соответствующий приказ был подписан 15 июля 2020 г.

RuBackup – программное решение резервного копирования, ориентированное на ИТ-инфраструктуру государственных и корпоративных заказчиков, которые переходят на российское программное обеспечение. Решение предназначено для защиты информации центров обработки данных и корпоративных сетей предприятия.

RuBackup разработан «с нуля» и не базируется на каких-либо иных Open Source-решениях.

RuBackup позволяет осуществлять резервное копирование и восстановление платформ виртуализации Proxmox, OpenNebula, Р-Виртуализация, KVM, систем управления базами данных PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Nosql Redis, контейнеров Docker, LXD и пр.

Подтверждена совместимость RuBackup с операционными системами Astra Linux Special Edition 1.6 Смоленск, РЕД ОС и ОС «Лотос».



Другие материалы рубрики

Microsoft втихую лишила пользователей старейших компонентов Windows. Как их вернуть

Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги»

Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео

ОС Linux за полгода увеличила рыночную долю в 2 с лишним раза

Windows научилась размечать жесткие диски правильно. До этого их годами размечали вопреки рекомендациям Microsoft

Во всем мире в одночасье сломались миллионы iPhone и iPad. Кто виноват?

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях

Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live