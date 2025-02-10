Бочкарев Сергей
Бочкарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Каплунов Павел 46 3
|Шилов Сергей 91 2
|Комлев Владимир 35 2
|Морозов Евгений 15 2
|Платонов Алексей 22 2
|Воронина Елена 21 2
|Новожилов Александр 21 2
|Никитин Глеб 38 2
|Путин Владимир 3185 2
|Сажин Павел 5 1
|Демяшкевич Светлана 6 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Орловский Виктор 380 1
|Белоусов Максим 108 1
|Касперский Евгений 323 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
|Романенко Андрей 91 1
|Коротков Андрей 85 1
|Корнильев Кирилл 64 1
|Славин Борис 34 1
|Галеев Артур 13 1
|Иншаков Дмитрий 49 1
|Петкевич Андрей 13 1
|Журавлев Роман 22 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Энгель Сергей 2 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Аншина Марина 78 1
|Гришанков Михаил 10 1
|Соловьев Игорь 52 1
|Евтюшкин Александр 7 1
|Дроздов Андрей 8 1
|Тамбовцев Илья 6 1
|Медведев Александр 14 1
|Елашкин Михаил 4 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Филимоненок Павел 19 1
|Назипов Дмитрий 85 1
|Попов Юрий 15 1
|Софизаде Мурад 13 1
|Wikipedia - Википедия 509 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
|N+1 - Издание 159 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 2
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Gartner - Гартнер 3560 1
|Juniper Research 523 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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