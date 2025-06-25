Разделы

ПО Софт
|

«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «КонсультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российских организаций есть возможность работать с системой «КонсультантПлюс» в защищенной ИТ-среде на основе отечественной платформы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» — это инструмент для специалистов, чья профессиональная деятельность связана с законодательством. Система включает не только нормативные правовые акты и судебную практику, но и готовые решения: образцы документов, конструктор договоров, различные калькуляторы и другие полезные материалы для практического применения.

Интеграция «КонсультантПлюс» с отечественной операционной системой «МСВСфера Сервер» 9 обеспечивает клиентов компании – юридические, бухгалтерские и финансовые отделы российских государственных и частных организаций – инструментом для работы с нормативными данными в защищенной ИТ-инфраструктуре. Результаты испытаний подтвердили, что системы полностью совместимы и могут использоваться в едином программно-аппаратном комплексе в государственных и корпоративных структурах.

ОС «МСВСфера Сервер» 9 — это альтернатива зарубежным корпоративным операционным системам, разработанная «Инферит ОС» на ядре Linux. Обеспечивает полную бинарную совместимость с RHEL. Встроенный инструмент «Мигратор» позволяет бесшовно переходить на новые версии ОС и значительно сокращает временные и трудовые затраты на миграцию с других Linux-систем.

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»
Цифровизация

«Инферит» — российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. В экосистему вендора входят семь продуктовых направлений: от серверов, компьютерной техники и операционных систем до облаков, FinOps-платформы и инструментов по инвентаризации и контролю ИТ-активов. Решения «Инферит» включены в реестры Минцифры и Минпромторга и способствуют технологическому суверенитету отечественных компаний.

«Для нас важно обеспечить управленческий и финансовый аппарат надежными российскими решениями, соответствующими требованиям импортозамещения. Совместимость ОС “МСВСфера Сервер” 9 и “КонсультантПлюс” предлагает организациям комплексное и безопасное решение для работы с правовой информацией — это еще один шаг к созданию полноценной экосистемы отечественного ПО», — сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские платформы Kubernetes 2025

Производителей ПК поймали на наглом и массовом пиратстве. Они повально воровали чужое ПО путем манипуляций с BIOS

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

В российских онлайн-магазинах растет число зараженных Android-смартфонов. Устройства продаются сразу с троянами

Михаил Книгин, Т1 Интеграция: Рынка ИТ-интеграции в прежнем виде больше нет

Microsoft идет на попятную. Обновления для устаревшей Windows 10 сделали бесплатными для всех. Почти для всех

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще