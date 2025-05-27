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НТЦ ИТ Роса ROSA Virtualization Роса Виртуализация

НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация

ROSA Virtualization – это платформа виртуализации серверов и рабочих мест. Используется как в корпоративной, так и в ИТ-инфраструктуре государственных органов. ROSA Virtualization служит альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов за считанные часы. Обладает сертификатом соответствия ФСТЭК России № 4610 по 4-му уровню доверия к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий.

 

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 РОСА выпустила новую версию платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.1

Компания РОСА, разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО, выпустила новую версию своей платформы виртуализации — ROSA Virtualization 3.1. Обновление включает поддержку высокопроизводительного хранилища Ceph, полный переход на графический интерфейс управления и десятки улучшений в области производительност
28.04.2025 ИТ-интегратор Innostage и НТЦ ИТ РОСА модернизировали систему виртуализации и настроили удаленные рабочие места для государственного заказчика

местно с НТЦ ИТ РОСА завершили проект для крупного государственного заказчика. В рамках проекта специалисты Innostage и НТЦ ИТ РОСА выполнили полный цикл работ по проектированию и внедрению платформы ROSA Virtualization. Было реализовано централизованное управление инфраструктурой виртуальных машин, включая создание высокодоступного кластера из пяти серверов (с защитой от сбоев, интегрирова
15.04.2025 Подтверждена совместимость системы виртуализации ROSA Virtualization с серверным оборудованием и СХД от «Инферит»

ания и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, и АО «НТЦ ИТ РОСА», разработчик системного и инфраструктурного ПО, подтвердили совместимость и корректность работы системы виртуализации ROSA Virtualization 3.0 с системой хранения данных (СХД) и сервером производства «Инферит Техника». Интеграция обеспечивает пользователям высокую производительность виртуальных машин, стабильну
29.01.2025 Rosa Virtualization обеспечила виртуализацию видеокарт для ИИ в НИИ ЛОР

астройки аудиопроцессора импланта, обеспечивая точность более 95%. Для эффективного распределения вычислительных ресурсов при работе ИИ в институте была развернута отечественная система виртуализации Rosa Virtualization, позволившая увеличить количество пользователей, одновременно использующих вычислительные мощности. «Во многих ИИ-решениях вся память одной видеокарты выделяется только одно
23.01.2025 Rosa Virtualization усиливает катастрофоустойчивость и защиту данных корпоративных систем с помощью Mind Guard

НТЦ ИТ «Роса» и Mind Software подтвердили полную совместимость платформы виртуализации Rosa Virtualization и модуля Mind Guard по итогам совместной работы. Теперь компании, использующие Rosa Virtualization, могут строить катастрофоустойчивые и геораспределенные инфраструкт
26.11.2024 «Алмаз-Антей управленческое консультирование» завершает миграцию на отечественную систему виртуализации Rosa Virtualization

Компания «Алмаз-Антей управленческое консультирование», дочерняя компания концерна ВКО «Алмаз-Антей», объявила о завершении перехода с платформы виртуализации VMware на российскую систему Rosa Virtualization. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса». Основная цель проекта заключалась в создании современной и безопасной виртуальной инфраструктуры для поддержки внутренних
14.10.2024 ROSA Virtualization 3.0 получила сертификат ФСТЭК

Компания НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, сообщает, что новая версия платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.0 прошла сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Этот сертификат подтверждает, что платформа соответствует всем необходимым требова
11.10.2024 «РОСА Хром» и ROSA Virtualization включены в перечень ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли

омендованного для использования в транспортной отрасли в рамках программ импортозамещения. Теперь в него включены продукты компании НТЦ ИТ РОСА: операционная система РОСА Хром и система виртуализации ROSA Virtualization. Этот перечень играет ключевую роль в обеспечении технологической независимости транспортной отрасли от иностранного программного обеспечения и соответствует требованиям про
03.09.2024 Подтверждена совместимость RuBackup и ROSA Virtualization 2.1

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») и АО «НТЦ ИТ РОСА» объявляют о завершении тестирования на совместимость своих программных продуктов RuBackup и ROSA Virtualization версии 2.1 и подписании сертификата совместимости. В ходе испытаний, проведенных специалистами обеих компаний, была подтверждена корректность и надежность работы решений в с
19.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization

пециализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. «Инферит», российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, и компания РОСА, разра
16.07.2024 «Смарт-Софт» и «Роса» подтвердили совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization и NGFW Traffic Inspector Next Generation

«Роса», разработчик системного программного обеспечения, и «Смарт-Софт», разработчик продуктов комплексной защиты от киберугроз, сообщили о завершении тестирования совместимости системы виртуализации Rosa Virtualization и межсетевого экрана следующего поколения Traffic Inspector Next Generation. Испытания на совместимость прошли сертифицированные ФСТЭК России версии продуктов: Rosa Virtu
09.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization

пециализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Пользователи ОС «МСВСфера» смогут создавать виртуальную инфраструктуру на базе отечественных решений, соответствующую требованиям регуляторов. Это способствует реализации с
16.05.2024 Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1 с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK industrial Kit 2.1

Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1, созданной НТЦ ИТ «Роса», с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK Industrial Kit 2.1, разработанными компанией «СайберЛимфа», входящей в группу компаний UDV Grou
07.03.2024 РОСА представила платформу виртуализации ROSA Virtualization 3.0

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, представил новую версию платформы виртуализации – ROSA Virtualization 3.0. Новая версия предлагает улучшенные функции и возможности, оптимизируя управление и использование виртуальных машин. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. RO
19.02.2024 Подтверждена совместимость HostVM VDI 3.5 и Rosa Virtualization 2.1

воих решений в области виртуализации, построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) и организации терминального доступа. Теперь платформа HostVM VDI совместима с платформой виртуализации Rosa Virtualization версии 2.1. Платформа HostVM VDI предоставляет набор функций и инструментов для создания, управления и масштабирования виртуальной инфраструктуры с минимальными затратами. H
13.02.2024 ViPNet TLS Gateway VA совместим с платформой виртуализации ROSA Virtualization

Компании РОСА и ИнфоТеКС провели тестирование и подтвердили корректную работу высокопроизводительного TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway VA на платформе виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили представители РОСА. Установленная совместимость имеет большое значение для предприятий, которые стремятся повысить свою безопасность и оптимально исп
25.12.2023 Успешно завершены совместные испытания программного комплекса MIND и ROSA Virtualization

Компании НТЦ ИТ РОСА и MIND Software провели совместное тестирование миграции на платформу виртуализации ROSA Virtualization. Программный комплекс MIND корректно осуществляет миграцию виртуальных серверов из различных гипервизоров в платформу ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили пред
01.12.2023 Платформа виртуализации ROSA Virtualization обновила сертификат ФСТЭК России к средствам виртуализации по четвертому классу

Компания НТЦ ИТ РОСА успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации ФСТЭК России и обновила выданный ранее сертификат на платформу виртуализации ROSA Virtualization версии 2.1. Согласно новым «Требованиям по безопасности информации к средствам виртуализации», утвержденным приказом ФСТЭК России № 187 и вступившим в силу 27 октября 2022 г
07.11.2023 Российская платформа виртуализации ROSA Virtualization получила белорусский сертификат в сфере защиты информации

Программные продукты российского разработчика системного и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА начали покорять рынок Белоруссии. Платформа виртуализации ROSA Virtualization 2.1 получила сертификат Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Теперь клиенты смогут использовать российскую платформу в информационных системах,

26.10.2023 Подтверждена совместимость серверного оборудования серии QSRV с платформой виртуализации ROSA Virtualization

Компания Qtech и НТЦ ИТ РОСА завершили испытания совместимости серверных платформ серии QSRV с платформой виртуализации ROSA Virtualization. Испытания подтвердили стабильное взаимодействие двух ключевых компонентов в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В рамках тест
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки?

воду ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформация должна завершиться уже к январю 2025 году. Решение ROSA Virtualization закрывает потребности государства и бизнеса без потери в возможностях платформы виртуализации при одновременном сокращении издержек. 09.08.2023 Текст: Павел Лебедев Виртуали
08.12.2022 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» с ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1

«Актив» и «НТЦ ИТ РОСА» проверили корректность совместной работы операционной системы «РОСА «ХРОМ» 12 и системы виртуализации ROSA Virtualization 2.1 с USB-токенами и смарт-картами новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости. «РОСА «ХРОМ» – операционная с
07.11.2022 ROSA Virtualization получила сертификат соответствия ФСТЭК

Компания «НТЦ ИТ РОСА» объявила о завершении сертификационных испытаний платформы виртуализации ROSA Virtualization (версия 2.1) на соответствие 4 уровню доверия к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий. Программный продукт получил серти
22.06.2021 Система управления виртуализацией ROSA Virtualization доступна на серверах Softline

РОСА и подразделение Softline computers (ГК Softline) подписали соглашение о технологическом сотрудничестве, в рамках которого провели тестирование на совместимость системы управления виртуализацией ROSA Virtualization и серверов серии Softline SL0002**. Сертификация решений позволяет поставлять заказчикам компьютеры Softline computers собственной сборки с предустановленной платформой R
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА

x Desktop, ROSA Enterprise Desktop и серверов Depo Storm с системой управления средой виртуализации ROSA Virtualization. Полная совместимость отечественных операционных систем, разработанных ро
07.07.2020 НТЦ ИТ «РОСА» представил ROSA Virtualization 2.0

НТЦ ИТ «РОСА» представил новую версию отечественной платформы управления средой виртуализации ROSA Virtualization 2.0, которая предназначена для управления программными гипервизорами KVM и виртуальными машинами в облачной инфраструктуре. Технологии управления виртуальными машинами, испо

Публикаций - 90, упоминаний - 92

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 343 67
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2129 11
Broadcom - VMware 2411 9
Хост ГК - HostVM 54 7
Softline - Софтлайн 3020 5
Microsoft Corporation 24899 4
8536 4
Код Безопасности 655 4
АйТи 1390 4
Intel Corporation 12334 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 229 4
БАРС Груп 552 3
Smart-Soft - Смарт-Софт 60 3
Qtech - Кьютэк 178 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 319 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 466 2
Oracle Corporation 6765 2
Citrix Systems 824 2
Red Hat 1326 2
Schneider Electric 581 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Schneider Electric Secure Power 65 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 409 2
Google LLC 11987 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 913 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 553 2
Базальт СПО - BaseALT 712 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 317 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 2
Ред Софт - Red Soft 829 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 171 2
AMD - Advanced Micro Devices 4327 2
Ruteq - Рутек 32 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 416 2
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 18 2
АйТи Бастион - IT Bastion 115 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 2
РЖД - Российские железные дороги 1945 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7717 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 1
Ингосстрах СПАО 439 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Ренессанс Страхование 165 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Почта России ПАО 2175 1
Столичные аптеки 11 1
Ак Барс Банк 274 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 100 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 32 1
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Альтернатива Капитал 15 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1178 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4464 59
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12154 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3138 7
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 113 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 124 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2055 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5084 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1408 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 203 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 179 1
Федеральное казначейство России 1822 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 325 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2830 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5596 1
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 427 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 704 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29374 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11947 23
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2652 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5988 13
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7781 9
Repository - Репозиторий 939 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21283 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12970 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2619 9
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8141 8
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 933 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16416 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6599 7
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1228 7
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 315 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16322 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14136 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3861 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14065 6
НТЦ ИТ Роса - Хром 129 40
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 182 35
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 112 32
Linux OS 10301 26
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 83 23
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 22
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 636 21
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 40 19
Broadcom - VMware vSphere 574 17
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 65 12
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 139 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1826 8
Microsoft Windows 15976 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1080 6
Red Hat oVirt 46 6
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 14 6
Intel x86 - архитектура процессора 1918 5
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 13 5
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 277 4
Киберпротект - Кибер Бэкап 123 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 533 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 954 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 4
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ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 131 2
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Кадомский Вячеслав 59 25
Карпицкий Олег 76 19
Васильев Владислав 58 5
Рейман Леонид 1052 4
Васильева Влада 5 3
Вихровский Кирилл 12 3
Чистов Александр 20 2
Карапузов Алексей 20 2
Баранов Дмитрий 24 2
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Чаркин Евгений 299 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Антонова Алла 2 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 118 1
Сотин Денис 216 1
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Егоров Владимир 82 1
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Соловьев Алексей 91 1
Белокрылов Александр 27 1
Мискевич Евгений 50 1
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Картавый Эдуард 2 1
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