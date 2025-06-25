«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «КонсультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российских организаций есть возможность работать с системой «КонсультантПлюс» в защищенной ИТ-среде на основе отечественной платформы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» — это инструмент для специалистов, чья профессиональная деятельность связана с законодательством. Система включает не только нормативные правовые акты и судебную практику, но и готовые решения: образцы документов, конструктор договоров, различные калькуляторы и другие полезные материалы для практического применения.

Интеграция «КонсультантПлюс» с отечественной операционной системой «МСВСфера Сервер» 9 обеспечивает клиентов компании – юридические, бухгалтерские и финансовые отделы российских государственных и частных организаций – инструментом для работы с нормативными данными в защищенной ИТ-инфраструктуре. Результаты испытаний подтвердили, что системы полностью совместимы и могут использоваться в едином программно-аппаратном комплексе в государственных и корпоративных структурах.

ОС «МСВСфера Сервер» 9 — это альтернатива зарубежным корпоративным операционным системам, разработанная «Инферит ОС» на ядре Linux. Обеспечивает полную бинарную совместимость с RHEL. Встроенный инструмент «Мигратор» позволяет бесшовно переходить на новые версии ОС и значительно сокращает временные и трудовые затраты на миграцию с других Linux-систем.

«Инферит» — российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. В экосистему вендора входят семь продуктовых направлений: от серверов, компьютерной техники и операционных систем до облаков, FinOps-платформы и инструментов по инвентаризации и контролю ИТ-активов. Решения «Инферит» включены в реестры Минцифры и Минпромторга и способствуют технологическому суверенитету отечественных компаний.

«Для нас важно обеспечить управленческий и финансовый аппарат надежными российскими решениями, соответствующими требованиям импортозамещения. Совместимость ОС “МСВСфера Сервер” 9 и “КонсультантПлюс” предлагает организациям комплексное и безопасное решение для работы с правовой информацией — это еще один шаг к созданию полноценной экосистемы отечественного ПО», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».