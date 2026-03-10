Получите все материалы CNews по ключевому слову
Intel Pentium Серия микропроцессоров архитектуры x86
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.03.2026
|
Intel эволюционирует, но назад. Вышли процессоры в стиле старых Pentium – больше никаких гибридных ядер
обильных процессорах. Первыми гибридными CPU Intel стали чипы семейства Alder Lake, известные как Core 12 поколения. Теперь же Intel решила отказаться от гибридности, то есть вернуться в эпоху старых Pentium, Celeron и первых Core 2 Duo. Второе название Bartlett Lake-S – Core Series 2, маркироваться они будут как Core x 2xxP. Фактически, это перерождение семейства Raptor Lake (Core 13 покол
|03.09.2025
|
Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium
первым массовым 32-битным процессором общего назначения, достигшим тактовой частоты в 100 МГц стал Pentium, выведенный на рынок корпорацией Intel в 1994 г. Выпускался оригинальный Intel Pen
|05.05.2025
|
Ядро Linux оставят без поддержки легендарных процессоров Intel. Линус Торвальдс инициативу одобряет
ия из состава ядра код, обеспечивающий поддержку процессоров Intel i486, ранних вариантов i586 (P5, Pentium) и их производных. По сообщению Phoronix, с соответствующим предложением к сообществу
|02.11.2024
|
Монополия Microsoft и Intel действует. Новейшую серверную Windows научили работать даже на хилом двухъядерном Pentium, но забыли про ARM
e, как нет и упоминания китайской компании Zhaoxin. Она тоже выпускает х86-процессоры. Но что есть в списке, так это два настольных процессора Intel, притом не топовых Core i7 или i9, а совсем слабых Pentium, к тому же всего лишь двухъядерных. На это внимание обратил портал Neowin. Два ядра, четыре потока В список поддерживаемых Windows Server 2025 процессоров, состоящий из серверных Intel
|01.03.2024
|
Трагически погиб «отец» легендарных процессоров Intel Pentium
опроцессоров. Фото: LinkedIn Не стало одного из ключевых руководителей разработки процессоров Intel Pentium Кроме того, Сайни приписывают значительную роль в развертывании R&D-центра Intel терр
|19.10.2021
|
Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор
щение в 2006 год Операционная система Windows 11 оказалась полностью совместима с процессором Intel Pentium 4 661, сообщает профильный портал Windows Latest. Это идет вразрез с первоначальной п
|16.10.2020
|
Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих
Новые Pentium и Celeron получили функции серии Core Новейшие мобильные процессоры Intel начального уровня поддерживают большинство «продвинутых» технологий, использованных в более дорогостоящих чипах
|23.04.2020
|
Интернет-магазины завалены поддельными процессорами Intel, собранными из старых Pentium
л гонконгский ИТ-портал HKEPC со ссылкой на свои источники. Под видом дорогих чипов – вплоть до семейства Intel Core 7, мошенники массово сбывают контрафакт, изготовленный из устаревших моделей серий Pentium и даже Core 2 Duo. Кроме того, также зарегистрировал ряд беспрецедентных случаев, когда заказчики получали муляжи процессоров, у которых внутри начисто отсутствовали вычислительные ядра
|09.12.2019
|
Intel возвращает в продажу Pentium шестилетней давности. Видео
Назад в прошлое Компания Intel вернула в строй процессор Pentium G3420, снятый с производства более четырех лет назад, в середине 2015 г. Она предлагает купить его всем желающим, не считаясь с тем, что этот чип морально устарел, и она даже разослала
|20.02.2019
|
Intel выпускает новый бюджетный чип с рекордной частотой
случае с программной защитой – разве что аппаратная версия для кого-то может быть более удобной. От Pentium 4 до наших дней Первый Pentium с тактовой частотой 4,0 ГГц в Intel планировали выпуст
|22.01.2013
|
Intel выпустил новые бюджетные процессоры
Корпорация Intel начала поставки семи новых процессоров, предназначенных для недорогих настольных ПК, сообщает CPU World. В их число вошли: Celeron G1610, G1610T и G1620, а также Pentium G2010, G2020, G2020T и G2130. Некоторые из них пришли на смену существующим чипам. Все новые процессоры базируются на архитектуре последнего поколения Ivy Bridge и производятся по 22-нм
|07.07.2008
|
100% российский компьютер представлен публике
z — компенсируется в нем «явно параллельной» архитектурой (EPIC), позволяющей «Эльбрусу» обрабатывать до 23 команд за такт и показывать производительность, сопоставимую с несколько более мощными Pentium. Первыми микропроцессорами, построенными на архитектуре «явного параллелизма» были Intel Itanium, представленные в 1999 (кодовое имя Merced) и в 2003 (Madison) гг. Одновременно с Intel
|15.08.2007
|
Intel прощается с одноядерными Pentium
и, рассылаемыми компанией Intel своим партнерам, последние модели одноядерных процессоров семейства Pentium 4 и последние двухъядерные процессоры Pentium D вскоре будут сняты с производства и и
|15.08.2007
|
Процессоры Pentium 4 и Pentium D снимают с производства
ветствии с официальными документами, рассылаемыми компанией Intel, одноядерные процессоры семейства Pentium 4 и двухъядерные семейства Pentium D вскоре будут сняты с производства и их продажи п
|20.09.2006
|
Intel снизит цены на Pentium 4
Компания Intel объявила об очередном снижении цен на процессоры Pentium 4. Как ожидается, стоимость чипов резко упадет в начале 2007 года, когда производител
|14.09.2006
|
Китайцы создали дешевый аналог Pentium 4
оит из 47 млн транзисторов, энергопотребление чипа составляет от 3 до 8 Вт. Напомним, что процессор Pentium 4 состоит из 40 млн транзисторов. Несмотря на то, что Китай приобрел лицензию на прои
|14.08.2006
|
Intel объявил об окончании выпуска Pentium D
и стоимость, причем цены на некоторые из них упали на 60%. Больше всего ценовые изменения коснулись Pentium 4, в частности, модели 661, 541 и 531 подешевели более чем в два раза.
|28.07.2006
|
Pentium и Celeron подешевели
и стоимость, причем цены на некоторых из них упали на 60%. Больше всего ценовые изменения коснулись Pentium 4, в частности, модели 661, 541 и 531 подешевели более чем в два раза. Неделей ранее
|25.07.2006
|
Июньские хиты продаж ноутбуков
ех прошлого месяца. Это 2,9-килограммовое устройство обладает неплохим потенциалом как для настольных, так и для мобильных применений: 15,4-дюймовая матрица с разрешением 1280х800 пикселей, процессор Intel Pentium M 740 1,73 ГГц, 512 Мб памяти, ATI Mobility Radeon X300, встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi. Наиболее продаваемые ноутбуки класса «Замена настольного ПК» Модель Цена 1 Acer Asp
|17.07.2006
|
Ноутбуки: хиты продаж мая
ать высокую производительность, как в деловых, так и в развлекательных приложениях. Процессор Intel Pentium M 740 1,73 ГГц, 512 Мб памяти, видеоакселератор ATI Mobility Radeon X300, 15,4-дюймов
|26.06.2006
|
Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России
ется неуклонный рост интереса к ним, что, несомненно, объясняется переходом с мобильных процессоров Pentium III на технологию Centrino. Что касается приводов, то обязательным элементом "маленьк
|21.06.2006
|
Умный медиа дом
то компьютер, то компьютер на пике технологий сегодняшнего дня с высокопроизводительным процессором Pentium 4 или AMD с частотой от 3 ГГц и выше, с оперативной памятью не менее чем 1 гигабайт,
|01.06.2006
|
AOpen выпустил материнскую плату для Pentium M
Open s661FXm-FSN, со встроенной технологией MoDT (Mobile on DeskTop) и поддержкой процессоров Intel Pentium M. Плата AOpen s661FXm-FSN Плата s661FXm-FSN оптимизирована для использования как в д
|03.02.2006
|
Ноутбуки на AMD: преимущества и недостатки Turion 64
Turion и Pentium M идеологически весьма близка, что, в отличие от противостояния «Athlon 64 против Pentium 4», не позволяет тестерам «намерять» существенные расхождения. Тем более, сложно гово
|02.12.2005
|
Pentium готовится к смерти
С появлением в июле 2006 года процессора Intel Core, Pentium ждет печальная участь. История бренда, насчитывающего 12 лет, возможно, подойдет к концу. Рождение нового процессора должно размыть границы между моделями для настольных компьютеров и м
|01.12.2005
|
Pentium готовится к смерти
С появлением в июле 2006 года процессора Intel Core, Pentium ждет печальная участь. История бренда, насчитывающего 12 лет, возможно, подойдет к концу. Рождение нового процессора должно размыть границы между моделями для десктопов и для мобильных
|23.09.2005
|
Ноутбуки: хиты продаж августа
ность. Современный дизайн и превосходная эргономика подкреплены достойной начинкой: процессор Intel Pentium с частотой 3,06 ГГц, графический акселератор ATI Mobility Radeon 9700 со 128 Мб памят
|12.08.2005
|
Intel решил изменить технологию изготовления процессоров
товления новых процессоров, что позволит получить более быстрые и менее энергоемкие процессоры, чем Pentium 4. Компания представит новую архитектуру на конференции, которая будет проходить в эт
|13.07.2005
|
Intel Pentium D для серверов выйдет на этой неделе
Intel объявит на этой неделе о начале продаж двухъядерных процессоров Pentium D с чипсетами Intel E7230 для серверов начального уровня — первых серверных двуяхъдерных процессоров. Получивший имя Mukilteo, этот чипсет — следующий после Copper River. Он с
|10.06.2005
|
Apple выбрала Pentium M
пьютеров Macintosh будет построена на процессорах Pentium M, которые имеют одинаковую архитектуру с Pentium 4, но отличаются меньшим энергопотреблением. Уже год назад представители Intel заявля
|08.06.2005
|
"Эксимер ДМ" представила новый ПК на базе Pentium D
ого ПК "Эксимер" будет особенно важна для потребителей, регулярно использующих компьютер для видео- и аудиомонтажа, обработки мультимедийных файлов, растровой, векторной и 3D графики. Новый процессор Intel Pentium D позволяет делать это не только быстрее, но и совмещать выполнение операций таких программных приложений с записью на DVD, демонстрацией видео или прослушиванием любимой музыки,
|01.06.2005
|
Desten выпустила новый ПК на базе Pentium D
ительного домашнего компьютера Desten eStudio 900P на базе новейшего двухъядерного процессора Intel Pentium D и набора микросхем семейства Intel 945 Express. В новом процессоре Intel Pentium
|30.05.2005
|
"Эксимер ДМ" выпустил ПК на базе Intel Pentium D
Компания «Эксимер ДМ» выпустила ПК на базе новейшего двухъядерного процессора Intel Pentium D и новейших платформ Intel, дополняя тем самым модельную линию компьютеров «Эксимер
|30.05.2005
|
"К-Системс" начала производство нового ПК на базе Intel Pentium D
атформы Intel, включающей в себя чипсеты семейства Intel 945 Express и двухъядерный процессор Intel Pentium D. Компьютер Irbis Ci создан на базе чипсета семейства Intel 945 Express и двухъядерн
|27.05.2005
|
Intel выпустил двуядерный процессор Pentium D
Компания Intel анонсировала выпуск двуядерных процессоров Pentium D, ориентированных на домашние ПК, сообщает AP. Представители компании ожидают, что к концу года им удастся реализовать миллионы новинок. В этом же квартале корпорация выпустит 100 тыс.
|17.05.2005
|
Pentium 4 открывает лазейку хакерам
Intel пытается опровергнуть информацию о том, что технологии, реализованные в процессорах Intel Pentium 4, имеют уязвимости, которые позволяют хакерам красть пароли. Колин Персиваль (Colin
|26.04.2005
|
AMD готовится взять реванш в России
естимых с 32-битными приложениями. Однако на сегодняшний день Intel уже выпустила серию процессоров Pentium 4 6xx, которые также позволяют работать с 64-разрядными приложениями. Следует также н
|20.04.2005
|
Китайцы представили конкурента Pentium III
В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godson II является 64-битным процессором, который поддерживает операционные системы Linux и X-window. Новинка обладает рядом важных преимуществ
|20.04.2005
|
Китайцы представили конкурента Pentium III
В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godson II является 64-битным процессором, который поддерживает операционные системы Linux и X-window. Новинка обладает рядом важных преимуществ
|02.03.2005
|
Intel: многоядерная экспансия
нит двухъядерный Yonah, а платформа с ним, чипсетом Calistoga и Golan Wireless LAN будет называться Napa Platform. Для настольных компьютеров в 2006 году появится многоядерный Pressler, а одноядерный Pentium 4 уступит место новому одноядерному процессору Cedar Mill. Anchor Creek Platform — так будет называться платформа домашних компьютеров с чипсетом Intel945/955X Express Chipsets и п
Intel Pentium и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.