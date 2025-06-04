«ОАК-Ресурс» при поддержке ГК «Экспанта» выведет на рынок собственные решения для диагностики станков и мониторинга инженерных сооружений

ООО «ОАК-Ресурс» (ИТ-компания и общий центр обслуживания ПАО «ОАК») и холдинг разработчиков промышленного ПО «Экспанта» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, направленное на коммерциализацию и продвижение цифровых решений для управления производственными объектами. Об этом CNews сообщили представители ООО «ОАК-Ресурс».

Запрос предприятий после ухода западных игроков пока еще не полностью покрывается отечественными вендорами. Согласно отраслевому исследованию, в 2024 г. в России 71% промышленных компаний столкнулись с простоями в работе оборудования.

ООО «ОАК-Ресурс» за последние годы прошел путь трансформации в интегратора и разработчика востребованных в авиастроительной отрасли ИТ-решений. Продуктовая команда компании сфокусировалась на создании двух актуальных решений.

Системы предиктивной диагностики станочного оборудования

Решение для вибродиагностики от «ОАК-Ресурс» позволяет прогнозировать и предотвращать поломки металлообрабатывающего оборудования. Например, контроль за скоростью резки металлического листа позволяет не допустить повреждение станка стоимостью до 400 млн руб. Вибродиагностика ключевых узлов оборудования также сокращает до 50% затрат на его обслуживание и ремонт, на которые в среднем приходится до 5% от стоимости станков.

Системы мониторинга инженерных конструкций

Решение контролирует состояние зданий и сооружений (мостов, трубопроводов и др.) за счет отслеживания малейших изменений в конструкции объектов для контроля запаса прочности.

Партнером по коммерциализации данных продуктов выступит холдинг промышленного ПО «Экспанта», работа которого направлена на восполнение критического дефицита в России автоматизированных прикладных решений. «Экспанта» обеспечит поддержку как в части создания продуктовой, маркетинговой стратегий и ценообразования, так и построения и развития каналов продаж. К моменту подписания меморандума экспертами Холдинга уже определены ключевые шаги в направлении продвижения ИТ-систем.

«Сотрудничество с «Экспантой» – это стратегически важный шаг для масштабирования наших цифровых решений в промышленности. Мы заинтересованы в привлечении рыночного партнера с опытом развития и внедрения ИТ-продуктов в тяжелых отраслях промышленности, реализации комплексных цифровых проектов, поставки и внедрения прикладных программных продуктов собственной разработки. Вместе мы сможем создать новые стандарты в предиктивной аналитике и мониторинге», – сказала генеральный директор ООО «ОАК-Ресурс» Анастасия Аринина.

«Существует много споров о рыночной применимости внутренних разработок «за периметром» материнской компании. Наше партнерство с «ОАК-Ресурс» стало результатом веры в потенциал решений компании. Ежегодный объем рынка в сегментах мониторинг зданий и диагностика станочного оборудования мы оцениваем в 20 и два млрд руб. соответственно. Как промышленный разработчик, «Экспанта» глубоко понимает потребности производства и запросы инженеров – конечных пользователей цифровых инструментов. Мы со своей стороны рады внести свой вклад в развитие российских производителей и коммерциализировать разработки предприятий», – сказал управляющий директор ГК «Экспанта» Илья Измайлов.