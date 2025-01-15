SPICE Simple Protocol for Independent Computing Environments «Простой протокол для независимой вычислительной среды»
SPICE и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 3
|ZDnet 660 1
|Mercury Center 309 1
|Playboy 51 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|The Times 73 1
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