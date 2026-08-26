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Индексная книга (каталог) CNews*
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CPI Consumer Price Index Индекс потребительских цен

СОБЫТИЯ


26.08.2026 Ozon и Wildberries обдирают продавцов как липку. Почти половина их доходов теперь уходит на комиссии 1
02.04.2025 В России работают над механизмом изъятия биткоинов в пользу государства 1
18.10.2024 «1С» взвинтит цены на ПО от 10 до 18 процентов. Все из-за жадных программистов 1
28.08.2024 Новые калькуляторы «КонсультантПлюс» помогут планировать финансы 1
26.07.2024 Ученые НИУ ВШЭ показали эффективность машинного обучения при прогнозировании инфляции 1
11.06.2024 Трафик связи в 2023 году (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
19.01.2024 Цены на российский софт выросли и продолжат расти в 2024 году 1
05.12.2023 Операторам дают добро на повышение тарифов выше уровня инфляции взамен на прогресс 1
25.10.2023 Вызовы российской телеком-отрасли: не хватает свободных частот и спутников связи 1
18.09.2023 Россиян спасают от безудержного роста цен на сотовую связь. Критика обрушились на идею повышать цены выше уровня инфляции 1
22.08.2023 Чиновники спорят, можно ли повышать сотовые тарифы выше уровня инфляции 1
09.06.2023 ФАС хочет вернуть в ИТ-отрасль внеплановые проверки 1
02.06.2023 «Базальт СПО» подписала хартию о добровольном ограничении роста цен на российское ПО 1
02.06.2023 «СКБ Контур» подписал Ценовую хартию социально ответственного ИТ-бизнеса 1
01.06.2023 Разработчики российских ОС и офисных пакетов договорились не повышать цены на ПО до 2028 года 1
12.10.2022 Власти предписали МТС снизить цены на связь 1
13.09.2022 SAP взвинчивает цены. ERP-гиганту не хватает денег из-за инфляции 1
29.07.2022 Средние рыночные зарплатные предложения работодателей за полгода выросли в ИТ на 10,3% 1
23.06.2022 Власти заставили Tele2 отказаться от резкого повышения цен на сотовую связь 1
20.04.2022 Власти выпустили методичку для МТС, «Билайна», «Мегафона», Tele2 по предельному росту тарифов на мобильную связь 2
27.12.2021 Как Ozon тратит миллиарды на аренду складов по всей России 1
22.12.2021 Валерий Чаусов -

Сегодня банки заказывают риск-ориентированное планирование на основе прогнозной аналитики

 1
12.05.2020 «Ланит» поможет Росстату вести мониторинг цен в России 1
09.10.2019 Российские власти в разы снижают цены на 5G-частоты 1
30.10.2018 Как просто и удобно автоматизировать работу торгового центра 1
02.04.2015 Акции в марте: Mail.ru отличилась ростом, а «Ростелеком» падением 1
22.09.2014 ИТ-рынок России сократился впервые с 2009 г. 1
05.08.2013 Российский ИТ-рынок сохранил двузначный темп роста в 2012 г. за счет падения рубля 1
23.07.2012 Аналитики: В 2012 году ИТ-рынок России сбавляет темпы роста 1
29.08.2011 Аналитики: Российский ИТ-рынок вырастет на 22% в 2011 г. 1
26.04.2005 Отчеты технологических компаний отозвались негативом на биржах 1
18.06.2003 Бумаги интернет-компаний обогнали всех 1
16.06.2003 Техсектор несет потери 1
14.04.2003 Инвесторы настроены скептически 1
16.12.2002 NASDAQ за неделю упал на 4,2% 1
16.12.2002 NASDAQ за неделю упал на 4,2% 1
17.06.2002 NASDAQ падает четвертую неделю подряд 1
17.04.2002 NASDAQ: квартальные отчеты крупнейших корпораций обнадежили инвесторов 1
15.04.2002 NASDAQ снижается четвертую неделю подряд 1
15.04.2002 NASDAQ снижается четвертую неделю подряд 1

Публикаций - 63, упоминаний - 81

CPI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25806 19
Oracle Corporation 7088 17
Cisco Systems 5372 15
Intel Corporation 12844 15
IBM - International Business Machines Corp 9705 12
JDSU - JDS Uniphase 219 10
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 8
Yahoo! 3728 8
HPE - Juniper Networks 460 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15874 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 7
TI - Texas Instruments Incorporated 851 7
Ciena 221 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
Verizon - WorldCom 501 7
Apple Inc 13198 6
AT&T Inc 1726 6
Lenovo Motorola 3568 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Amazon Inc - Amazon.com 3288 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 5
Ростелеком 10977 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3355 4
SAP SE 5607 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
AMD - Advanced Micro Devices 4672 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1357 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 958 4
TrueConf - ТруКонф 456 4
Honeywell 310 4
Adobe Systems 1599 4
Код Безопасности 816 4
Vitesse Semiconductor 37 3
МегаФон 10802 3
Dell EMC 5195 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5817 3
Ред Софт - Red Soft 1246 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 33
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 29
Merrill Lynch 454 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 8
eBay Inc 1641 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 7
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 597 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
Caterpillar - 93 5
American Express - Amex 338 4
Coca-Cola Company 261 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Enron - Enrongate 122 4
Amgen 25 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8895 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
State Street Global Advisors 36 2
Calpine 2 2
Expedia Group - Travelocity 60 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
International Paper 27 2
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Bank of America - Банк Америки 272 2
Ford 435 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 97 2
Nike 195 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
Prudential Financial 52 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Тетис Кэпитал - Tethys 27 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13935 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 985 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5695 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 441 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5984 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6570 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 2
Федеральное казначейство России 1950 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4961 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 755 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 872 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 521 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 783 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 817 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6516 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33607 16
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4802 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4998 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23002 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29755 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12892 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28367 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35243 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36378 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25954 4
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 102 4
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 625 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6065 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5518 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22935 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10223 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2581 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22666 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18396 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12238 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26393 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1700 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3730 2
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2818 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10718 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5309 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13181 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6503 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4347 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18104 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15489 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1907 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3839 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17023 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6609 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9809 2
Linux OS 11572 4
Новые облачные технологии - МойОфис 960 4
Microsoft Office 4188 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1613 3
SAP Ariba 309 3
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
FreePik 1857 2
Apple iPhone 6 4861 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 71 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 636 1
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 1
Microsoft MapPoint - Vexcel, Vicinity Corporation, GeoTango 12 1
Т1 НОТА Купол 22 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 125 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1296 1
Google Android 15289 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 433 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1370 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1941 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 250 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2558 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
IBM Tririga 6 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 291 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 117 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1047 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2445 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 29 1
Hogan Art - Хоган Арт 47 5
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 4
Green Peter - Грин Питер 16 3
Ольшинка Павел 6 3
Goldman Al - Голдман Ол 14 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Сродных Михаил 97 2
Kugel Alfred - Кугел Альфред 3 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Waggoner Jim - Уэггонер Джим 7 2
Farrell Vince - Фарелл Винс 2 2
Burnham Jon - Бернхэм Джон 10 2
Hill Chuck - Хилл Чак 9 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Jay Linda - Джей Линда 18 2
Atef Muhammad - Атеф Мухаммад 2 2
Babson David 10 2
Cavanna Henry - Каванна Генри 4 2
Riley Ned - Райли Нед 40 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 1
Philips Robert - Филипс Роберт 3 1
Зинина Тамара 4 1
Chan Anthony - Чен Энтони 3 1
Букина Татьяна 1 1
Кашин Дмитрий 1 1
Тамбиев Марат 3 1
Тихонова Надежда 1 1
Costa Peter - Коста Питер 4 1
Caldwell John - Колдвелл Джон 2 1
Yingst Clark - Айнгст Кларк 3 1
Ляховенко Кристина 2 1
Arbeter Mark - Арбитер Марк 5 1
Рустамов Рустам 548 1
Мишустин Михаил 789 1
Шадаев Максут 1213 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 237 1
Паршин Максим 323 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54843 41
Россия - РФ - Российская федерация 166858 28
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 4
Венесуэла - Боливарианская Республика 322 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19587 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8603 3
Канада 5085 3
США - Нью-Йорк 3184 3
Германия - Федеративная Республика 13242 3
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 2
Европа 24990 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3461 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 2
Земля - планета Солнечной системы 10881 2
Ближний Восток 3157 2
Нидерланды 3754 2
Аргентина - Аргентинская Республика 616 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 2
Ирак - Республика 709 2
США - Западная Виргиния 45 1
Пакистан - Карачи 13 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19223 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4209 1
Южная Корея - Республика 7066 1
Япония 13818 1
Финляндия - Финляндская Республика 3702 1
Россия - УФО - Свердловская область 1965 1
Польша - Республика 2034 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3472 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4495 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3350 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3053 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1522 1
Россия - СФО - Новосибирск 4891 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3590 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 915 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2305 1
Украина 7935 1
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