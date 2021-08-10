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Индия
Раджастхан
Раджастан

Индия - Раджастхан - Раджастан


10.08.2021 Модные наушники взорвались и убили человека. Фото 1
08.04.2019 Хозяева МТС вернули $60 млн из вложенных в Индию $2,5 млрд 2
21.06.2018 Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций 1
09.03.2016 МТС спаслась от платежа в $520 млн 1
15.06.2015 АФК «Система» прощается с «индийской МТС» 1
08.06.2015 «Индийская МТС» принесла $290 млн убытков АФК «Система» 1
27.03.2015 «Дочка» АФК «Системы» осталась без LTE-частот 2
20.01.2015 MTS-India не пойдет на IPO 1
26.12.2014 АФК «Система» не по карману переход с CDMA на LTE 2
17.01.2014 GSM-лобби не пускает «дочку» АФК «Система» в LTE 1
14.10.2013 MTS могут оштрафовать на $98 млн 1
11.03.2013 АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии 1
11.03.2013 SSTL выиграла лицензии на предоставление услуг в 8 округах Индии 1
22.02.2013 АФК «Система» простилась с пол-Индией 1
27.04.2012 Хозяева МТС просят индусов о пощаде 1
09.04.2012 Топ-менеджер Telenor топит АФК «Система» 2
22.02.2012 Российские власти защитят МТС от индийских властей 1
16.01.2012 MTS отсудила $1 млн у коррумпированных индийских властей 1
12.01.2012 Sistema Shyam TeleServices привлекла кредит на $250 млн 1
02.01.2012 Индусы обделили МТС 1
01.08.2011 Sistema Shyam TeleServices расширила контракт с Ericsson на обслуживание сети связи 1
01.04.2011 Завершена сделка по вхождению правительства РФ в уставный капитал Sistema Shyam TeleServices 1
24.02.2011 Следователи допросили топ-менеджера MTS India 1
02.02.2011 «Система» отбилась от индусов 1
13.08.2010 Sistema Shyam TeleServices получила кредит на $280 млн от Государственного банка Индии 2
23.06.2010 Число абонентов Sistema Shyam TeleServices в Индии достигло 5 млн 2
14.05.2010 Sistema Shyam TeleServices завершила построение сети CDMA2000 в южной части Индии 2
09.02.2010 Индусы просят «Систему» о пощаде 1
24.11.2009 Россия становится акционером индийского оператора MTS 1
09.09.2009 У «Системы» «завис» интернет 2
26.01.2009 Shyam Telelink переименована в Sistema Shyam TeleServices 1
25.09.2008 «Ситроникс» развернул сеть радиосвязи для Shyam Telelink 2
07.07.2008 Телеком-экспансия: Россия идет на юг 1
01.07.2008 Индусы оставили «Систему» без 3G 1
10.06.2008 «Ситроникс» заключил контракт с Shyam Telelink на поставку оборудования стоимостью $5,7 млн 1
15.05.2008 АФК «Система» получила радиочастоты в двух новых округах Индии 1
23.04.2008 Русские связисты придут в Индию «на все готовенькое» 1
15.04.2008 Индусы превращают «Систему» в дойную корову 1
14.04.2008 «Система» получила частоты на половину Индии 1
04.04.2008 «Система» чудом «перехитрила» индийских конкурентов 1

Публикаций - 52, упоминаний - 63

Индия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АФК Система ПАО 1348 45
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 102 30
Reliance Communications - Rcom 48 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7307 14
Telenor 492 6
Reliance Jio Infocomm 9 4
Ситроникс - Sitronics 696 3
Альфа-Групп - Altimo 368 3
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 58 3
Telia Company 454 2
Deutsche Telekom 309 2
Vodafone Group 583 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1003 2
Airtel India 24 2
Ситроникс Телекоммуникационные решения 72 1
Питерская группа связистов 143 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 78 1
Intracom Telecom 61 1
STC 13 1
Vivacell - МТС Армения 29 1
KT Corporation - Korea Telecom 42 1
Мобител 59 1
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 34 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 115 1
Сонет 25 1
Рустелеком ТК 255 1
NTT DoCoMo 258 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 105 1
К Телеком 54 1
Sprint Corporation 210 1
Укртелеком 169 1
AT&T Inc 739 1
Turkcell 248 1
Ericsson 1057 1
Qualcomm Technologies 1070 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6376 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5312 1
Восточный Банк 108 2
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 3 2
Deutsche Bank 150 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 363 9
Верховный суд Индии 13 8
DoT India - Департамент телекоммуникаций Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии 11 6
Верховный суд Российской Федерации 214 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1608 1
Правительство РФ 2298 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 230 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 964 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1046 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 198 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 9
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 637 5
3G - Стандарт мобильной связи 4167 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 194 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 864 2
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 25 2
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 17 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 672 1
Наушники - Headphones 103 1
ИТ-аутсорсинг 740 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 447 1
Евтушенков Владимир 167 5
Морошкин Александр 111 4
Ambani Anil - Амбани Анил 7 3
Брюквин Юрий 253 3
Шамолин Михаил 115 3
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 2
Путин Владимир 2031 2
Гончарук Александр 69 2
Иванов Сергей 222 1
Савельев Виталий 38 1
Лукашенко Александр 54 1
Асланян Сергей 90 1
Савченко Сергей 3 1
Щуков Дмитрий 5 1
Патаркацишвили Бадри 10 1
Королев Игорь 55 1
Индия - Республика 2670 49
Индия - Дели 76 16
Россия - Российская федерация - РФ 66491 14
Индия - Махараштра - Мумбаи 59 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6961 4
Индия - Ченнаи 16 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 508 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1038 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18379 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9471 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20900 2
Австрия - Австрийская Республика 638 2
Иран - Исламская Республика Иран 479 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 903 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1401 2
Австралия - Австралийский Союз 1407 1
Европа Восточная 2096 1
Индия - Нью-Дели 42 1
Китай - Чжэнчжоу 16 1
Китай - Пекин 433 1
Украина 4232 1
Бахрейн - Королевство 73 1
Абхазия - Республика 108 1
США - Флорида 227 1
Туркмения - Туркменистан 236 1
Южная Осетия - Государство Алания 85 1
Молдавия - Республика Молдова 516 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 157 1
Турция - Турецкая республика 1105 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 301 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 570 1
Африка - Африканский регион 1787 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 589 1
Грузия 791 1
Индонезия - Республика 473 1
Ближний Восток 1760 1
Армения - Республика 788 1
Казахстан - Республика 3190 1
Узбекистан - Республика 991 1
Израиль 912 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 390 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 312 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 787 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 253 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 2
Bloomberg 799 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 6
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
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