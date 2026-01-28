Получите все материалы CNews по ключевому слову
Баджурак Ярослав
СОБЫТИЯ
Баджурак Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1424 1
|DD Planet - Выберу.ру 24 5
|ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 221 1
|Газпром - Оператор Газпром ИД - Газпром ID - Газпром Бизнес ID - Единая платформа взаимодействия ГИД 7 1
|Набиуллина Эльвира 114 1
|Ветошкин Андрей 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415404, в очереди разбора - 727375.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.