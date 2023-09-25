Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК ппа. В новых версиях доступны видеоконференции на 120+ участников, при этом сохраняется высокий уровень информационной безопасности. Решение сертифицировано ФСТЭК России по 6 и 4 уровням доверия. 4-й уровень доверия позволяет использовать eXpress при создании объектов критической информационной инфраструктуры, автоматизированных систем управления технологическими и производственными процесс

Решение PayControl успешно прошло анализ уязвимостей по ОУД4 ообщает, что в отношении Программного комплекса «PayControl» версии v5 успешно проведены и получены положительные результаты анализа уязвимостей по требованиям к четвертому оценочному уровню доверия (ОУД 4) в соответствии с требованиями национального стандарта России ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013. Анализ уязвимостей прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений к

InfoWatch Traffic Monitor получил сертификат ОУД-4 на соответствие требованиям ИБ-стандарта в Казахстане агманского продукта InfoWatch Traffic Monitor 6.11 в Республике Казахстан. DLP-система полностью соответствует требованиям стандарта СТ РК ISO/IEC15408-3-2017 по четвертому оценочному уровню доверия (ОУД4). По результатам испытаний получен сертификат соответствия стандарту, зарегистрированный в реестре. Сертификат, действующий до 26 июня 2023 года, позволит группе компаний внедрять программ

В PT Application Inspector появился отчет по четвертому оценочному уровню доверия тежных и других финансовых операций. При этом, ПО должно соответствовать оценочному уровню доверия (ОУД) не ниже четвертого – требования к уровням доверия описаны в ГОСТ 15408-3. В соответствии