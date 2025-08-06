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«Инферит ОС» — подразделение вендора «Инферит», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем корпоративного класса на базе Linux для бизнеса и государственных структур. Флагманский продукт направления — ОС «МСВСфера» позволяет заменить популярные зарубежные ОС уровня Enterprise Linux и Windows. Семейство операционных систем «Инферит» включает: ОС для клиентских устройств, серверную ОС для высоконагруженных корпоративных инфраструктур и специальную редакцию ОС для хостинг провайдеров с поддержкой панели ispmanager, функциями изоляции и лимитирования пользователей. Отдельные версии ОС «МСВСфера» сертифицированы ФСТЭК.
УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
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«Инферит ОС» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и платформы корпоративных коммуникаций Dion
Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») сообщили об успешном завершении тестирования совместимости ОС «МСВСфера 9» с платформой корпоративных коммуникаций Dion. Ин
|29.07.2025
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«Инферит ОС» запускает открытое бета-тестирование операционной системы «МСВСфера 10»
Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) приглашает всех желающих принять участие в тестировании новой версии собственной ОС — «МСВСфера 10». Испытать бета-версию операционной системы и оставить отзыв можно д
|28.07.2025
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«Инферит ОС» (ГК Softline) запускает курсы по администрированию и основам работы в ОС «МСВСфера» в Академии Softline
Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» совместно с Академией Softline запускает авторизованное обучение для ИТ-специалистов — «Администрирование операционной системы "МСВСфера"» и «Основы работы в ОС "МСВСфера"». Образов
|24.07.2025
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» от «Инферит ОС» и платформы ROBIN от SL Soft FabricaONE.AI
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) завершили тестирование платформы интеллектуальной автоматизации ROBIN в среде операционной системы «МСВСфера» 9. Совместное использование продуктов позволит построить
|21.07.2025
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«Инферит ОС» подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 с техникой Hiper
Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель ИТ-устройств Hiper сообщили о совместимости своих продуктов – ноутбуков и ПК Hiper с ОС «МСВСфера АРМ» 9. Тестовое испытание подтвердило корректную раб
|25.06.2025
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«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»
Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «КонсультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российс
|16.06.2025
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«Инферит ОС», РХТУ им. Менделеева и парфюмерный бренд Vdohni заключили соглашение о стратегическом партнерстве
«Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит» (ГК Softline), специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем заключило стратегическое партнерство с Российским химико-т
|16.06.2025
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с СЗИ Dallas Lock Linux
Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и центр защиты информации «Конфидент» успешно протестировали совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с системой защиты информации Dallas Lock Linux. Теперь в распоряжении по
|10.06.2025
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«Инферит ОС» представила новую версию операционной системы «МСВСфера»
«Инферит ОС» (ГК Softline) сообщила о выходе операционной системы «МСВСфера 9.6» с расширенной поддержкой российских технологий и улучшенной продуктивностью. Обновление актуально для всех редакц
|21.05.2025
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ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк»
Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «Пассворк» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость ОС корпоративного класса «МСВСфера Сервер» 9 и корпоративного менеджера паролей «Па
|20.05.2025
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ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025»
Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОфис 2025». Об этом CNews с
|22.04.2025
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«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified
Российский разработчик «Инферит ОС» («Инферит», ГК Softline) и компания Axiom JDK (АО «Аксиом») протестировали четыре продукта линейки Axiom JDK и Liberсat с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Результаты испыт
|04.03.2025
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Ирина Назаренко возглавит направление «Инферит ОС» (ГК Softline)
т» (ГК Softline), разработчик компьютерного оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, объявляет о назначении Ирины Назаренко на должность директора «Инферит ОС». Ирина Назаренко будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса и продуктовой линейки, расширение партнерской сети и увеличение доли рынка ОС «МСВСфера» как в государственном, та
|25.10.2024
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«Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt
опасной ИТ-инфраструктуры. Предложение клиентам оптимального стека импортозамещенных ИТ-решений входит в число стратегических драйверов роста ГК Softline. В ходе тестирования специалисты направления «Инферит ОС» вместе с экспертами Orion soft подтвердили корректную работу всех заявленных функций системы zVirt под управлением ОС «МСВСфера». Тестирование включало проверку производительности,
|26.09.2024
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«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек
«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек. Операционная система общего назначения «МСВСфера 9» сов
|06.09.2024
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«Инферит ОС» выпустила инструмент для миграции на отечественную ОС «МСВСфера»
Российский разработчик «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) представил утилиту для автоматизации переноса серверных инфраструктур на операционную систему «МСВСфера». Утилита «Мигратор» призвана уп
|30.05.2024
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«Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос»
«Инферит ОС», разработчик российских операционных систем на базе Linux, и компания SL Soft (ГК
|24.05.2024
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Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы предлагаем альтернативу зарубежным операционным системам Enterprise Linux
«МСВСфера». Например, наличие собственной операционной системы в продуктовом портфеле вендора позволит нам предоставлять комплексные программно-аппаратные решения нашим заказчикам. Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы хотим предоставить нашим заказчикам возможность использовать отечественные решения, не уступающие по функциональности, удобству и качеству лучшим мировым операционным системам К
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Наукоград - технопарк 148 5
|Гормост ГУП - Гормост ГБУ 10 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2575 1
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