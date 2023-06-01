«Айти бастион» и НТЦ ИТ РОСА подтвердили технологическую совместимость своих решений

Отечественный разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Айти бастион» и НТЦ ИТ РОСА провели работу по совместимости своих решений.

Первым этапом компании-разработчики протестировали совместную работу системы контроля действия поставщиков ИТ-услуг (СКДПУ НТ) и платформы виртуализации ROSA Virtualization на предмет корректности, эффективности и безопасности. Тестирование показало, что СКДПУ НТ совместим и может полностью работать под управлением среды виртуализации компании НТЦ ИТ РОСА. Об этом CNews сообщили представители компании «Айти бастион».

Также благодаря удобному русскоязычному веб-интерфейсу привилегированные пользователи могут из единой консоли управлять серверами виртуализации, виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами платформы виртуализации. Как показало тестирование, продукт ROSA Virtualization полностью совместим с российской системой контроля действий привилегированных пользователей производства «Айти бастион». Оба решения сертифицированы ФСТЭК России.

Вторым этапом была реализована проверка работы операционный систем РОСА «Хром» и РОСА «Кобальт», которые могут быть использованы в качестве операционных систем для подключения к системе СКДПУ НТ, а также использоваться как целевые системы при работе через систему контроля пользователей.

Результаты тестирования компании зафиксировали в сертификате соответствия.

«Мы продолжаем движение к технологическому суверенитету путем интеграций и проверок корректности работы нашей системы СКДПУ НТ с отечественными операционными системами. Продукты нашего технологического партнера НТЦ ИТ РОСА имеют сертификат ФСТЭК России – а значит, связку наших решений можно рассматривать для объектов КИИ и других организаций, работающих с критическими данными. Но выбор НТЦ ИТ РОСА обусловлен не только этим – компания имеет достаточный набор инструментов и ПО, чтобы сделать эту связку полной, от виртуализации до ОС», - сказал генеральный директор «Айти бастион» Сергей Бочкарев.

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«Для нас как для российской ИТ-компании особенно важна совместимость технологий. Мы стремимся к созданию решений, которые будут наилучшим образом соответствовать потребностям наших клиентов. Именно поэтому успешная интеграция с системой СКДПУ НТ производства «Айти бастион» является важным шагом в развитии нашей технологической инфраструктуры. Мы уверены в успехе российских решений и готовы вместе с партнерами развивать инновационные технологии, чтобы обеспечить преимущество и эффективность в стремлении к технологической независимости», ­– отметил генеральный директор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа Центра включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.

«Айти бастион» - российский вендор, разработчик комплекса СКДПУ НТ. Компания существует с 2014 г. На начало 2023 г. заказчики «Айти бастион» – более 180 российских компаний из разных отраслей, в том числе нефтегазовой, энергетической, банковской, организаций государственного сектора, ритейла и медицины. Комплексное СКДПУ НТ внесен в Реестр отечественного ПО и сертифицирован ФСТЭК России по УД4.