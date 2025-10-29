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Ростех ОАК Объединенная авиастроительная корпорация ПАО

Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана в 2006  году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.

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29.10.2025 VK Tech и «ОАК-Ресурс» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации

Компании ООО «ОАК-Ресурс» и VK Tech подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Соглашение направлено на цифровую трансформацию внутренних процессов «ОАК-Ресурс», повышение независимости от

11.06.2025 Единая система цифровизации процессов управления документами в ОАК

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) теперь работает в единой системе управления бизнес-процессами и документами Directum RX.
05.06.2025 На самолете Sukhoi Superjet 100 тестируется российский автопилот

верили отечественную систему автоматического управления (САУ), об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Экипаж оценил базовые режимы автопилота. На о
04.06.2025 «ОАК-Ресурс» при поддержке ГК «Экспанта» выведет на рынок собственные решения для диагностики станков и мониторинга инженерных сооружений

ООО «ОАК-Ресурс» (ИТ-компания и общий центр обслуживания ПАО «ОАК») и холдинг разработчиков
29.04.2025 Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100

Superjet 100 (SJ-100) успешно испытали на высоте в 12 тыс. км, об этом CNews сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру госкорпорации «Ростех».

09.04.2025 В «ОАК-Ресурс» внедрили систему Directum HR Pro в изолированном контуре

Сотрудники ИТ-компании «ОАК-Ресурс», работающей в закрытом контуре, теперь оформляют и подписывают документы в электронном виде через личный кабинет. В результате внедрения в организации на 60% снизили затраты на бума
21.05.2024 ОАК активизирует внедрение отечественной PLM-платформы для проектирования авиационной техники

виационной техники на базе отечественных программных продуктов. Об этом заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. В 2022 г. по решению Правительства России на базе ОАК был создан Инд
12.03.2024 ОАК тестирует отечественный предиктивный сервис для станков

Филиал ПАО «Ил» - Авиастар (входит в ПАО «ОАК») реализовал пилотный проект по внедрению отечественного предиктивного сервиса от ГК «Циф
20.02.2024 «ОКБ Сухого» провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета

Специалисты «ОКБ Сухого» «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») протес
28.08.2019 ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и «Цифра» подписали соглашение о формировании и реализации проектов в области цифровой т
04.04.2018 «Техносерв» принял участие в корпоративной образовательной программе ОАК

тельной программы «Цифровая трансформация» для компании «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).Московской школой управления «Сколково» совместно с «Центром стратегических разработок С
30.11.2017 ОАК перейдет на «цифру» к середине 2018 года

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) объявила о принятии новой стратегии развития до 2035 г., согласно которой сконцентрирует
24.06.2016 «РТ-Информ» оснастил ОАК и «Туполев» оборудованием «Булат»

оставку Blade-системы и систем хранения данных, а также выполнил работы по их установке в периметре ОАК. Применение современных технологий многоуровневого хранения данных и виртуализации ресурс
18.12.2015 ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management

В «Объединенной авиастроительной корпорации» автоматизирована система консолидации финансовой от
25.08.2015 ОАК будет развивать ИТ-инфраструктуру совместно с «Ростелекомом»

президент компании «Ростелеком» Сергей Калугин. По информации «Ростелекома», сегодня конструкторы «Объединенной авиастроительной корпорации» работают примерно над тремя десятками проектов созд
20.01.2015 Куратор радиоэлектронной промышленности Минпромторга возглавил ОАК

ую промышленность, и министр промышленности и торговли Денис Мантуров представили нового президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, сообщает «РИА Новости». Совет ди
21.05.2014 Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации»

Компания Leta сообщила о завершении масштабного проекта в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по приведению процессов и систем обработки пе
06.05.2014 ОАК и «Авиационное оборудование» переходят на единую систему проектирования и обработки данных

дукта, указали в корпорации. С начала 2014 г. эта система применяется во всех конструкторских бюро «Объединенной авиастроительной корпорации». По словам вице-президента ОАК Леонида Комма, корпо
09.04.2014 ОАК унифицировала управленческий учет и бизнес-планирование в дочерних предприятиях на базе Oracle Hyperion Planning

на большинстве предприятий ОАК. «Финансовая эффективность бизнеса — один из важнейших приоритетов “Объединенной авиастроительной корпорации”. Совершенствование бизнес-планирования, повышение ф
13.03.2014 Бизнес-аналитика приносит авиаперевозчикам прибыль

ой ИТ-инфраструктуры. Ряд проектов по централизации ИТ был реализован на предприятиях холдинга ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации), среди них – создание единой корпоративной сети дан
04.03.2014 «АМТ-Груп» создала ИТ-инфраструктуру проекта МТА для «ОАК-Транспортные самолеты»

нирования автоматизированных систем проектирования МТА в соответствии с российско-индийским соглашением о его разработке и производстве. ИТ-инфраструктура МТА развернута на главной площадке компании «ОАК-Транспортные самолеты» в Москве. Об этом CNews сообщили в «АМТ-Груп». Перед специалистами «АМТ-Груп» была поставлена задача по созданию в сжатые сроки практически всей необходимой инфокомму
03.03.2014 «Объединённая авиастроительная корпорация» внедрила Directum

В «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) завершен проект внедрения системы электронного документооборота Directum. Специально для
09.12.2013 «Объединённая авиастроительная корпорация» вместе с «Крок» ввела в строй мобильный ЦОД

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) консолидировала основные вычислительные мощности в новом мобильном центре обработки данн
09.07.2013 Для самолетов семейства «Антонов» разработают глобальный онлайн-сток запчастей

я международной авиационной индустрии, и компания «ОАК-Антонов», совместное предприятие российской «Объединенной авиастроительной корпорации» и украинского государственного авиастроительного ко
02.06.2011 Leta построила систему защиты ПДн для «Объединенной авиастроительной корпорации»

ванных ИТ-услуг — объявила о завершении комплексного проекта по защите персональных данных (ПДн) в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Приоритетными направлениями деятельности ОАК
05.07.2010 Украинский "Антонов" нашел партнера для сборки "Русланов" в США

что куратор проекта находится на Украине. Ранее сотрудничество с Пентагоном приписывали российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Так, в марте с.г. адвокат американской компан
10.03.2010 «Verysell Проекты» модернизировали систему телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации»

компаний Verysell) сообщила о выполнении проекта по модернизации системы корпоративной телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). В рамках проекта проведена миграция с устаре
03.02.2010 ОАК определяется со сроками поставок первых SuperJet 100

Как сообщает РБК, президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Алексей Федоров сообщил в кулуарах форума "Россия 2010" о том, что поставку первых самол
28.12.2009 Боевой самолет пятого поколения в ближайшее время может совершить первый полет

уже осуществлял "пробежки". А.Федоров отметил, что это абсолютно новый самолет, с новыми системами. ОАК создана в соответствии с указом президента РФ от 20 февраля 2006г. Приоритетными направле
28.05.2009 "ОАК" и "Иркут": официальное заявление

ую версию реализуется строго в соответствии со сроками, согласованными партнерами по проекту – ОАО «ОАК», ОАО «Корпорация «Иркут», компаниями Airbus S.A.S. и Elbe Flugzeugwerke (EFW) GmbH. План
24.04.2009 Авиаторы приручили ИТ-зоопарк

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и компания «Микротест» объявили об окончании проекта автоматизации формирования финансов
11.01.2009 "МиГ" и "Су" получили единого гендиректора

датель Совета директоров ОАО «РСК «МиГ», Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») Алексей Федоров, а также руководители структурных подразделений РСК «МиГ». В ходе совещ
17.07.2008 Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии

ный директор Airbus S.A.S.Христиан Шерер. Президент ОАК Алексей Федоров подчеркнул: "Для российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) проект конвертация самолетов А320 представляет
27.06.2008 В России возрождается крупносерийное производство авиалайнеров

му свыше 40 млрд. рублей. Согласно соглашению между ОАО «Объединенная Авиастроительная Корпорация» (ОАК) и лизинговой компанией ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК), ИФК приобретает в течение 2008-20
06.02.2006 Согласован проект указа об объединении авиастроителей России

Проект указа о создании Объединенной авиастроительной корпорации согласован в правительстве и направлен на утверждени

Публикаций - 263, упоминаний - 405

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

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Oracle Corporation 7074 16
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 15
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Microsoft Corporation 25775 8
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МКБ - Московский кредитный банк 657 30
Русагро Группа Компаний 379 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 29
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Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 24
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 23
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 23
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 21
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 20
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 21
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 20
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 15
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 15
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 14
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 14
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 13
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 18
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 12
Axiom JDK СЗИ 175 11
БИС - ITQuick - Jumse 52 11
Siemens Teamcenter 73 10
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 9
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 9
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 10 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
Oracle Hyperion 259 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 4
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 3
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 3
Симбиотел - EZTalk 17 3
Top Systems - T-Flex PLM 33 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 3
Натрусов Артем 313 22
Бондаренко Алексей 47 18
Федоров Алексей 142 17
Леонов Алексей 96 17
Лебедев Александр 50 17
Путин Владимир 3454 17
Михалев Евгений 98 16
Ромащев Станислав 28 16
Суровец Дмитрий 115 16
Албычев Александр 168 15
Солодовников Денис 108 14
Ульянов Николай 176 14
Мельников Евгений 24 14
Меркулов Сергей 48 14
Гаранин Евгений 53 14
Каримов Руслан 66 14
Лежнев Федор 47 14
Секликов Юрий 29 14
Соловьев Павел 26 14
Бражников Александр 19 14
Васильев Максим 31 14
Громова Елена 19 14
Цыганков Роман 62 14
Граденко Михаил 56 14
Осипов Фаддей 21 14
Семенников Антон 35 14
Чудинов Дмитрий 103 14
Тихомиров Олег 30 14
Евсеев Артем 55 14
Соболев Роман 48 14
Субачев Сергей 16 14
Татаренко Павел 14 14
Обухов Анатолий 14 14
Стружкова Юлия 31 14
Шадаев Максут 1210 14
Богданов Кирилл 112 14
Гузовский Денис 79 13
Сотин Денис 216 12
Семенов Александр 166 12
Галкин Николай 140 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 213
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 78
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 25
Европа 24964 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Европа Восточная 3138 12
Украина 7928 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 9
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Ближний Восток 3154 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Индия - Bharat 5870 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 5
Казахстан - Республика 6048 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Сингапур - Республика 1953 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 3
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Германия - Гамбург 185 3
Германия - Саксония - Дрезден 104 3
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Ведомости 1466 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
Flight International 64 2
РБК Daily 91 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Военно-промышленный курьер 88 1
PLMpedia 1 1
Forbes - Форбс 1002 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews Инновация года - награда 155 2
НМГ - Медиалогия 37 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
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Technavio 29 1
Forbes Global 2000 50 1
Tagline - Тэглайн 30 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 14 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
НИЦ Курчатовский институт - ВИАМ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 3 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 22
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 17
CNews FORUM Кейсы 313 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Петербургский Цифровой Форум 6 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 2
Oracle AppsForum 24 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Фарнборо - Международный авиасалон 28 2
CNews AWARDS - награда 571 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
CNews Баттл 69 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 7 1
Евразийский аэрокосмический конгресс 1 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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