OpenNebula
OpenNebula и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|Новодворский Алексей 109 4
|Межов Игорь 16 2
|Исаев Дмитрий 42 2
|Кузнецов Андрей 67 2
|Федотов Виктор 3 2
|Сивцев Илья 140 1
|Шибаев Александр 18 1
|Герасимов Александр 43 1
|Лантух Владислав 21 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Головин Леонид 25 1
|Брагин Павел 23 1
|Николаев Александр 33 1
|Захаренко Максим 56 1
|Зингерман Борис 38 1
|Гребнев Егор 41 1
|Козлов Михаил 174 1
|Кузнецов Виталий 4 1
|Маршанкулов Мурат 18 1
|Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 23 1
|Сорокин Дмитрий 26 1
|Юнаско Брайен 1 1
|Мыскин Роман 37 1
|Зрячих Дмитрий 5 1
|Poortvliet Jos - Портвлет Джос 1 1
|Лебедев Павел 34 1
|Мельников Руслан 18 1
|Карпицкий Олег 70 1
|Кислов Роман 1 1
|Березин Максим 112 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Демин Владислав 3 1
|Свидерский Евгений 25 1
|Ведерников Антон 9 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Степанов Владимир 76 1
|Чибуничев Андрей 3 1
|Доманский Дмитрий 1 1
|The Register - The Register Hardware 1551 4
|Tom’s Hardware 393 1
|TechSpot 113 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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