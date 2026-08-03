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КонсультантПлюс
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СОБЫТИЯ
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|03.08.2026
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«КонсультантПлюс» запустила новый продукт «Готовые решения (Проф). Аренда»
Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по популярной теме, которая вызывает много вопросов у юристов: «Готовые решения (Проф). Аренда». Материалы помогут быстро разобраться в ситуациях, связа
|23.07.2026
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Новый сервис «Проверка ссылок», «Краткий пересказ» документов госорганов и другие новшества в летнем обновлении системы «КонсультантПлюс»
В июле 2026 г. обновилась справочная правовая система «КонсультантПлюс». Добавлены новый сервис «Проверка ссылок», новая функция «Краткий пересказ»
|01.06.2026
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«КонсультантПлюс» выпустил новый продукт «Формы с комментариями о рисках по госзакупкам»
Вышел новый продукт «Формы с комментариями о рисках по госзакупкам (44-ФЗ и 223-ФЗ)» от «КонсультантПлюс». В нем представлено более 100 образцов заполнения документов, которые потребуются при выполнении государственных и муниципальных заказов по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ. Готовые фо
|19.05.2026
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Новшества в мобильном приложении «КонсультантПлюс»
«КонсультантПлюс» обновил мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители компании «КонсультантПлюс». Что нового в мобильном приложении В новом апгрейде мобильного приложения д
|29.04.2026
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Новый онлайн-сервис «Специальный поиск административной практики» появился в системе «КонсультантПлюс»
В системе «КонсультантПлюс» появился новый онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта – «Специальный поиск административной практики». Он находит документы антимонопольных органов ФАС и УФАС по дли
|13.03.2026
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Новый «Конструктор пояснений к бухгалтерской отчетности» в системе «КонсультантПлюс»
В систему «КонсультантПлюс» включен новый «Конструктор пояснений к бухгалтерской отчетности». С его помощью бухгалтеры коммерческих организаций смогут быстро и правильно подготовить пояснения к бухгалтерс
|09.09.2025
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Новые возможности мобильного приложения «КонсультантПлюс»
У пользователей «КонсультантПлюс» есть возможность работать со своим онлайн-комплектом в мобильном приложении на смартфоне или планшете. Так система всегда будет под рукой, даже если вы не в офисе. В новой верс
|26.08.2025
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«КонсультантПлюс»: в «Конструкторе договоров» появились 10 новых договоров
В «Конструктор договоров» – сервис «КонсультантПлюс» для составления и проверки договоров – включены 10 новых договоров. Это разновидности популярных договоров, которые есть в конструкторе: в сфере труда (+ один новый договор); п
|18.08.2025
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Новые продукты от «КонсультантПлюс» помогут оценить перспективы рассмотрения ФАС и УФАС споров по рекламе и госзакупкам
В «КонсультантПлюс» появились новые продукты с выводами из практики антимонопольных органов по различным спорным вопросам: «Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Реклама»; «Позиции ФАС и УФАС по
|05.08.2025
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Новые продукты от «КонсультантПлюс»: «Готовые решения (Проф)» для бухгалтера, кадрового специалиста и юриста
Компания «КонсультантПлюс» выпустила три новых продукта по популярным темам, которые вызывают много вопросов у специалистов: «Готовые решения (Проф). Зарплатные налоги» - бухгалтеру; «Готовые решения (Пр
|14.07.2025
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Калькулятор расчета сроков закупок по закону № 44-ФЗ появился в системе «КонсультантПлюс»
В систему «КонсультантПлюс» включен новый калькулятор «Калькулятор расчета сроков закупок по 44-ФЗ». С помощью него специалисты смогут правильно рассчитать и запланировать сроки отдельных этапов и общие с
|30.06.2025
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Новый конструктор политики обработки персональных данных от «КонсультантПлюс»
В системе «КонсультантПлюс» появился конструктор политики обработки персональных данных. Он поможет создать политику с учетом потребностей конкретной организации в «Конструкторе договоров». Об этом CNews
|25.06.2025
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«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»
Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «КонсультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и с
|17.06.2025
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Новые возможности «Специального поиска судебной практики» от «КонсультантПлюс»
«Специальный поиск судебной практики» – это интеллектуальный сервис поиска судебной практики по большим фрагментам текста в системе «КонсультантПлюс». Загрузите текст искового заявления, досудебной претензии, судебного решения или опишите ситуацию своими словами, и сервис подберет судебную практику со схожими обстоятельствам
|10.06.2025
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В системе «КонсультантПлюс» обновилась стартовая страница и появилась возможность закреплять свои документы
В июне 2025 г. в справочной правовой системе «КонсультантПлюс» обновилась стартовая страница. В ленте новостей теперь больше новостей, отдельно выделены важные изменения, а главное – теперь пользователи могут сами выбирать и добавлять свои
|02.06.2025
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Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс» – «Готовые решения по Закону № 223-ФЗ»
Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по теме закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц по Закону № 223-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (223-ФЗ)». Об этом CNew
|12.05.2025
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Новые калькуляторы по госзакупкам в «КонсультантПлюс»
В систему «КонсультантПлюс» включены новые калькуляторы: калькулятор лимитов от СГОЗ по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения заявок по 44-ФЗ. Об этом CNews
|21.04.2025
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Новые материалы для юристов в «КонсультантПлюс»: Ответы на часто задаваемые вопросы
Эксперты «КонсультантПлюс» подготовили 109 материалов к отдельным статьям популярных законов и кодексов России: Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Земельного кодекса, Кодекса об
|31.03.2025
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Новая функция в «КонсультантПлюс»: Расширенная история поисковых запросов
Историю своих поисковых запросов пользователи «КонсультантПлюс» могут посмотреть по кнопке «Журнал» панели инструментов. Здесь содержатся последние результаты работы пользователя: что, когда и как он искал в системе «КонсультантПлюс»
|17.01.2025
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Учетная политика для учреждений здравоохранения в системе «КонсультантПлюс»
В «Конструктор учетной политики» в системе «КонсультантПлюс» добавлена «Учетная политика для учреждений здравоохранения для целей бухгалтерского (бюджетного) учета». Конструктор поможет создать организациям этой сферы учетную политику с
|17.12.2024
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Положение об обработке и защите персональных данных работников теперь можно составить в «Конструкторе договоров» от «КонсультантПлюс»
В «Конструктор договоров» – сервис для составления и проверки договоров в системе «КонсультантПлюс» – включено положение об обработке и защите персональных данных работников и иных лиц. Конструктор поможет разобраться в особенностях этого документа и составить его, подобрав н
|27.11.2024
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Судебные акты с аналогичной позицией, экспорт избранного и другие новшества в «КонсультантПлюс»
В справочной правовой системе «КонсультантПлюс» в ноябре 2024 г. появились нововведения, которые делают работу с системой уд
|01.10.2024
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Работать с онлайн-комплектом системы «КонсультантПлюс» теперь можно и в мобильном приложении
У пользователей справочной правовой системы «КонсультантПлюс» появилась возможность работать со своим онлайн-комплектом в мобильном прилож
|24.09.2024
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100 новых инструкций по созданию договоров включено в «КонсультантПлюс»
В систему «КонсультантПлюс» добавлены 100 новых инструкций по составлению распространенных договоров: трудового, ученического, подряда, денежного займа, возмездного оказания услуг, поставки и других. Такж
|02.09.2024
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Новшество: Определения арбитражных судов в системе «КонсультантПлюс»
В системе «КонсультантПлюс» появилось 10 новых информационных банков с избранными определениями арбитражных судов. Система «КонсультантПлюс» содержит большой массив определений арбитражных судов –
|28.08.2024
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Новые калькуляторы «КонсультантПлюс» помогут планировать финансы
В систему «КонсультантПлюс» включены четыре новых калькулятора – калькулятор вкладов, ипотеки, кредитный калькулятор, а также калькулятор расчета индексации присужденных денежных сумм по ст. 208 ГПК РФ. О
|04.07.2024
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Новый продукт «Управление государственным (муниципальным) имуществом» от «КонсультантПлюс»
Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт «Управление государственным (муниципальным) имуществом» с готовыми решениями по этой тематике. Он поможет специалистам, работающим в этой сфере, лучше о
|04.07.2024
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Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс»
Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по обширной и важной теме государственных и муниципа
|30.09.2019
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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и системы «Консультантплюс»
Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и компания «Консультантплюс» успешно завершили тестовые испытания своих программных продуктов, результаты
|30.10.2018
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Компания «КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2018
На CNews Forum будет работать корпоративный стенд «КонсультантПлюс». По традиции компания выступает официальным спонсором розыгрыша приза для посетителей CNews Forum 2018. Компания «КонсультантПлюс» разрабатывает и совершенствует справоч
|22.10.2018
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Подтверждена совместимость продуктов «Консультантплюс» и РЕД ОС
«Ред Софт» и «Консультантплюс» по итогам заключенного технологического партнерства провели тестирование на
|20.11.2017
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«КонсультантПлюс» представил последние разработки на CNews Forum 2017
«КонсультантПлюс», разработчик популярной справочной правовой системы «КонсультантПлюс», приняла участие в ежегодном мероприятии «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра». Комп
|30.10.2017
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Компания «КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2017
На стенде все желающие смогут выбрать профессиональный профиль и настроить систему «КонсультантПлюс» под свои персональные задачи, быстро найти ответ на вопрос с помощью особых материалов «КонсультантПлюс» — готовых решений, типовых ситуаций, попробовать другие интересн
|21.10.2016
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«КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2016
Компания «КонсультантПлюс», разработчик справочной правовой системы КонсультантПлюс, примет учас
|27.09.2016
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«Консультант-Плюс» начал войну на уничтожение с торрент-трекерами
«Консультант-Плюс» против торрент-трекеров Роскомнадзор заблокировал два торрент-трекера, размещающие копии базы данных правовых документом «Консультант-Плюс». Информация об этом следует
|29.10.2015
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Компания «КонсультантПлюс» приглашает на CNews Forum 2015
«КонсультантПлюс», разработчик справочной правовой системы «КонсультантПлюс», примет участие в CNews Forum 2015. На форуме будет работать стенд компании «КонсультантПлюс», где можн
|23.10.2014
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«КонсультантПлюс» приглашает на CNews Forum 2014
«КонсультантПлюс», разработчик одноименной справочной правовой системы, примет участие в CNews Forum 2014. Система «КонсультантПлюс» – крупнейший российский правовой информационный ресурс
|19.05.2014
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«КонсультантПлюс» обновил приложения для iOS, Android, Windows Phone и Windows
Пользователям мобильных устройств доступны новые версии приложений «КонсультантПлюс: основные документы» и «КонсультантПлюс: Студент» для iOS, Android, Wi
|29.10.2013
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«КонсультантПлюс» станет спонсором финального розыгрыша приза CNews Forum 2013
Компания «КонсультантПлюс» выступит спонсором финального розыгрыша на CNews Forum 2013. Победителю конк
|21.02.2013
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Все законы в одном приложении: "КонсультантПлюс" для Windows 8
Описание приложения Бесплатное приложение "КонсультантПлюс: Основные документы" — это оперативный доступ ко всем кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, а также обзорам новых документов и справочным материала
КонсультантПлюс и организации, системы, технологии, персоны:
|Назаренко Ирина 50 3
|Тюркин Михаил 45 2
|Имас Анна 6 2
|Лавринова Анна 13 2
|Трандин Сергей 128 2
|Ермолин Владимир 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Макаров Валентин 251 2
|Новодворский Алексей 114 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Шершульский Владислав 22 1
|Фролов Александр 40 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Морозов Алексей 62 1
|Попов Алексей 339 1
|Комаров Алексей 15 1
|Юнов Константин 46 1
|Никитин Максим 27 1
|Зыков Владимир 13 1
|Степанов Владимир 91 1
|Антонов Роман 6 1
|Калаев Дмитрий 27 1
|Разумовский Дмитрий 125 1
|Зданевич Юрий 4 1
|Бочкарев Сергей 72 1
|Меднов Сергей 124 1
|Николенко Сергей 4 1
|Погребняк Светлана 3 1
|Мещерякова Анна 17 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Ущаповский Сергей 1 1
|Баженов Михаил 39 1
|Клементьев Андрей 18 1
|Широких Алексей 72 1
|Бородкин Алексей 4 1
|Туркот Александр 39 1
|Сапельников Сергей 109 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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