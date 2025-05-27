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НТЦ ИТ Роса ROSA Virtualization Роса Виртуализация
ROSA Virtualization – это платформа виртуализации серверов и рабочих мест. Используется как в корпоративной, так и в ИТ-инфраструктуре государственных органов. ROSA Virtualization служит альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов за считанные часы. Обладает сертификатом соответствия ФСТЭК России № 4610 по 4-му уровню доверия к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий.
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
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РОСА выпустила новую версию платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.1
Компания РОСА, разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО, выпустила новую версию своей платформы виртуализации — ROSA Virtualization 3.1. Обновление включает поддержку высокопроизводительного хранилища Ceph, полный переход на графический интерфейс управления и десятки улучшений в области производительност
|28.04.2025
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ИТ-интегратор Innostage и НТЦ ИТ РОСА модернизировали систему виртуализации и настроили удаленные рабочие места для государственного заказчика
местно с НТЦ ИТ РОСА завершили проект для крупного государственного заказчика. В рамках проекта специалисты Innostage и НТЦ ИТ РОСА выполнили полный цикл работ по проектированию и внедрению платформы ROSA Virtualization. Было реализовано централизованное управление инфраструктурой виртуальных машин, включая создание высокодоступного кластера из пяти серверов (с защитой от сбоев, интегрирова
|15.04.2025
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Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит»
ания и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, и АО «НТЦ ИТ РОСА», разработчик системного и инфраструктурного ПО, подтвердили совместимость и корректность работы системы виртуализации ROSA Virtualization 3.0 с системой хранения данных (СХД) и сервером производства «Инферит Техника». Интеграция обеспечивает пользователям высокую производительность виртуальных машин, стабильну
|29.01.2025
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Rosa Virtualization обеспечила виртуализацию видеокарт для ИИ в НИИ ЛОР
астройки аудиопроцессора импланта, обеспечивая точность более 95%. Для эффективного распределения вычислительных ресурсов при работе ИИ в институте была развернута отечественная система виртуализации Rosa Virtualization, позволившая увеличить количество пользователей, одновременно использующих вычислительные мощности. «Во многих ИИ-решениях вся память одной видеокарты выделяется только одно
|23.01.2025
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Rosa Virtualization усиливает катастрофоустойчивость и защиту данных корпоративных систем с помощью Mind Guard
НТЦ ИТ «Роса» и Mind Software подтвердили полную совместимость платформы виртуализации Rosa Virtualization и модуля Mind Guard по итогам совместной работы. Теперь компании, использующие Rosa Virtualization, могут строить катастрофоустойчивые и геораспределенные инфраструкт
|26.11.2024
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«Алмаз-Антей управленческое консультирование» завершает миграцию на отечественную систему виртуализации Rosa Virtualization
Компания «Алмаз-Антей управленческое консультирование», дочерняя компания концерна ВКО «Алмаз-Антей», объявила о завершении перехода с платформы виртуализации VMware на российскую систему Rosa Virtualization. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса». Основная цель проекта заключалась в создании современной и безопасной виртуальной инфраструктуры для поддержки внутренних
|14.10.2024
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ROSA Virtualization 3.0 получила сертификат ФСТЭК
Компания НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, сообщает, что новая версия платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.0 прошла сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Этот сертификат подтверждает, что платформа соответствует всем необходимым требова
|11.10.2024
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«РОСА Хром» и ROSA Virtualization включены в перечень ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли
омендованного для использования в транспортной отрасли в рамках программ импортозамещения. Теперь в него включены продукты компании НТЦ ИТ РОСА: операционная система РОСА Хром и система виртуализации ROSA Virtualization. Этот перечень играет ключевую роль в обеспечении технологической независимости транспортной отрасли от иностранного программного обеспечения и соответствует требованиям про
|03.09.2024
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Подтверждена совместимость RuBackup и ROSA Virtualization 2.1
Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») и АО «НТЦ ИТ РОСА» объявляют о завершении тестирования на совместимость своих программных продуктов RuBackup и ROSA Virtualization версии 2.1 и подписании сертификата совместимости. В ходе испытаний, проведенных специалистами обеих компаний, была подтверждена корректность и надежность работы решений в с
|19.07.2024
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«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization
пециализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. «Инферит», российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, и компания РОСА, разра
|16.07.2024
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«Смарт-Софт» и «Роса» подтвердили совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization и NGFW Traffic Inspector Next Generation
«Роса», разработчик системного программного обеспечения, и «Смарт-Софт», разработчик продуктов комплексной защиты от киберугроз, сообщили о завершении тестирования совместимости системы виртуализации Rosa Virtualization и межсетевого экрана следующего поколения Traffic Inspector Next Generation. Испытания на совместимость прошли сертифицированные ФСТЭК России версии продуктов: Rosa Virtu
|09.07.2024
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«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization
пециализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Пользователи ОС «МСВСфера» смогут создавать виртуальную инфраструктуру на базе отечественных решений, соответствующую требованиям регуляторов. Это способствует реализации с
|16.05.2024
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Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1 с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK industrial Kit 2.1
Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1, созданной НТЦ ИТ «Роса», с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK Industrial Kit 2.1, разработанными компанией «СайберЛимфа», входящей в группу компаний UDV Grou
|07.03.2024
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РОСА представила платформу виртуализации ROSA Virtualization 3.0
НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, представил новую версию платформы виртуализации – ROSA Virtualization 3.0. Новая версия предлагает улучшенные функции и возможности, оптимизируя управление и использование виртуальных машин. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. RO
|19.02.2024
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Подтверждена совместимость HostVM VDI 3.5 и Rosa Virtualization 2.1
воих решений в области виртуализации, построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) и организации терминального доступа. Теперь платформа HostVM VDI совместима с платформой виртуализации Rosa Virtualization версии 2.1. Платформа HostVM VDI предоставляет набор функций и инструментов для создания, управления и масштабирования виртуальной инфраструктуры с минимальными затратами. H
|13.02.2024
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ViPNet TLS Gateway VA совместим с платформой виртуализации ROSA Virtualization
Компании РОСА и ИнфоТеКС провели тестирование и подтвердили корректную работу высокопроизводительного TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway VA на платформе виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили представители РОСА. Установленная совместимость имеет большое значение для предприятий, которые стремятся повысить свою безопасность и оптимально исп
|25.12.2023
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Успешно завершены совместные испытания программного комплекса MIND и ROSA Virtualization
Компании НТЦ ИТ РОСА и MIND Software провели совместное тестирование миграции на платформу виртуализации ROSA Virtualization. Программный комплекс MIND корректно осуществляет миграцию виртуальных серверов из различных гипервизоров в платформу ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили пред
|01.12.2023
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Платформа виртуализации ROSA Virtualization обновила сертификат ФСТЭК России к средствам виртуализации по четвертому классу
Компания НТЦ ИТ РОСА успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации ФСТЭК России и обновила выданный ранее сертификат на платформу виртуализации ROSA Virtualization версии 2.1. Согласно новым «Требованиям по безопасности информации к средствам виртуализации», утвержденным приказом ФСТЭК России № 187 и вступившим в силу 27 октября 2022 г
|07.11.2023
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Российская платформа виртуализации ROSA Virtualization получила белорусский сертификат в сфере защиты информации
Программные продукты российского разработчика системного и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА начали покорять рынок Белоруссии. Платформа виртуализации ROSA Virtualization 2.1 получила сертификат Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Теперь клиенты смогут использовать российскую платформу в информационных системах,
|26.10.2023
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Подтверждена совместимость серверного оборудования серии QSRV с платформой виртуализации ROSA Virtualization
Компания Qtech и НТЦ ИТ РОСА завершили испытания совместимости серверных платформ серии QSRV с платформой виртуализации ROSA Virtualization. Испытания подтвердили стабильное взаимодействие двух ключевых компонентов в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В рамках тест
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Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки?
воду ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформация должна завершиться уже к январю 2025 году. Решение ROSA Virtualization закрывает потребности государства и бизнеса без потери в возможностях платформы виртуализации при одновременном сокращении издержек. 09.08.2023 Текст: Павел Лебедев Виртуали
|08.12.2022
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Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» с ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1
«Актив» и «НТЦ ИТ РОСА» проверили корректность совместной работы операционной системы «РОСА «ХРОМ» 12 и системы виртуализации ROSA Virtualization 2.1 с USB-токенами и смарт-картами новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости. «РОСА «ХРОМ» – операционная с
|07.11.2022
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ROSA Virtualization получила сертификат соответствия ФСТЭК
Компания «НТЦ ИТ РОСА» объявила о завершении сертификационных испытаний платформы виртуализации ROSA Virtualization (версия 2.1) на соответствие 4 уровню доверия к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий. Программный продукт получил серти
|22.06.2021
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Система управления виртуализацией ROSA Virtualization доступна на серверах Softline
РОСА и подразделение Softline computers (ГК Softline) подписали соглашение о технологическом сотрудничестве, в рамках которого провели тестирование на совместимость системы управления виртуализацией ROSA Virtualization и серверов серии Softline SL0002**. Сертификация решений позволяет поставлять заказчикам компьютеры Softline computers собственной сборки с предустановленной платформой R
|01.02.2021
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«Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА
x Desktop, ROSA Enterprise Desktop и серверов Depo Storm с системой управления средой виртуализации ROSA Virtualization. Полная совместимость отечественных операционных систем, разработанных ро
|07.07.2020
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НТЦ ИТ «РОСА» представил ROSA Virtualization 2.0
НТЦ ИТ «РОСА» представил новую версию отечественной платформы управления средой виртуализации ROSA Virtualization 2.0, которая предназначена для управления программными гипервизорами KVM и виртуальными машинами в облачной инфраструктуре. Технологии управления виртуальными машинами, испо
НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:
|Кадомский Вячеслав 59 25
|Карпицкий Олег 76 19
|Васильев Владислав 58 5
|Рейман Леонид 1052 4
|Васильева Влада 5 3
|Вихровский Кирилл 12 3
|Чистов Александр 20 2
|Карапузов Алексей 20 2
|Баранов Дмитрий 24 2
|Трофимова Людмила 50 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 65 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Халматов Максим 64 1
|Антонова Алла 2 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Клепиков Алексей 118 1
|Сотин Денис 216 1
|Слышкин Василий 129 1
|Егоров Владимир 82 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Соловьев Алексей 91 1
|Белокрылов Александр 27 1
|Мискевич Евгений 50 1
|Генкина Екатерина 43 1
|Рубин Адар 47 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Халяпин Сергей 83 1
|Ибрагимов Рустем 21 1
|Васильев Кирилл 16 1
|Тыров Илья 29 1
|Ишмамедов Константин 5 1
|Фишер Андрей 74 1
|Образцов Алексей 12 1
|Кузнецов Александр 132 1
|Лебедев Георгий 55 1
|Кальмуцкий Олег 8 1
|Коростелев Павел 33 1
|Карелин Павел 6 1
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