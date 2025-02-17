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Абаимова Полина



17.02.2025 ГК Softline обеспечивает безопасное хранение данных для крупного предприятия пищевой промышленности 1
Market.CNews. Провайдеры Kubernetes 2024 1
20.12.2024 Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление 1
24.10.2024 Роман Зацепин и Полина Абаимова, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Абаимова Полина и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2841 4
Flant - Флант 97 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 194 2
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 54 1
Nextcloud 26 1
Veeam Software 319 1
Microsoft Corporation 24662 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
Google LLC 11821 1
ZyXEL Nebula 40 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5743 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9425 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6129 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 707 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1830 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1547 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 511 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 904 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 2
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 182 1
Virtual office - Виртуальный офис 179 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3551 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 173 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1126 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 123 1
SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 119 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10147 1
NoOps-платформа 15 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2719 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1105 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2783 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 260 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16000 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 406 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2174 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1898 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 92 2
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 2
Softline Universe - SLU 29 1
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 6 1
Киберпротект - Кибер Инфраструктура 17 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 240 1
Softline - Софтлайн Облако 1 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 101 1
Softline - Софтлайн Офис 2 1
OpenNebula 39 1
Microsoft Exchange 1717 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 1
Сорокин Игорь 14 1
Зацепин Роман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 3
Аренда 2435 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5410 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2318 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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