ОУД оценочный уровень доверия Estimated level of trust
|25.09.2023
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Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК
ппа. В новых версиях доступны видеоконференции на 120+ участников, при этом сохраняется высокий уровень информационной безопасности. Решение сертифицировано ФСТЭК России по 6 и 4 уровням доверия. 4-й уровень доверия позволяет использовать eXpress при создании объектов критической информационной инфраструктуры, автоматизированных систем управления технологическими и производственными процесс
|27.10.2020
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Решение PayControl успешно прошло анализ уязвимостей по ОУД4
ообщает, что в отношении Программного комплекса «PayControl» версии v5 успешно проведены и получены положительные результаты анализа уязвимостей по требованиям к четвертому оценочному уровню доверия (ОУД 4) в соответствии с требованиями национального стандарта России ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013. Анализ уязвимостей прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений к
|28.07.2020
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InfoWatch Traffic Monitor получил сертификат ОУД-4 на соответствие требованиям ИБ-стандарта в Казахстане
агманского продукта InfoWatch Traffic Monitor 6.11 в Республике Казахстан. DLP-система полностью соответствует требованиям стандарта СТ РК ISO/IEC15408-3-2017 по четвертому оценочному уровню доверия (ОУД4). По результатам испытаний получен сертификат соответствия стандарту, зарегистрированный в реестре. Сертификат, действующий до 26 июня 2023 года, позволит группе компаний внедрять программ
|18.12.2019
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В PT Application Inspector появился отчет по четвертому оценочному уровню доверия
тежных и других финансовых операций. При этом, ПО должно соответствовать оценочному уровню доверия (ОУД) не ниже четвертого – требования к уровням доверия описаны в ГОСТ 15408-3. В соответствии
|09.06.2011
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Acronis исследовал уровень доверия к решениям по резервному копированию и аварийному восстановлению в разных странах мира
nis опубликовала результаты глобального исследования Acronis Global Disaster Recovery Index (Глобальный индекс аварийного восстановления по версии Acronis), которое продемонстрировало, как отличается уровень доверия к решениям по резервному копированию и аварийному восстановлению (DR-решения, от англ. «Disaster Recovery») в разных странах мира в зависимости от местной культуры, внедрения но
ОУД и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 101 8
|Путин Владимир 3037 5
|Кирьянова Александра 111 4
|Шадаев Максут 893 4
|Акопов Сергей 17 4
|Чернышенко Дмитрий 545 4
|Никифоров Николай 1134 3
|Греф Герман 401 3
|Кулик Вадим 175 3
|Ляпунов Игорь 108 3
|Раевский Алексей 76 2
|Хардиков Михаил 3 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 170 2
|Анфимов Павел 43 2
|Мещеряков Кирилл 23 2
|Бровко Василий 52 2
|Груздев Сергей 45 2
|Осеевский Михаил 305 2
|Макаров Владимир 73 2
|Артамонова Анна 183 2
|Дрюков Владимир 39 2
|Пак Олег 111 2
|Рыбинцев Андрей 24 2
|Попов Анатолий 124 2
|Плешков Алексей 67 2
|Абакумов Евгений 185 2
|Белокрылов Александр 27 2
|Нестеров Алексей 113 2
|Сабанов Алексей 21 2
|Попов Григорий 15 2
|Воронин Павел 112 2
|Урусов Виктор 91 2
|Ульянов Николай 93 2
|Горохов Евгений 39 2
|Эмдин Сергей 68 2
|Девянин Петр 10 2
|Орехов Вячеслав 48 2
|Чернов Даниил 78 2
|Лашин Ренат 63 2
|Аветисян Арутюн 23 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5855 2
|New Scientist 1447 2
|9to5Google 47 1
|9to5Mac 70 1
|The Economist 44 1
|Space Daily 528 1
|Альтаир медиа - Пикабу 15 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 240 1
|Российская газета 263 1
|Daily Mail 54 1
|Vc.ru - Виси.ру 35 1
|Sports.ru - Спортс.ру 27 1
|KrebsOnSecurity 14 1
|Комсомольская правда ИД 66 1
|Forbes - Форбс 741 1
|CNews - ZOOM.CNews 1818 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1664 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 934 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 235 1
|РИА Новости 866 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 1
|ZDnet 656 1
|Bloomberg 1218 1
|Reddit 294 1
|FT - Financial Times 1201 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11135 1
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