Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех ОАК Объединенная авиастроительная корпорация ПАО
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|29.10.2025
|
VK Tech и «ОАК-Ресурс» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации
Компании ООО «ОАК-Ресурс» и VK Tech подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Соглашение направлено на цифровую трансформацию внутренних процессов «ОАК-Ресурс», повышение независимости от
|11.06.2025
|
Единая система цифровизации процессов управления документами в ОАК
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) теперь работает в единой системе управления бизнес-процессами и документами Directum RX.
|05.06.2025
|
На самолете Sukhoi Superjet 100 тестируется российский автопилот
верили отечественную систему автоматического управления (САУ), об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Экипаж оценил базовые режимы автопилота. На о
|04.06.2025
|
«ОАК-Ресурс» при поддержке ГК «Экспанта» выведет на рынок собственные решения для диагностики станков и мониторинга инженерных сооружений
ООО «ОАК-Ресурс» (ИТ-компания и общий центр обслуживания ПАО «ОАК») и холдинг разработчиков
|29.04.2025
|
Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100
Superjet 100 (SJ-100) успешно испытали на высоте в 12 тыс. км, об этом CNews сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру госкорпорации «Ростех».
|09.04.2025
|
В «ОАК-Ресурс» внедрили систему Directum HR Pro в изолированном контуре
Сотрудники ИТ-компании «ОАК-Ресурс», работающей в закрытом контуре, теперь оформляют и подписывают документы в электронном виде через личный кабинет. В результате внедрения в организации на 60% снизили затраты на бума
|21.05.2024
|
ОАК активизирует внедрение отечественной PLM-платформы для проектирования авиационной техники
виационной техники на базе отечественных программных продуктов. Об этом заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. В 2022 г. по решению Правительства России на базе ОАК был создан Инд
|12.03.2024
|
ОАК тестирует отечественный предиктивный сервис для станков
Филиал ПАО «Ил» - Авиастар (входит в ПАО «ОАК») реализовал пилотный проект по внедрению отечественного предиктивного сервиса от ГК «Циф
|20.02.2024
|
«ОКБ Сухого» провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета
Специалисты «ОКБ Сухого» «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») протес
|28.08.2019
|
ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и «Цифра» подписали соглашение о формировании и реализации проектов в области цифровой т
|04.04.2018
|
«Техносерв» принял участие в корпоративной образовательной программе ОАК
тельной программы «Цифровая трансформация» для компании «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).Московской школой управления «Сколково» совместно с «Центром стратегических разработок С
|30.11.2017
|
ОАК перейдет на «цифру» к середине 2018 года
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) объявила о принятии новой стратегии развития до 2035 г., согласно которой сконцентрирует
|24.06.2016
|
«РТ-Информ» оснастил ОАК и «Туполев» оборудованием «Булат»
оставку Blade-системы и систем хранения данных, а также выполнил работы по их установке в периметре ОАК. Применение современных технологий многоуровневого хранения данных и виртуализации ресурс
|18.12.2015
|
ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management
В «Объединенной авиастроительной корпорации» автоматизирована система консолидации финансовой от
|25.08.2015
|
ОАК будет развивать ИТ-инфраструктуру совместно с «Ростелекомом»
президент компании «Ростелеком» Сергей Калугин. По информации «Ростелекома», сегодня конструкторы «Объединенной авиастроительной корпорации» работают примерно над тремя десятками проектов созд
|20.01.2015
|
Куратор радиоэлектронной промышленности Минпромторга возглавил ОАК
ую промышленность, и министр промышленности и торговли Денис Мантуров представили нового президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, сообщает «РИА Новости». Совет ди
|21.05.2014
|
Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации»
Компания Leta сообщила о завершении масштабного проекта в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по приведению процессов и систем обработки пе
|06.05.2014
|
ОАК и «Авиационное оборудование» переходят на единую систему проектирования и обработки данных
дукта, указали в корпорации. С начала 2014 г. эта система применяется во всех конструкторских бюро «Объединенной авиастроительной корпорации». По словам вице-президента ОАК Леонида Комма, корпо
|09.04.2014
|
ОАК унифицировала управленческий учет и бизнес-планирование в дочерних предприятиях на базе Oracle Hyperion Planning
на большинстве предприятий ОАК. «Финансовая эффективность бизнеса — один из важнейших приоритетов “Объединенной авиастроительной корпорации”. Совершенствование бизнес-планирования, повышение ф
|13.03.2014
|
Бизнес-аналитика приносит авиаперевозчикам прибыль
ой ИТ-инфраструктуры. Ряд проектов по централизации ИТ был реализован на предприятиях холдинга ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации), среди них – создание единой корпоративной сети дан
|04.03.2014
|
«АМТ-Груп» создала ИТ-инфраструктуру проекта МТА для «ОАК-Транспортные самолеты»
нирования автоматизированных систем проектирования МТА в соответствии с российско-индийским соглашением о его разработке и производстве. ИТ-инфраструктура МТА развернута на главной площадке компании «ОАК-Транспортные самолеты» в Москве. Об этом CNews сообщили в «АМТ-Груп». Перед специалистами «АМТ-Груп» была поставлена задача по созданию в сжатые сроки практически всей необходимой инфокомму
|03.03.2014
|
«Объединённая авиастроительная корпорация» внедрила Directum
В «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) завершен проект внедрения системы электронного документооборота Directum. Специально для
|09.12.2013
|
«Объединённая авиастроительная корпорация» вместе с «Крок» ввела в строй мобильный ЦОД
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) консолидировала основные вычислительные мощности в новом мобильном центре обработки данн
|09.07.2013
|
Для самолетов семейства «Антонов» разработают глобальный онлайн-сток запчастей
я международной авиационной индустрии, и компания «ОАК-Антонов», совместное предприятие российской «Объединенной авиастроительной корпорации» и украинского государственного авиастроительного ко
|02.06.2011
|
Leta построила систему защиты ПДн для «Объединенной авиастроительной корпорации»
ванных ИТ-услуг — объявила о завершении комплексного проекта по защите персональных данных (ПДн) в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Приоритетными направлениями деятельности ОАК
|05.07.2010
|
Украинский "Антонов" нашел партнера для сборки "Русланов" в США
что куратор проекта находится на Украине. Ранее сотрудничество с Пентагоном приписывали российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Так, в марте с.г. адвокат американской компан
|10.03.2010
|
«Verysell Проекты» модернизировали систему телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации»
компаний Verysell) сообщила о выполнении проекта по модернизации системы корпоративной телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). В рамках проекта проведена миграция с устаре
|03.02.2010
|
ОАК определяется со сроками поставок первых SuperJet 100
Как сообщает РБК, президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Алексей Федоров сообщил в кулуарах форума "Россия 2010" о том, что поставку первых самол
|28.12.2009
|
Боевой самолет пятого поколения в ближайшее время может совершить первый полет
уже осуществлял "пробежки". А.Федоров отметил, что это абсолютно новый самолет, с новыми системами. ОАК создана в соответствии с указом президента РФ от 20 февраля 2006г. Приоритетными направле
|28.05.2009
|
"ОАК" и "Иркут": официальное заявление
ую версию реализуется строго в соответствии со сроками, согласованными партнерами по проекту – ОАО «ОАК», ОАО «Корпорация «Иркут», компаниями Airbus S.A.S. и Elbe Flugzeugwerke (EFW) GmbH. План
|24.04.2009
|
Авиаторы приручили ИТ-зоопарк
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и компания «Микротест» объявили об окончании проекта автоматизации формирования финансов
|11.01.2009
|
"МиГ" и "Су" получили единого гендиректора
датель Совета директоров ОАО «РСК «МиГ», Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») Алексей Федоров, а также руководители структурных подразделений РСК «МиГ». В ходе совещ
|17.07.2008
|
Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии
ный директор Airbus S.A.S.Христиан Шерер. Президент ОАК Алексей Федоров подчеркнул: "Для российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) проект конвертация самолетов А320 представляет
|27.06.2008
|
В России возрождается крупносерийное производство авиалайнеров
му свыше 40 млрд. рублей. Согласно соглашению между ОАО «Объединенная Авиастроительная Корпорация» (ОАК) и лизинговой компанией ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК), ИФК приобретает в течение 2008-20
|06.02.2006
|
Согласован проект указа об объединении авиастроителей России
Проект указа о создании Объединенной авиастроительной корпорации согласован в правительстве и направлен на утверждени
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 22
|Бондаренко Алексей 47 18
|Федоров Алексей 142 17
|Леонов Алексей 96 17
|Лебедев Александр 50 17
|Путин Владимир 3454 17
|Михалев Евгений 98 16
|Ромащев Станислав 28 16
|Суровец Дмитрий 115 16
|Албычев Александр 168 15
|Солодовников Денис 108 14
|Ульянов Николай 176 14
|Мельников Евгений 24 14
|Меркулов Сергей 48 14
|Гаранин Евгений 53 14
|Каримов Руслан 66 14
|Лежнев Федор 47 14
|Секликов Юрий 29 14
|Соловьев Павел 26 14
|Бражников Александр 19 14
|Васильев Максим 31 14
|Громова Елена 19 14
|Цыганков Роман 62 14
|Граденко Михаил 56 14
|Осипов Фаддей 21 14
|Семенников Антон 35 14
|Чудинов Дмитрий 103 14
|Тихомиров Олег 30 14
|Евсеев Артем 55 14
|Соболев Роман 48 14
|Субачев Сергей 16 14
|Татаренко Павел 14 14
|Обухов Анатолий 14 14
|Стружкова Юлия 31 14
|Шадаев Максут 1210 14
|Богданов Кирилл 112 14
|Гузовский Денис 79 13
|Сотин Денис 216 12
|Семенов Александр 166 12
|Галкин Николай 140 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.