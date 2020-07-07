НТЦ ИТ «РОСА» представил ROSA Virtualization 2.0

НТЦ ИТ «РОСА» представил новую версию отечественной платформы управления средой виртуализации ROSA Virtualization 2.0, которая предназначена для управления программными гипервизорами KVM и виртуальными машинами в облачной инфраструктуре. Технологии управления виртуальными машинами, используемые ROSA Virtualization 2.0, служат отличной альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, а также другим коммерческим системам управления виртуализацией.

Новая версия платформы ROSA Virtualization 2.0 обеспечивает централизованное управление инфраструктурой виртуальных машин с возможностью «живой миграции» (т. е. без остановки работы) виртуальных машин между физическими серверами. Кроме того, платформа обеспечивает высокую доступность виртуальных машин за счет объединения физических серверов в кластеры. Графический интерфейс системы предоставляет удобные средства администрирования и управления как всей виртуальной инфраструктурой центра обработки данных (ЦОД), так и отдельными виртуальными машинами.

Среди ключевых возможностей ROSA Virtualization стоит отметить такие, как централизованное управление одним или несколькими ЦОД, т. е. логическим объединением ресурсов, управление кластерами физических серверов, входящими в состав ЦОД, управление функциям высокой доступности и энергопотреблением кластеров ЦОД.

Создание политик для динамической балансировки нагрузки между серверами кластера и централизованное управление пулами виртуальных машин, обеспечение сеанса работы с виртуальной машиной по протоколам VNC или SPICE, построение высокопроизводительной отказоустойчивой сетевой инфраструктуры виртуальных машин с возможностью логического разделения сетей с использованием современных Linux и Windows операционных систем в качестве гостевых операционных систем и поддержка ролевой модели разграничения доступа пользователей к объектам системы управления виртуализацией (виртуальные машины, хосты, кластеры, ЦОДы и др.) также входят в неотъемлемые ключевые возможности платформы ROSA Virtualization.

ROSA Virtualization 2.0 получила переработанный режим инициализации системы с использованием графического веб-интерфейса, поддержку технологии Nvidia vGPU, позволяющей разделить физический графический процессор GPU на логические экземпляры и использовать их в виртуальной машине, обеспечивая, таким образом, полноценное графическое ускорение без привязки выделенной графической карты, и поддержку современных серверных систем с процессорами, использующими архитектуру Skylake и AMD EPYC. Добавлен драйвер VGA для консоли VNC

Среди новых возможностей платформы ROSA Virtualization 2.0 также следует отметить новый веб-портал системы управления и новые инструментальные панели для контроля и мониторинга состояния ЦОД, новые инструментальные панели с детальной информацией о состоянии отдельной виртуальной машины, и возможность проброса периферийных PCI устройств в виртуальную машину. Добавлена возможность развертывания новых хостов непосредственно из веб-портала системы управления виртуализацией.

В новой версии платформы управления средой виртуализации ROSA Virtualization 2.0 увеличена возможность использования виртуальной машиной до 384 логических процессоров и скорость миграции виртуальных машин, а также добавлена поддержка «живой миграции» для виртуальных машин, использующих профиль «Высокая Производительность». Этот профиль специально оптимизирован для решения задач, требующих высокой производительности. При его использовании отключаются все избыточные возможности, которые не требуются для непосредственной работы виртуальной машины. Реализована возможность создания пулов виртуальных машин, в которых они запускаются с сохранением предыдущего состояния.

Новая версия ROSA Virtualization 2.0 получила возможность объединения виртуальных машин через SDN сети и поддержку формата виртуальных дисков qcow2, а также добавлена поддержка конвертация виртуальных машин VMware, содержащих мгновенные снимки состояния (snapshot) и реализована поддержка импорта и экспорта шаблонов виртуальных машин в формате OVA.

На платформу ROSA Virtualization 2.0 уже перешли как коммерческие корпорации, так и государственные структуры, что показывают высокий уровень доверия к отечественной платформе управления средой виртуализации ROSA Virtualization.

Использование решений НТЦ ИТ РОСА позволяет повысить эффективность управления информационной средой в государственных органах РФ и находит все более широкое применение.