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ФАС РФ Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации МАП РФ Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства

ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства

СОБЫТИЯ


15.07.2026 «М.Видео» поддержит инициативу ФАС по фиксации цен перед 1 сентября

мерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о том, что получила обращение ФАС России и традиционно примет участие в инициативах, направленных на поддержку покупателей

02.07.2026 Российские власти грозят Apple штрафом в 4 миллиарда из-за дискриминации «Яндекса» и Max

ФАС выдала предписание Apple Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение корпорации Apple, потребовав устранить дискриминацию российских по
26.06.2026 Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G

Будьте честными, операторы Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) порекомендовала операторам сотовой связи пересмотреть то, как они рекламируют услуги, св
18.06.2026 Модернизация внутренней IP-телефонии ФАС России на решения Eltex

Реализован проект по модернизации сети телефонии ФАС России на отечественные решения Eltex. Заказчиком выступило ФБУ «ИТЦ ФАС России» –
29.04.2026 Новый онлайн-сервис «Специальный поиск административной практики» появился в системе «КонсультантПлюс»

лекта – «Специальный поиск административной практики». Он находит документы антимонопольных органов ФАС и УФАС по длинному запросу. Можно искать по тексту или фрагменту решения госоргана, прете
27.04.2026 Заменить Avaya на отечественную телефонию в 88 регионах: опыт Opticom и ФАС

Проблема: устаревшая архитектура с едиными точками отказа На момент принятия решения о модернизации вся голосовая связь ФАС строилась на оборудовании Avaya, которое не обновлялось около 10 лет. Сетевая архитектура имела характерную для своего времени особенность: весь трафик из региональных управлений проходил ч
22.04.2026 iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

сенджера Telega в лице компании АО «Телега» обратились в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с жалобой на компанию Apple. Кляуза написана в ответ на удаление приложения из своего ма
06.04.2026 RWB представила комплекс мер по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей по итогам Экспертного совета ФАС России

Компания RWB по итогам заседания Экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий разработала и представила регулятору комплекс мер, направленных на дальнейшее обеспечение прозрачных и предсказуемых услов
23.03.2026 Власти уличили Wildberries и Ozon в неравных условиях для продавцов и навязывании скидок

Ozon и Wildberries в невыгодных размерах комиссий для продавцов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о проведении на ее площадке Экспертного совета по развитие конкуренции в сфере

20.03.2026 В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора

ого развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) объяснить принцип включения ИТ-проектов в так называемый «белый список», пишут «Ведомост
29.01.2026 В России создается гигант по прокату электросамокатов. Власти против

Whoosh объединяется с «Юрент» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала заключение по ходатайству о слиянии двух кикшеринговых сервисов – Whoosh (ПАО «ВУ
28.01.2026 В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Реклама онлайн-сервисов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла первое решение по делу о рекламе virtual private network (VPN)-сервисов,

15.01.2026 Власти не дали старейшей публичной библиотеке России купить немецкое оборудование

Немецкие сканеры Как выяснил CNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не позволила «Российской национальной библиотеке» закупить иностранные сканеры на 119,9

24.12.2025 После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

ное размещение вакансий для бюджетных организаций на HeadHunter Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о том, что рекрутинговый сервис HeadHunter разработал и опубликовал правила без
19.12.2025 Строительная группа «Пик» признана виновной в создании монополии на доступ в интернет

па «Пик» признана нарушителем антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала группу строительных компаний «Пик» нарушителем антимонопольного законодательств
13.11.2025 МТС объявила о подписании мирового соглашения с ФАС

ласовали порядок и сроки исполнения предписания по приведению тарифов в соответствие с требованиями ФАС России, включая варианты предложений для абонентов тарифных планов, которых затронули изм
12.11.2025 Операторы связи добились от энергетиков снижения тарифов, но все равно остались недовольны

Решение суда по иску операторов связи к ФАС и «Россети» Арбитражный суд Москвы Московского округа отклонил иск небольших операторов ф
23.10.2025 Поставщик китайских серверов блокировал госзакупку российского суперкомпьютера. Ему отказали, выбрав продавца подороже

получило доступ к торгам на создание суперкомпьютера для властей Липецкой области и пожаловалось в ФАС, а также подало иск в суд. Компания по заказу властей собиралась создать в Липецкой облас
10.10.2025 Связисты судятся с чиновниками и энергетиками: Интернет станет убыточным в малых населенных пунктах

Кассационная жалоба малый операторов связи на бездействие ФАС Арбитражный суд Московского округа начал рассмотрение кассационной жалобы подмосковного о
03.10.2025 Власти: Wildberries и Ozon ущемляют и продавцов, и покупателей

С выслушал жалобу на работу Wildberries и Ozon Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заслушал жалобы на два крупнейших марктеплейса – Ozon (юридическое лицо – «Интернет Реше
18.08.2025 Новые продукты от «КонсультантПлюс» помогут оценить перспективы рассмотрения ФАС и УФАС споров по рекламе и госзакупкам

вые продукты с выводами из практики антимонопольных органов по различным спорным вопросам: «Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Реклама»; «Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Гос
11.08.2025 Власти хотят снять часть защиты интеллектуальной собственности в ИТ ради роста конкуренции

Антимонопольные ограничения Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила проект поправок к закону о защите конкуренции (135-ФЗ от 26 июля 2006 г.), п
09.07.2025 Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках

ГИС против картелей Как выяснил CNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) внедрит искусственный интеллект (ИИ) в ГИС «Антикартель» для борьбы с картельными
26.06.2025 Wildberries обязала продавцов работать только через собственный банк. Власти категорически против

плейс Wildberries получил официальное предостережение от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), пишет «Коммерсант». Оно связано с нововведением, заставляющим продавцов в обязательном

19.05.2025 Власти обвинили ПИК в монополии на интернет в жилых домах: Там разрешают работать только «единственному оператору самого застройщика»

Нарушения в новостройках ПИК в части доступа в интернет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выявлении ограничений на доступ к интернету в жилых домах, построенных компан
24.04.2025 Дмитрий Григоренко: Цифровые проекты позволяют ФАС создавать равные условия для бизнеса и защищать интересы граждан

руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в ходе заседания коллегии ведомства. Работа ФАС России охватывает все существующие товарные рынки, а также отрасли тарифного регулировани
31.03.2025 Власти запретили Ozon и Wildberries продавать товары со скидками без разрешения продавцов. Опрос

Ozon и Wildberries исполнили предписание ФАС Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries предоставят своим продавцам возможн
14.03.2025 Власти потратят больше миллиарда на ГИС по цифровизации энерготарифов

Предложение ФАС Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Правительство письмо за подпи
06.03.2025 Почти простили. Ozon и Wildberries можно пока не наводить порядок в продажах со скидками без разрешения продавцов

Срок увеличен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила на месяц срок исполнения требования к Ozon и Wildberries о создании добр
12.02.2025 Власти проверят продавцов смартфонов Samsung на предмет ценового сговора

Проверка Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку среди крупных розничных сетей на предмет ценового сговора при п
10.02.2025 Обнаружен картельный сговор на 32 торгах при поставке ПК для нацпроекта «Образование»

Нарушение антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования на те
04.02.2025 Власти обвинили Ozon и Wildberries в продаже товаров со скидками без разрешения продавцов

Предписание Ozon и Wildberries Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение двум крупнейшим маркетплейсам Wildberries и Ozon о навязывании сво
11.12.2024 Интегратор пожаловался Путину на московское метро, которое не приняло 1176 принтеров из-за грязной упаковки

одействие коррупции на действия «Московского метрополитена»и и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) при проведении госзакупки. Копии писем есть в распоряжении редакции. «Лаборатория Метате
03.12.2024 Власти: «Почта России» дискриминирует частные почтовые службы посредством «Госуслуг»

чту России» в нарушении прав альтернативных почтовых операторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала подконтрольное государству АО «Почта России» нарушителем Закона «О защите конку
20.09.2024 Интернет-провайдеры обратились к властям за защитой от «замедления» YouTube. Во всем обвиняют Роскомнадзор

ей Региональные провайдеры проводного интернета подали в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) жалобу на дискриминацию из-за замедления YouTube в их сетях, пишет РБК. Это началось в с
28.08.2024 Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают

Дело в отношении федеральных сотовых операторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении трех федеральных сотовых операторов – «Вымпелком» (торговая м
21.08.2024 Минтруд получит свои 1,4 тысячи ПК, несмотря на жалобу в ФАС

оков и 32 ноутбуков для учреждений медико-социальной экспертизы. 31 июля 2024 г. поступила жалоба в ФАС от компании «ДЕПО Электроникс» о нарушении заказчиком оформления аукционной документации.
19.08.2024 Связисты жалуются: энергетики по-тихому поменяли тарифы на аренду линий электропередач

сети» Подмосковный телекоммуникационный оператор «Битрейс Телеком» обратился с жалобой в управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы) на действия компании «Россети – Московский Регион» (
13.08.2024 Сорван второй подряд конкурс на создание ГИС «Антикартель». Теперь из-за требования провести все подготовительные работы за три дня

24 г., причиной стала жалоба участника электронного аукциона. Сложности с реализацией этого проекта ФАС происходят не впервые. CNews ранее рассказывал об истории аналогичной госзакупки ФАС

13.08.2024 Власти попросили торговые сети добровольно снизить цены на электронику

Предложение ФАС ФАС призывает торговые сети добровольно оценить стоимость бытовой техники и электроники и

Публикаций - 2339, упоминаний - 4376

ФАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 489
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 446
МегаФон 10742 423
Ростелеком 10948 345
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 200
Yandex - Яндекс 9216 186
Google LLC 12688 124
Microsoft Corporation 25775 115
Apple Inc 13154 115
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 95
Ростелеком - Связьинвест 1719 93
VK - Mail.ru Group 3602 81
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 69
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 67
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 65
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 64
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 63
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 59
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 58
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 58
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 54
Samsung Electronics 11064 53
Восход ФГБУ НИИ 721 49
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 48
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 46
Intel Corporation 12811 43
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 42
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 41
Крок - Croc 1964 40
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 40
IBM - International Business Machines Corp 9699 40
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 40
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 39
Huawei 4676 38
Oracle Corporation 7074 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 37
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 37
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 36
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 36
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 118
Почта России ПАО 2370 87
Альфа-Групп 745 62
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 59
Евросеть 1421 56
РЖД - Российские железные дороги 2096 54
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 52
Связной ГК 1401 47
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 42
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 39
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 37
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 33
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 31
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 30
ГПБ - Газпромбанк 1273 29
Uber 357 24
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 24
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 23
Россети Ленэнерго 1699 23
Газпром ПАО 1493 23
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Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 20
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 19
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Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 18
ПромСвязьКапитал 85 18
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 18
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 17
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 17
ПСБ - Промсвязьбанк 963 17
ЦИАН - CIAN 192 17
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 16
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 35
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 24
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 21
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 20
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 19
ЛДПР 116 17
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 14
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 14
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ГосИнформСистемы 160 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 10
Единая Россия - Политическая партия 321 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 9
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 8
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 6
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 5
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
FairSearch альянс 4 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 462
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 291
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Microsoft Windows 2000 8678 36
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