Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167920
ИКТ 13062
Организации 10249
Ведомства 1443
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25058
Персоны 71547
География 2743
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2560
Мероприятия 843

Киберпротект Кибер Инфраструктура


«Кибер Инфраструктура» — инструмент для программно-определяемых ЦОД или рабочих нагрузок в удалённых офисах. 


06.02.2025 Система резервного копирования «Кибер Бэкап» внедрена в АО «Концерн "Титан-2"» 1
06.12.2024 Вышла новая версия гиперконвергентного решения российского разработчика 3
05.12.2024 «Киберпротект» представила обновлённую гиперконвергентную систему «Кибер Инфраструктура» 2
11.07.2024 «Киберпротект» представил «Кибер Инфраструктуру 6.0» с улучшенной производительностью и отказоустойчивостью 2
03.06.2024 ГК Softline запустила хранилище S3 на базе «Кибер Инфраструктуры» в собственном облаке 3
25.04.2024 «Киберпротект» выпустил обновленную «Кибер Инфраструктуру» версии 5.5 с VDI, DRS и рядом других улучшений 3
18.12.2023 «Инферит» и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом партнерстве 2
07.11.2023 Время гиперконвергентных решений: как уйти от классической архитектуры 1
20.10.2023 «Киберпротект» — участник конференции «Информационная безопасность 2023» 1
20.09.2023 «Киберпротект» — участник конференции CNews «Информационная безопасность 2023» 1
11.08.2023 Центр ИТ-компетенций «Мегафона» внедрил решения «Киберпротекта» 2
05.04.2023 «Киберпротект» и HostVM подтвердили совместимость продуктов для создания отказоустойчивой виртуальной среды 1
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов 1
27.07.2022 Обновление системы резервного копирования «Кибер бэкап» расширяет возможности защиты данных 1
28.04.2022 Какой российский бэкап-сервис выбрать для создания резервных копий ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 15, упоминаний - 25

Киберпротект и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 190 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 3
Хост ГК - HostVM 48 3
Softline - Софтлайн 2831 2
Broadcom - VMware 2365 2
Ред Софт - Red Soft 713 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 90 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 178 1
Росплатформа - Р-Платформа 85 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 1
МегаФон 8888 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Nutanix 99 1
Microsoft Corporation 24648 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Virtuozzo - Parallels Holding 66 1
Квантера 5 1
Orion soft - Орион софт - 110 1
Intel Corporation 12207 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 526 1
Hystax - Хайстекс 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6113 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5734 6
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1006 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2667 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25435 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1438 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2486 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1707 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11085 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24195 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20835 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11400 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7414 2
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 305 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3217 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4250 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12662 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6263 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 601 2
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 316 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2020 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3819 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5036 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13538 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13176 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6691 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9301 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 306 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10227 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 100 9
Linux OS 9983 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 199 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 112 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 239 2
Microsoft Windows 15695 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 2
Киберпротект - Кибер Протего - Cyber Protego DLP-комплекс 9 2
Киберпротект - Кибер Файлы - Cyber Files - Акронис файлы 7 2
Ред Софт - Ред Виртуализация 49 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 84 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 263 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 61 1
MariaDB - SkySQL 40 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 1
Росплатформа Р-Виртуализация 20 1
SharxDC SharxBase 14 1
Basis - Tionix AccentOS 4 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 15 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 21 1
Broadcom - VMware vSphere 556 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
Citrix XenServer 94 1
Apple macOS 2067 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1083 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 41 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 49 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 39 1
Acronis vmFlashback 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1265 1
Oracle VM Server - Logical Domains - LDoms - LDOM 26 1
Варнавская Дарья 2 2
Смирнов Иван 21 2
Романова Ирина 6 2
Валиуллин Алмаз 9 1
Крючков Андрей 22 1
Типисова Елена 5 1
Климов Иван 24 1
Бадаев Алексей 23 1
Козлов Евгений 34 1
Логачева Наталья 4 1
Ледянкин Павел 1 1
Шаров Сергей 10 1
Шойхет Борис 11 1
Игнатьев Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13563 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2413 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51209 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1217 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5018 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 2
Металлы - Золото - Gold 1137 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 819 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5435 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29169 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4160 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1252 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10969 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще