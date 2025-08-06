Получите все материалы CNews по ключевому слову
Piccard Пикард
УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
|Российский рынок PAM-систем в 2024 г. составил 5,7 млрд рублей 1
|23.01.2025
|Более половины российских компаний довольны отечественными решениями для информационной безопасности 1
Piccard и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376596, в очереди разбора - 746135.
Создано именных указателей - 180017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.