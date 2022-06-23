Власти заставили Tele2 отказаться от резкого повышения цен на сотовую связь

Минцифры и ФАС вынудили сотового оператора Tele2 отказаться от повышения безлимитных тарифов в полтора раза. Вместо этого повышение составит не более 50 руб., что соответствует методичке властей о том, что тарифы на сотовую связь не должны повышать больше, чем на 50 руб.

Tele2 передумал резко повышать тарифы

Сотовый оператор «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) пересмотрел свое решение о повышении стоимости безлимитных тарифов. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минцифры. Повышение тарифов составит не более 50 руб.

Во вторник, 22 июня 2022 г., стало известно, что Tele2 планирует повысить стоимость своих безлимитных тарифов более чем в полтора раза. Ситуация вызвала беспокойство со стороны Минцифры и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которые направили соответствующие запросы в компанию.

Насколько сотовым операторам разрешают повышать тарифы

В апреле ФАС совместно с Минцифры разработали «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции». Документ позволяет операторам без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции (11,8% по состоянию на конец мая 2022 г.). При этом операторы обязаны за 14 дней до планируемого изменения тарифов направлять в антимонопольный орган информацию о таком изменении.

Почему Tele2 хотел повысить тарифы

Согласно заявлению Минцифры, в Tele2 объяснили решение повысить тарифы желанием предложить клиентам переход на пакетный тариф, соответствующий их потреблению. Если абоненты тратят в месяц небольшой объем трафика, то они могли бы платить меньше стоимости безлимитного тарифа. Новая возросшая цена, по мнению Tele2, была предусмотрена для тех абонентов, которых не заинтересовали предложенные варианты - пакетный тариф со скидкой или фиксация текущей стоимости безлимита.

Минцифры и ФАС вынудили оператора Tele2 отказаться от повышения безлимитных тарифов в полтора раза

В компании считали, что существенное увеличение затронет пользователей только одного архивного тарифного плана. В итоге Tele2 в условиях изменений тарифов и при формировании новых параметров будет ориентироваться на рекомендации Минцифры. Новая цена безлимитных тарифов для тех абонентов Tele2, которые захотят сохранить тарифа, будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен, что соответствует 50 руб., заявили в Минцифре.

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Пресс-служба Tele2 подтвердили «Интерфаксу», что новая цена безлимитных тарифов для тех пользователей, которые захотят остаться на безлимитках, будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен, то есть на 50 руб. При этом клиенты по-прежнему могут зафиксировать текущую цену безлимита на полгода или перейти на пакетный тариф на спецпредложении.

Как власти следят за тарифами Tele2

Попытки Tele2 повышать тарифы на сотовую связь уже не в первый раз привлекают внимание властей.

Так, ФАС дважды - в 2020 г. и в 2021 г. - выдавала компании предписания о недопустимости одностороннего повышения тарифов, которые были исполнены. В 2021 г. ФАС обнаружил, что Tele2 попытался повысить свои тарифы в среднем на 13% для 12 млн абонентов. В 2020 г. ведомство обнаружило, что оператор попытался повысить в среднем на 10% тарифы для 11 млн абонентов.