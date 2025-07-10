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Павлухина Оксана


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Для российских ТВ власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам 1
13.08.2024 Власти попросили торговые сети добровольно снизить цены на электронику 1
11.07.2024 Московские провайдеры пригрозили подорожанием интернета не по своей вине 1
03.07.2023 Госсектор России могут пересадить на подержанное «железо». Старую технику хотят допустить к госзакупкам 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Павлухина Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 189 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 661 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 77 1
Битрейс Телеком 2 1
МКД 67 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 646 1
Acer Group - Acer Inc 2587 1
HP Inc. 5724 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 1
Apple Inc 12325 1
Lenovo Group 2315 1
Dell EMC 5055 1
Ростелеком 10029 1
Yandex - Яндекс 7882 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1485 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2555 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 624 1
Орёлоблэнерго 1 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 305 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 135 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3171 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3452 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 52 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 9 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6509 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3151 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7207 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21304 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5099 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12501 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10979 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14700 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 668 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9490 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21279 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 334 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 737 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4754 1
Оповещение и уведомление - Notification 4993 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1747 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16540 1
FreePik 1191 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1052 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 809 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3355 1
СКБ Контур - Контур.Торги 6 1
Панкратов Алексей 1 1
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Силкин Андрей 7 1
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Терентьев Александр 2 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2545 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 373 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44518 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7814 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53151 3
Импортозамещение - параллельный импорт 527 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6592 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 198 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 409 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25031 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3447 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 576 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5707 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3700 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8035 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1965 1
Энергетика - Energy - Energetically 5304 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3114 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2441 1
Аренда 2509 1
Ведомости 1098 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1036 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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