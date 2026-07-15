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ФАС РФ Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации МАП РФ Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
СОБЫТИЯ
|15.07.2026
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«М.Видео» поддержит инициативу ФАС по фиксации цен перед 1 сентября
мерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о том, что получила обращение ФАС России и традиционно примет участие в инициативах, направленных на поддержку покупателей
|02.07.2026
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Российские власти грозят Apple штрафом в 4 миллиарда из-за дискриминации «Яндекса» и Max
ФАС выдала предписание Apple Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение корпорации Apple, потребовав устранить дискриминацию российских по
|26.06.2026
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Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G
Будьте честными, операторы Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) порекомендовала операторам сотовой связи пересмотреть то, как они рекламируют услуги, св
|18.06.2026
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Модернизация внутренней IP-телефонии ФАС России на решения Eltex
Реализован проект по модернизации сети телефонии ФАС России на отечественные решения Eltex. Заказчиком выступило ФБУ «ИТЦ ФАС России» –
|29.04.2026
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Новый онлайн-сервис «Специальный поиск административной практики» появился в системе «КонсультантПлюс»
лекта – «Специальный поиск административной практики». Он находит документы антимонопольных органов ФАС и УФАС по длинному запросу. Можно искать по тексту или фрагменту решения госоргана, прете
|27.04.2026
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Заменить Avaya на отечественную телефонию в 88 регионах: опыт Opticom и ФАС
Проблема: устаревшая архитектура с едиными точками отказа На момент принятия решения о модернизации вся голосовая связь ФАС строилась на оборудовании Avaya, которое не обновлялось около 10 лет. Сетевая архитектура имела характерную для своего времени особенность: весь трафик из региональных управлений проходил ч
|22.04.2026
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iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store
сенджера Telega в лице компании АО «Телега» обратились в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с жалобой на компанию Apple. Кляуза написана в ответ на удаление приложения из своего ма
|06.04.2026
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RWB представила комплекс мер по обеспечению прозрачных условий для предпринимателей по итогам Экспертного совета ФАС России
Компания RWB по итогам заседания Экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий разработала и представила регулятору комплекс мер, направленных на дальнейшее обеспечение прозрачных и предсказуемых услов
|23.03.2026
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Власти уличили Wildberries и Ozon в неравных условиях для продавцов и навязывании скидок
Ozon и Wildberries в невыгодных размерах комиссий для продавцов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о проведении на ее площадке Экспертного совета по развитие конкуренции в сфере
|20.03.2026
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В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора
ого развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) объяснить принцип включения ИТ-проектов в так называемый «белый список», пишут «Ведомост
|29.01.2026
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В России создается гигант по прокату электросамокатов. Власти против
Whoosh объединяется с «Юрент» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала заключение по ходатайству о слиянии двух кикшеринговых сервисов – Whoosh (ПАО «ВУ
|28.01.2026
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В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности
Реклама онлайн-сервисов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла первое решение по делу о рекламе virtual private network (VPN)-сервисов,
|15.01.2026
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Власти не дали старейшей публичной библиотеке России купить немецкое оборудование
Немецкие сканеры Как выяснил CNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не позволила «Российской национальной библиотеке» закупить иностранные сканеры на 119,9
|24.12.2025
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После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций
ное размещение вакансий для бюджетных организаций на HeadHunter Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о том, что рекрутинговый сервис HeadHunter разработал и опубликовал правила без
|19.12.2025
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Строительная группа «Пик» признана виновной в создании монополии на доступ в интернет
па «Пик» признана нарушителем антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала группу строительных компаний «Пик» нарушителем антимонопольного законодательств
|13.11.2025
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МТС объявила о подписании мирового соглашения с ФАС
ласовали порядок и сроки исполнения предписания по приведению тарифов в соответствие с требованиями ФАС России, включая варианты предложений для абонентов тарифных планов, которых затронули изм
|12.11.2025
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Операторы связи добились от энергетиков снижения тарифов, но все равно остались недовольны
Решение суда по иску операторов связи к ФАС и «Россети» Арбитражный суд Москвы Московского округа отклонил иск небольших операторов ф
|23.10.2025
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Поставщик китайских серверов блокировал госзакупку российского суперкомпьютера. Ему отказали, выбрав продавца подороже
получило доступ к торгам на создание суперкомпьютера для властей Липецкой области и пожаловалось в ФАС, а также подало иск в суд. Компания по заказу властей собиралась создать в Липецкой облас
|10.10.2025
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Связисты судятся с чиновниками и энергетиками: Интернет станет убыточным в малых населенных пунктах
Кассационная жалоба малый операторов связи на бездействие ФАС Арбитражный суд Московского округа начал рассмотрение кассационной жалобы подмосковного о
|03.10.2025
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Власти: Wildberries и Ozon ущемляют и продавцов, и покупателей
С выслушал жалобу на работу Wildberries и Ozon Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заслушал жалобы на два крупнейших марктеплейса – Ozon (юридическое лицо – «Интернет Реше
|18.08.2025
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Новые продукты от «КонсультантПлюс» помогут оценить перспективы рассмотрения ФАС и УФАС споров по рекламе и госзакупкам
вые продукты с выводами из практики антимонопольных органов по различным спорным вопросам: «Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Реклама»; «Позиции ФАС и УФАС по спорным вопросам. Гос
|11.08.2025
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Власти хотят снять часть защиты интеллектуальной собственности в ИТ ради роста конкуренции
Антимонопольные ограничения Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила проект поправок к закону о защите конкуренции (135-ФЗ от 26 июля 2006 г.), п
|09.07.2025
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Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках
ГИС против картелей Как выяснил CNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) внедрит искусственный интеллект (ИИ) в ГИС «Антикартель» для борьбы с картельными
|26.06.2025
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Wildberries обязала продавцов работать только через собственный банк. Власти категорически против
плейс Wildberries получил официальное предостережение от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), пишет «Коммерсант». Оно связано с нововведением, заставляющим продавцов в обязательном
|19.05.2025
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Власти обвинили ПИК в монополии на интернет в жилых домах: Там разрешают работать только «единственному оператору самого застройщика»
Нарушения в новостройках ПИК в части доступа в интернет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выявлении ограничений на доступ к интернету в жилых домах, построенных компан
|24.04.2025
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Дмитрий Григоренко: Цифровые проекты позволяют ФАС создавать равные условия для бизнеса и защищать интересы граждан
руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко в ходе заседания коллегии ведомства. Работа ФАС России охватывает все существующие товарные рынки, а также отрасли тарифного регулировани
|31.03.2025
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Власти запретили Ozon и Wildberries продавать товары со скидками без разрешения продавцов. Опрос
Ozon и Wildberries исполнили предписание ФАС Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries предоставят своим продавцам возможн
|14.03.2025
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Власти потратят больше миллиарда на ГИС по цифровизации энерготарифов
Предложение ФАС Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Правительство письмо за подпи
|06.03.2025
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Почти простили. Ozon и Wildberries можно пока не наводить порядок в продажах со скидками без разрешения продавцов
Срок увеличен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила на месяц срок исполнения требования к Ozon и Wildberries о создании добр
|12.02.2025
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Власти проверят продавцов смартфонов Samsung на предмет ценового сговора
Проверка Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку среди крупных розничных сетей на предмет ценового сговора при п
|10.02.2025
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Обнаружен картельный сговор на 32 торгах при поставке ПК для нацпроекта «Образование»
Нарушение антимонопольного законодательства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования на те
|04.02.2025
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Власти обвинили Ozon и Wildberries в продаже товаров со скидками без разрешения продавцов
Предписание Ozon и Wildberries Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение двум крупнейшим маркетплейсам Wildberries и Ozon о навязывании сво
|11.12.2024
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Интегратор пожаловался Путину на московское метро, которое не приняло 1176 принтеров из-за грязной упаковки
одействие коррупции на действия «Московского метрополитена»и и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) при проведении госзакупки. Копии писем есть в распоряжении редакции. «Лаборатория Метате
|03.12.2024
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Власти: «Почта России» дискриминирует частные почтовые службы посредством «Госуслуг»
чту России» в нарушении прав альтернативных почтовых операторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала подконтрольное государству АО «Почта России» нарушителем Закона «О защите конку
|20.09.2024
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Интернет-провайдеры обратились к властям за защитой от «замедления» YouTube. Во всем обвиняют Роскомнадзор
ей Региональные провайдеры проводного интернета подали в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) жалобу на дискриминацию из-за замедления YouTube в их сетях, пишет РБК. Это началось в с
|28.08.2024
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Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают
Дело в отношении федеральных сотовых операторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении трех федеральных сотовых операторов – «Вымпелком» (торговая м
|21.08.2024
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Минтруд получит свои 1,4 тысячи ПК, несмотря на жалобу в ФАС
оков и 32 ноутбуков для учреждений медико-социальной экспертизы. 31 июля 2024 г. поступила жалоба в ФАС от компании «ДЕПО Электроникс» о нарушении заказчиком оформления аукционной документации.
|19.08.2024
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Связисты жалуются: энергетики по-тихому поменяли тарифы на аренду линий электропередач
сети» Подмосковный телекоммуникационный оператор «Битрейс Телеком» обратился с жалобой в управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы) на действия компании «Россети – Московский Регион» (
|13.08.2024
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Сорван второй подряд конкурс на создание ГИС «Антикартель». Теперь из-за требования провести все подготовительные работы за три дня
24 г., причиной стала жалоба участника электронного аукциона. Сложности с реализацией этого проекта ФАС происходят не впервые. CNews ранее рассказывал об истории аналогичной госзакупки ФАС
|13.08.2024
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Власти попросили торговые сети добровольно снизить цены на электронику
Предложение ФАС ФАС призывает торговые сети добровольно оценить стоимость бытовой техники и электроники и
ФАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
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|Брюквин Юрий 300 35
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|Рутенберг Дмитрий 23 23
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 23
|Иванов Олег 153 22
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|Малис Александр 158 20
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|Греф Герман 485 18
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|Малис Олег 86 17
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