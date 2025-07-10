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Павлухина Оксана
УПОМИНАНИЯ
Павлухина Оксана и организации, системы, технологии, персоны:
|Панкратов Алексей 1 1
|Бойко Алексей 79 1
|Силкин Андрей 7 1
|Галушко Дмитрий 20 1
|Терентьев Александр 2 1
|Заренин Андрей 47 1
|Петрофанова Ксения 3 1
|Пархоменко Роман 2 1
|Сытник Андрей 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
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