Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178141
ИКТ 13848
Организации 10776
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3475
Системы 25854
Персоны 76499
География 2883
Статьи 1534
Пресса 1227
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

Ростех ОАК ОАК-Ресурс


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «ОАК-Ресурс» при поддержке ГК «Экспанта» выведет на рынок собственные решения для диагностики станков и мониторинга инженерных сооружений 5
09.04.2025 В «ОАК-Ресурс» внедрили систему Directum HR Pro в изолированном контуре 2
21.05.2014 Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации» 1
12.03.2014 Авиапром планирует экономить за счет стандартизации 1
03.03.2014 «Объединённая авиастроительная корпорация» внедрила Directum 1
09.12.2013 «Объединённая авиастроительная корпорация» вместе с «Крок» ввела в строй мобильный ЦОД 1
10.03.2010 «Verysell Проекты» модернизировали систему телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

8548 2
Directum - Директум 1135 2
Oracle Corporation 6767 1
Крок - Croc 1787 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
TANAiS IT Group - Танаис 24 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Active CIS - TeleCore - Телекор 13 1
УльтимаТек - Экспанта 4 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Boeing 1013 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Airbus Group - Airbus Industries 227 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Air France–KLM - Air France - KLM 79 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 17 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13975 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22051 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6956 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1794 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4698 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16363 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11492 1
Оцифровка - Digitization 4743 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4005 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16515 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10811 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8321 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 1
Корпоративное управление - Corporate governance 96 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13006 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12940 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4151 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 827 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1706 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1300 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 242 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8176 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3369 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1131 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2273 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11597 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 76 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2662 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3262 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7640 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 275 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2259 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4215 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1150 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 73 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 914 1
Oracle Hyperion 237 2
Microsoft Office 3842 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2135 1
Microsoft Outlook 1422 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2340 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 608 1
Stafory - робот Вера 343 1
Avaya Aura 121 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 1
Siemens Teamcenter 67 1
Directum СЭД - ECM-система 295 1
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 1
Avaya Definity УАТС 103 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 52 1
Тимошкин Андрей 8 3
Туляков Александр 2 1
Медведев Александр 14 1
Заединов Руслан 46 1
Коносов Сергей 1 1
Denis Michael - Денис Майкл 1 1
Антонов Вадим 5 1
Окунева Ольга 2 1
Измайлов Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2927 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1678 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4272 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3033 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2005 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5790 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5125 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 309 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2293 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 950 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще