Газпром Оператор Газпром ИД
Общество с ограниченной ответственностью «Оператор Газпром ИД» – российская технологическая компания, входящая в Группу «Газпром». Состоит в реестре аккредитованных ИТ-компаний Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Офисы компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге.
«Оператор Газпром ИД» является разработчиком высокотехнологичных электронных сервисов, доступных как публично, так и исключительно внутри контура Группы «Газпром». Среди них – «Единая платформа взаимодействия ГИД» (обеспечивает цифровизацию и автоматизацию бизнес-процессов и управления персоналом), единая система авторизации «Газпром ID» (позволяет интернет-пользователям использовать один набор учетных данных для авторизации и бесшовного перехода в различных цифровых сервисах экосистемы «Газпрома» и его партнеров, насчитывающая свыше 37 миллионов уникальных пользовательских аккаунтов) и ИВЕНТУМ (конструктор приложений для организации и проведения событий любого формата и масштаба).
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 293 067 216 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Газпром и организации, системы, технологии, персоны:
|Ветошкин Андрей 5 5
|Медведев Александр 14 1
|Мыскин Роман 38 1
|Баджурак Ярослав 4 1
|Алексеев Иван 2 1
|Лапушкин Иван 3 1
|Виларди Аурика 2 1
