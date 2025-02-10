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Бочкарев Сергей



10.02.2025 «АйТи Бастион» присоединился к Консорциуму по исследованию технологий ИИ 2
26.09.2024 Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода 2
20.09.2024 ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве 1
19.09.2024 ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве 1
12.09.2024 В ГК «РТК-ЦОД» назначен финансовый директор 1
05.09.2024 Система «Синоникс» получила новые функции 1
07.08.2024 Российский курорт усилил и оптимизировал контроль доступа к информационным системам 1
17.07.2024 Подсистема платформы СКДПУ НТ получила сертификат ФСТЭК России 1
22.05.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и «Ростелеком-ЦОД» объединят усилия для преодоления кадрового дефицита в ИТ 1
22.05.2024 Нижегородское правительство и «Ростелеком» договорились об увеличении мощности центра обработки данных 1
19.03.2024 «АйТи Бастион» подвела итоги 2023 года 1
19.01.2024 «Ростелеком-ЦОД» и Правительство Нижнего Новгорода будут совместно развивать дата-центр и ИТ-кампус «Неймарк» 2
10.10.2023 ИТ-компания «Айти бастион» и московский Политех заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве 1
02.10.2023 OCS и «Айти бастион» объединяют усилия для продвижения СКДПУ НТ «Компакт» 1
20.06.2023 Внедрение СКДПУ НТ в АК «Ямал» привело к оптимизации бизнес-процессов 1
05.06.2023 «Ренессанс банк» организует удаленный доступ к своей инфраструктуре с помощью комплекса СКДПУ НТ 1
01.06.2023 «Айти бастион» и НТЦ ИТ РОСА подтвердили технологическую совместимость своих решений 1
25.05.2023 Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» объявили о сотрудничестве 1
28.03.2023 СКДПУ НТ совместима с российской платформой виртуализации HOSTVM  1
03.03.2023 «Айти бастион» подвел итоги 2022 года 1
28.02.2023 «Ростелеком-ЦОД» запускает новый дата-центр «Медведково» 1
16.02.2023 Axoft объявила о сотрудничестве с компанией «Айти бастион» 1
01.02.2023 Решение «СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» сертифицировано в Белоруссии 1
23.12.2022 Подтверждена совместимость «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с ОС «Альт Рабочая станция 10» 1
15.11.2022 «Ростелеком-ЦОД» обеспечил видеоконференцсвязью правительство Башкирии 1
10.11.2022 В «Айти бастионе» назначен генеральный директор 2
05.09.2022 «Ростелеком-ЦОД» организовала почтовый сервис для правительства Бурятии 1
19.07.2022 «Ростелеком» возглавил рейтинг поставщиков услуг дата-центров по версии CNews 1
01.04.2022 MSK-IX объявляет о назначении нового генерального директора 1
01.04.2022 Бессменная гендиректор покинула «сердце Рунета» 1
01.02.2022 Гендиректором «Ростелеком-ЦОД» стал экс-руководитель платежной карты «Мир» 2
01.02.2022 В «Ростелеком-ЦОД» назначен генеральный директор 1
27.12.2019 Сергей Бочкарев, НСПК -

Уже 55 ритейлеров принимают оплату через Систему быстрых платежей

 1
11.12.2019 X5, Росбанк и НСПК провели первую операцию через СБП 1
09.08.2018 Konica Minolta начала продажи новой линейки камер Mobotix Move в России 1
17.04.2018 Konica Minolta и «Видеоинтеллект» научат камеры наблюдения распознавать агрессию 1
08.02.2017 «Якутскэнерго» сократил расходы на печать с помощью Comparex 1
22.12.2016 Выход мимо кассы, или Как бесконтактные платежи изменяют мир 1
23.08.2016 Банкоматы Росбанка начали принимать карты «Мир» 1
20.07.2016 Впервые раскрыты подробности об инфраструктуре платежной системы «Мир» 1

Публикаций - 49, упоминаний - 55

Бочкарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи Бастион - IT Bastion 101 19
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 12
АйТи 1369 12
Ростелеком 9727 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 197 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 4
Konica Minolta 406 3
Konica Minolta - Mobotix 33 3
8251 3
Oracle Corporation 6702 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 61 3
Basis - Tionix - Тионикс - 79 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 3
Неймарк ИТ-кампус 21 3
InfoWatch - Инфовотч 1016 3
МегаФон 8897 2
Cisco Systems 5119 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 2
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 2
Oracle Siebel Systems 507 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Видеоинтеллект 7 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
Samsung Electronics 10277 1
Apple Inc 12129 1
Microsoft Corporation 24652 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
SAP SE 5280 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 1
Amazon Inc - Amazon.com 3008 1
X Corp - Twitter 2847 1
Huawei 3945 1
HP Inc. 5689 1
Крок - Croc 1777 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
НСПК - Национальная система платежных карт 815 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 7
ВТБ - Почта Банк 467 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1882 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Visa International 1950 2
NanduQ - Qiwi 996 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Альфа-Банк 1774 1
Uber 331 1
Bulgari 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Связной ГК 1371 1
Gett 81 1
American Express - Amex 329 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
JCB International 144 1
Swatch 30 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Unilever - Юнилевер Русь 152 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос 11 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Amazon Prime Air 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 201 1
СДМ-Банк 64 1
NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group 6 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Петербургский мельничный комбинат 3 1
Ямал АК - авиакомпания 1 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 309 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1394 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11092 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10135 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 8
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 319 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20691 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12573 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11028 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5289 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9203 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7615 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9417 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6803 4
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11170 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3314 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1253 4
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1238 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1100 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 457 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1714 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2310 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11991 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24222 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6698 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4726 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6118 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 3
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 17
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 668 2
Google Android 14034 2
Samsung Pay 292 2
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 2
НСПК - ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 10 2
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 97 2
Microsoft Exchange 1717 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 2
АйТи Бастион - Синоникс 7 2
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 32 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 188 2
Konica Minolta - Mobotix Move 8 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 1
WhatsApp Messenger 1088 1
Apple iOS 7829 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7096 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 29 1
Apple iPad 3864 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Rakuten Viber 627 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 375 1
Apple Pay 490 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Microsoft Office 365 941 1
Huawei eSight 8 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 124 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 31 1
MasterCard Maestro 155 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Huawei Tecal RH 3 1
Microsoft Dynamics 1176 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 121 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Онлайн - интернет-банк 10 1
Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection 58 1
Каплунов Павел 46 3
Шилов Сергей 91 2
Комлев Владимир 35 2
Морозов Евгений 15 2
Платонов Алексей 22 2
Воронина Елена 21 2
Новожилов Александр 21 2
Никитин Глеб 38 2
Путин Владимир 3185 2
Сажин Павел 5 1
Демяшкевич Светлана 6 1
Дворкович Аркадий 210 1
Орловский Виктор 380 1
Белоусов Максим 108 1
Касперский Евгений 323 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Романенко Андрей 91 1
Коротков Андрей 85 1
Корнильев Кирилл 64 1
Славин Борис 34 1
Галеев Артур 13 1
Иншаков Дмитрий 49 1
Петкевич Андрей 13 1
Журавлев Роман 22 1
Вайнберг Олег 18 1
Энгель Сергей 2 1
Сапельников Сергей 109 1
Аншина Марина 78 1
Гришанков Михаил 10 1
Соловьев Игорь 52 1
Евтюшкин Александр 7 1
Дроздов Андрей 8 1
Тамбовцев Илья 6 1
Медведев Александр 14 1
Елашкин Михаил 4 1
Ананьев Алексей 110 1
Филимоненок Павел 19 1
Назипов Дмитрий 85 1
Попов Юрий 15 1
Софизаде Мурад 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2950 3
Беларусь - Белоруссия 5684 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 3
Великобритания - Лондон 2387 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3959 2
Россия - СФО - Новосибирск 4311 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1150 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3529 1
Ближний Восток 2948 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Нигерия - Федеративная Республика 317 1
Бельгия - Брюссель 228 1
Кения - Республика 152 1
Казахстан - Республика 5545 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Канада 4888 1
Узбекистан - Республика 1734 1
Турция - Турецкая республика 2360 1
Таджикистан - Республика 861 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1271 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 1
Армения - Республика 2287 1
Кипр - Республика 555 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 600 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1231 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1199 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2255 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5439 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8491 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6718 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7001 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2364 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5020 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7628 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3049 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5784 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5777 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5092 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3495 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6967 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2397 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8653 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3174 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1639 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10974 2
Энергетика - Energy - Energetically 5101 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2171 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9985 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9848 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 396 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6127 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6155 1
Wikipedia - Википедия 509 1
Intelligent Enterprise 27 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
N+1 - Издание 159 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Gartner - Гартнер 3560 1
Juniper Research 523 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 542 2
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 73 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1524 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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