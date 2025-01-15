Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

SPICE Simple Protocol for Independent Computing Environments «Простой протокол для независимой вычислительной среды»



15.01.2025 «Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5 1
1
20.06.2024 Курс на универсальность. Вышла новая версия Termidesk 5.0 1
12.12.2023 Новая версия Termidesk VDI 4.3 ускоряет развертывание виртуальных рабочих мест 1
24.05.2023 Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server 1
20.03.2023 6 российских продуктов на замену западным аналогам 1
21.10.2022 «Увеон — облачные технологии» представила Termidesk 3.3 1
24.11.2021 Виртуализация рабочих столов Tionix VDI получила масштабное обновление 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
13.09.2021 «Тионикс» готовит к выпуску масштабное обновление продуктов Tionix Cloud Platform и Tionix VDI 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
17.02.2021 «Тионикс» обновила ПО Tionix VDI для организации виртуальных рабочих мест 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 1
07.07.2020 НТЦ ИТ «РОСА» представил ROSA Virtualization 2.0 1
08.06.2020 ИВК разработала решение для удаленной работы на базе ОС «Альт 8 СП» 1
19.02.2020 Astra Linux стала военной ОС для виртуализации с допуском к гостайне 1
26.01.2015 «Тонк» и ALT Linux стали стратегическими и технологическими партнерами 1
15.09.2014 Google начинает продажи первого сверхдешевого смартфона. ФОТО 1
02.09.2014 Названа дата анонса «100-долларовых смартфонов» Android One 1
16.07.2014 Борьба со спамом изменит рынок мобильной рекламы 1
19.05.2012 Комиссия по торговле запретила импорт смартфонов Motorola в США 1
06.04.2012 Депутат Мосгордумы обменялся сотовыми активами с TeliaSonera 1
28.04.2011 Депутат от «Единой России» покрыл сотовыми сетями пол-Африки 1
26.10.2010 Сотовые телефоны с 3D-дисплеями подешевели до 100 долларов 1
06.10.2010 Motorola провела крупнейшее обновление модельного ряда 1
17.12.2008 Мессенджер Nimbuzz проложил себе путь на индийские телефоны 1
29.09.2008 Казахские связисты заработали $500 млн на короле Непала 1
10.09.2008 Red Hat взялась за виртуализацию 1
09.06.2008 «Стрим-ТВ» обрезали эротику 1
27.05.2008 Выпущен мобильник за $10 1
15.04.2008 Индусы превращают «Систему» в дойную корову 1
15.02.2008 Выпущен самый дешевый мобильник в мире 1
12.01.2008 «Система» прорвалась в Индию: конкуренты в шоке 1
26.02.2004 Nvidia будет производить чипы по 0,11-микронной технологии от TSMC 1
26.02.2004 Nvidia будет производить чипы по 0,11-микронной технологии от TSMC 1
07.04.2003 Индия: GSM-операторы, объединяйтесь! 1
02.12.2002 Littlefeet представил новою разработку в области технологии распределения зоны покрытия радиосетей 1
05.08.2002 Вышла новая версия САПР электронных устройств - Protel DXP 1
18.03.2002 АРПО и EADS провели переговоры в рамках целевой программы "Силиконовая тайга" 1
12.02.2002 "АРПО" выпустит стандарты СММ на русском языке 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

SPICE и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 8
Broadcom - VMware 2359 5
Microsoft Corporation 24624 5
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 5
Visor 69 4
Google LLC 11775 3
Intel Corporation 12197 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Lenovo Motorola 3501 3
Basis - Tionix - Тионикс - 79 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 3
Samsung Electronics 10254 2
Apple Inc 12100 2
АФК Система ПАО 1797 2
Nvidia Corp 3487 2
Red Hat 1305 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
MediaTek - Ralink 527 2
AT&T Inc 1679 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 2
МегаФон 8804 2
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 2
Spice Mobiles 3 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
Citrix Systems 812 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Alibaba Group 422 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
DEXP 53 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 405 1
INOI - ИНОЙ 50 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Xerox 1139 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 3
TimeTurns Holdings 10 3
АМКОДОР 7 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Boeing 1009 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
ABN AMRO 99 1
Альфа-Банк 1769 1
МТЗ Трансмаш 22 1
Родник 87 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 9 1
101Hotels.com 456 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Военно-промышленная компания - Арзамасский машиностроительный завод - ЗЗГТ - Заволжский завод гусеничных тягачей 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Мосгордума - Московская городская Дума 142 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
Linux Foundation 185 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 12
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 3
OpenStack 488 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 2
Linux OS 9936 13
Microsoft Windows 15656 9
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 6
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 3
Google Android 13994 3
Basis - Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 21 3
Red Hat oVirt 41 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Broadcom - VMware vSphere 554 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 2
Google Android One 46 2
Microsoft Exchange 1714 2
Basis - Tionix Cloud Platform - Tionix Облачная платформа 16 2
Apple macOS Big Sur 22 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 2
HAProxy - сервис балансировки трафика 9 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 1
QEMU 52 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
OpenNebula 39 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 16 1
Linux - Debian GNU 463 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Nvidia GRID vGPU 49 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Мухин Денис 23 3
Милявский Александр 6 3
Кузьмин Максим 9 2
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 2
Prasad Samatha - Прасад Самата 2 2
Сизоненко Григорий 39 1
Смирнов Алексей 243 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 65 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
Мылицын Роман 110 1
Евтушенков Владимир 207 1
Брюквин Юрий 299 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Ушаков Михаил 33 1
Петров Антон 17 1
Абугов Антон 37 1
Авраменко Дмитрий 1 1
Каримова Гульнара 92 1
Бернштейн Александр 1 1
Латыпов Урал 1 1
Каримов Ислам 95 1
Кулешов Александр 22 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Айбашева Анна 97 1
Никитина Татьяна 4 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Богатов Антон 79 1
Милявская Жанна 1 1
Григорян Гарегин 1 1
Mehrotra Rajiv - Мехротра Раджив 6 1
Dennelind Johan - Деннелинд Йохан 6 1
Михайлов Антон 4 1
Llamas Ramon - Ламас Рамон 15 1
Michaels Peter - Майклс Питер 5 1
Mahato Upendra - Махато Упендра 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 29
Индия - Bharat 5432 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Швеция - Королевство 3619 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 4
Камбоджа - Королевство 143 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 4
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Казахстан - Республика 5525 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 2
Индия - Раджастхан - Раджастан 57 2
Европа 21767 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Евразия - Евразийский континент 607 2
Бурунди - Республика 66 2
Конго - Демократическая Республика 93 2
Танзания - Объединённая Республика 74 2
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 32 2
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 42 1
США - Калифорния 4625 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Индонезия - Республика 956 1
Ирак - Республика 696 1
Америка Южная 850 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Индия - Махараштра 20 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 186 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Аренда 2416 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 3
ZDnet 660 1
Mercury Center 309 1
Playboy 51 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
The Times 73 1
Telegraph 195 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
PhoneArena 74 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
ABI Research 234 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Рустелеком ТК 304 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще