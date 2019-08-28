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Ростех
ОАК
Объединенная авиастроительная корпорация ПАО
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2456 13
|Богданов Кирилл 103 13
|Федоров Алексей 59 11
|Урьяс Вадим 81 10
|Суровец Дмитрий 44 9
|Панферов Алексей 22 9
|Муравьев Владимир 30 9
|Клепиков Алексей 80 9
|Ямщиков Владимир 35 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Халматов Максим 48 9
|Погосова Карина 9 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Дрейгер Павел 16 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Тихонравов Андрей 14 9
|Дьяченко Валерий 69 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Зырянов Илья 16 9
|Поляков Сергей 63 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Чаркин Евгений 201 9
|Савкин Владимир 39 8
|Тимошкин Андрей 8 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Абакумов Евгений 109 7
|Погосян Михаил 20 7
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Кереже Дмитрий 6 6
|Вахнин Павел 52 6
|Петров Михаил 99 6
|Михалев Евгений 42 6
|Трояновский Владимир 38 6
|Медведев Дмитрий 1594 6
|Феоктистов Вадим 14 5
|Алифанов Кирилл 58 5
|Демченко Олег 23 4
|Натрусов Артем 136 4
|Слюсарь Юрий 5 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2734 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 617 2
|Медиалогия 47 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
|Technavio 23 1
|Forbes Global 2000 31 1
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