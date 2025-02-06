Киберпротект Кибер Инфраструктура
«Кибер Инфраструктура» — инструмент для программно-определяемых ЦОД или рабочих нагрузок в удалённых офисах.
Киберпротект и организации, системы, технологии, персоны:
|Варнавская Дарья 2 2
|Смирнов Иван 21 2
|Романова Ирина 6 2
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Крючков Андрей 22 1
|Типисова Елена 5 1
|Климов Иван 24 1
|Бадаев Алексей 23 1
|Козлов Евгений 34 1
|Логачева Наталья 4 1
|Ледянкин Павел 1 1
|Шаров Сергей 10 1
|Шойхет Борис 11 1
|Игнатьев Александр 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144830 9
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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