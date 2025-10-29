Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО

VK Tech и «ОАК-Ресурс» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации Компании ООО «ОАК-Ресурс» и VK Tech подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Соглашение направлено на цифровую трансформацию внутренних процессов «ОАК-Ресурс», повышение независимости от

Единая система цифровизации процессов управления документами в ОАК «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) теперь работает в единой системе управления бизнес-процессами и документами Directum RX.

На самолете Sukhoi Superjet 100 тестируется российский автопилот верили отечественную систему автоматического управления (САУ), об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Экипаж оценил базовые режимы автопилота. На о

«ОАК-Ресурс» при поддержке ГК «Экспанта» выведет на рынок собственные решения для диагностики станков и мониторинга инженерных сооружений ООО «ОАК-Ресурс» (ИТ-компания и общий центр обслуживания ПАО «ОАК») и холдинг разработчиков

Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100 Superjet 100 (SJ-100) успешно испытали на высоте в 12 тыс. км, об этом CNews сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру госкорпорации «Ростех».

В «ОАК-Ресурс» внедрили систему Directum HR Pro в изолированном контуре Сотрудники ИТ-компании «ОАК-Ресурс», работающей в закрытом контуре, теперь оформляют и подписывают документы в электронном виде через личный кабинет. В результате внедрения в организации на 60% снизили затраты на бума

ОАК активизирует внедрение отечественной PLM-платформы для проектирования авиационной техники виационной техники на базе отечественных программных продуктов. Об этом заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. В 2022 г. по решению Правительства России на базе ОАК был создан Инд

ОАК тестирует отечественный предиктивный сервис для станков Филиал ПАО «Ил» - Авиастар (входит в ПАО «ОАК») реализовал пилотный проект по внедрению отечественного предиктивного сервиса от ГК «Циф

«ОКБ Сухого» провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета Специалисты «ОКБ Сухого» «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») протес

ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и «Цифра» подписали соглашение о формировании и реализации проектов в области цифровой т

«Техносерв» принял участие в корпоративной образовательной программе ОАК тельной программы «Цифровая трансформация» для компании «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).Московской школой управления «Сколково» совместно с «Центром стратегических разработок С

ОАК перейдет на «цифру» к середине 2018 года «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) объявила о принятии новой стратегии развития до 2035 г., согласно которой сконцентрирует

«РТ-Информ» оснастил ОАК и «Туполев» оборудованием «Булат» оставку Blade-системы и систем хранения данных, а также выполнил работы по их установке в периметре ОАК. Применение современных технологий многоуровневого хранения данных и виртуализации ресурс

ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management В «Объединенной авиастроительной корпорации» автоматизирована система консолидации финансовой от

ОАК будет развивать ИТ-инфраструктуру совместно с «Ростелекомом» президент компании «Ростелеком» Сергей Калугин. По информации «Ростелекома», сегодня конструкторы «Объединенной авиастроительной корпорации» работают примерно над тремя десятками проектов созд

Куратор радиоэлектронной промышленности Минпромторга возглавил ОАК ую промышленность, и министр промышленности и торговли Денис Мантуров представили нового президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, сообщает «РИА Новости». Совет ди

Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации» Компания Leta сообщила о завершении масштабного проекта в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по приведению процессов и систем обработки пе

ОАК и «Авиационное оборудование» переходят на единую систему проектирования и обработки данных дукта, указали в корпорации. С начала 2014 г. эта система применяется во всех конструкторских бюро «Объединенной авиастроительной корпорации». По словам вице-президента ОАК Леонида Комма, корпо

ОАК унифицировала управленческий учет и бизнес-планирование в дочерних предприятиях на базе Oracle Hyperion Planning на большинстве предприятий ОАК. «Финансовая эффективность бизнеса — один из важнейших приоритетов “Объединенной авиастроительной корпорации”. Совершенствование бизнес-планирования, повышение ф

Бизнес-аналитика приносит авиаперевозчикам прибыль ой ИТ-инфраструктуры. Ряд проектов по централизации ИТ был реализован на предприятиях холдинга ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации), среди них – создание единой корпоративной сети дан

«АМТ-Груп» создала ИТ-инфраструктуру проекта МТА для «ОАК-Транспортные самолеты» нирования автоматизированных систем проектирования МТА в соответствии с российско-индийским соглашением о его разработке и производстве. ИТ-инфраструктура МТА развернута на главной площадке компании «ОАК-Транспортные самолеты» в Москве. Об этом CNews сообщили в «АМТ-Груп». Перед специалистами «АМТ-Груп» была поставлена задача по созданию в сжатые сроки практически всей необходимой инфокомму

«Объединённая авиастроительная корпорация» внедрила Directum В «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) завершен проект внедрения системы электронного документооборота Directum. Специально для

«Объединённая авиастроительная корпорация» вместе с «Крок» ввела в строй мобильный ЦОД «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) консолидировала основные вычислительные мощности в новом мобильном центре обработки данн

Для самолетов семейства «Антонов» разработают глобальный онлайн-сток запчастей я международной авиационной индустрии, и компания «ОАК-Антонов», совместное предприятие российской «Объединенной авиастроительной корпорации» и украинского государственного авиастроительного ко

Leta построила систему защиты ПДн для «Объединенной авиастроительной корпорации» ванных ИТ-услуг — объявила о завершении комплексного проекта по защите персональных данных (ПДн) в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Приоритетными направлениями деятельности ОАК

Украинский "Антонов" нашел партнера для сборки "Русланов" в США что куратор проекта находится на Украине. Ранее сотрудничество с Пентагоном приписывали российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Так, в марте с.г. адвокат американской компан

«Verysell Проекты» модернизировали систему телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации» компаний Verysell) сообщила о выполнении проекта по модернизации системы корпоративной телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). В рамках проекта проведена миграция с устаре

ОАК определяется со сроками поставок первых SuperJet 100 Как сообщает РБК, президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Алексей Федоров сообщил в кулуарах форума "Россия 2010" о том, что поставку первых самол

Боевой самолет пятого поколения в ближайшее время может совершить первый полет уже осуществлял "пробежки". А.Федоров отметил, что это абсолютно новый самолет, с новыми системами. ОАК создана в соответствии с указом президента РФ от 20 февраля 2006г. Приоритетными направле

"ОАК" и "Иркут": официальное заявление ую версию реализуется строго в соответствии со сроками, согласованными партнерами по проекту – ОАО «ОАК», ОАО «Корпорация «Иркут», компаниями Airbus S.A.S. и Elbe Flugzeugwerke (EFW) GmbH. План

Авиаторы приручили ИТ-зоопарк Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и компания «Микротест» объявили об окончании проекта автоматизации формирования финансов

"МиГ" и "Су" получили единого гендиректора датель Совета директоров ОАО «РСК «МиГ», Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») Алексей Федоров, а также руководители структурных подразделений РСК «МиГ». В ходе совещ

Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии ный директор Airbus S.A.S.Христиан Шерер. Президент ОАК Алексей Федоров подчеркнул: "Для российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) проект конвертация самолетов А320 представляет

В России возрождается крупносерийное производство авиалайнеров му свыше 40 млрд. рублей. Согласно соглашению между ОАО «Объединенная Авиастроительная Корпорация» (ОАК) и лизинговой компанией ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК), ИФК приобретает в течение 2008-20