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Индексная книга (каталог) CNews*
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Индия Нью-Дели

Индия - Нью-Дели

СОБЫТИЯ


03.09.2025 Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium 1
10.04.2025 Крупнейшая страна мира переходит на сверхдешевые «ноутбуки Франкенштейна», собранные из электронного мусора 1
15.10.2024 Наталья Сергунина: Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города 1
18.07.2024 Росреестр и Геодезическая служба Индии будут сотрудничать в сфере геопространственных технологий 1
23.04.2024 Вера крепчает: четверть представителей горно-металлургических компаний России рассчитывают на мировое лидерство в цифре 1
18.12.2023 20% крупных российских компаний уже используют генеративный искусственный интеллект 1
12.12.2023 Три из пяти технологий, больше всего влияющих на рынок труда, связаны с продвинутой аналитикой 1
17.10.2023 Почти каждый второй работник в России считает, что гибридный формат положительно сказывается на его эффективности 1
11.08.2023 Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu 1
20.07.2023 «Сбер» создает ИТ-подразделение в Бангалоре 1
29.03.2023 Ассоциация «Руссофт» подписала соглашение о сотрудничестве с российско-индийской ИТ-ассоциацией RISING 1
24.01.2023 VisionLabs выходит на рынок Индии с технологиями компьютерного зрения 1
24.01.2023 Российские разработчики выходят на индийский рынок госзаказа 1
21.11.2022 Продукты российских стартапов представили в Индии в рамках бизнес-миссии «Сколково» 1
17.11.2022 Представители «Сколково» подписали соглашения о сотрудничестве с индийскими партнерами 1
14.11.2022 «Сколково» откроет представительство в Индии 1
10.02.2022 Москвичи стали активнее пользоваться мобильным интернетом в 2021 году 1
18.06.2021 Москва — вторая в Европе по уровню развития инноваций 1
18.06.2021 Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов 1
19.11.2020 Десятилетний разработчик выпустил «убийцу» Chrome OS 1
29.10.2020 Российский производитель начал поставки детских обучающих гаджетов в Индию 1
27.07.2020 Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS 1
20.02.2020 Индия начала гонения на пользователей прокси и VPN. Можно сесть в тюрьму 1
26.06.2019 Мошенники в США заработали миллионы, спасая пользователей от «русских хакеров» 1
22.03.2019 Найден способ заработать $3 млн, представляясь техподдержкой Microsoft 1
11.02.2019 Систему «Платон» продали за рубеж 1
13.08.2018 Galaxy S9 не помог: Samsung закрывает фабрику флагманов из-за низкого спроса 1
14.11.2017 Россияне победили на Всемирной олимпиаде роботов 1
05.09.2017 Xiaomi выпустила недорогой смартфон со сдвоенной камерой 1
15.02.2017 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Индии 1
29.11.2016 Россия завоевала 4 медали на Всемирной олимпиаде роботов 1
23.04.2015 «Китайский Apple» выпустил дешевую версию своего флагмана 1
14.01.2015 BlaBlaCar выходит на рынок Индии 1
26.06.2014 «Синимекс» автоматизировал в «Банке ВТБ» работу по отражению в учете отложенных налоговых обязательств и требований 1
22.11.2013 Полиция Непала приобрела комплекс для криминалистического исследования фонограмм речи от ЦРТ 1
21.05.2013 Конфиденциальные данные в Пакистане стали мишенью для кибератаки 1
24.12.2012 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшими операторами фиксированной телефонии в Индии 1
27.03.2012 Орудия Апокалипсиса: откуда ждать настоящей опасности? 1
21.02.2012 Топ-менеджер японской компании Olympus повесился в Индии 1

Публикаций - 88, упоминаний - 88

Индия и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 9
Microsoft Corporation 25775 6
MTNL - Mahanagar Telephone Nigam Limited 19 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 4
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 3
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 3
X Corp - Twitter 2938 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 3
Intel Corporation 12811 3
Canonical 221 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 2
Tata Consultancy Services 75 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
Capstone Technologies LLC 2 2
Flipkart Group 21 2
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Apple Inc 13156 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
OpenAI 542 2
HCLTech - HCL Technologies - HCL Infosystems - HCL AXON - Axon Group 29 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
Netgear 253 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 1
Tianjin Samsung Telecom Technology 1 1
ЦРТ Инновации 71 1
Reussite Technologies 1 1
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 1
Beorg - Биорг 130 1
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 1
Thales Group 143 1
Программные технологии 88 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 4
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 3
Тарапур АЭС - Тарапурская атомная электростанция Индии - Tarapur Atomic Power Station 2 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ЯКласс 69 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 10 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Emirates NBD 7 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 1
Международный аэропорт Ванкувера - ИАТА: ИВР, ИКАО: CYVR 2 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
CalPERS - California Public Employees' Retirement System - Калифорнийский пенсионный фонд 7 1
Рапид Био 102 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
SpiceJet 2 1
Торговый квартал 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
Евросеть 1421 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
LEGO 260 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Царицын капитал 23 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 1
NHAI - National Highways Authority of India - Национальное агентство автомобильных магистралей Индии 1 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
CII - Confederation of Indian Industry - Конфедерация индийской промышленности 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Google Android 15244 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Linux OS 11533 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
Apple iPhone 6 4861 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Web 3 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Education 3 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Unity Remix 5 2
МИК - Московский акселератор 36 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Edubuntu 6 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 1
Google Cloud Services 244 1
Intel Xeon Silver 24 1
SoundCloud 31 1
Acer - серия проекторов 38 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
Apple iPhone 13 193 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 1
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 1
Гусев Михаил 27 3
Mukherjee Pranab - Мукерджи Пранаб 7 3
Дорохова Марина 64 3
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 3
Путин Владимир 3454 3
Сергунина Наталья 375 3
Фрадков Михаил 161 2
Сапрыкин Юрий 15 2
Фурсин Алексей 158 2
Saraswat Rudra - Сарасват Рудра 3 2
Mittal Bishap - Миттал Бишап 2 2
Кузнецова Елена 8 2
Mittal Som - Митталь Сом 2 2
Марков Дмитрий 81 2
Евтушенков Владимир 217 2
Замков Антон 12 1
Гурко Александр 139 1
Гончарук Александр 92 1
Горький Максим 21 1
Емельченков Сергей 141 1
Мартынова Елена 90 1
Толстой Лев 69 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Malhotra Gunjit - Малхотра Гунджит 1 1
Singh Gurjet - Сингх Гурджет 1 1
Pal Jas - Пэл Джэс 1 1
Jeleniewski Carie - Еленевски Кари 1 1
Журавлев Александр 18 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Нигматулина Екатерина 1 1
Хабибуллин Алексей 2 1
Гришин Александр 31 1
Тюльпанов Александр 1 1
Ксенин Алекс 311 1
Левкевич Михаил 59 1
Зубков Виктор 49 1
Баранов Артем 18 1
Чехов Антон 22 1
Barthelemy Marc - Бартелеми Марк 1 1
Дроздов Николай 7 1
Индия - Bharat 5870 74
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Индия - Карнатака - Бангалор 212 14
Индия - Дели 156 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 12
Азия - Азиатский регион 5920 10
США - Нью-Йорк 3180 7
Сингапур - Республика 1953 6
Канада 5082 6
Европа 24964 5
Япония 13807 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 5
Китай - Шанхай 833 5
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
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Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 4
Таиланд - Королевство 926 4
Китай - Пекин - Beijing 1096 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Израиль 2856 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Китай - Тайвань 4245 3
Индонезия - Республика 1058 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
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