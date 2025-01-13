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OpenNebula

OpenNebula


13.01.2025 Крупный облачный провайдер с Lufthansa в клиентах сбежал от VMware из-за кратно выросших цен на софт 1
04.12.2024 VMware после поглощения жадным ИТ-гигантом теряет крупных клиентов одного за другим 1
24.10.2024 Роман Зацепин и Полина Абаимова, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг 1
10.10.2024 Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России 1
Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 1
03.07.2024 Чем отличаются российские платформы виртуализации друг от друга? Разбор основных критериев 1
10.06.2024 Россияне создали мощный ПАК для резервного копирования. В основе – отечественное ПО и современное «железо» 1
03.06.2024 ГК Softline запустила хранилище S3 на базе «Кибер Инфраструктуры» в собственном облаке 1
29.05.2024 Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций 1
21.05.2024 Подводный ЦОД можно уничтожить акустической атакой 1
05.04.2024 Виктор Федотов, ГК Softline: В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре 1
05.03.2024 Владислав Демин, Степан Тимофеев -

Отечественный рынок инфраструктурного ПО: что имеем и куда идем?

 1
07.12.2023 Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware 1
03.10.2023 Максим Березин: В 2023 году мы сделаем три больших технологических шага, чтобы оторваться от ближайших преследователей 1
04.09.2023 «Базальт СПО» обеспечила бесшовный переход крупного госучреждения на ОС «Альт» 1
23.08.2023 Есть ли жизнь в российской виртуализации ЦОДов и облаков? 1
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? 1
30.05.2023 Подтверждена совместимость ОС семейства «Альт» с продуктами «Кода безопасности» 1
24.03.2023 Импортозамещение в инфраструктуре органов государственной власти: применение продуктов и решений АО «НППКТ» 2
26.09.2022 Систему здравоохранения Свердловской области перевели на «Базис» 1
20.07.2022 На платформе Softline Cloud появятся новые решения в сфере серверной виртуализации 1
01.06.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
20.05.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
15.03.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup 1
17.12.2021 Вышли обновления трех российских ОС семейства «Альт» 1
16.12.2021 «Базальт СПО» выпустила новые версии ОС линейки «Альт» на базе десятой платформы 1
21.10.2020 «Базальт СПО» представила ОС «Альт Сервер Виртуализации» версии 9.1 1
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1
15.07.2020 Astra Linux выпустила масштабное обновление системы виртуализации «Брест» 1
19.02.2020 Astra Linux стала военной ОС для виртуализации с допуском к гостайне 1
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
28.10.2016 «Ланит-Интеграция» представила решение по созданию программно-определяемого ЦОДа 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 1
28.11.2014 Игорь Межов - Наша цель – полностью перенести свою инфраструктуру в частное облако 1
22.11.2011 Вышла новая версия openSUSE 1
26.04.2011 Куда плывут облака? Современные тренды 1
14.02.2011 RackSpace покупает партнера и обеспечивает контроль над открытым облаком OpenStack 1
01.11.2010 Вышел новый релиз европейской облачной платформы с открытым кодом OpenNebula 1

Публикаций - 39, упоминаний - 40

OpenNebula и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 11
Microsoft Corporation 24625 10
Базальт СПО - BaseALT 655 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 7
Softline - Софтлайн 2810 7
Google LLC 11775 4
Intel Corporation 12197 3
8213 3
Oracle Corporation 6688 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 3
Код Безопасности 616 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 3
Уютерра - ПланетаСтрой 26 2
Dell EMC 5027 2
Zyxel Nebula 40 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Veeam Software 318 2
Hystax - Хайстекс 13 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Ланит Интеграция 190 1
Технопром Инновационная корпорация 44 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Citrix Systems 812 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Canonical 202 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Salesforce.com 427 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
Мосводоканал МГУП 66 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
Газпром ПАО 1342 1
Tesla Motors 396 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 33
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 27
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 18
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 18
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 15
OpenStack 488 14
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 11
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 11
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 90 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 5
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
Repository - Репозиторий 852 5
ARM64 - Архитектура процессора 535 4
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 199 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 4
Linux OS 9936 17
Red Hat oVirt 41 9
Docker - Платформа распределённых приложений 333 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 7
QEMU 52 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 7
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 7
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 22 6
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 5
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 5
Red Hat Ceph Storage 99 5
MariaDB - SkySQL 40 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 5
Broadcom - VMware vSphere 554 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 5
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 4
Росплатформа Р-Виртуализация 19 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 4
Microsoft Azure 1408 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
Huawei TaiShan - Серия серверов 34 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 3
Open vSwitch - OpenVSwitch 16 3
Huawei nova - Серия смартфона 63 3
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 3
Microsoft Windows 15656 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 3
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 21 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Новодворский Алексей 109 4
Межов Игорь 16 2
Исаев Дмитрий 42 2
Кузнецов Андрей 67 2
Федотов Виктор 3 2
Сивцев Илья 140 1
Шибаев Александр 18 1
Герасимов Александр 43 1
Лантух Владислав 21 1
Дегтерева Мария 28 1
Головин Леонид 25 1
Брагин Павел 23 1
Николаев Александр 33 1
Захаренко Максим 56 1
Зингерман Борис 38 1
Гребнев Егор 41 1
Козлов Михаил 174 1
Кузнецов Виталий 4 1
Маршанкулов Мурат 18 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 23 1
Сорокин Дмитрий 26 1
Юнаско Брайен 1 1
Мыскин Роман 37 1
Зрячих Дмитрий 5 1
Poortvliet Jos - Портвлет Джос 1 1
Лебедев Павел 34 1
Мельников Руслан 18 1
Карпицкий Олег 70 1
Кислов Роман 1 1
Березин Максим 112 1
Тимофеев Степан 2 1
Демин Владислав 3 1
Свидерский Евгений 25 1
Ведерников Антон 9 1
Джабиев Георгий 45 1
Степанов Владимир 76 1
Чибуничев Андрей 3 1
Доманский Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 3
Европа 21767 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Исландия 242 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Казахстан - Республика 5525 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Япония 13282 1
США - Флорида 765 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Аудит - аудиторский услуги 2657 3
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Аренда 2416 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 2
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 2
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
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МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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