Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КонсультантПлюс
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Публикаций - 42, упоминаний - 50
КонсультантПлюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google Android 10751 4
|Apple iOS 5742 3
|Linux OS 4276 2
|Apple iPad mini 375 2
|Microsoft Windows Phone OS 1472 2
|Ред ОС 239 1
|РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
|Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
|РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
|Red Hat RPM - Package Manager 61 1
|Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
|Microsoft Windows 10 6676 1
|Microsoft Windows 856 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Петров Михаил 88 1
|Мылицын Роман 79 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Щербинин Сергей 13 1
|Сирота Юрий 38 1
|Зингерман Борис 35 1
|Шингарев Павел 8 1
|Валиуллин Адель 8 1
|Андрианов Павел 31 1
|Гордиенко Татьяна 8 1
|Милек Таня 7 1
|Полунина Полина 5 1
|Теличева Наталья 125 1
|Погребняк Светлана 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769482, в очереди разбора - 673166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769482, в очереди разбора - 673166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru