Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер

|07.05.2025
|
FinOps-платформа «Клаудмастер» перенесла разработку в «Инферит Облако» (ГК Softline)
Вычислительные мощности для разработки платформы по управлению облачными затратами «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» (обе компании входят в экосистему «Инферит», ГК Softline).
|23.04.2025
|
Платформа «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» запускает FinOps-решение для Kubernetes
Платформа «Клаудмастер», разработанная «Инферит FinOps» (ГК Softline) для оптимизации расходов на облака, представила новое FinOps-решение.
|20.03.2025
|
«Клаудмастер» помогла «МТС Юрент» на 20% сократить расходы на ИТ-инфраструктуру
Российская FinOps-платформа «Клаудмастер» (входит в экосистему вендора «Инферит») оптимизировала затраты на облачную инфраструктуру для «МТС Юрент» — сервиса шеринга электросамокатов и велосипедов.
|27.01.2025
|
«Инферит FinOps» выходит на маркетплейс SEA: платформа «Клаудмастер» стала доступна для большего числа компаний
SEA (Softline Enterprise Agreement). Теперь пользователи смогут приобрести решение «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» через централизованный канал.
|24.10.2024
|
Роман Зацепин и Полина Абаимова, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг
За прошедший год команда Softline Мультиоблако построила новый сегмент облака на Open Nebula и модернизировала уже действующие сегменты. Таким образом, сегодня ГК Softline предлагает клиентам три основных сегмента: пуб
|08.08.2024
|«Инферит Клаудмастер» внедряет кастомизируемые рекомендации и выявление аномалий
|25.07.2024
|
«Инферит Клаудмастер» сократил облачные расходы Управления сервисов ГК Softline на 24,7%
После выполнения всех рекомендаций FinOps-платформы «Инферит Клаудмастер» облачный счет сократился на 24,7% без потери производительности. Алгоритмы «Инферит Клаудмастер» продолжают отслеживать изменения в инфраструктуре.
|02.04.2024
|
ГК Softline помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру в рамках программы импортозамещения
ГК Softline помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру и сервисы. Специалисты «Softline Мультиоблако» обеспечили отказоустойчивость программного обеспечения компании. GXO Logistics (ООО «ДжиИксО Лоджистикс», ранее XPO Logistics) — провайдер контрактной логистики.
|29.02.2024
|
«Инферит Клаудмастер» представил новую функциональность российской FinOps-платформы
Система совместима с решениями как российских, так и международных облачных провайдеров (Yandex Cloud, Softline Мультиоблако, AWS, Miсrosoft Azure и др.) и поддерживает виртуализацию на базе VMware.
|21.12.2023
|
Компания Konsu использует облачную платформу «Softline Мультиоблако» для развития своего бизнеса
ГК Softline помогает компании Konsu развивать собственные ИТ-продукты. Компания Konsu перешла в облако Softline несколько лет назад. Оценив преимущества работы с облачными сервисами и убедившись в их надежности, компания продолжает использовать облачную платформу.
|14.12.2023
|
ADG group перенесла всю ИТ-инфраструктуру в Softline Cloud
из членов команды глубоко погружался в детали проекта и оказывал поддержку на всех этапах миграции», — сказал Михаил Кравченко, директор по информационным технологиям ADG group. «Ключевым приоритетом Softline Cloud является клиентоориентированность, поэтому нам удалось провести миграцию максимально комфортно и быстро. Мы уделяли внимание каждой проблеме или вопросу заказчика, что позволило
|06.10.2023
|
Дмитрий Исаев: Softline Мультиоблако предоставляет лучшие финансовые гарантии на российском рынке
Для того чтобы с течением времени затраты на облако по-прежнему оставались в оптимальном состоянии, мы используем решение CloudMaster, разработанное компанией Softline. Оно предоставляет уникальные для российского рынка возможности.
|29.08.2023
|
ГК «Точно» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако Softline
После тестирования, которое длилось более месяца, заказчик оценил надежность предложенного сервиса и выбрал облако Softline. Причины такого решения – удобство и скорость масштабирования, отказоустойчивость.
|01.03.2023
|
Клиентам Softline стала доступна функция бизнес-срезов на платформе Cloudmaster
Команда Cloudmaster (ГК Softline) усовершенствовала Coster – решение для повышения экономической эффективности.
|06.02.2023
|
Платформа Сloudmaster от ГК Softline теперь доступна в on-premise версии
Такое предложение расширяет возможности использования продуктов из линейки Cloudmaster – Clouder и Coster – для средних и крупных компаний.
|11.10.2022
|
Softline помогает клиентам следовать практике FinOps
Использование продуктов Softline из линейки Cloudmaster позволит компаниям следовать современной практике FinOps – культуре управления затратами.
|22.08.2022
|
Решение Coster от Softline вошло в каталог взаимозаменяемого ПО для банковского сектора
«Мы рады, что наше решение вошло в каталог взаимозаменяемого ПО для банковского сектора. Это позволит банкам укладываться в бюджет и не допускать перерасходов», — сказал Станислав Быков, директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline.
|11.08.2022
|
Softline Cloud помогла холдингу «Аксон» решить вопрос с нестабильной работой инфраструктуры и сократить расходы на ИТ
содержание большого штата поддержки и аутсорсинга, сбои в работе также вели к убыткам и репутационным потерям. Ущерб измерялся миллионами рублей недополученной прибыли ежемесячно. Перед специалистами Softline Cloud стояла простая, на первый взгляд, задача – полная миграция инфраструктуры с «железа» в облако. Однако сложность заключалась в том, что сеть строительных магазинов представлена в
|20.07.2022
|
На платформе Softline Cloud появятся новые решения в сфере серверной виртуализации
Облако Softline на базе OpenNebula будет ориентировано на новые потребности российских клиентов.
|10.06.2022
|
Softline расширила функциональность мультиоблачного решения Coster
Coster относится к продуктовой линейке Cloudmaster и зарегистрирован в Едином реестре российского ПО.
|07.06.2022
|
Softline представила платформу CloudMaster и решение Coster
Поставщик ИТ-решений и сервисов Softline представил собственную платформу по управлению мультиоблаками CloudMaster и сервис Coster, разработанный для управления затратами на облачную инфраструктуру.
|22.04.2022
|
Облака Openstack будут поддерживаться в мультиоблачном решении Coster компании Softline
«Это важный шаг в развитии нашего продукта, зарегистрированного в Едином реестре отечественного ПО», – отметил директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline Станислав Быков.
|05.04.2022
|
Платформа Softline Cloud добавит новые варианты гипервизоров
лака Softline. Новый облачный сегмент будет построен на решениях российских производителей и позволит обеспечить необходимую вариативность для клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline. Softline Cloud тестирует варианты платформ с открытым исходным кодом для построения сервисов на новой технической архитектуре. Выбраны три платформы серверной виртуализации, которые входят в Ед
|30.03.2022
|
Мультиоблачное решение Coster от Softline теперь может управлять расходами в MS Azure
«Coster позволяет управлять сразу несколькими облаками, включая Azure», – отметил директор по развитию проекта CloudMaster в компании Softline Станислав Быков.
|25.03.2022
|
Мультиоблачное решение Softline Coster теперь поддерживает решения на платформе vSphere
Мультиоблачный сервис Coster относится к продуктовой линейке Cloudmaster и был запущен Softline в начале февраля 2022 г. Данное решение помогает бизнесу экономить от 10% на облачных сервисах.
|17.03.2022
|
Softline помогла компании «Краснодарагроальянсу» перенести ИТ-инфраструктуру в Softline Cloud
абируемую инфраструктуру. Реализация проекта началась с предоставления демо-доступа. В тестовом режиме заказчик запустил процесс переноса системы «1С», корректируя мощностные ресурсы облака. Инженеры Softline Cloud помогли клиенту с регулированием необходимых ресурсов: предоставили рекомендации по числу необходимых машин, рассказали, какое количество ресурсов нужно каждой из машин, а также
|10.02.2022
|
Облачная платформа Softline Cloud подтвердила соответствие стандарту PCI DSS
Softline в очередной раз подтвердила соответствие ИТ-инфраструктуры Softline Cloud требованиям стандарта PCI DSS 3.2.1 по обеспечению безопасности данных держате
|08.02.2022
|
Softline вывела на российский рынок Coster – собственный сервис для повышения экономической эффективности использования облачных ресурсов
Решение позволяет сократить расходы на облачную инфраструктуру минимум на 10%. Кроме того, данное решение относится к продуктовой линейке CloudMaster, а значит – входит и в Единый реестр отечественного ПО.
|09.11.2021
|
Облачная платформа Softline Cloud помогла «Геонавигации» оптимизировать ИТ-инфраструктуру
Softline разместила в своем облаке Softline Cloud ИТ-инфраструктуру компании-разработчика ПО «Геонавигация». Это позволит компании масштабироваться и оптимизировать работу ИТ-специалистов. Сервис Softline Cloud решил сраз
|12.10.2021
|
Softline запустит новую высокопроизводительную облачную платформу Softline Cloud
«Новая платформа Softline Cloud оснащена в соответствии с последними требованиями времени», – сказал Борис Шойхет, руководитель департамента облачных технологий Softline.
|26.07.2021
|
Softline запустила продажу сервиса Cloudmaster в партнерстве с Microsoft
Softline объявила о начале совместных с Microsoft продаж сервиса для управления облаками Cloudmaster. С июля 2021 г. новый облачный сервис будет доступен для клиентов Microsoft Azure в marketplace облачного провайдера наряду с другими. Таким образом, компании, не теряя временных ре
|17.06.2021
|
Softline помогла онлайн-порталу «За рулем» перейти на облачную платформу Softline Cloud
Около 70% инфраструктуры «За рулем» перенесено в облако Softline. Заказчик планирует увеличивать этот объем.
|18.03.2021
|
«Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline
Один из последних ярких примеров — ростовская строительная компания СК 10 перенесла систему «1С» в облако Softline.
|10.03.2021
|
В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews
Облако Softline Cloud базируется в 7 дата-центрах, два из которых расположены в Москве, остальные — в регионах.
|28.12.2020
|
Платформа Cloudmaster включена в реестр российского ПО
Платформа Cloudmaster включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, составленный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
|01.12.2020
|
Сеть блинных «Вкуснолюбов» перенесла систему «1С» в облако Softline
редприятий и государственных структур осуществить цифровую трансформацию, мы используем не только вендорские, но и собственные сервисы. К примеру, большой популярностью у бизнес-сообщества пользуется облако Softline. Его можно использовать для создания тестовых сред и зон разработки, размещения серверов приложений и баз данных, упрощения систем управления распределенными инфраструктурами и
|03.06.2019
|
«Европ Ассистанс СНГ» выбрала защищенное облако Softline
line продемонстрировали разносторонние профессиональные компетенции. «Многолетнее сотрудничество с «Европ Ассистанс» помогло нам досконально изучить специфику бизнеса клиента. Созданный специалистами Департамента облачных технологий Softline сервис– «Защищенное облако 152-ФЗ» смог полностью удовлетворить все требования Заказчика. Реализация данного проекта защищает клиента от финансовых, юр
|02.06.2011
|
Softline запускает облачные версии Lync и SharePoint
Компания Softline Cloud Services объявила о развертывании новых облачных сервисов: Microsoft Lync 2010.
|23.05.2011
|
Softline Cloud Services запустил услугу «облачного» enterprise-хостинга
Компания Softline Cloud Services, поставщик SaaS-продуктов и услуг конечным пользователям из России.
|19.08.2010
|
Softline Cloud Services предлагает «Безопасную корпоративную почту» как услугу
Компания Softline Cloud Services, подразделение компании Softline – поставщик SaaS-продуктов и услуг.
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
