Власти попросили торговые сети добровольно снизить цены на электронику

ФАС отправила трем ритейлерам предложение самостоятельно регулировать цены на электронику для предотвращения их очередного скачка. Торговые сети не возражают, ведь за повышением стоимости следует снижение покупательской способности.



Предложение ФАС

ФАС призывает торговые сети добровольно оценить стоимость бытовой техники и электроники и предотвратить ее возможный рост, написало ведомство в своем Telegram-канале. Там сообщается, что предложение было направлено в «ДНС», «М.Видео» и «Ситилинк».

По мнению ФАС, такая практика позволит повысить доступность указанных товаров и окажет положительное влияние на рынок.

Ведомство напомнило участникам рынка о важности соблюдения ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен.

Что с ценами на электронику

В июне 2024 г. CNews писал, что техника и электроника, которые в России и без того стоят дороже, чем во многих других странах из-за санкций, параллельного импорта и курса рубля, могут уже к сентябрю 2024 г. стать еще менее доступными для россиян, так как подорожают на 15-20%. Ппричина тому — новый, 14 по счету пакет антироссийских санкций, утвержденный Евросоюзом в конце июня 2024 г.

«М.Видео-Эльдорадо» В преддверии очередного скачка цен на электронику ФАС предложила торговым сетям самим заняться их регулированием

Цены на импортную электронику уже взлетели на большинстве крупнейших маркетплейсов в начале апреля 2024 г. Редакция CNews обнаружила тогда на Ozon и «Яндекс Маркете», входящих в число самых популярных интернет-магазинов в России, уведомление о необходимости оплаты таможенной пошлины в размере до 15% при покупке техники из-за рубежа. С первого апреля 2024 г. порог беспошлинного ввоза в России был снижен с 1000 евро (99,4 тыс. руб.) до всего лишь 200 евро (19,9 тыс. руб.).

В «Яндекс Маркете» в этой связи ожидали также снижения покупательской способности. «В особенности это коснется товаров из категории электроники и бытовой техники, аналогов которых нет на российском рынке», — сообщили тогда CNews представители площадки.

Мнение торговых сетей

DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» сообщили ТАСС, что готовы поддержать предложение ФАС по ограничению цен на некоторые модели техники.

В DNS, например, уточнили, что итоговый перечень товаров будет понятен после согласования списка, но в него войдут базовые категории — чайники, пылесосы и другие товары. «Ситилинк» тоже готовит список.

В «М.Видео-Эльдорадо» заверили, что находятся в плотном взаимодействии с антимонопольной службой. На 13 августа - 9 сентября ретейлер уже запланировал традиционную акцию Back to school к началу учебного года. «В ближайшее время "М.Видео-Эльдорадо" подготовит перечень товарных позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца: с конца августа до конца сентября», — подтвердили агентству представители компании.

Скорее всего, ФАС порекомендует торговым сетям принять на себя обязательства не в отношении всех товаров, а только в определенных сегментах или категориях, сказала «Ведомостям» советник антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина. По ее мнению, речь может идти о бытовой технике и электронике из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использования, в том числе, о так называемой социально значимой техника. Сюда включают, к примеру, ноутбуки, мобильные телефоны, телевизоры, холодильники, микроволновые печи, стиральные машины и т.д.