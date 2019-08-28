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Ростех
ОАК
Объединенная авиастроительная корпорация ПАО

Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана в 2006  году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.


28.08.2019 ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий
04.04.2018 «Техносерв» принял участие в корпоративной образовательной программе ОАК
30.11.2017 ОАК перейдет на «цифру» к середине 2018 года
24.06.2016 «РТ-Информ» оснастил ОАК и «Туполев» оборудованием «Булат»
18.12.2015 ОАК автоматизировал систему консолидации финансовой отчётности по МСФО на базе Oracle Hyperion Financial Management
25.08.2015 ОАК будет развивать ИТ-инфраструктуру совместно с «Ростелекомом»
20.01.2015 Куратор радиоэлектронной промышленности Минпромторга возглавил ОАК
21.05.2014 Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации»
06.05.2014 ОАК и «Авиационное оборудование» переходят на единую систему проектирования и обработки данных
09.04.2014 ОАК унифицировала управленческий учет и бизнес-планирование в дочерних предприятиях на базе Oracle Hyperion Planning
13.03.2014 Бизнес-аналитика приносит авиаперевозчикам прибыль
03.03.2014 «Объединённая авиастроительная корпорация» внедрила Directum
09.12.2013 «Объединённая авиастроительная корпорация» вместе с «Крок» ввела в строй мобильный ЦОД
09.07.2013 Для самолетов семейства «Антонов» разработают глобальный онлайн-сток запчастей
02.06.2011 Leta построила систему защиты ПДн для «Объединенной авиастроительной корпорации»
05.07.2010 Украинский "Антонов" нашел партнера для сборки "Русланов" в США
10.03.2010 «Verysell Проекты» модернизировали систему телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации»
03.02.2010 ОАК определяется со сроками поставок первых SuperJet 100
28.12.2009 Боевой самолет пятого поколения в ближайшее время может совершить первый полет
24.04.2009 Авиаторы приручили ИТ-зоопарк
11.01.2009 "МиГ" и "Су" получили единого гендиректора
17.07.2008 Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии
27.06.2008 В России возрождается крупносерийное производство авиалайнеров
06.02.2006 Согласован проект указа об объединении авиастроителей России

Публикаций - 131, упоминаний - 254

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2405 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7890 14
ММК Информсервис 23 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 43 9
Oracle Corporation 5878 8
Siemens AG - Siemens Group 2239 7
SAP SE 4400 7
IBM - International Business Machines Corp 8751 6
Ростех - РТ-Информ 113 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8588 6
5484 6
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 83 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 729 5
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 208 4
Microsoft Corporation 21706 4
Yandex - Яндекс 4728 4
Ростех - Автоматика Концерн 639 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3804 3
Ростех - Швабе Холдинг 157 3
VK - Mail.ru Group 2924 3
Парус Корпорация 400 3
Amadeus IT Group 81 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 118 3
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 72 3
Астерос - Asteros 603 3
Leta Group 261 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1101 3
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 131 2
Восход ФГБУ НИИ 489 2
Alibaba Group 341 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1528 2
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 2
Корус Консалтинг ГК 997 2
Компьюлинк ГК - Compulink 360 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 143 2
Цифра ГК 265 2
Dassault Systemes 183 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6369 2
SAP CIS - САП СНГ 812 2
Крок - Croc 1583 2
Ростех - Вертолеты России 127 22
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 124 21
Аэрофлот 620 20
Airbus Group 193 15
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 208 14
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 232 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 169 12
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 44 12
Airbus Defence and Space - EADS 131 11
Boeing 932 11
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 58 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 740 10
Норникель - Норильский никель 274 10
Совкомбанк ПАО 162 10
АльфаСтрахование СГ 233 10
Русагро Группа Компаний 171 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 10
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 191 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1989 9
ПГК - Первая грузовая компания 117 9
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 73 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 28 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
Фармстандарт АО 34 9
McDonald’s - Макдоналдс 181 9
РЖД - Российские железные дороги 1375 9
ТрансКонтейнер 30 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 9
Procter&Gamble - P&G 198 9
Ингосстрах СПАО 281 9
Альфа-Банк 1331 9
Туполев ПАО 26 8
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4989 6
Май - Российская торговая компания 95 6
Газпром нефть 405 6
Уралкалий ПАО 83 6
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 88 6
НСПК - Национальная система платежных карт 274 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 81 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 534 12
Президент Российской Федерации 2618 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1865 9
Правительство РФ 5413 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7491 7
Счётная палата РФ 575 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1546 6
Роснано 626 5
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 765 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2080 4
Рособоронэкспорт 72 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2061 4
Администрация Президента РФ 750 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 272 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1938 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1297 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2388 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 384 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1240 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 3
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 6 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 2
Федеральное казначейство России 1116 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1347 2
ФАС РФ - Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым 4 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 497 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 766 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 58 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2562 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2192 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1807 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 947 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1504 2
Гознак - Московский монетный двор 12 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 83 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 26 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1736 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 164 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12448 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 5576 18
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2533 12
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1345 10
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5019 8
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 437 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 5
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2098 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 698 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6026 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6857 3
Big Data - Большие данные 1852 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 301 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1379 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5056 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 76 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 336 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1176 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 24686 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 356 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 192 2
3D печать 273 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 254 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1501 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 531 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 229 2
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 141 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1342 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2765 2
УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция 55 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 12 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 54 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 482 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 141 1
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 48 9
Siemens Teamcenter 50 8
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 56 8
Oracle Hyperion 153 5
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 5
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 553 4
Infor ERP LN 175 3
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 3
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 216 2
Oracle Fusion Cloud Applications 33 2
А-50У - самолет-локатор 2 2
Oracle Hyperion Planning 115 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 161 2
Симбиотел - EZTalk 11 2
Oracle Cloud Applications 18 2
ОКБ О.К. Антонова - АН-124 Руслан 41 2
Telegram - Мессенджер 81 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 583 2
Directum СЭД - ECM-система 161 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 710 2
Microsoft SharePoint Server 586 1
Avaya Aura Communication Manager 44 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 6 1
GMCS VerEx - Платформа ВерЭкс 8 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 64 1
Ростех - Биржа мощностей 2 1
АКСИОК.Net Бюджетное планирование ППО 2 1
AMT IP Forum 12 1
Infor Barcode 2 1
Lufthansa Systems Sirax AirFinance 6 1
Ротек Прана - Система прогностики состояния оборудования 5 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 12 1
Avaya Definity 18 1
ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 4 1
ТЕСИС Flowvision 5 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 20 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 1
Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
Путин Владимир 2456 13
Богданов Кирилл 103 13
Федоров Алексей 59 11
Урьяс Вадим 81 10
Суровец Дмитрий 44 9
Панферов Алексей 22 9
Муравьев Владимир 30 9
Клепиков Алексей 80 9
Ямщиков Владимир 35 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Халматов Максим 48 9
Погосова Карина 9 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Дрейгер Павел 16 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Тихонравов Андрей 14 9
Дьяченко Валерий 69 9
Холкин Дмитрий 15 9
Зырянов Илья 16 9
Поляков Сергей 63 9
Сапунов Михаил 9 9
Шеховцов Юрий 33 9
Чаркин Евгений 201 9
Савкин Владимир 39 8
Тимошкин Андрей 8 8
Огурцов Юрий 13 8
Абакумов Евгений 109 7
Погосян Михаил 20 7
Щеглов Дмитрий 8 7
Кереже Дмитрий 6 6
Вахнин Павел 52 6
Петров Михаил 99 6
Михалев Евгений 42 6
Трояновский Владимир 38 6
Медведев Дмитрий 1594 6
Феоктистов Вадим 14 5
Алифанов Кирилл 58 5
Демченко Олег 23 4
Натрусов Артем 136 4
Слюсарь Юрий 5 4
Россия - Российская федерация - РФ 96720 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30492 29
Европа Восточная 2863 11
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 401 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 38878 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11857 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12187 7
Украина 5769 7
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 158 5
Германия - Федеративная Республика 8024 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 871 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4793 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1782 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11839 3
Франция - Тулуза 45 3
Сингапур - Республика 1533 3
Того - Тоголезская Республика 4692 3
Германия - Гамбург 166 3
Германия - Саксония - Дрезден 97 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2918 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1137 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1962 3
Великобритания - Лондон 1902 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 146 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 2
Кипр - Республика 360 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 449 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10402 2
Малайзия 740 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 398 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 71 2
Россия - Сибирь 1431 2
Азия - Азиатский регион 3324 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1135 2
Россия - ЮФО - Севастополь 460 2
Беларусь - Белоруссия 3297 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 12 2
Бельгия - Брюссель 186 1
Россия - ЦФО - Тульская область 944 1
Иран - Тегеран 152 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3675 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2780 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5098 16
Экономический эффект 480 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2055 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1517 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5578 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 284 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 479 3
Русский язык 3590 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 281 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 127 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 252 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3656 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
Венчурные инвестиции 131 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 109 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 22 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 358 1
Инсорсинг - Инхаус 34 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 683 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1349 1
Аутсорсинг 603 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 451 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 426 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 446 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 825 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 564 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 320 1
Черкизон - Черкизовский рынок 65 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10393 17
TAdviser - Центр выбора технологий 230 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 2
Россия 24 - телеканал 94 2
CNews RND - R&D.CNews 2111 2
Flight International 64 2
РБК Daily 81 2
Forbes - Форбс 569 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 558 1
РИА Новости 750 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 241 1
Associated Press 1970 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
За Телеком - telegram-канал 31 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2734 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 617 2
Медиалогия 47 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
Technavio 23 1
Forbes Global 2000 31 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 105 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 3
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 107 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 18 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 2
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 10 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 95 1
Сириус - Образовательный центр 111 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 13 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 172 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1099 1
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