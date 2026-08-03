«КонсультантПлюс» запустила новый продукт «Готовые решения (Проф). Аренда» Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по популярной теме, которая вызывает много вопросов у юристов: «Готовые решения (Проф). Аренда». Материалы помогут быстро разобраться в ситуациях, связа

Новый сервис «Проверка ссылок», «Краткий пересказ» документов госорганов и другие новшества в летнем обновлении системы «КонсультантПлюс» В июле 2026 г. обновилась справочная правовая система «КонсультантПлюс». Добавлены новый сервис «Проверка ссылок», новая функция «Краткий пересказ»

«КонсультантПлюс» выпустил новый продукт «Формы с комментариями о рисках по госзакупкам» Вышел новый продукт «Формы с комментариями о рисках по госзакупкам (44-ФЗ и 223-ФЗ)» от «КонсультантПлюс». В нем представлено более 100 образцов заполнения документов, которые потребуются при выполнении государственных и муниципальных заказов по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ. Готовые фо

Новшества в мобильном приложении «КонсультантПлюс» «КонсультантПлюс» обновил мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители компании «КонсультантПлюс». Что нового в мобильном приложении В новом апгрейде мобильного приложения д

Новый онлайн-сервис «Специальный поиск административной практики» появился в системе «КонсультантПлюс» В системе «КонсультантПлюс» появился новый онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта – «Специальный поиск административной практики». Он находит документы антимонопольных органов ФАС и УФАС по дли

Новый «Конструктор пояснений к бухгалтерской отчетности» в системе «КонсультантПлюс» В систему «КонсультантПлюс» включен новый «Конструктор пояснений к бухгалтерской отчетности». С его помощью бухгалтеры коммерческих организаций смогут быстро и правильно подготовить пояснения к бухгалтерс

Новые возможности мобильного приложения «КонсультантПлюс» У пользователей «КонсультантПлюс» есть возможность работать со своим онлайн-комплектом в мобильном приложении на смартфоне или планшете. Так система всегда будет под рукой, даже если вы не в офисе. В новой верс

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Новые продукты от «КонсультантПлюс» помогут оценить перспективы рассмотрения ФАС и УФАС споров по рекламе и госзакупкам В «КонсультантПлюс» появились новые продукты с выводами из практики антимонопольных органов по различным спорным вопросам: «Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Реклама»; «Позиции ФАС и УФАС по

Новые продукты от «КонсультантПлюс»: «Готовые решения (Проф)» для бухгалтера, кадрового специалиста и юриста Компания «КонсультантПлюс» выпустила три новых продукта по популярным темам, которые вызывают много вопросов у специалистов: «Готовые решения (Проф). Зарплатные налоги» - бухгалтеру; «Готовые решения (Пр

Калькулятор расчета сроков закупок по закону № 44-ФЗ появился в системе «КонсультантПлюс» В систему «КонсультантПлюс» включен новый калькулятор «Калькулятор расчета сроков закупок по 44-ФЗ». С помощью него специалисты смогут правильно рассчитать и запланировать сроки отдельных этапов и общие с

Новый конструктор политики обработки персональных данных от «КонсультантПлюс» В системе «КонсультантПлюс» появился конструктор политики обработки персональных данных. Он поможет создать политику с учетом потребностей конкретной организации в «Конструкторе договоров». Об этом CNews

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В системе «КонсультантПлюс» обновилась стартовая страница и появилась возможность закреплять свои документы В июне 2025 г. в справочной правовой системе «КонсультантПлюс» обновилась стартовая страница. В ленте новостей теперь больше новостей, отдельно выделены важные изменения, а главное – теперь пользователи могут сами выбирать и добавлять свои

Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс» – «Готовые решения по Закону № 223-ФЗ» Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по теме закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц по Закону № 223-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (223-ФЗ)». Об этом CNew

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Новые материалы для юристов в «КонсультантПлюс»: Ответы на часто задаваемые вопросы Эксперты «КонсультантПлюс» подготовили 109 материалов к отдельным статьям популярных законов и кодексов России: Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Земельного кодекса, Кодекса об

Новая функция в «КонсультантПлюс»: Расширенная история поисковых запросов Историю своих поисковых запросов пользователи «КонсультантПлюс» могут посмотреть по кнопке «Журнал» панели инструментов. Здесь содержатся последние результаты работы пользователя: что, когда и как он искал в системе «КонсультантПлюс»

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