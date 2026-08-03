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КонсультантПлюс

КонсультантПлюс

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Судебные дела (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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03.08.2026 «КонсультантПлюс» запустила новый продукт «Готовые решения (Проф). Аренда»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по популярной теме, которая вызывает много вопросов у юристов: «Готовые решения (Проф). Аренда». Материалы помогут быстро разобраться в ситуациях, связа
23.07.2026 Новый сервис «Проверка ссылок», «Краткий пересказ» документов госорганов и другие новшества в летнем обновлении системы «КонсультантПлюс»

В июле 2026 г. обновилась справочная правовая система «КонсультантПлюс». Добавлены новый сервис «Проверка ссылок», новая функция «Краткий пересказ»

01.06.2026 «КонсультантПлюс» выпустил новый продукт «Формы с комментариями о рисках по госзакупкам»

Вышел новый продукт «Формы с комментариями о рисках по госзакупкам (44-ФЗ и 223-ФЗ)» от «КонсультантПлюс». В нем представлено более 100 образцов заполнения документов, которые потребуются при выполнении государственных и муниципальных заказов по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ. Готовые фо
19.05.2026 Новшества в мобильном приложении «КонсультантПлюс»

«КонсультантПлюс» обновил мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители компании «КонсультантПлюс». Что нового в мобильном приложении В новом апгрейде мобильного приложения д
29.04.2026 Новый онлайн-сервис «Специальный поиск административной практики» появился в системе «КонсультантПлюс»

В системе «КонсультантПлюс» появился новый онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта – «Специальный поиск административной практики». Он находит документы антимонопольных органов ФАС и УФАС по дли
13.03.2026 Новый «Конструктор пояснений к бухгалтерской отчетности» в системе «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» включен новый «Конструктор пояснений к бухгалтерской отчетности». С его помощью бухгалтеры коммерческих организаций смогут быстро и правильно подготовить пояснения к бухгалтерс
09.09.2025 Новые возможности мобильного приложения «КонсультантПлюс»

У пользователей «КонсультантПлюс» есть возможность работать со своим онлайн-комплектом в мобильном приложении на смартфоне или планшете. Так система всегда будет под рукой, даже если вы не в офисе. В новой верс
26.08.2025 «КонсультантПлюс»: в «Конструкторе договоров» появились 10 новых договоров

В «Конструктор договоров» – сервис «КонсультантПлюс» для составления и проверки договоров – включены 10 новых договоров. Это разновидности популярных договоров, которые есть в конструкторе: в сфере труда (+ один новый договор); п
18.08.2025 Новые продукты от «КонсультантПлюс» помогут оценить перспективы рассмотрения ФАС и УФАС споров по рекламе и госзакупкам

В «КонсультантПлюс» появились новые продукты с выводами из практики антимонопольных органов по различным спорным вопросам: «Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Реклама»; «Позиции ФАС и УФАС по
05.08.2025 Новые продукты от «КонсультантПлюс»: «Готовые решения (Проф)» для бухгалтера, кадрового специалиста и юриста

Компания «КонсультантПлюс» выпустила три новых продукта по популярным темам, которые вызывают много вопросов у специалистов: «Готовые решения (Проф). Зарплатные налоги» - бухгалтеру; «Готовые решения (Пр
14.07.2025 Калькулятор расчета сроков закупок по закону № 44-ФЗ появился в системе «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» включен новый калькулятор «Калькулятор расчета сроков закупок по 44-ФЗ». С помощью него специалисты смогут правильно рассчитать и запланировать сроки отдельных этапов и общие с
30.06.2025 Новый конструктор политики обработки персональных данных от «КонсультантПлюс»

В системе «КонсультантПлюс» появился конструктор политики обработки персональных данных. Он поможет создать политику с учетом потребностей конкретной организации в «Конструкторе договоров». Об этом CNews

25.06.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «КонсультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и с
17.06.2025 Новые возможности «Специального поиска судебной практики» от «КонсультантПлюс»

«Специальный поиск судебной практики» – это интеллектуальный сервис поиска судебной практики по большим фрагментам текста в системе «КонсультантПлюс». Загрузите текст искового заявления, досудебной претензии, судебного решения или опишите ситуацию своими словами, и сервис подберет судебную практику со схожими обстоятельствам
10.06.2025 В системе «КонсультантПлюс» обновилась стартовая страница и появилась возможность закреплять свои документы

В июне 2025 г. в справочной правовой системе «КонсультантПлюс» обновилась стартовая страница. В ленте новостей теперь больше новостей, отдельно выделены важные изменения, а главное – теперь пользователи могут сами выбирать и добавлять свои
02.06.2025 Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс» – «Готовые решения по Закону № 223-ФЗ»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по теме закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц по Закону № 223-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (223-ФЗ)». Об этом CNew
12.05.2025 Новые калькуляторы по госзакупкам в «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» включены новые калькуляторы: калькулятор лимитов от СГОЗ по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения заявок по 44-ФЗ. Об этом CNews
21.04.2025 Новые материалы для юристов в «КонсультантПлюс»: Ответы на часто задаваемые вопросы

Эксперты «КонсультантПлюс» подготовили 109 материалов к отдельным статьям популярных законов и кодексов России: Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Земельного кодекса, Кодекса об

31.03.2025 Новая функция в «КонсультантПлюс»: Расширенная история поисковых запросов

Историю своих поисковых запросов пользователи «КонсультантПлюс» могут посмотреть по кнопке «Журнал» панели инструментов. Здесь содержатся последние результаты работы пользователя: что, когда и как он искал в системе «КонсультантПлюс»
17.01.2025 Учетная политика для учреждений здравоохранения в системе «КонсультантПлюс»

В «Конструктор учетной политики» в системе «КонсультантПлюс» добавлена «Учетная политика для учреждений здравоохранения для целей бухгалтерского (бюджетного) учета». Конструктор поможет создать организациям этой сферы учетную политику с

17.12.2024 Положение об обработке и защите персональных данных работников теперь можно составить в «Конструкторе договоров» от «КонсультантПлюс»

В «Конструктор договоров» – сервис для составления и проверки договоров в системе «КонсультантПлюс» – включено положение об обработке и защите персональных данных работников и иных лиц. Конструктор поможет разобраться в особенностях этого документа и составить его, подобрав н
27.11.2024 Судебные акты с аналогичной позицией, экспорт избранного и другие новшества в «КонсультантПлюс»

В справочной правовой системе «КонсультантПлюс» в ноябре 2024 г. появились нововведения, которые делают работу с системой уд
01.10.2024 Работать с онлайн-комплектом системы «КонсультантПлюс» теперь можно и в мобильном приложении

У пользователей справочной правовой системы «КонсультантПлюс» появилась возможность работать со своим онлайн-комплектом в мобильном прилож
24.09.2024 100 новых инструкций по созданию договоров включено в «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» добавлены 100 новых инструкций по составлению распространенных договоров: трудового, ученического, подряда, денежного займа, возмездного оказания услуг, поставки и других. Такж
02.09.2024 Новшество: Определения арбитражных судов в системе «КонсультантПлюс»

В системе «КонсультантПлюс» появилось 10 новых информационных банков с избранными определениями арбитражных судов. Система «КонсультантПлюс» содержит большой массив определений арбитражных судов –

28.08.2024 Новые калькуляторы «КонсультантПлюс» помогут планировать финансы

В систему «КонсультантПлюс» включены четыре новых калькулятора – калькулятор вкладов, ипотеки, кредитный калькулятор, а также калькулятор расчета индексации присужденных денежных сумм по ст. 208 ГПК РФ. О
04.07.2024 Новый продукт «Управление государственным (муниципальным) имуществом» от «КонсультантПлюс»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт «Управление государственным (муниципальным) имуществом» с готовыми решениями по этой тематике. Он поможет специалистам, работающим в этой сфере, лучше о
04.07.2024 Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по обширной и важной теме государственных и муниципа
30.09.2019 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и системы «Консультантплюс»

Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и компания «Консультантплюс» успешно завершили тестовые испытания своих программных продуктов, результаты
30.10.2018 Компания «КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2018

На CNews Forum будет работать корпоративный стенд «КонсультантПлюс». По традиции компания выступает официальным спонсором розыгрыша приза для посетителей CNews Forum 2018. Компания «КонсультантПлюс» разрабатывает и совершенствует справоч
22.10.2018 Подтверждена совместимость продуктов «Консультантплюс» и РЕД ОС

«Ред Софт» и «Консультантплюс» по итогам заключенного технологического партнерства провели тестирование на

20.11.2017 «КонсультантПлюс» представил последние разработки на CNews Forum 2017

«КонсультантПлюс», разработчик популярной справочной правовой системы «КонсультантПлюс», приняла участие в ежегодном мероприятии «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра». Комп
30.10.2017 Компания «КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2017

На стенде все желающие смогут выбрать профессиональный профиль и настроить систему «КонсультантПлюс» под свои персональные задачи, быстро найти ответ на вопрос с помощью особых материалов «КонсультантПлюс» — готовых решений, типовых ситуаций, попробовать другие интересн
21.10.2016 «КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2016

Компания «КонсультантПлюс», разработчик справочной правовой системы КонсультантПлюс, примет учас
27.09.2016 «Консультант-Плюс» начал войну на уничтожение с торрент-трекерами

«Консультант-Плюс» против торрент-трекеров Роскомнадзор заблокировал два торрент-трекера, размещающие копии базы данных правовых документом «Консультант-Плюс». Информация об этом следует

29.10.2015 Компания «КонсультантПлюс» приглашает на CNews Forum 2015

«КонсультантПлюс», разработчик справочной правовой системы «КонсультантПлюс», примет участие в CNews Forum 2015. На форуме будет работать стенд компании «КонсультантПлюс», где можн
23.10.2014 «КонсультантПлюс» приглашает на CNews Forum 2014

«КонсультантПлюс», разработчик одноименной справочной правовой системы, примет участие в CNews Forum 2014. Система «КонсультантПлюс» – крупнейший российский правовой информационный ресурс
19.05.2014 «КонсультантПлюс» обновил приложения для iOS, Android, Windows Phone и Windows

Пользователям мобильных устройств доступны новые версии приложений «КонсультантПлюс: основные документы» и «КонсультантПлюс: Студент» для iOS, Android, Wi
29.10.2013 «КонсультантПлюс» станет спонсором финального розыгрыша приза CNews Forum 2013

Компания «КонсультантПлюс» выступит спонсором финального розыгрыша на CNews Forum 2013. Победителю конк
21.02.2013 Все законы в одном приложении: "КонсультантПлюс" для Windows 8

Описание приложения Бесплатное приложение "КонсультантПлюс: Основные документы" — это оперативный доступ ко всем кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, а также обзорам новых документов и справочным материала

Публикаций - 161, упоминаний - 212

КонсультантПлюс и организации, системы, технологии, персоны:

9594 26
Microsoft Corporation 25775 22
Галактика - Корпорация 1545 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Intel Corporation 12811 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Oracle Corporation 7074 6
Promt - Промт 323 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
SAP SE 5601 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Крок - Croc 1964 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 5
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 4
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 4
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 4
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 4
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 4
Центр Инвест Софт - Центринвест Софт 25 4
Альтер Системы 10 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Ред Софт - Red Soft 1236 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
KPMG 278 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
Seiko Epson Corporation 908 4
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 4
Программные технологии 88 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 3
МегаФон 10742 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Альфа-Банк 1979 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
Наукоград - технопарк 156 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 1
ЯКласс 69 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Цифроград 171 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 8 1
ЭФКО ГК 31 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Седьмой Континент 65 1
United Colors of Benetton 39 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
ЗУН - Zoon 15 1
Миракс Групп - Mirax Group 17 1
РосЕвроГрупп - Национальная Логистическая Компания - НЛК 7 1
Русская логистическая служба - РЛС 7 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Ямал АК - авиакомпания 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Фонд Росконгресс 24 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 15
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 9
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 8
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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