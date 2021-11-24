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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ФАС РФ
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации
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Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства

ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства


24.11.2021 Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору
27.10.2021 Россия угрожает Apple оборотным штрафом
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS
07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан»
06.10.2021 «Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС
04.10.2021 Суд поддержал ФАС России в споре с Теле2
13.09.2021 Власти потребовали от Tele2 снизить цены на сотовую связь
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах»
30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad
27.08.2021 Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров
24.08.2021 Минцифры неудачно выгнало НИИ «Восход» с огромного тендера. Работы на территории НИИ достались «Ростелекому»
18.08.2021 Власти придумали принципы работы для «Яндекса», «Авито», AliExpress: защита прав пользователей и никаких двусмысленностей
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов
06.07.2021 Жаловаться на госзакупки теперь можно будет только онлайн
05.07.2021 МВД не дали купить партию российских СХД на 300 миллионов
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха»
04.06.2021 Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам
03.06.2021 Tele2 подписала меморандум с ФАС о противодействии голосовому спаму
21.05.2021 Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов
11.05.2021 Apple пошла в суд против властей России из-за рекордного миллиардного штрафа
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G
27.04.2021 Власти России наказали Apple на миллиард рублей из-за обид «Касперского»
23.04.2021 Объявлены признаки российских ИТ-компаний, к которым будут применяться карательные антимонопольные меры
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева
14.04.2021 Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке
30.03.2021 «Тинькофф» хочет отобрать у МТС больше миллиарда из-за дорогих SMS
17.03.2021 Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС
11.02.2021 Власти накажут Tele2 за повышение тарифов для 12 млн абонентов
21.10.2020 Власти заставят Tele2 снизить цены на мобильную связь
16.10.2020 После публикаций CNews российским офисом Cisco занялось картельное управление ФАС
14.10.2020 Власти России интересуются, почему у цифровых гигантов прибыль выше, чем у других. «Все ли здесь правильно?»
15.09.2020 Власти пригрозили цифровым монополиям, что введут оборотные штрафы и будут отбирать патентованные изобретения
07.09.2020 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store
11.08.2020 Российские власти признали Apple монополистом и запретили обижать «Касперского»
07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс»
27.07.2020 Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома

Публикаций - 1735, упоминаний - 5839

ФАС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 401
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8532 354
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 347
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7813 277
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 135
Yandex - Яндекс 4577 114
Microsoft Corporation 21009 96
Google LLC 9436 96
Apple Inc - Эппл Рус 10118 87
Ростелеком - Связьинвест 1657 74
Ростех - Ростехнологии 2312 67
VK - Mail.ru Group 2812 62
АФК Система ПАО 1622 61
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 55
Telenor - Теленор 715 54
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 633 54
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 47
Samsung Electronics 8946 45
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 45
Альфа-Групп - Altimo 381 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 43
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 41
Восход ФГБУ НИИ 423 41
Синтерра - Synterra 743 38
СМАРТС Компания 500 34
Рустелеком ТК 255 34
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 439 33
Oracle Corporation 5809 32
Intel Corporation 10801 32
Yota - Скартел 703 32
Крок 1559 32
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 32
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 31
Киевстар 435 31
IBS - ИБС ИТ Услуги 1329 30
IBM 8683 30
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 30
Ростелеком ВолгаТелеком 509 29
НКК - Национальная компьютерная корпорация 232 27
Huawei 2996 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 79
Почта России ПАО 1779 65
Альфа-Групп 582 56
Евросеть 1342 52
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1585 46
Связной ГК 1084 42
РЖД - Российские железные дороги 1328 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 30
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 29
ГПБ - Газпромбанк 799 23
Яндекс.Такси 280 22
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 19
Техносила - СервисТрейд 225 18
Uber 275 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 560 17
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 17
ПромСвязьКапитал 66 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 845 17
re:Store 117 16
Альфа-Банк 1332 14
Газпром ПАО 751 13
РТС - Фондовая биржа 317 12
Gett 63 12
ПСБ - Промсвязьбанк 636 12
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 11
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 300 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 11
UFG Private Equity 26 11
О2О Delivery club 161 11
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 11
Почта Банк 304 10
eBay Inc 1560 10
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 39 10
Аэрофлот 618 10
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 64 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 701 10
Ситимобил - Служба такси 122 10
Visa International 1640 10
Avito - Авито 191 10
Норникель - Норильский никель 259 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 401
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 151
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 137
Правительство РФ 2657 123
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 113
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 468 104
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 98
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 96
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 88
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 83
Президент Российской Федерации 1729 83
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 82
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 76
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1171 74
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2026 69
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 58
Федеральное казначейство России 867 52
Счётная палата РФ 556 52
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2760 50
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 45
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 927 36
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 35
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 33
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 28
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 496 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 24
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 21
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 21
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1140 20
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1246 20
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1481 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 26
Руссофт - Russoft 344 17
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 17
ЛДПР 97 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 14
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 13
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 12
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 10
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 8
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 7
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 43 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 6
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 5
Единая Россия - Политическая партия 218 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 4
FairSearch альянс 4 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 16 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 2
РосКомСвобода - Общественная организация 82 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12339 85
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 58
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12130 49
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 39
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2519 36
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 32
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3074 31
5G - Пятое поколение мобильной связи 1505 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4054 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1460 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2646 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 747 16
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 16
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 15
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 15
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 14
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 568 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 13
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 12
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 106 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1922 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 11
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 11
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 220 11
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1250 11
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1393 10
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 49 10
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 707 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2444 10
DDR - Double data rate 2076 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 347 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 8
ЭТП - Электронная торговая площадка 108 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 8
Google Android 11666 53
Microsoft Windows 10 10126 51
Apple iPhone - серия смартфонов 5822 36
Linux OS 7205 35
Google Play - Google Store - Android Market 2637 34
Apple iOS 6242 31
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 29
СКБ Контур - Контур.Фокус 310 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 28
Google Chrome - браузер 1168 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 23
Apple - App Store 2355 19
Apple iPhone 6 578 19
Apple iPad 3542 16
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 358 16
Microsoft Windows XP 2285 16
VK - Mail.ru Одноклассники 976 16
Google Mobile Services - GMS 43 15
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 133 15
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 40 15
Google YouTube - Видеохостинг 2175 14
Microsoft Windows 7 1731 13
Новые облачные технологии - МойОфис 326 13
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 13
Apple iPhone 7 255 13
Microsoft Office 3012 13
Microsoft Skype 1885 13
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 48 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1449 12
Microsoft Windows 1342 12
Дневник.ру - Dnevnik.ru 78 11
Apple Safari - Браузер 728 11
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 675 11
Intel x86 - архитектура процессора 1274 10
Yandex.Kit 16 10
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 216 10
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 141 9
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1671 9
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 9
Путин Владимир 2442 110
Артемьев Игорь 89 88
Медведев Дмитрий 1590 77
Никифоров Николай 1131 71
Голомолзин Анатолий 73 69
Евраев Михаил 227 46
Рейман Леонид 1001 44
Щеголев Игорь 684 43
Брюквин Юрий 280 33
Усманов Алишер 254 31
Рутенберг Дмитрий 23 23
Кудрявцев Владимир 23 22
Шадаев Максут 420 21
Иванов Олег 128 21
Кусков Денис 212 20
Калинин Александр 118 19
Малис Александр 155 19
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 17
Массух Илья 197 16
Малис Олег 73 16
Домбровский Юрий 59 16
Цариковский Андрей 22 16
Носков Константин 205 16
Мардер Наум 114 15
Дворкович Аркадий 188 15
Морошкин Александр 118 15
Кочетков Владислав 247 14
Мишустин Михаил 332 14
Ноготков Максим 46 14
Алкснис Виктор 66 13
Слизень Виталий 237 13
Наумов Виктор 124 13
Греф Герман 342 13
Богатов Антон 79 12
Гаттаров Руслан 140 12
Козырев Алексей 274 12
Калинин Алексей 26 12
Заева Елена 13 12
Тенишев Андрей 12 12
Мамут Александр 126 12
Россия - Российская федерация - РФ 82453 1025
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26683 347
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 120
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 97
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 87
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 67
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 60
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3785 52
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10884 45
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 42
Казахстан - Республика 4137 36
Украина 5528 35
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