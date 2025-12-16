Власти хотят запретить госзакупки импортной измерительной радиоэлектроники для 4G и 5G

В Министерстве промышленности и торговли России намерены ограничить закупки иностранной продукции для радиоэлектроники для государственных и муниципальных нужд, а именно генераторов и анализаторов сигналов, приборов для измерения плотности материалов, маятниковых копров и испытательных машин. Они широко применяются в телекоммуникациях (включая сети 5G/4G, связь и управление транспортом), оборонной и авиационно-космической промышленности, разработке и производстве изделий микроэлектроники и других сегментах электронной промышленности.

Усилят ограничения для госзакупок

Согласно данным из проекта поправок к постановлению правительства о национальном режиме закупок, которое предусматривает запреты и ограничения на иностранную продукцию. Проект предусматривает изменение правительственного постановления №1875, которое регламентирует применение запретов и ограничений при проведении государственных закупок и закупок государственных компаний он же национальный режим. Проект предлагает включить в перечень продукции, в отношении которой действует ограничение — правило «второй лишний» (предусматривает отклонение предложений о поставке иностранной продукции при наличии хотя бы одной заявки с предложением соответствующей российской продукции) — 80 наименований различных измерительных приборов (ОКПД2 26.51.62 — машины и приборы для испытания механических свойств материалов). Измерительное оборудование может попасть во второй список, следует из проекта постановления.

Национальный режим описывает несколько уровней преференций для российской продукции. В отношении товаров, попавших в первый перечень национального режима, действует прямой запрет на иностранную продукцию, по второму перечню действует ограничение допуска при наличии альтернативы российского происхождения, а по товарам вне данных перечней предоставляется ценовое преимущество российским товарам в размере 15%, объясняет руководитель антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина.

Но технологическая зависимость указанных предприятий от импортных приборов является значительной, констатируют эксперты их Минпромторга в пояснительной записке. «Анализ, проведенный с использованием системы федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Аршин» показал, что с начала 2024 г. доля отечественных генераторов сигналов в целом по рынку составила 15,5%, остальное — импорт. Доля отечественных анализаторов сигналов и спектра составила 13%. При этом проведенный анализ возможностей отечественных предприятий по импортозамещению, с учетом технических характеристик оборудования и возможностей серийного выпуска, показал, что в декабре 2025 г. отечественные предприятия готовы обеспечить 62,1% общего объема рынка генераторов сигналов и 61% рынка анализаторов сигналов и спектра.

Старые привычки

Авторы документа отмечают, что заказчики при закупках измерительного оборудования отдают предпочтение иностранной продукции, хотя российские аналоги не уступают ей по цене и своим характеристикам. Основными причинами таких предпочтений заказчиков названы привычки к импортному оборудованию, недоверие к российским производителям, сложившиеся за более чем за 30 лет тесных контактов и связей с зарубежными производителями и их российскими дистрибьюторами.

Из пояснительной записки следует, что российские производители контрольного и измерительного оборудования обеспечивают потребности государственных и ведомственных лабораторий Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Министерства обороны (Минобороны) России. Помимо того, продукция используется крупнейшими российскими корпорациями и холдингами, включая «Ростех» и входящие в него Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) и «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК), «Росатом», «Роскосмос», а также «Русал», «Северсталь», НЛМК, «Трансмашхолдинг», «Камаз», «Газпром», ОАО «Российские железные дороги».

«Заказчик нередко формирует техническое задание для проведения закупочной процедуры таким образом, что под него подходит только определенный импортный прибор, поскольку все изделия имеют некоторые отличия по параметрам (например, диагональ дисплея), — подчеркивается в записке. — При этом измерительную задачу заказчика могут решить различные, в том числе отечественные, приборы». Кроме того, отмечается, что в 2025 г. у импортного оборудования в большинстве случаев отсутствует официальный сервис и гарантия, его сервисное обслуживание выполняется кустарным способом. Кроме того, на рынке встречаются случаи реализации бывшего в употреблении импортного оборудования под видом нового т.е. перелицовка.

Регулирование государственных закупок

В августе 2024 г. был принят закон об оптимизации положений закупочного законодательства, регламентирующих вопросы импортозамещения Федерального закона (ФЗ) №318. Он направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима (понятие предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при государственных закупках и закупках государственных компаний.

Сам документ наделил правительство полномочиями на установление изъятий из национального режима в определенных случаях и дает кабинету министров право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если на торгах они конкурируют с иностранными. Также этим законом введено единое правило «второй лишний» вместо действующего ранее менее жесткого правила «третий лишний». Помимо этого, документ распространяет положение о предоставлении 15% ценовой преференции на все российские товары. Ранее эта норма действовала лишь в отношении соответствующего перечня продукции. Также правительство получило право устанавливать особенности определения начальной (максимальной) цены контракта в отношении российских товаров, работ, услуг, при закупках которых будут действовать запрет, ограничение (в отношении продукции иностранного производства) или преимущество (для российской продукции), предусмотренное закупочным законодательством. Эта норма распространяется также на контракты с единственным поставщиком.

С 1 января 2025 г. вступило в силу правительственное постановление №1875, которым теперь регламентируется применение национального режима и изъятий из него при закупках государственными заказчиками и государственными компаниями отдельных видов товаров иностранного производства. Кроме того, этим постановлением для государственных компаний установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения. Эта норма действует в отношении 277 видов товаров.