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Intel Pentium Серия микропроцессоров архитектуры x86

СОБЫТИЯ

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10.03.2026 Intel эволюционирует, но назад. Вышли процессоры в стиле старых Pentium – больше никаких гибридных ядер

обильных процессорах. Первыми гибридными CPU Intel стали чипы семейства Alder Lake, известные как Core 12 поколения. Теперь же Intel решила отказаться от гибридности, то есть вернуться в эпоху старых Pentium, Celeron и первых Core 2 Duo. Второе название Bartlett Lake-S – Core Series 2, маркироваться они будут как Core x 2xxP. Фактически, это перерождение семейства Raptor Lake (Core 13 покол
03.09.2025 Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium

первым массовым 32-битным процессором общего назначения, достигшим тактовой частоты в 100 МГц стал Pentium, выведенный на рынок корпорацией Intel в 1994 г. Выпускался оригинальный Intel Pen
05.05.2025 Ядро Linux оставят без поддержки легендарных процессоров Intel. Линус Торвальдс инициативу одобряет

ия из состава ядра код, обеспечивающий поддержку процессоров Intel i486, ранних вариантов i586 (P5, Pentium) и их производных. По сообщению Phoronix, с соответствующим предложением к сообществу
02.11.2024 Монополия Microsoft и Intel действует. Новейшую серверную Windows научили работать даже на хилом двухъядерном Pentium, но забыли про ARM

e, как нет и упоминания китайской компании Zhaoxin. Она тоже выпускает х86-процессоры. Но что есть в списке, так это два настольных процессора Intel, притом не топовых Core i7 или i9, а совсем слабых Pentium, к тому же всего лишь двухъядерных. На это внимание обратил портал Neowin. Два ядра, четыре потока В список поддерживаемых Windows Server 2025 процессоров, состоящий из серверных Intel

01.03.2024 Трагически погиб «отец» легендарных процессоров Intel Pentium

опроцессоров. Фото: LinkedIn Не стало одного из ключевых руководителей разработки процессоров Intel Pentium Кроме того, Сайни приписывают значительную роль в развертывании R&D-центра Intel терр
19.10.2021 Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор

щение в 2006 год Операционная система Windows 11 оказалась полностью совместима с процессором Intel Pentium 4 661, сообщает профильный портал Windows Latest. Это идет вразрез с первоначальной п
16.10.2020 Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих

Новые Pentium и Celeron получили функции серии Core Новейшие мобильные процессоры Intel начального уровня поддерживают большинство «продвинутых» технологий, использованных в более дорогостоящих чипах
23.04.2020 Интернет-магазины завалены поддельными процессорами Intel, собранными из старых Pentium

л гонконгский ИТ-портал HKEPC со ссылкой на свои источники. Под видом дорогих чипов – вплоть до семейства Intel Core 7, мошенники массово сбывают контрафакт, изготовленный из устаревших моделей серий Pentium и даже Core 2 Duo. Кроме того, также зарегистрировал ряд беспрецедентных случаев, когда заказчики получали муляжи процессоров, у которых внутри начисто отсутствовали вычислительные ядра
09.12.2019 Intel возвращает в продажу Pentium шестилетней давности. Видео

Назад в прошлое Компания Intel вернула в строй процессор Pentium G3420, снятый с производства более четырех лет назад, в середине 2015 г. Она предлагает купить его всем желающим, не считаясь с тем, что этот чип морально устарел, и она даже разослала

20.02.2019 Intel выпускает новый бюджетный чип с рекордной частотой

случае с программной защитой – разве что аппаратная версия для кого-то может быть более удобной. От Pentium 4 до наших дней Первый Pentium с тактовой частотой 4,0 ГГц в Intel планировали выпуст
22.01.2013 Intel выпустил новые бюджетные процессоры

Корпорация Intel начала поставки семи новых процессоров, предназначенных для недорогих настольных ПК, сообщает CPU World. В их число вошли: Celeron G1610, G1610T и G1620, а также Pentium G2010, G2020, G2020T и G2130. Некоторые из них пришли на смену существующим чипам. Все новые процессоры базируются на архитектуре последнего поколения Ivy Bridge и производятся по 22-нм
07.07.2008 100% российский компьютер представлен публике

z — компенсируется в нем «явно параллельной» архитектурой (EPIC), позволяющей «Эльбрусу» обрабатывать до 23 команд за такт и показывать производительность, сопоставимую с несколько более мощными Pentium. Первыми микропроцессорами, построенными на архитектуре «явного параллелизма» были Intel Itanium, представленные в 1999 (кодовое имя Merced) и в 2003 (Madison) гг.  Одновременно с Intel
15.08.2007 Intel прощается с одноядерными Pentium

и, рассылаемыми компанией Intel своим партнерам, последние модели одноядерных процессоров семейства Pentium 4 и последние двухъядерные процессоры Pentium D вскоре будут сняты с производства и и
15.08.2007 Процессоры Pentium 4 и Pentium D снимают с производства

ветствии с официальными документами, рассылаемыми компанией Intel, одноядерные процессоры семейства Pentium 4 и двухъядерные семейства Pentium D вскоре будут сняты с производства и их продажи п
20.09.2006 Intel снизит цены на Pentium 4

Компания Intel объявила об очередном снижении цен на процессоры Pentium 4. Как ожидается, стоимость чипов резко упадет в начале 2007 года, когда производител
14.09.2006 Китайцы создали дешевый аналог Pentium 4

оит из 47 млн транзисторов, энергопотребление чипа составляет от 3 до 8 Вт. Напомним, что процессор Pentium 4 состоит из 40 млн транзисторов. Несмотря на то, что Китай приобрел лицензию на прои
14.08.2006 Intel объявил об окончании выпуска Pentium D

и стоимость, причем цены на некоторые из них упали на 60%. Больше всего ценовые изменения коснулись Pentium 4, в частности, модели 661, 541 и 531 подешевели более чем в два раза.
28.07.2006 Pentium и Celeron подешевели

и стоимость, причем цены на некоторых из них упали на 60%. Больше всего ценовые изменения коснулись Pentium 4, в частности, модели 661, 541 и 531 подешевели более чем в два раза. Неделей ранее

25.07.2006 Июньские хиты продаж ноутбуков

ех прошлого месяца. Это 2,9-килограммовое устройство обладает неплохим потенциалом как для настольных, так и для мобильных применений: 15,4-дюймовая матрица с разрешением 1280х800 пикселей, процессор Intel Pentium M 740 1,73 ГГц, 512 Мб памяти, ATI Mobility Radeon X300, встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi. Наиболее продаваемые ноутбуки класса «Замена настольного ПК» Модель   Цена 1 Acer Asp
17.07.2006 Ноутбуки: хиты продаж мая

ать высокую производительность, как в деловых, так и в развлекательных приложениях. Процессор Intel Pentium M 740 1,73 ГГц, 512 Мб памяти, видеоакселератор ATI Mobility Radeon X300, 15,4-дюймов
26.06.2006 Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России

ется неуклонный рост интереса к ним, что, несомненно, объясняется переходом с мобильных процессоров Pentium III на технологию Centrino. Что касается приводов, то обязательным элементом "маленьк
21.06.2006 Умный медиа дом

то компьютер, то компьютер на пике технологий сегодняшнего дня с высокопроизводительным процессором Pentium 4 или AMD с частотой от 3 ГГц и выше, с оперативной памятью не менее чем 1 гигабайт,

01.06.2006 AOpen выпустил материнскую плату для Pentium M

Open s661FXm-FSN, со встроенной технологией MoDT (Mobile on DeskTop) и поддержкой процессоров Intel Pentium M. Плата AOpen s661FXm-FSN Плата s661FXm-FSN оптимизирована для использования как в д
03.02.2006 Ноутбуки на AMD: преимущества и недостатки Turion 64

Turion и Pentium M идеологически весьма близка, что, в отличие от противостояния «Athlon 64 против Pentium 4», не позволяет тестерам «намерять» существенные расхождения. Тем более, сложно гово
02.12.2005 Pentium готовится к смерти

С появлением в июле 2006 года процессора Intel Core, Pentium ждет печальная участь. История бренда, насчитывающего 12 лет, возможно, подойдет к концу. Рождение нового процессора должно размыть границы между моделями для настольных компьютеров и м
01.12.2005 Pentium готовится к смерти

С появлением в июле 2006 года процессора Intel Core, Pentium ждет печальная участь. История бренда, насчитывающего 12 лет, возможно, подойдет к концу. Рождение нового процессора должно размыть границы между моделями для десктопов и для мобильных

23.09.2005 Ноутбуки: хиты продаж августа

ность. Современный дизайн и превосходная эргономика подкреплены достойной начинкой: процессор Intel Pentium с частотой 3,06 ГГц, графический акселератор ATI Mobility Radeon 9700 со 128 Мб памят
12.08.2005 Intel решил изменить технологию изготовления процессоров

товления новых процессоров, что позволит получить более быстрые и менее энергоемкие процессоры, чем Pentium 4. Компания представит новую архитектуру на конференции, которая будет проходить в эт
13.07.2005 Intel Pentium D для серверов выйдет на этой неделе

Intel объявит на этой неделе о начале продаж двухъядерных процессоров Pentium D с чипсетами Intel E7230 для серверов начального уровня — первых серверных двуяхъдерных процессоров. Получивший имя Mukilteo, этот чипсет — следующий после Copper River. Он с
10.06.2005 Apple выбрала Pentium M

пьютеров Macintosh будет построена на процессорах Pentium M, которые имеют одинаковую архитектуру с Pentium 4, но отличаются меньшим энергопотреблением. Уже год назад представители Intel заявля
08.06.2005 "Эксимер ДМ" представила новый ПК на базе Pentium D

ого ПК "Эксимер" будет особенно важна для потребителей, регулярно использующих компьютер для видео- и аудиомонтажа, обработки мультимедийных файлов, растровой, векторной и 3D графики. Новый процессор Intel Pentium D позволяет делать это не только быстрее, но и совмещать выполнение операций таких программных приложений с записью на DVD, демонстрацией видео или прослушиванием любимой музыки,

01.06.2005 Desten выпустила новый ПК на базе Pentium D

ительного домашнего компьютера Desten eStudio 900P на базе новейшего двухъядерного процессора Intel Pentium D и набора микросхем семейства Intel 945 Express. В новом процессоре Intel Pentium
30.05.2005 "Эксимер ДМ" выпустил ПК на базе Intel Pentium D

Компания «Эксимер ДМ» выпустила ПК на базе новейшего двухъядерного процессора Intel Pentium D и новейших платформ Intel, дополняя тем самым модельную линию компьютеров «Эксимер

30.05.2005 "К-Системс" начала производство нового ПК на базе Intel Pentium D

атформы Intel, включающей в себя чипсеты семейства Intel 945 Express и двухъядерный процессор Intel Pentium D. Компьютер Irbis Ci создан на базе чипсета семейства Intel 945 Express и двухъядерн
27.05.2005 Intel выпустил двуядерный процессор Pentium D

Компания Intel анонсировала выпуск двуядерных процессоров Pentium D, ориентированных на домашние ПК, сообщает AP. Представители компании ожидают, что к концу года им удастся реализовать миллионы новинок. В этом же квартале корпорация выпустит 100 тыс.
17.05.2005 Pentium 4 открывает лазейку хакерам

Intel пытается опровергнуть информацию о том, что технологии, реализованные в процессорах Intel Pentium 4, имеют уязвимости, которые позволяют хакерам красть пароли. Колин Персиваль (Colin

26.04.2005 AMD готовится взять реванш в России

естимых с 32-битными приложениями. Однако на сегодняшний день Intel уже выпустила серию процессоров Pentium 4 6xx, которые также позволяют работать с 64-разрядными приложениями. Следует также н
20.04.2005 Китайцы представили конкурента Pentium III

В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godson II является 64-битным процессором, который поддерживает операционные системы Linux и X-window. Новинка обладает рядом важных преимуществ

20.04.2005 Китайцы представили конкурента Pentium III

В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godson II является 64-битным процессором, который поддерживает операционные системы Linux и X-window. Новинка обладает рядом важных преимуществ

02.03.2005 Intel: многоядерная экспансия

нит двухъядерный Yonah, а платформа с ним, чипсетом Calistoga и Golan Wireless LAN будет называться Napa Platform. Для настольных компьютеров в 2006 году появится многоядерный Pressler, а одноядерный Pentium 4 уступит место новому одноядерному процессору Cedar Mill. Anchor Creek Platform — так будет называться платформа домашних компьютеров с чипсетом Intel945/955X Express Chipsets и п

Публикаций - 1909, упоминаний - 2963

Intel Pentium и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 1659
AMD - Advanced Micro Devices 4641 332
Microsoft Corporation 25775 260
Nvidia Corp 4002 180
Acer Group - Acer Inc 2776 149
IBM - International Business Machines Corp 9699 147
Dell EMC 5180 144
AMD Graphics Product Group - ATI 973 140
Sony 6739 123
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 118
HP Inc. 5883 118
Toshiba Corporation 2980 109
HP - Hewlett-Packard 3662 103
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 95
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 89
Dell Technologies - Dell Computer 2219 85
Samsung Electronics 11065 82
Fujitsu 2105 70
Apple Inc 13156 63
VAIO 475 57
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 55
Merlion iRU - Деловой офис 352 54
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 51
Rover - RoverComputers 423 49
Rambus 246 48
Lenovo Group 2447 47
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 34
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 33
Формоза - Formoza 179 29
Siemens AG - Siemens Group 2673 27
LG Electronics 3735 26
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 26
Novafora - Transmeta 196 25
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 22
Lenovo Motorola 3566 22
SiS - Silicon Integrated Systems 61 21
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 20
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 19
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Белый Ветер 365 48
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 42
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
Армада - РБК софт - PCHome 36 8
Совкомбанк Совесть 279 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Евросеть - Техмаркет 81 5
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 5
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Hyundai Motor Company 436 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
EPIC Telecom Invest 212 4
Yamaha - Ямаха 110 4
Volkswagen Audi Group 232 4
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Intel Capital 148 4
Родник 91 4
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 4
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 4
Seiko Instruments Inc - SII 19 4
Формоза Альтаир НПКЦ 14 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
101Hotels.com 456 4
Sony Style 30 4
BMW Group 482 4
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 265
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 261
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 255
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 224
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 219
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 204
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 193
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 192
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 181
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 180
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 175
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 160
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 158
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 145
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 144
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 140
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 133
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 130
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 124
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 117
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 114
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 107
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 103
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 102
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 101
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 100
Intel Pentium III 782 433
Intel Celeron - Серия процессоров 979 406
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 265
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 224
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 201
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 197
Microsoft Windows 16882 197
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 174
Microsoft Windows XP 2431 159
Microsoft Windows 2000 8678 155
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 150
Linux OS 11533 110
Intel Itanium 649 108
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 101
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 99
AMD Mobility Radeon 232 94
Intel Pentium II 174 88
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 82
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 77
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 77
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 73
Intel x86 - архитектура процессора 2151 69
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 66
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 66
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 63
Intel Core - Семейство процессоров 1251 61
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 59
Microsoft DirectX 723 57
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 57
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 55
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 54
Rover - RoverBook 156 53
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 52
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 51
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 50
Nvidia GeForce Go 189 50
Intel Celeron M 118 49
Microsoft Windows XP Home 196 47
AMD Radeon 295 44
Inrel Celeron M 101 43
Ксенин Алекс 311 48
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 31
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 29
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 14
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 12
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Moore Gordon - Мур Гордон 66 8
Chase Steve - Чейз Стив 28 8
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 7
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 7
Bryant Andy - Брайант Энди 20 7
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 7
Андреев Андрей 33 6
Burns Louis - Бернс Луис 13 6
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Константинов Константин 32 5
Fister Mike - Фистер Майк 10 5
Brookwood Nathan - Бруквуд Натан 18 5
Малафеев Андрей 52 4
Семенцов Всеволод 21 4
Spindler Frank - Спиндлер Фрэнк 10 4
Niles Dan - Найлс Дэн 9 4
Пыкин Алексей 5 4
Kay Roger - Кэй Роджер 38 4
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 4
Дергунова Ольга 120 3
Кириенко Сергей 149 3
Шибанов Владимир 32 3
Низовский Григорий 36 3
Лебедев Артемий 110 3
Anderson Laura - Андерсон Лаура 4 3
Борушевский Денис 37 3
Потапкин Никита 14 3
Медведева Елена 14 3
Сютин Олег 20 3
Одиноков Алексей 7 3
Ревенчук Григорий 6 3
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 408
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 251
Европа 24964 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 137
Китай - Тайвань 4245 122
Япония 13807 114
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 68
Германия - Федеративная Республика 13221 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 44
Украина 7928 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 42
Южная Корея - Республика 7052 39
Азия - Азиатский регион 5920 37
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 32
США - Калифорния 4829 31
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 28
Ближний Восток 3154 27
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 26
Африка - Африканский регион 3641 25
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 23
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 21
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 20
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Европа Восточная 3138 19
Казахстан - Республика 6048 17
Ирландия - Республика 1051 17
Индия - Bharat 5870 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 15
Америка - Американский регион 2206 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 13
Канада 5082 13
США - Нью-Йорк 3180 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Нидерланды 3746 13
Китай - Шанхай 833 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 126
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 109
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 102
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 96
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 76
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 66
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 64
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 63
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 59
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 59
Ergonomics - Эргономика 1755 54
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 49
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 43
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 40
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 35
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 32
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 31
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 27
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 27
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 27
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 25
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 25
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 23
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 23
Закон Мура - Moore's law 214 22
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 22
Английский язык 7030 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 22
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 22
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 22
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 21
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 21
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
DigiTimes - Издание 1331 71
Inquirer 463 61
CNews - ZOOM.CNews 1866 45
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 33
X-Bit Labs 83 26
The Register - The Register Hardware 1784 24
CNET Networks - CNET News 1643 23
Silicon 494 17
Tom’s Hardware 600 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
ZDnet 663 8
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 7
Bloomberg 1627 7
AnandTech 73 6
EE Times 160 6
Чудо техники 60 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
New Scientist 1448 4
Мобильные системы 118 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
Microprocessor Report 10 4
Forbes - Форбс 1002 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
AP - Associated Press 2007 3
Phoronix 59 3
Известия ИД 770 3
TechSpot 188 3
Dow Jones - MarketWatch 334 3
Ananova 250 3
Commercial Times 110 3
InfoWorld 56 3
Computer.Tradeshow.Ru 59 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
Hardware Zone 20 3
NYT - The New York Times 1100 3
WCCFTech - Издание 110 2
9to5Google 60 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
TechPowerUp 23 2
Ars Technica 450 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 82
IDC - International Data Corporation 4975 34
Mercury Research 73 20
Gartner - Гартнер 3658 13
Gartner - Dataquest 353 8
Thomson Financial - Thomson First Call 386 7
Insight 64 20 7
Fortune Global 100 142 6
Forrester Research 834 6
ITResearch 123 5
Internet Stock Report 994 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
In-Stat/MDR 74 3
BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 9 3
Needham & Company 36 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
NetMarketShare Web Analytics 29 2
IBM Research 111 2
Harris Interactive 81 2
NPD DisplaySearch 285 2
Nikkei Market Access (NMA) 53 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Cinebench 29 1
Jon Peddie Research 46 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
BDI - Business Date Israel 1 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
DigiTimes Research 23 1
PC Data 50 1
Cahners-Instat Group 34 1
Creative Strategies 17 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Fortune Global 500 295 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 13
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
РАН - Российская академия наук 2122 9
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
РИНКЦЭ НИИ ФГУ - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы 4 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Intel Developer Forum - IDF 317 56
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 30
CeBIT 614 28
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 18
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 16
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 10
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 7
Международный женский день - 8 марта 418 6
День молодёжи - 27 июня 1087 6
Связь-Экспокомм 276 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
iF Design Awards 26 2
Industrie Forum Design Award 2 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Siemens Westinghouse 6 2
Битва роботов 14 2
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
IBM Think 3 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Photokina 60 1
LinuxWorld 52 1
MacWorld Expo 35 1
PC Expo 36 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
ALPS SHOW 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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