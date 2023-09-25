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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОУД оценочный уровень доверия Estimated level of trust



25.09.2023 Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК

ппа. В новых версиях доступны видеоконференции на 120+ участников, при этом сохраняется высокий уровень информационной безопасности. Решение сертифицировано ФСТЭК России по 6 и 4 уровням доверия. 4-й уровень доверия позволяет использовать eXpress при создании объектов критической информационной инфраструктуры, автоматизированных систем управления технологическими и производственными процесс
27.10.2020 Решение PayControl успешно прошло анализ уязвимостей по ОУД4

ообщает, что в отношении Программного комплекса «PayControl» версии v5 успешно проведены и получены положительные результаты анализа уязвимостей по требованиям к четвертому оценочному уровню доверия (ОУД 4) в соответствии с требованиями национального стандарта России ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013. Анализ уязвимостей прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений к
28.07.2020 InfoWatch Traffic Monitor получил сертификат ОУД-4 на соответствие требованиям ИБ-стандарта в Казахстане

агманского продукта InfoWatch Traffic Monitor 6.11 в Республике Казахстан. DLP-система полностью соответствует требованиям стандарта СТ РК ISO/IEC15408-3-2017 по четвертому оценочному уровню доверия (ОУД4). По результатам испытаний получен сертификат соответствия стандарту, зарегистрированный в реестре. Сертификат, действующий до 26 июня 2023 года, позволит группе компаний внедрять программ
18.12.2019 В PT Application Inspector появился отчет по четвертому оценочному уровню доверия

тежных и других финансовых операций. При этом, ПО должно соответствовать оценочному уровню доверия (ОУД) не ниже четвертого – требования к уровням доверия описаны в ГОСТ 15408-3. В соответствии
09.06.2011 Acronis исследовал уровень доверия к решениям по резервному копированию и аварийному восстановлению в разных странах мира

nis опубликовала результаты глобального исследования Acronis Global Disaster Recovery Index (Глобальный индекс аварийного восстановления по версии Acronis), которое продемонстрировало, как отличается уровень доверия к решениям по резервному копированию и аварийному восстановлению (DR-решения, от англ. «Disaster Recovery») в разных странах мира в зависимости от местной культуры, внедрения но

Публикаций - 314, упоминаний - 322

ОУД и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24281 34
SAP SE 5171 16
Ростелеком 10952 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11472 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4654 15
7869 14
IBM - International Business Machines Corp 9383 14
Cisco Systems 5048 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1050 11
Broadcom - VMware 2296 10
Apple Inc 11796 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1538 10
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 782 9
Google LLC 11515 9
Softline - Софтлайн 2524 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3177 8
GitHub 725 7
VK - Mail.ru Group 3309 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3508 7
Yandex - Яндекс 6759 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 976 7
Oracle Corporation 6581 7
Цифра ГК 2328 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 780 6
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 374 5
Huawei 3773 5
Telegram Group 1634 5
Dell EMC 4992 5
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1123 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 815 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2109 5
Intel Corporation 12004 4
InfoWatch - Инфовотч 978 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8539 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5655 4
Газинформсервис - ГИС 175 4
R-Vision - Р-Вижн 104 4
RDW Technology - RDW Computers - Russian Device Wise - РДВ Компьютерс - Разумные российские устройства - РДВ Технолоджи 57 4
МегаФон 8187 4
Samsung Electronics 10073 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6842 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2699 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1545 8
Visa International 1936 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 554 8
РЖД - Российские железные дороги 1831 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 473 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Почта России ПАО 2050 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1867 5
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 169 4
ГПБ - Газпромбанк 1042 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2134 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1195 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 407 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 719 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 220 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 964 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6867 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 633 3
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
eBay Inc 1611 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 459 2
Coca-Cola Company 253 2
ВТБ - ВТБ24 662 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 384 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 251 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 423 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 619 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 2
LinkedIn 620 2
Роснефть НК - нефтяная компания 506 2
Почта Банк 429 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1195 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3679 59
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4463 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10920 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3001 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4277 11
Федеральное казначейство России 1691 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5655 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4811 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2724 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2883 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1329 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2459 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1868 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5249 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1791 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2628 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3182 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2929 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 879 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 302 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3194 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1024 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 296 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1155 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 421 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1325 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1819 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1323 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 178 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2130 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 290 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 242 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 218 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 75 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 562 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 96 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1404 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 619 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 9 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 122 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61533 145
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25076 104
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46881 97
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10274 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20057 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16993 56
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6924 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28395 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15157 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29047 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24223 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11234 34
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13672 32
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4616 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11305 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11336 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23172 29
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4938 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10570 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9363 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23242 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12171 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9384 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14979 26
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6892 26
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3296 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12038 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10666 25
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6136 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9948 24
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4440 22
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Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1793 21
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20928 21
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3926 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4021 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4788 22
Microsoft Windows 15271 18
Google Android 13619 15
Linux OS 9411 13
Apple iOS 7487 11
Microsoft Windows 2000 8661 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 8
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 149 7
Apple iPhone 6 4861 7
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 231 5
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 452 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1708 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1086 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 748 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 947 4
Microsoft Skype 2042 4
Avito - Авито доставка - Авито логистика 69 4
Т-Банк - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 20 4
Oracle Java - язык программирования 2943 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1273 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 366 4
1С:ERP Управление предприятием 483 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 759 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1000 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1236 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 292 3
Актив - Рутокен 2151 8 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 850 3
Microsoft SQL Server 1550 3
Apple macOS 1946 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 158 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6935 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 372 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1347 3
Google Play - Google Store - Android Market 3198 3
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 3
Microsoft Office 3611 3
Врацкий Андрей 101 8
Путин Владимир 3037 5
Кирьянова Александра 111 4
Шадаев Максут 893 4
Акопов Сергей 17 4
Чернышенко Дмитрий 545 4
Никифоров Николай 1134 3
Греф Герман 401 3
Кулик Вадим 175 3
Ляпунов Игорь 108 3
Раевский Алексей 76 2
Хардиков Михаил 3 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 170 2
Анфимов Павел 43 2
Мещеряков Кирилл 23 2
Бровко Василий 52 2
Груздев Сергей 45 2
Осеевский Михаил 305 2
Макаров Владимир 73 2
Артамонова Анна 183 2
Дрюков Владимир 39 2
Пак Олег 111 2
Рыбинцев Андрей 24 2
Попов Анатолий 124 2
Плешков Алексей 67 2
Абакумов Евгений 185 2
Белокрылов Александр 27 2
Нестеров Алексей 113 2
Сабанов Алексей 21 2
Попов Григорий 15 2
Воронин Павел 112 2
Урусов Виктор 91 2
Ульянов Николай 93 2
Горохов Евгений 39 2
Эмдин Сергей 68 2
Девянин Петр 10 2
Орехов Вячеслав 48 2
Чернов Даниил 78 2
Лашин Ренат 63 2
Аветисян Арутюн 23 2
Россия - РФ - Российская федерация 137309 228
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41682 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51350 44
Европа 21518 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13920 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16388 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13180 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14009 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16713 15
Германия - Федеративная Республика 12506 11
Казахстан - Республика 5381 9
Азия - Азиатский регион 5363 9
Япония 13172 9
Франция - Французская Республика 7734 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7069 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3489 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1493 6
Украина 7496 6
Канада 4813 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2763 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2803 5
Беларусь - Белоруссия 5449 5
Италия - Итальянская Республика 4296 5
Южная Корея - Республика 6532 5
Европа Западная 1477 5
Индия - Bharat 5317 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2815 4
Великобритания - Лондон 2379 4
Сингапур - Республика 1831 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1394 4
Россия - СФО - Новосибирск 4107 3
Саудовская Аравия - Королевство 559 3
Испания - Королевство 3679 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 949 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2937 3
Бразилия - Федеративная Республика 2310 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1156 3
Россия - УФО - Тюменская область 1076 3
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Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 53 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 4 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
Информзащита Учебный центр 38 1
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Pearson VUE 51 1
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Santa Clara University - Университет Санта-Клары 1 1
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Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 148 1
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НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 53 1
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