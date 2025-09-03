Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium

Космический чип

В Индии состоялась премьера «первого процессора, разработанного и произведенного на территории страны», пишет The Register.

Микрочип представляет собой процессор общего назначения, однако разрабатывался с целью применения в космической отрасли. Разработчик чипа – компания Semiconductor Lab (SCL), имеющая тесные связи с Индийской организацией космических исследований (ISRO), выполняющей функцию национального космического агентства. Как отмечает The Register, устройство уже неоднократно применялось по прямому назначению – в составе оборудования для исследования космоса.

Процессор был торжественно представлен 2 сентября 2025 г. в рамках технологической конференции Semicon India 2025, которая в эти дни проходит в Нью-Дели. В церемонии приняли участие индийские чиновники высочайшего ранга – Ашвини Вайшно (Ashwini Vainshnaw), глава Министерства информации и телерадиовещания Индии, и Нарендра Моди (Narendra Modi), премьер-министр страны.

Появление Vikram 3101 позиционируется как «важная веха» в развитии полупроводниковой отрасли Индии и демонстрирует стремление побороться с уже существующими игроками на глобальном рынке за звание лидера.

Официальный аккаунт в X Ашвини Вайшно Предшественник новинки – Vikram 1601 – на стенде не представлен

«Первые чипы [, произведенные в рамках инициативы] "Сделано в Индии"! Момент гордости для любой нации. Сегодня Индия достигла этого. Этот важный этап стал возможен благодаря дальновидности, воле и решительности нашего достопочтенного премьер-министра @narendramodi», – написал Ашвини Вайшно в своем микроблоге в соцсети X (ранее – Twitter).

Характеристики чипа

Согласно опубликованной таблице спецификаций, Vikram 3201 представляет собой 32-битный процессор с тактовой частой 100 МГц и поддержкой вычислений с плавающей запятой. Он построен на базе проприетарной архитектуры общего назначения, «понимает» 152 команды, использует микропрограммное управление, а также располагает 32 32-битными регистрами и способен работать с памятью размером до 4096 млн машинных слов.

Устройство рассчитано на функционирование в условиях экстремальных температур: заявленный диапазон рабочих температур составляет от -55 до +125 градусов Цельсия.

Чип выпускается по технологическому процессу 180 нм.

Для сравнения: первым массовым 32-битным процессором общего назначения, достигшим тактовой частоты в 100 МГц стал Pentium, выведенный на рынок корпорацией Intel в 1994 г. Выпускался оригинальный Intel Pentium по норме 800 нм.

Слабее конкурентов

Характеристики Vikram 3201 по современным меркам, мягко говоря, не впечатляют, хотя с задачами, для решения которых он проектировался, вполне вероятно, успешно справляется. Новое устройство вряд ли способно привлечь внимание иностранных клиентов и почти наверняка не поможет Индии добиться импортонезависимости в сфере полупроводников, отмечает The Register.

По своим возможностям, если не принимать во внимание устойчивость к высоким и низким температурам, уступает не только процессорам общего назначения производства признанных американских лидеров вроде AMD, Intel, Apple, Qualcomm, но и их китайских конкурентов.

Так, один из наиболее успешных разработчиков и производителей CPU из Поднебесной, является компания BLX IC Design (впоследствии – Loongson), основанная в 2002 г. на базе Университета электронных наук и технологий Китая и Китайской академии наук. Первые модели Godson 1 и 1А представляли собой 32-битный процессор на техпроцессе 180 нм, работающий на частоте 266 МГц с поддержкой набора инструкций MIPS. До 2006 г. компания BLX IC Design занималась разработкой и выпуском еще нескольких моделей, основанных на ядрах первого поколения.

С 2010 г. процессорная линейка была переименована в Loongson – китайцы выпустили несколько моделей для различных сфер, включая военную и аэрокосмическую. Первый многоядерный процессор Loongson 3A1000 появился уже в 2009 г. – четыре ядра на тактовой частоте 1 ГГц и техпроцесс 65 нм.

С 2010 по 2016 гг. появились другие десктопные модели: 3B1000, 3B1500, 3A2000, 3B2000, 3A3000 и 3B3000 - за эти годы китайские инженеры освоили техпроцесс 32 нм и создали пару 8-ядерных процессоров. Уже в 2021 г. были представлены модели 3A5000 и 3B5000 на техпроцессе 14/12 нм. Ключевое отличие от всех предыдущих заключалась в новой архитектуре Loongarch, которая, по сути, представляет собой сильно переработанную MIPS64. Модель 3A5000 – это 4-ядерный процессор с частотой 2,5 ГГц и поддержкой DDR4-3200.

В июле 2024 г. Loongson завершила разработку серверного процессора 3C6000, по производительности сопоставимый с Intel Xeon Silver 4314.

Действительно ли первый?

Вайшно и Моди, как утверждает The Register, представляя Vikram 3201, не упомянули, что процессор в действительности не такой уж и новый. ISRO на своем официальном сайте анонсировала передачу первых партий чипа еще в марте 2025 г.

В мартовском сообщении ISRO CPU назван «первым полностью индийским 32-битным микропроцессором, подходящим для использования в экстремальных условиях в ракетах-носителях». Там же говорится том, что Vikram 3201 является усовершенствованной версией 16-битного чипа Vikram 1601, который использовался в авионике ракет-носителей ISRO с 2009 г. Этот чип был разработан в Индии, но его полностью импортозамещенная версия появилась лишь в 2016 г. Vikram 1601 в сообщении индийского министра информации не упоминается.

Кроме того, Индия по крайней мере с зимы 2024 г. выпускает 32-битные чипы VEGA ET1031 на базе архитектуры RISC-V, разработанные и производимые на территории страны.

RISC-V – это открытая архитектура, она развивается с 2010 г., и за 15 лет существования она проникла во множество устройств. Контроллеры на ее основе есть в составе современных SSD, а построенные на ней центральные процессоры нередко становятся «сердцем» одноплатных компьютеров.

100-мегагерцовые процессоры VEGA ET1031 находятся в свободной продаже, как и отладочные платы для них. К примеру, плата Aries v3.0, несущая VEGA ET1031, обойдется покупателю в сумму от 1269 рупий (около 1170 руб.).