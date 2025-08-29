Газпром Оператор Газпром ИД

Общество с ограниченной ответственностью «Оператор Газпром ИД» – российская технологическая компания, входящая в Группу «Газпром». Состоит в реестре аккредитованных ИТ-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Офисы компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге. «Оператор Газпром ИД» является разработчиком высокотехнологичных электронных сервисов, доступных как публично, так и исключительно внутри контура Группы «Газпром». Среди них – «Единая платформа взаимодействия ГИД» (обеспечивает цифровизацию и автоматизацию бизнес-процессов и управления персоналом), единая система авторизации «Газпром ID» (позволяет интернет-пользователям использовать один набор учетных данных для авторизации и бесшовного перехода в различных цифровых сервисах экосистемы «Газпрома» и его партнеров, насчитывающая свыше 37 миллионов уникальных пользовательских аккаунтов) и ИВЕНТУМ (конструктор приложений для организации и проведения событий любого формата и масштаба).

