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Ростех ОАК ОАК-Ресурс
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8548 2
|Directum - Директум 1135 2
|Oracle Corporation 6767 1
|Крок - Croc 1787 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
|Leta Group - Лета Групп 278 1
|TANAiS IT Group - Танаис 24 1
|Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 1
|Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
|Siemens AG - Siemens Group 2604 1
|Active CIS - TeleCore - Телекор 13 1
|УльтимаТек - Экспанта 4 1
|Тимошкин Андрей 8 3
|Туляков Александр 2 1
|Медведев Александр 14 1
|Заединов Руслан 46 1
|Коносов Сергей 1 1
|Denis Michael - Денис Майкл 1 1
|Антонов Вадим 5 1
|Окунева Ольга 2 1
|Измайлов Илья 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150441 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 2
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2927 1
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