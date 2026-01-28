Разделы

Баджурак Ярослав


СОБЫТИЯ


28.01.2026 Почти четверть опрошенных россиян признали влияние ИИ на свои финансы 1
13.06.2024 Авторизация через «Газпром ID» стала доступна пользователям маркетплейса «Выберу.ру» 1
17.11.2023 Треть опрошенных россиян положительно относятся к искусственному интеллекту в банках и МФО 1
03.04.2023 Россияне стали в два раза чаще зарабатывать на криптовалюте 1
31.03.2023 Более трети россиян не разобрались, что такое цифровой рубль 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Баджурак Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром - Оператор Газпром ИД 19 1
Газпром ПАО 1424 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5922 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 110 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 267 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 452 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18530 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7654 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3191 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8779 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3344 1
DD Planet - Выберу.ру 24 5
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 221 1
Газпром - Оператор Газпром ИД - Газпром ID - Газпром Бизнес ID - Единая платформа взаимодействия ГИД 7 1
Набиуллина Эльвира 114 1
Ветошкин Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 1
