ГК Softline запустила хранилище S3 на базе «Кибер Инфраструктуры» в собственном облаке

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, запустила объектное хранилище S3 в «Softline Мультиоблако». Решение развернуто на основе российской системы «Кибер Инфраструктура» компании «Киберпротект», оно позволит более эффективно хранить данные больших объемов и внедрить новые сервисы.

Теперь в «Softline Мультиоблако» доступны две политики объектного хранилища: холодное хранилище, которое оптимально подходит для хранения бэкапов. Применяется для данных, к которым нужен редкий доступ; теплое хранилище, которое подходит для хранения часто используемых данных: неструктурированных файлов, объектов, изображений, видео, программного кода, архивов, документов и т.д. Применяется для частых операций чтение-запись и обеспечивает высокую скорость доступа к информации.

«Softline Мультиоблако» рассматривает хранилище S3 не только как самостоятельный, но и как комплиментарный продукт, который позволил расширить продуктовую линейку ГК Softline. Теперь в «Мультиоблаке» представлен сервис по резервному копированию на базе решения «Кибер Бэкап Облачный» компании «Киберпротект», а также доступен сервис резервного копирования виртуальных машин на платформе Open Nebula на базе решения от «Хайстекс». Для всех этих решений используется хранилище S3 на основе «Кибер Инфраструктуры».

В будущем Softline запустит еще несколько сервисов с применением хранилища S3. В данный момент компания тестирует одно из решений для виртуального офиса — офисное приложение, дающее доступ к почтовой системе, размещенной в облаке.

«Появление в нашей линейке продуктов ещё одного хранилища S3, построенного на известном российском продукте, позволяет нам предлагать нашим заказчикам надёжный сервис с гарантированным SLA и по отличной цене. Мы ориентируемся на потребности нашей целевой аудитории — сегмента крупного и среднего бизнеса — и стараемся удовлетворять эти запросы. «Softline Мультиоблако» планирует и далее развивать сервисы по модели SaaS на базе объектных хранилищ, предоставляя все больше вариантов облачных продуктов нашим заказчикам», — отметил Борис Шойхет, руководитель управления сервисов в ГК Softline.

«ГК Softline стала первой компанией, вместе с которой мы использовали нашу «Кибер Инфраструктуру» для развертывания хранилища S3 в качестве отдельного платформенного сервиса в облаке, который также работает с нашим облачным бэкапом. Мы давно сотрудничаем с Softline как с дистрибьютором лицензий, но совместный запуск решения из облака вывел наши партнерские отношения на новый уровень. Мы видим много совместных проектов и перспектив в дальнейшем сотрудничестве», — сказал Сергей Шаров, менеджер по работе с партнерами компании «Киберпротект».