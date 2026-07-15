ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства

«М.Видео» поддержит инициативу ФАС по фиксации цен перед 1 сентября мерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о том, что получила обращение ФАС России и традиционно примет участие в инициативах, направленных на поддержку покупателей

Российские власти грозят Apple штрафом в 4 миллиарда из-за дискриминации «Яндекса» и Max ФАС выдала предписание Apple Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение корпорации Apple, потребовав устранить дискриминацию российских по

Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G Будьте честными, операторы Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) порекомендовала операторам сотовой связи пересмотреть то, как они рекламируют услуги, св

Модернизация внутренней IP-телефонии ФАС России на решения Eltex Реализован проект по модернизации сети телефонии ФАС России на отечественные решения Eltex. Заказчиком выступило ФБУ «ИТЦ ФАС России» –

Новый онлайн-сервис «Специальный поиск административной практики» появился в системе «КонсультантПлюс» лекта – «Специальный поиск административной практики». Он находит документы антимонопольных органов ФАС и УФАС по длинному запросу. Можно искать по тексту или фрагменту решения госоргана, прете

Заменить Avaya на отечественную телефонию в 88 регионах: опыт Opticom и ФАС Проблема: устаревшая архитектура с едиными точками отказа На момент принятия решения о модернизации вся голосовая связь ФАС строилась на оборудовании Avaya, которое не обновлялось около 10 лет. Сетевая архитектура имела характерную для своего времени особенность: весь трафик из региональных управлений проходил ч

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store сенджера Telega в лице компании АО «Телега» обратились в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с жалобой на компанию Apple. Кляуза написана в ответ на удаление приложения из своего ма

RWB представила комплекс мер по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей по итогам Экспертного совета ФАС России Компания RWB по итогам заседания Экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий разработала и представила регулятору комплекс мер, направленных на дальнейшее обеспечение прозрачных и предсказуемых услов

Власти уличили Wildberries и Ozon в неравных условиях для продавцов и навязывании скидок Ozon и Wildberries в невыгодных размерах комиссий для продавцов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о проведении на ее площадке Экспертного совета по развитие конкуренции в сфере

В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора ого развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) объяснить принцип включения ИТ-проектов в так называемый «белый список», пишут «Ведомост

В России создается гигант по прокату электросамокатов. Власти против Whoosh объединяется с «Юрент» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала заключение по ходатайству о слиянии двух кикшеринговых сервисов – Whoosh (ПАО «ВУ

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности Реклама онлайн-сервисов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла первое решение по делу о рекламе virtual private network (VPN)-сервисов,

Власти не дали старейшей публичной библиотеке России купить немецкое оборудование Немецкие сканеры Как выяснил CNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не позволила «Российской национальной библиотеке» закупить иностранные сканеры на 119,9

После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций ное размещение вакансий для бюджетных организаций на HeadHunter Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о том, что рекрутинговый сервис HeadHunter разработал и опубликовал правила без

Строительная группа «Пик» признана виновной в создании монополии на доступ в интернет па «Пик» признана нарушителем антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала группу строительных компаний «Пик» нарушителем антимонопольного законодательств

МТС объявила о подписании мирового соглашения с ФАС ласовали порядок и сроки исполнения предписания по приведению тарифов в соответствие с требованиями ФАС России, включая варианты предложений для абонентов тарифных планов, которых затронули изм

Операторы связи добились от энергетиков снижения тарифов, но все равно остались недовольны Решение суда по иску операторов связи к ФАС и «Россети» Арбитражный суд Москвы Московского округа отклонил иск небольших операторов ф

Поставщик китайских серверов блокировал госзакупку российского суперкомпьютера. Ему отказали, выбрав продавца подороже получило доступ к торгам на создание суперкомпьютера для властей Липецкой области и пожаловалось в ФАС, а также подало иск в суд. Компания по заказу властей собиралась создать в Липецкой облас

Связисты судятся с чиновниками и энергетиками: Интернет станет убыточным в малых населенных пунктах Кассационная жалоба малый операторов связи на бездействие ФАС Арбитражный суд Московского округа начал рассмотрение кассационной жалобы подмосковного о

Власти: Wildberries и Ozon ущемляют и продавцов, и покупателей С выслушал жалобу на работу Wildberries и Ozon Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заслушал жалобы на два крупнейших марктеплейса – Ozon (юридическое лицо – «Интернет Реше

Новые продукты от «КонсультантПлюс» помогут оценить перспективы рассмотрения ФАС и УФАС споров по рекламе и госзакупкам вые продукты с выводами из практики антимонопольных органов по различным спорным вопросам: «Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Реклама»; «Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Гос

Власти хотят снять часть защиты интеллектуальной собственности в ИТ ради роста конкуренции Антимонопольные ограничения Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила проект поправок к закону о защите конкуренции (135-ФЗ от 26 июля 2006 г.), п

Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках ГИС против картелей Как выяснил CNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) внедрит искусственный интеллект (ИИ) в ГИС «Антикартель» для борьбы с картельными

Wildberries обязала продавцов работать только через собственный банк. Власти категорически против плейс Wildberries получил официальное предостережение от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), пишет «Коммерсант». Оно связано с нововведением, заставляющим продавцов в обязательном

Власти обвинили ПИК в монополии на интернет в жилых домах: Там разрешают работать только «единственному оператору самого застройщика» Нарушения в новостройках ПИК в части доступа в интернет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выявлении ограничений на доступ к интернету в жилых домах, построенных компан

Дмитрий Григоренко: Цифровые проекты позволяют ФАС создавать равные условия для бизнеса и защищать интересы граждан руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в ходе заседания коллегии ведомства. Работа ФАС России охватывает все существующие товарные рынки, а также отрасли тарифного регулировани

Власти запретили Ozon и Wildberries продавать товары со скидками без разрешения продавцов. Опрос Ozon и Wildberries исполнили предписание ФАС Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries предоставят своим продавцам возможн

Власти потратят больше миллиарда на ГИС по цифровизации энерготарифов Предложение ФАС Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Правительство письмо за подпи

Почти простили. Ozon и Wildberries можно пока не наводить порядок в продажах со скидками без разрешения продавцов Срок увеличен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила на месяц срок исполнения требования к Ozon и Wildberries о создании добр

Власти проверят продавцов смартфонов Samsung на предмет ценового сговора Проверка Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку среди крупных розничных сетей на предмет ценового сговора при п

Обнаружен картельный сговор на 32 торгах при поставке ПК для нацпроекта «Образование» Нарушение антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования на те

Власти обвинили Ozon и Wildberries в продаже товаров со скидками без разрешения продавцов Предписание Ozon и Wildberries Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение двум крупнейшим маркетплейсам Wildberries и Ozon о навязывании сво

Интегратор пожаловался Путину на московское метро, которое не приняло 1176 принтеров из-за грязной упаковки одействие коррупции на действия «Московского метрополитена»и и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) при проведении госзакупки. Копии писем есть в распоряжении редакции. «Лаборатория Метате

Власти: «Почта России» дискриминирует частные почтовые службы посредством «Госуслуг» чту России» в нарушении прав альтернативных почтовых операторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала подконтрольное государству АО «Почта России» нарушителем Закона «О защите конку

Интернет-провайдеры обратились к властям за защитой от «замедления» YouTube. Во всем обвиняют Роскомнадзор ей Региональные провайдеры проводного интернета подали в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) жалобу на дискриминацию из-за замедления YouTube в их сетях, пишет РБК. Это началось в с

Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают Дело в отношении федеральных сотовых операторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении трех федеральных сотовых операторов – «Вымпелком» (торговая м

Минтруд получит свои 1,4 тысячи ПК, несмотря на жалобу в ФАС оков и 32 ноутбуков для учреждений медико-социальной экспертизы. 31 июля 2024 г. поступила жалоба в ФАС от компании «ДЕПО Электроникс» о нарушении заказчиком оформления аукционной документации.

Связисты жалуются: энергетики по-тихому поменяли тарифы на аренду линий электропередач сети» Подмосковный телекоммуникационный оператор «Битрейс Телеком» обратился с жалобой в управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы) на действия компании «Россети – Московский Регион» (

Сорван второй подряд конкурс на создание ГИС «Антикартель». Теперь из-за требования провести все подготовительные работы за три дня 24 г., причиной стала жалоба участника электронного аукциона. Сложности с реализацией этого проекта ФАС происходят не впервые. CNews ранее рассказывал об истории аналогичной госзакупки ФАС