Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Индия
Раджастхан
Раджастан
Публикаций - 52, упоминаний - 63
Индия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Восточный Банк 108 2
|BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 3 2
|Deutsche Bank 150 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1046 11
|Евтушенков Владимир 167 5
|Морошкин Александр 111 4
|Ambani Anil - Амбани Анил 7 3
|Брюквин Юрий 253 3
|Шамолин Михаил 115 3
|Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 2
|Путин Владимир 2031 2
|Гончарук Александр 69 2
|Иванов Сергей 222 1
|Савельев Виталий 38 1
|Лукашенко Александр 54 1
|Асланян Сергей 90 1
|Савченко Сергей 3 1
|Щуков Дмитрий 5 1
|Патаркацишвили Бадри 10 1
|Королев Игорь 55 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 2
|Bloomberg 799 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru