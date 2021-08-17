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КонсультантПлюс


17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1
15.01.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
30.09.2019 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и системы «Консультантплюс» 1
30.10.2018 Компания «КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2018 1
22.10.2018 Подтверждена совместимость продуктов «Консультантплюс» и РЕД ОС 2
20.11.2017 «КонсультантПлюс» представил последние разработки на CNews Forum 2017 1
30.10.2017 Компания «КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2017 1
21.10.2016 «КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2016 1
29.10.2015 Компания «КонсультантПлюс» приглашает на CNews Forum 2015 1
01.09.2015 ТТК предоставил доступ в интернет информационному центру «Искра» 1
23.10.2014 «КонсультантПлюс» приглашает на CNews Forum 2014 2
19.05.2014 «КонсультантПлюс» обновил приложения для iOS, Android, Windows Phone и Windows 2
16.05.2014 «Сайтсофт» разработал для МВД России мобильное приложение 1
29.10.2013 «КонсультантПлюс» станет спонсором финального розыгрыша приза CNews Forum 2013 2
16.09.2013 В Москве состоится ИТ-фестиваль BitByte 1
08.02.2013 Обновлены приложения «КонсультантПлюс» для iPhone и iPad 4
27.12.2012 ВТБ24 ищет поставщика услуг по сопровождению СПС «КонсультантПлюс» 1
17.10.2012 Система «КонсультантПлюс» сертифицирована Microsoft на совместимость с Windows 8 1
11.10.2012 «Манго Телеком» открыла филиал в Казани 1
17.05.2012 Вышла новая версия «КонсультантПлюс» для iPad и iPhone 2
12.05.2012 Установлены правила аккредитации удостоверяющих центров, выдающих сертификаты ключей проверки электронных подписей 1
04.04.2011 Компания «Инфосистемы» автоматизировала документооборот с помощью СЭД «Тезис» 1
30.03.2009 «Консультант Плюс» представил «Технологию Проф» 1
05.08.2008 ГУ Госфинконтроля Москвы нуждается в техобслуживании ПО 1
30.07.2008 Национальная библиотека Коми предоставит бесплатный доступ в Сеть 1
29.07.2008 Читатели Национальной библиотеки Коми смогут бесплатно пользоваться Интернетом 1
27.05.2008 В Коми определили знатоков систем «КонсультантПлюс» среди учащихся 1
16.05.2008 УВО при ГУВД по Москве заказывает обслуживание СПС 1
10.04.2008 Судебный департамент Вологодской области нуждается в информационных услугах 1
03.04.2008 Управление Судебного департамента в Читинской области приобретет СПС 1
27.03.2008 500 учителей в Коми используют «КонсультантПлюс» в учебном процессе 1
27.02.2008 УФРС по Ростовской области необходимо обслуживание СПС «КонсультантПлюс» 1
14.02.2008 УФРС по Ростовской области нуждается в обслуживании СПС «КонсультантПлюс» 1
08.02.2008 УДП РФ заказывает модернизацию информационно-коммуникационных систем 1
04.02.2008 Управлению Судебного департамента в Самарской области необходимо обслуживание СПС «КонсультантПлюс» 1
29.01.2008 Районные суды Брянской области нуждаются в обновлении СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» 1
28.01.2008 СПС «КонсультантПлюс» пополнилась новыми материалами судебной практики 1
22.01.2008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы нуждается в ИТ-услугах 1
16.03.2007 Госжилинспекция Вологодской области объявила конкурс на обслуживание ИС 1

Публикаций - 42, упоминаний - 50

КонсультантПлюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Код Безопасности 365 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
Microsoft Corporation 11168 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Уралсиб Банк 390 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Русагро Группа Компаний 139 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Счётная палата РФ 461 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Linux OS 4276 2
Apple iPad mini 375 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Ред ОС 239 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Red Hat RPM - Package Manager 61 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft Windows 856 1
Рустамов Рустам 169 1
Петров Михаил 88 1
Мылицын Роман 79 1
Абакумов Евгений 103 1
Щербинин Сергей 13 1
Сирота Юрий 38 1
Зингерман Борис 35 1
Шингарев Павел 8 1
Валиуллин Адель 8 1
Андрианов Павел 31 1
Гордиенко Татьяна 8 1
Милек Таня 7 1
Полунина Полина 5 1
Теличева Наталья 125 1
Погребняк Светлана 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - Смоленск 240 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Лесосибирск 28 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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