Медведев Александр


СОБЫТИЯ


17.12.2025 Enjoy Robotics создала образовательного робота для Горнорудного дивизиона «Росатома» 1
25.06.2024 Впервые в России разработан универсальный робот для кормления коров 1
07.06.2024 Оператор «Газпром ИД» и футбольный клуб «Зенит» запустят совместную разработку суперприложения 1
27.05.2024 ФК «Зенит» внедрит российскую операционную систему Astra Linux 1
07.08.2023 «Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами 1
30.11.2015 Астерос создал ИТ-инфраструктуру новой штаб-квартиры «дочки» «Газпрома» 2
03.02.2014 Компания «Сухой» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
09.07.2010 Дмитрий Медведев посетил молодежный форум «Селигер-2010» 1
10.03.2010 «Verysell Проекты» модернизировали систему телефонии в «Объединенной авиастроительной корпорации» 1
07.06.2008 CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 1
28.09.2007 Sun представила серверы на базе Intel 1
29.11.2005 Первый снимок "Монитора": триумф сорван полностью 2
29.11.2005 Первый снимок "Монитора": триумф сорван полностью 2
29.11.2005 Александр Медведев освобожден от должности генерального директора ГКНПЦ им. Хруничева 1
07.11.2005 "Хруничев": авария Cryosat расследована 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Медведев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5284 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2503 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Software AG & IDS Scheer 207 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Ciber - Сайбер 33 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 256 1
Ipnet - Айпинэт 43 1
Lampertz 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 276 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 1
Газпром - Оператор Газпром ИД 16 1
Ростех - ОАК - ОАК-Ресурс 8 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Ростелеком 10320 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
SAP SE 5436 1
Intel Corporation 12545 1
9014 1
Cisco Systems 5224 1
HP Inc. 5763 1
AMD - Advanced Micro Devices 4471 1
Крок - Croc 1815 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Citrix Systems 840 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
KPMG 270 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Logitech 427 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Монолит-Инфо 126 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 3
Газпром ПАО 1418 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 34 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
Газпром экспорт - Газэкспорт 6 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 64 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
Петербургский мельничный комбинат 3 1
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 1
Аконит НПО 17 1
Heinz - Хайнц 26 1
ОСК - Невское ПКБ - Невское проектно-конструкторское бюро 2 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
ЕКА Топливная компания 146 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
Becar Asset Management - NAI Becar - NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group - Групп компаний Бекар 12 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 216 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
СДМ-Банк 66 1
ОНЭКСИМ ГК 49 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
МТЗ Трансмаш 23 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 78 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 116 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7297 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 623 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 2
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 81 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 228 1
Аналоговые технологии 2837 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 311 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 289 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12990 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3713 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 527 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 714 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8926 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
Oracle - Sun Fire 113 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 329 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 298 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 322 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 344 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 192 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Intel x86 - архитектура процессора 1985 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
Kaspersky Internet Security 472 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Microsoft Dynamics 1186 1
Avaya Definity УАТС 103 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 1
Microsoft Windows 16345 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Linux OS 10924 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 333 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 1
Avaya Aura 121 1
Нестеров Владимир 30 3
Миллер Сергей 43 2
Коротков Андрей 85 1
Славин Борис 35 1
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Журавлев Роман 22 1
Вайнберг Олег 18 1
Энгель Сергей 2 1
Старовойтов Константин 9 1
Евтюшкин Александр 7 1
Дроздов Андрей 8 1
Тамбовцев Илья 6 1
Софизаде Мурад 13 1
Зиндер Евгений 5 1
Елашкин Михаил 4 1
Зимин Константин 82 1
Гузик Сергей 2 1
Кубашов Сергей 2 1
Ряковский Сергей 1 1
Плахотный Павел 5 1
Грашина Марина 1 1
Шведова Ольга 2 1
Маслова Наталья 7 1
Близгарев Юрий 6 1
Куприянов Александр 6 1
Савицкий Владимир 3 1
Сомов Евгений 1 1
Ципес Григорий 2 1
Бурмистрова Елена 1 1
Плоткин Эдуард 1 1
Гронский Олег 2 1
Коротков Федор 1 1
Даничев Александр 2 1
Михельсон Николай 3 1
Ветошкин Андрей 9 1
Бухало Анна 3 1
Крачун Николай 1 1
Мурзина Милена 1 1
Симонян Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 2
Югославия 74 2
Москва - Новомосковск - Ватутинки 23 2
Земля - планета Солнечной системы 10662 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 2
Румыния 741 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 2
Россия - СФО - Новосибирск 4664 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Спорт - Футбол 753 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3228 1
Философия - Philosophy 503 1
Литий - Lithium - химический элемент 606 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 269 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3142 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Intelligent Enterprise 27 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Gartner - Гартнер 3612 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
СПбГУВМ - Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1091 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 520 1
Земля из космоса 50 2
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

