НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация

РОСА выпустила новую версию платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.1 Компания РОСА, разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО, выпустила новую версию своей платформы виртуализации — ROSA Virtualization 3.1. Обновление включает поддержку высокопроизводительного хранилища Ceph, полный переход на графический интерфейс управления и десятки улучшений в области производительност

ИТ-интегратор Innostage и НТЦ ИТ РОСА модернизировали систему виртуализации и настроили удаленные рабочие места для государственного заказчика местно с НТЦ ИТ РОСА завершили проект для крупного государственного заказчика. В рамках проекта специалисты Innostage и НТЦ ИТ РОСА выполнили полный цикл работ по проектированию и внедрению платформы ROSA Virtualization. Было реализовано централизованное управление инфраструктурой виртуальных машин, включая создание высокодоступного кластера из пяти серверов (с защитой от сбоев, интегрирова

Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит» ания и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, и АО «НТЦ ИТ РОСА», разработчик системного и инфраструктурного ПО, подтвердили совместимость и корректность работы системы виртуализации ROSA Virtualization 3.0 с системой хранения данных (СХД) и сервером производства «Инферит Техника». Интеграция обеспечивает пользователям высокую производительность виртуальных машин, стабильну

Rosa Virtualization обеспечила виртуализацию видеокарт для ИИ в НИИ ЛОР астройки аудиопроцессора импланта, обеспечивая точность более 95%. Для эффективного распределения вычислительных ресурсов при работе ИИ в институте была развернута отечественная система виртуализации Rosa Virtualization, позволившая увеличить количество пользователей, одновременно использующих вычислительные мощности. «Во многих ИИ-решениях вся память одной видеокарты выделяется только одно

Rosa Virtualization усиливает катастрофоустойчивость и защиту данных корпоративных систем с помощью Mind Guard НТЦ ИТ «Роса» и Mind Software подтвердили полную совместимость платформы виртуализации Rosa Virtualization и модуля Mind Guard по итогам совместной работы. Теперь компании, использующие Rosa Virtualization, могут строить катастрофоустойчивые и геораспределенные инфраструкт

«Алмаз-Антей управленческое консультирование» завершает миграцию на отечественную систему виртуализации Rosa Virtualization Компания «Алмаз-Антей управленческое консультирование», дочерняя компания концерна ВКО «Алмаз-Антей», объявила о завершении перехода с платформы виртуализации VMware на российскую систему Rosa Virtualization. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса». Основная цель проекта заключалась в создании современной и безопасной виртуальной инфраструктуры для поддержки внутренних

ROSA Virtualization 3.0 получила сертификат ФСТЭК Компания НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, сообщает, что новая версия платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.0 прошла сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Этот сертификат подтверждает, что платформа соответствует всем необходимым требова

«РОСА Хром» и ROSA Virtualization включены в перечень ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли омендованного для использования в транспортной отрасли в рамках программ импортозамещения. Теперь в него включены продукты компании НТЦ ИТ РОСА: операционная система РОСА Хром и система виртуализации ROSA Virtualization. Этот перечень играет ключевую роль в обеспечении технологической независимости транспортной отрасли от иностранного программного обеспечения и соответствует требованиям про

Подтверждена совместимость RuBackup и ROSA Virtualization 2.1 Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») и АО «НТЦ ИТ РОСА» объявляют о завершении тестирования на совместимость своих программных продуктов RuBackup и ROSA Virtualization версии 2.1 и подписании сертификата совместимости. В ходе испытаний, проведенных специалистами обеих компаний, была подтверждена корректность и надежность работы решений в с

«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization пециализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. «Инферит», российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, и компания РОСА, разра

«Смарт-Софт» и «Роса» подтвердили совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization и NGFW Traffic Inspector Next Generation «Роса», разработчик системного программного обеспечения, и «Смарт-Софт», разработчик продуктов комплексной защиты от киберугроз, сообщили о завершении тестирования совместимости системы виртуализации Rosa Virtualization и межсетевого экрана следующего поколения Traffic Inspector Next Generation. Испытания на совместимость прошли сертифицированные ФСТЭК России версии продуктов: Rosa Virtu

«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization пециализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Пользователи ОС «МСВСфера» смогут создавать виртуальную инфраструктуру на базе отечественных решений, соответствующую требованиям регуляторов. Это способствует реализации с

Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1 с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK industrial Kit 2.1 Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1, созданной НТЦ ИТ «Роса», с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK Industrial Kit 2.1, разработанными компанией «СайберЛимфа», входящей в группу компаний UDV Grou

РОСА представила платформу виртуализации ROSA Virtualization 3.0 НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, представил новую версию платформы виртуализации – ROSA Virtualization 3.0. Новая версия предлагает улучшенные функции и возможности, оптимизируя управление и использование виртуальных машин. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. RO

Подтверждена совместимость HostVM VDI 3.5 и Rosa Virtualization 2.1 воих решений в области виртуализации, построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) и организации терминального доступа. Теперь платформа HostVM VDI совместима с платформой виртуализации Rosa Virtualization версии 2.1. Платформа HostVM VDI предоставляет набор функций и инструментов для создания, управления и масштабирования виртуальной инфраструктуры с минимальными затратами. H

ViPNet TLS Gateway VA совместим с платформой виртуализации ROSA Virtualization Компании РОСА и ИнфоТеКС провели тестирование и подтвердили корректную работу высокопроизводительного TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway VA на платформе виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили представители РОСА. Установленная совместимость имеет большое значение для предприятий, которые стремятся повысить свою безопасность и оптимально исп

Успешно завершены совместные испытания программного комплекса MIND и ROSA Virtualization Компании НТЦ ИТ РОСА и MIND Software провели совместное тестирование миграции на платформу виртуализации ROSA Virtualization. Программный комплекс MIND корректно осуществляет миграцию виртуальных серверов из различных гипервизоров в платформу ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили пред

Платформа виртуализации ROSA Virtualization обновила сертификат ФСТЭК России к средствам виртуализации по четвертому классу Компания НТЦ ИТ РОСА успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации ФСТЭК России и обновила выданный ранее сертификат на платформу виртуализации ROSA Virtualization версии 2.1. Согласно новым «Требованиям по безопасности информации к средствам виртуализации», утвержденным приказом ФСТЭК России № 187 и вступившим в силу 27 октября 2022 г

Российская платформа виртуализации ROSA Virtualization получила белорусский сертификат в сфере защиты информации Программные продукты российского разработчика системного и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА начали покорять рынок Белоруссии. Платформа виртуализации ROSA Virtualization 2.1 получила сертификат Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Теперь клиенты смогут использовать российскую платформу в информационных системах,

Подтверждена совместимость серверного оборудования серии QSRV с платформой виртуализации ROSA Virtualization Компания Qtech и НТЦ ИТ РОСА завершили испытания совместимости серверных платформ серии QSRV с платформой виртуализации ROSA Virtualization. Испытания подтвердили стабильное взаимодействие двух ключевых компонентов в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В рамках тест

Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? воду ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформация должна завершиться уже к январю 2025 году. Решение ROSA Virtualization закрывает потребности государства и бизнеса без потери в возможностях платформы виртуализации при одновременном сокращении издержек. 09.08.2023 Текст: Павел Лебедев Виртуали

Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» с ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1 «Актив» и «НТЦ ИТ РОСА» проверили корректность совместной работы операционной системы «РОСА «ХРОМ» 12 и системы виртуализации ROSA Virtualization 2.1 с USB-токенами и смарт-картами новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости. «РОСА «ХРОМ» – операционная с

ROSA Virtualization получила сертификат соответствия ФСТЭК Компания «НТЦ ИТ РОСА» объявила о завершении сертификационных испытаний платформы виртуализации ROSA Virtualization (версия 2.1) на соответствие 4 уровню доверия к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий. Программный продукт получил серти

Система управления виртуализацией ROSA Virtualization доступна на серверах Softline РОСА и подразделение Softline computers (ГК Softline) подписали соглашение о технологическом сотрудничестве, в рамках которого провели тестирование на совместимость системы управления виртуализацией ROSA Virtualization и серверов серии Softline SL0002**. Сертификация решений позволяет поставлять заказчикам компьютеры Softline computers собственной сборки с предустановленной платформой R

«Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА x Desktop, ROSA Enterprise Desktop и серверов Depo Storm с системой управления средой виртуализации ROSA Virtualization. Полная совместимость отечественных операционных систем, разработанных ро