Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.05.2025 FinOps-платформа «Клаудмастер» перенесла разработку в «Инферит Облако» (ГК Softline)

ычислительные мощности для разработки платформы по управлению облачными затратами «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» (обе компании входят в экосистему «Инферит», ГК Softline). Благодаря этому ко
23.04.2025 Платформа «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» запускает FinOps-решение для Kubernetes

Платформа «Клаудмастер», разработанная «Инферит FinOps» (ГК Softline) для оптимизации расходов на облака, представила новое FinOps-ре
20.03.2025 «Клаудмастер» помогла «МТС Юрент» на 20% сократить расходы на ИТ-инфраструктуру

Российская FinOps-платформа «Клаудмастер» (входит в экосистему вендора «Инферит») оптимизировала затраты на облачную инфраструктуру для «МТС Юрент» — сервиса шеринга электросамокатов и велосипедов. FinOps-платформа полного
27.01.2025 «Инферит FinOps» выходит на маркетплейс SEA: платформа «Клаудмастер» стала доступна для большего числа компаний

EA (Softline Enterprise Agreement). Теперь пользователи смогут приобрести решение «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» через централизованный канал. Продвижение FinOps-платформы соответствует стра
24.10.2024 Роман Зацепин и Полина Абаимова, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг

За прошедший год команда Softline Мультиоблако построила новый сегмент облака на Open Nebula и модернизировала уже действующие сегменты. Таким образом, сегодня ГК Softline предлагает клиентам три основных сегмента: пуб
08.08.2024 «Инферит Клаудмастер» внедряет кастомизируемые рекомендации и выявление аномалий
25.07.2024 «Инферит Клаудмастер» сократил облачные расходы Управления сервисов ГК Softline на 24,7%

ыбору подходящего размера недоиспользуемых ресурсов (CPU), а также предложила оптимизировать «Зомби-ВМ», удалить устаревшие снимков и неиспользуемые диски и образы. После выполнения всех рекомендаций FinOps-платформы «Инферит Клаудмастер» облачный счет сократился на 24,7% без потери производительности. Алгоритмы «Инферит Клаудмастер» продолжают отслеживать изменения в инфраструктуре и предл
02.04.2024 ГК Softline помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру в рамках программы импортозамещения

рвисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру и сервисы. Специалисты «Softline Мультиоблако» обеспечили отказоустойчивость программного обеспечения компании. GXO Logistics (ООО «ДжиИксО Лоджистикс», ранее XPO Logistics) — провайдер контрактной логистики. В 2022 г
29.02.2024 «Инферит Клаудмастер» представил новую функциональность российской FinOps-платформы

ма совместима с решениями как российских, так и международных облачных провайдеров (Yandex Cloud, Softline Мультиоблако, AWS, Miсrosoft Azure и др.) и поддерживает виртуализацию на базе VMwar
21.12.2023 Компания Konsu использует облачную платформу «Softline Мультиоблако» для развития своего бизнеса

дуктов и услуг, помогает компании Konsu развивать собственные ИТ-продукты. Компания Konsu перешла в облако Softline несколько лет назад. Оценив преимущества работы с облачными сервисами и убеди
14.12.2023 ADG group перенесла всю ИТ-инфраструктуру в Softline Cloud

из членов команды глубоко погружался в детали проекта и оказывал поддержку на всех этапах миграции», — сказал Михаил Кравченко, директор по информационным технологиям ADG group. «Ключевым приоритетом Softline Cloud является клиентоориентированность, поэтому нам удалось провести миграцию максимально комфортно и быстро. Мы уделяли внимание каждой проблеме или вопросу заказчика, что позволило

06.10.2023 Дмитрий Исаев: Softline Мультиоблако предоставляет лучшие финансовые гарантии на российском рынке

ием времени затраты на облако по-прежнему оставались в оптимальном состоянии, мы используем решение CloudMaster, разработанное компанией Softline. Оно предоставляет уникальные для российского о
29.08.2023 ГК «Точно» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако Softline

стирования, которое длилось более месяца, заказчик оценил надежность предложенного сервиса и выбрал облако Softline. Причины такого решения – удобство и скорость масштабирования, отказоустойчив
01.03.2023 Клиентам Softline стала доступна функция бизнес-срезов на платформе Cloudmaster

Команда Cloudmaster (ГК Softline) усовершенствовала Coster – решение для повышения экономической эффе
06.02.2023 Платформа Сloudmaster от ГК Softline теперь доступна в on-premise версии

рмационной безопасности. Такое предложение расширяет возможности использования продуктов из линейки Cloudmaster – Clouder и Coster – для средних и крупных компаний. Об этом CNews сообщили предс
11.10.2022 Softline помогает клиентам следовать практике FinOps

ру как своими силами, так и с помощью команды Softline. Использование продуктов Softline из линейки Cloudmaster позволит компаниям следовать современной практике FinOps – культуре управления за
22.08.2022 Решение Coster от Softline вошло в каталог взаимозаменяемого ПО для банковского сектора

нения в бюджет и не допускать перерасходов», — сказал Станислав Быков, директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline. Команда Softline непрерывно развивает собственную продуктову
11.08.2022 Softline Cloud помогла холдингу «Аксон» решить вопрос с нестабильной работой инфраструктуры и сократить расходы на ИТ

содержание большого штата поддержки и аутсорсинга, сбои в работе также вели к убыткам и репутационным потерям. Ущерб измерялся миллионами рублей недополученной прибыли ежемесячно. Перед специалистами Softline Cloud стояла простая, на первый взгляд, задача – полная миграция инфраструктуры с «железа» в облако. Однако сложность заключалась в том, что сеть строительных магазинов представлена в

20.07.2022 На платформе Softline Cloud появятся новые решения в сфере серверной виртуализации

паний-производителей средств виртуализации, а также вариант запуска собственной облачной платформы. Облако Softline на базе OpenNebula будет ориентировано на новые потребности российских клиент
10.06.2022 Softline расширила функциональность мультиоблачного решения Coster

ия инфраструктур и хаотичного разрастания облачных подписок. Coster относится к продуктовой линейке Cloudmaster и зарегистрирован в Едином реестре российского ПО. «С момента выхода на рынок наш
07.06.2022 Softline представила платформу CloudMaster и решение Coster

тавщик ИТ-решений и сервисов Softline представил собственную платформу по управлению мультиоблаками CloudMaster и сервис Coster, разработанный для управления затратами на облачную инфраструктур
22.04.2022 Облака Openstack будут поддерживаться в мультиоблачном решении Coster компании Softline

укт, зарегистрированный в Едином реестре отечественного ПО», – отметил директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline Станислав Быков.
05.04.2022 Платформа Softline Cloud добавит новые варианты гипервизоров

лака Softline. Новый облачный сегмент будет построен на решениях российских производителей и позволит обеспечить необходимую вариативность для клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline. Softline Cloud тестирует варианты платформ с открытым исходным кодом для построения сервисов на новой технической архитектуре. Выбраны три платформы серверной виртуализации, которые входят в Ед
30.03.2022 Мультиоблачное решение Coster от Softline теперь может управлять расходами в MS Azure

воляет управлять сразу несколькими облаками, включая Azure», – отметил директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline Станислав Быков. При подключении облачного сервиса Azure к Co
25.03.2022 Мультиоблачное решение Softline Coster теперь поддерживает решения на платформе vSphere

экономить от 10% на облачных сервисах. Мультиоблачный сервис Coster относится к продуктовой линейке Cloudmaster и был запущен Softline в начале февраля 2022 г. Данное решение помогает бизнесу у
17.03.2022 Softline помогла компании «Краснодарагроальянсу» перенести ИТ-инфраструктуру в Softline Cloud

абируемую инфраструктуру. Реализация проекта началась с предоставления демо-доступа. В тестовом режиме заказчик запустил процесс переноса системы «1С», корректируя мощностные ресурсы облака. Инженеры Softline Cloud помогли клиенту с регулированием необходимых ресурсов: предоставили рекомендации по числу необходимых машин, рассказали, какое количество ресурсов нужно каждой из машин, а также

10.02.2022 Облачная платформа Softline Cloud подтвердила соответствие стандарту PCI DSS

Softline в очередной раз подтвердила соответствие ИТ-инфраструктуры Softline Cloud требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1 по обеспечению безопасности данных держате
08.02.2022 Softline вывела на российский рынок Coster – собственный сервис для повышения экономической эффективности использования облачных ресурсов

облачную инфраструктуру минимум на 10%. Кроме того, данное решение относится к продуктовой линейке CloudMaster, а значит – входит и в Единый реестр отечественного ПО. В условиях пандемии не то
09.11.2021 Облачная платформа Softline Cloud помогла «Геонавигации» оптимизировать ИТ-инфраструктуру

Softline разместила в своем облаке Softline Cloud ИТ-инфраструктуру компании-разработчика ПО «Геонавигация». Это позволит компании масштабироваться и оптимизировать работу ИТ-специалистов. Сервис Softline Cloud решил сраз
12.10.2021 Softline запустит новую высокопроизводительную облачную платформу Softline Cloud

oud оснащена в соответствии с последними требованиями времени», – сказал Борис Шойхет, руководитель департамента облачных технологий Softline. «Мы увидели резкий спрос заказчиков на облачные ре
26.07.2021 Softline запустила продажу сервиса Cloudmaster в партнерстве с Microsoft

Softline объявила о начале совместных с Microsoft продаж сервиса для управления облаками Cloudmaster. С июля 2021 г. новый облачный сервис будет доступен для клиентов Microsoft Azure в marketplace облачного провайдера наряду с другими. Таким образом, компании, не теряя временных ре
17.06.2021 Softline помогла онлайн-порталу «За рулем» перейти на облачную платформу Softline Cloud

змещения персональных данных на территории России. Около 70% инфраструктуры «За рулем» перенесено в облако Softline. Заказчик планирует увеличивать этот объем. Сайт — это важнейший проект издат
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline

Один из последних ярких примеров — ростовская строительная компания СК 10 перенесла систему «1С» в облако Softline. Перед Заказчиком стояла необходимость обновления серверного оборудования: ча
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews

ым многочисленным штатом ИТ-специалистов, низкой стоимостью услуг по сравнению с конкурентами. Так, облако Softline Cloud базируется в 7 дата-центрах, два из которых расположены в Москве, остал
28.12.2020 Платформа Cloudmaster включена в реестр российского ПО

Платформа Cloudmaster включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, составленный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

01.12.2020 Сеть блинных «Вкуснолюбов» перенесла систему «1С» в облако Softline

редприятий и государственных структур осуществить цифровую трансформацию, мы используем не только вендорские, но и собственные сервисы. К примеру, большой популярностью у бизнес-сообщества пользуется облако Softline. Его можно использовать для создания тестовых сред и зон разработки, размещения серверов приложений и баз данных, упрощения систем управления распределенными инфраструктурами и

03.06.2019 «Европ Ассистанс СНГ» выбрала защищенное облако Softline

line продемонстрировали разносторонние профессиональные компетенции. «Многолетнее сотрудничество с «Европ Ассистанс» помогло нам досконально изучить специфику бизнеса клиента. Созданный специалистами Департамента облачных технологий Softline сервис– «Защищенное облако 152-ФЗ» смог полностью удовлетворить все требования Заказчика. Реализация данного проекта защищает клиента от финансовых, юр
02.06.2011 Softline запускает облачные версии Lync и SharePoint

Компания Softline Cloud Services объявила о развертывании новых облачных сервисов: Microsoft Lync 2010
23.05.2011 Softline Cloud Services запустил услугу «облачного» enterprise-хостинга

Компания Softline Cloud Services, поставщик SaaS-продуктов и услуг конечным пользователям из России, с
19.08.2010 Softline Cloud Services предлагает «Безопасную корпоративную почту» как услугу

Компания Softline Cloud Services, подразделение компании Softline – поставщик SaaS-продуктов и услуг к

