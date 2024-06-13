Авторизация через «Газпром ID» стала доступна пользователям маркетплейса «Выберу.ру»

Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет финансового маркетплейса «Выберу.ру». С помощью нового сервиса пользователи «Выберу.ру» получат безопасный и быстрый способ входа на сайт и защитят свои данные. Об этом CNews сообщили представители «Газпром ИД».

«Газпром ID» — решение для создания системы аутентификации на основе полностью российской технологии, разработанной ООО «Оператор Газпром ИД». Сервис используется в более чем 330 компаниях группы «Газпром». У сервиса 35 млн пользователей. У сервиса 99,8% бесперебойного времени работы и 2 млн авторизаций ежемесячно. Сервис выдерживает нагрузку более чем в 2500 авторизаций в секунду.

Чтобы авторизоваться на «Выберу.ру» с помощью «Газпром ID», нужно только нажать на кнопку под формой авторизации «Войти с помощью Газпром ID», вход произойдет автоматически, если пользователь уже авторизован в личном кабинете или любом сервисе, где установлен «Газпром ID». Если пользователь еще не зарегистрирован, то нужно добавить свой номер телефона и подтвердить его с помощью одноразового кода, отправляемого через SMS. Процесс авторизации занимает не более 30 секунд.

Все пользователи «Газпром ID» получают возможность просматривать и изменять личные данные, в том числе пароль, отслеживать историю входов и завершать сессии, видеть сервисы в которых авторизованы и в которых могут бесшовно зарегистрироваться через «Газпром ID». Кроме того, в ближайших обновлениях будут добавлены возможности видеть специальные предложения от партнеров и отслеживать активные подписки на партнерских сайтах.

«Мы заботимся об удобстве наших клиентов и заинтересованы в том, чтобы они получали первоклассный пользовательский опыт. Благодаря подключению «Выберу.ру» к сервису интеллектуальной авторизации «Газпром ID» упростился процесс идентификации пользователей: теперь зайти на «Выберу.ру» можно еще быстрее и комфортнее, кроме того, наши клиенты получат возможность бесшовного перехода к другим партнерским ресурсам без необходимости повторной аутентификации. Сервис позволит не только получать персональные услуги, отслеживать свою финансовую активность, но и защитит аккаунты пользователей от несанкционированного доступа. «Газпром ID» уже зарекомендовал себя как цифровая система с высоким уровнем защиты персональных данных, поэтому подобное партнерство в эпоху развитого интернет-мошенничества наиболее актуально», — сказал исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

«При создании «Газпром ID» мы уделили очень много внимания информационной безопасности и сохранности данных наших пользователей. Учитывались не только требования российского законодательства к хранению и обеспечению безопасности персональных данных, но и лучшие практики и стандарты ПАО «Газпром» — более жесткие и основанные на многолетнем опыте защиты информации. Все используемые в «Газпром ID» технологии прошли многоуровневый ИБ-аудит. Бескомпромиссный подход к вопросам безопасности помог нам создать максимально защищенную цифровую систему. «Газпром ID» обеспечивает выполнение идентификации, аутентификации, авторизации пользователя и получение его данных по протоколу OpenID Connect (OIDC). Мы рады предоставить пользователям личного кабинета «Выберу.ру» защищенный способ авторизации, который сделает процесс работы с маркетплейсом еще более комфортным», – сказал генеральный директор ООО «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин.