Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФАС РФ
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации
МАП РФ
Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
Публикаций - 1735, упоминаний - 5839
ФАС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2442 110
|Артемьев Игорь 89 88
|Медведев Дмитрий 1590 77
|Никифоров Николай 1131 71
|Голомолзин Анатолий 73 69
|Евраев Михаил 227 46
|Рейман Леонид 1001 44
|Щеголев Игорь 684 43
|Брюквин Юрий 280 33
|Усманов Алишер 254 31
|Рутенберг Дмитрий 23 23
|Кудрявцев Владимир 23 22
|Шадаев Максут 420 21
|Иванов Олег 128 21
|Кусков Денис 212 20
|Калинин Александр 118 19
|Малис Александр 155 19
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 17
|Массух Илья 197 16
|Малис Олег 73 16
|Домбровский Юрий 59 16
|Цариковский Андрей 22 16
|Носков Константин 205 16
|Мардер Наум 114 15
|Дворкович Аркадий 188 15
|Морошкин Александр 118 15
|Кочетков Владислав 247 14
|Мишустин Михаил 332 14
|Ноготков Максим 46 14
|Алкснис Виктор 66 13
|Слизень Виталий 237 13
|Наумов Виктор 124 13
|Греф Герман 342 13
|Богатов Антон 79 12
|Гаттаров Руслан 140 12
|Козырев Алексей 274 12
|Калинин Алексей 26 12
|Заева Елена 13 12
|Тенишев Андрей 12 12
|Мамут Александр 126 12
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru