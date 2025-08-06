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Softline Софтлайн Технологии Инферит Инферит ОС


«Инферит ОС» — подразделение вендора «Инферит», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем корпоративного класса на базе Linux для бизнеса и государственных структур. Флагманский продукт направления  — ОС «МСВСфера» позволяет заменить популярные зарубежные ОС уровня Enterprise Linux и Windows. Семейство операционных систем «Инферит» включает: ОС для клиентских устройств, серверную ОС для высоконагруженных корпоративных инфраструктур и специальную редакцию ОС для хостинг провайдеров с поддержкой панели ispmanager, функциями изоляции и лимитирования пользователей. Отдельные версии ОС «МСВСфера» сертифицированы ФСТЭК.

УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 «Инферит ОС» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и платформы корпоративных коммуникаций Dion

Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») сообщили об успешном завершении тестирования совместимости ОС «МСВСфера 9» с платформой корпоративных коммуникаций Dion. Ин
29.07.2025 «Инферит ОС» запускает открытое бета-тестирование операционной системы «МСВСфера 10»

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) приглашает всех желающих принять участие в тестировании новой версии собственной ОС — «МСВСфера 10». Испытать бета-версию операционной системы и оставить отзыв можно д
28.07.2025 «Инферит ОС» (ГК Softline) запускает курсы по администрированию и основам работы в ОС «МСВСфера» в Академии Softline

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» совместно с Академией Softline запускает авторизованное обучение для ИТ-специалистов — «Администрирование операционной системы "МСВСфера"» и «Основы работы в ОС "МСВСфера"». Образов
24.07.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» от «Инферит ОС» и платформы ROBIN от SL Soft FabricaONE.AI

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) завершили тестирование платформы интеллектуальной автоматизации ROBIN в среде операционной системы «МСВСфера» 9. Совместное использование продуктов позволит построить

21.07.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 с техникой Hiper

Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель ИТ-устройств Hiper сообщили о совместимости своих продуктов – ноутбуков и ПК Hiper с ОС «МСВСфера АРМ» 9. Тестовое испытание подтвердило корректную раб
25.06.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «КонсультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российс
16.06.2025 «Инферит ОС», РХТУ им. Менделеева и парфюмерный бренд Vdohni заключили соглашение о стратегическом партнерстве

«Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит» (ГК Softline), специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем заключило стратегическое партнерство с Российским химико-т
16.06.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с СЗИ Dallas Lock Linux

Разработчик российских операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и центр защиты информации «Конфидент» успешно протестировали совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с системой защиты информации Dallas Lock Linux. Теперь в распоряжении по
10.06.2025 «Инферит ОС» представила новую версию операционной системы «МСВСфера»

«Инферит ОС» (ГК Softline) сообщила о выходе операционной системы «МСВСфера 9.6» с расширенной поддержкой российских технологий и улучшенной продуктивностью. Обновление актуально для всех редакц
21.05.2025 ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк»

Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «Пассворк» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость ОС корпоративного класса «МСВСфера Сервер» 9 и корпоративного менеджера паролей «Па
20.05.2025 ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025»

Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОфис 2025». Об этом CNews с
22.04.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified

Российский разработчик «Инферит ОС» («Инферит», ГК Softline) и компания Axiom JDK (АО «Аксиом») протестировали четыре продукта линейки Axiom JDK и Liberсat с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Результаты испыт
04.03.2025 Ирина Назаренко возглавит направление «Инферит ОС» (ГК Softline)

т» (ГК Softline), разработчик компьютерного оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, объявляет о назначении Ирины Назаренко на должность директора «Инферит ОС». Ирина Назаренко будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса и продуктовой линейки, расширение партнерской сети и увеличение доли рынка ОС «МСВСфера» как в государственном, та
25.10.2024 «Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt

опасной ИТ-инфраструктуры. Предложение клиентам оптимального стека импортозамещенных ИТ-решений входит в число стратегических драйверов роста ГК Softline. В ходе тестирования специалисты направления «Инферит ОС» вместе с экспертами Orion soft подтвердили корректную работу всех заявленных функций системы zVirt под управлением ОС «МСВСфера». Тестирование включало проверку производительности,

26.09.2024 «Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек

«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек. Операционная система общего назначения «МСВСфера 9» сов
06.09.2024 «Инферит ОС» выпустила инструмент для миграции на отечественную ОС «МСВСфера»

Российский разработчик «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) представил утилиту для автоматизации переноса серверных инфраструктур на операционную систему «МСВСфера». Утилита «Мигратор» призвана уп
30.05.2024 «Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос»

«Инферит ОС», разработчик российских операционных систем на базе Linux, и компания SL Soft (ГК
24.05.2024 Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы предлагаем альтернативу зарубежным операционным системам Enterprise Linux

«МСВСфера». Например, наличие собственной операционной системы в продуктовом портфеле вендора позволит нам предоставлять комплексные программно-аппаратные решения нашим заказчикам. Дмитрий Баранов, «Инферит ОС»: Мы хотим предоставить нашим заказчикам возможность использовать отечественные решения, не уступающие по функциональности, удобству и качеству лучшим мировым операционным системам К

Публикаций - 84, упоминаний - 87

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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 637 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 52 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 911 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 345 1
День молодёжи - 27 июня 958 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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