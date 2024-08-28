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Новые калькуляторы «КонсультантПлюс» помогут планировать финансы

В систему «КонсультантПлюс» включены четыре новых калькулятора – калькулятор вкладов, ипотеки, кредитный калькулятор, а также калькулятор расчета индексации присужденных денежных сумм по ст. 208 ГПК РФ. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Калькулятор вкладов

Калькулятор рассчитает сумму процентов по вкладу в зависимости от способа начисления процентов (простые или капитализированные), при необходимости учтет частичные снятия и пополнения.

Кредитный калькулятор и калькулятор ипотеки

Эти калькуляторы посчитают ежемесячный платеж, общую сумму платежей и переплату. Они помогут пересчитать график платежей в зависимости от варианта досрочного погашения (снижение размера платежа или уменьшение срока кредита). Можно рассчитать проценты как при аннуитетных, так и при дифференцированных платежах.

Калькулятор расчета индексации присужденных денежных сумм по ст. 208 ГПК РФ

Этот калькулятор поможет сделать расчет ежемесячного увеличения присужденной суммы на основе индекса потребительских цен по стране или в регионе (ст. 208 ГПК РФ), а также учесть частичную оплату долга или его увеличение.

Калькуляторы – сервис «КонсультантПлюс», доступный всем пользователям системы «КонсультантПлюс». Перейти к ним можно сразу со стартовой страницы по ссылке «Калькуляторы».

Здесь есть около 40 калькуляторов для расчета госпошлин, налогов, пеней, сумм компенсаций и других показателей. Все калькуляторы регулярно актуализируются. Результаты расчетов можно распечатать или сохранить в Word.

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