Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181742
ИКТ 14122
Организации 10978
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26092
Персоны 78137
География 2925
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2706
Мероприятия 867

Газпром Оператор Газпром ИД

Газпром - Оператор Газпром ИД

Общество с ограниченной ответственностью «Оператор Газпром ИД» – российская технологическая компания, входящая в Группу «Газпром». Состоит в реестре аккредитованных ИТ-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Офисы компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге

«Оператор Газпром ИД» является разработчиком высокотехнологичных электронных сервисов, доступных как публично, так и исключительно внутри контура Группы «Газпром». Среди них – «Единая платформа взаимодействия ГИД» (обеспечивает цифровизацию и автоматизацию бизнес-процессов и управления персоналом), единая система авторизации «Газпром ID» (позволяет интернет-пользователям использовать один набор учетных данных для авторизации и бесшовного перехода в различных цифровых сервисах экосистемы «Газпрома» и его партнеров, насчитывающая свыше 37 миллионов уникальных пользовательских аккаунтов) и ИВЕНТУМ (конструктор приложений для организации и проведения событий любого формата и масштаба).

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 293 067 216 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 293 067 216 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 293 046 216 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 21 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Лидеры рынка SSO-решений обсудили будущее цифрового ID на конференции ГИД 4.0 1
10.10.2024 Технологическая «дочка» Газпрома выводит на рынок «Ивентум» – конструктор приложений для организации и управления мероприятиями 3
30.09.2024 Компания-оператор клиентской экосистемы «Газпром» начинает комплексное импортозамещение Jira 2
20.09.2024 «Оператор Газпром ИД» вышел на рынок ИТ-решений для бизнеса с платформой ГИД 2
13.06.2024 Авторизация через «Газпром ID» стала доступна пользователям маркетплейса «Выберу.ру» 3
07.06.2024 Оператор «Газпром ИД» и футбольный клуб «Зенит» запустят совместную разработку суперприложения 2
13.05.2024 Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет «Мой газ» компании «Газпром межрегионгаз» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Газпром и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 92 1
Telegram Group 2370 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4320 1
Газпром ПАО 1384 6
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 1
Лента - Сеть розничной торговли 2206 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 92 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 33 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54884 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21826 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70327 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11846 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 171 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30217 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3297 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9096 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3856 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5607 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1196 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7780 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10834 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 256 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3032 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2651 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2435 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8759 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11031 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5260 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 800 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8383 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11043 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5320 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28558 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 663 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11871 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 97 1
Газпром - Оператор Газпром ИД - Газпром ID - Газпром Бизнес ID - Единая платформа взаимодействия ГИД 6 4
Atlassian - Confluence 138 1
Carbon Soft - EvaTeam 25 1
Газпром - Оператор Газпром ИД - Ивентум - конструктор приложений для организации и управления мероприятиями 1 1
Google Android 14449 1
Apple iOS 8096 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 288 1
DD Planet - Выберу.ру 21 1
Ветошкин Андрей 5 5
Медведев Александр 14 1
Мыскин Роман 38 1
Баджурак Ярослав 4 1
Алексеев Иван 2 1
Лапушкин Иван 3 1
Виларди Аурика 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152517 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18179 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6201 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50141 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2632 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1707 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 561 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1548 1
Спорт - Футбол 749 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9649 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5276 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2398 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4327 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 298 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380749, в очереди разбора - 737639.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: