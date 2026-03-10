Intel эволюционирует, но назад. Вышли процессоры в стиле старых Pentium – больше никаких гибридных ядер обильных процессорах. Первыми гибридными CPU Intel стали чипы семейства Alder Lake, известные как Core 12 поколения. Теперь же Intel решила отказаться от гибридности, то есть вернуться в эпоху старых Pentium, Celeron и первых Core 2 Duo. Второе название Bartlett Lake-S – Core Series 2, маркироваться они будут как Core x 2xxP. Фактически, это перерождение семейства Raptor Lake (Core 13 покол

Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium первым массовым 32-битным процессором общего назначения, достигшим тактовой частоты в 100 МГц стал Pentium, выведенный на рынок корпорацией Intel в 1994 г. Выпускался оригинальный Intel Pen

Ядро Linux оставят без поддержки легендарных процессоров Intel. Линус Торвальдс инициативу одобряет ия из состава ядра код, обеспечивающий поддержку процессоров Intel i486, ранних вариантов i586 (P5, Pentium) и их производных. По сообщению Phoronix, с соответствующим предложением к сообществу

Монополия Microsoft и Intel действует. Новейшую серверную Windows научили работать даже на хилом двухъядерном Pentium, но забыли про ARM e, как нет и упоминания китайской компании Zhaoxin. Она тоже выпускает х86-процессоры. Но что есть в списке, так это два настольных процессора Intel, притом не топовых Core i7 или i9, а совсем слабых Pentium, к тому же всего лишь двухъядерных. На это внимание обратил портал Neowin. Два ядра, четыре потока В список поддерживаемых Windows Server 2025 процессоров, состоящий из серверных Intel

Трагически погиб «отец» легендарных процессоров Intel Pentium опроцессоров. Фото: LinkedIn Не стало одного из ключевых руководителей разработки процессоров Intel Pentium Кроме того, Сайни приписывают значительную роль в развертывании R&D-центра Intel терр

Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор щение в 2006 год Операционная система Windows 11 оказалась полностью совместима с процессором Intel Pentium 4 661, сообщает профильный портал Windows Latest. Это идет вразрез с первоначальной п

Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих Новые Pentium и Celeron получили функции серии Core Новейшие мобильные процессоры Intel начального уровня поддерживают большинство «продвинутых» технологий, использованных в более дорогостоящих чипах

Интернет-магазины завалены поддельными процессорами Intel, собранными из старых Pentium л гонконгский ИТ-портал HKEPC со ссылкой на свои источники. Под видом дорогих чипов – вплоть до семейства Intel Core 7, мошенники массово сбывают контрафакт, изготовленный из устаревших моделей серий Pentium и даже Core 2 Duo. Кроме того, также зарегистрировал ряд беспрецедентных случаев, когда заказчики получали муляжи процессоров, у которых внутри начисто отсутствовали вычислительные ядра

Intel возвращает в продажу Pentium шестилетней давности. Видео Назад в прошлое Компания Intel вернула в строй процессор Pentium G3420, снятый с производства более четырех лет назад, в середине 2015 г. Она предлагает купить его всем желающим, не считаясь с тем, что этот чип морально устарел, и она даже разослала

Intel выпускает новый бюджетный чип с рекордной частотой случае с программной защитой – разве что аппаратная версия для кого-то может быть более удобной. От Pentium 4 до наших дней Первый Pentium с тактовой частотой 4,0 ГГц в Intel планировали выпуст

Intel выпустил новые бюджетные процессоры Корпорация Intel начала поставки семи новых процессоров, предназначенных для недорогих настольных ПК, сообщает CPU World. В их число вошли: Celeron G1610, G1610T и G1620, а также Pentium G2010, G2020, G2020T и G2130. Некоторые из них пришли на смену существующим чипам. Все новые процессоры базируются на архитектуре последнего поколения Ivy Bridge и производятся по 22-нм

100% российский компьютер представлен публике z — компенсируется в нем «явно параллельной» архитектурой (EPIC), позволяющей «Эльбрусу» обрабатывать до 23 команд за такт и показывать производительность, сопоставимую с несколько более мощными Pentium. Первыми микропроцессорами, построенными на архитектуре «явного параллелизма» были Intel Itanium, представленные в 1999 (кодовое имя Merced) и в 2003 (Madison) гг. Одновременно с Intel

Intel прощается с одноядерными Pentium и, рассылаемыми компанией Intel своим партнерам, последние модели одноядерных процессоров семейства Pentium 4 и последние двухъядерные процессоры Pentium D вскоре будут сняты с производства и и

Процессоры Pentium 4 и Pentium D снимают с производства ветствии с официальными документами, рассылаемыми компанией Intel, одноядерные процессоры семейства Pentium 4 и двухъядерные семейства Pentium D вскоре будут сняты с производства и их продажи п

Intel снизит цены на Pentium 4 Компания Intel объявила об очередном снижении цен на процессоры Pentium 4. Как ожидается, стоимость чипов резко упадет в начале 2007 года, когда производител

Китайцы создали дешевый аналог Pentium 4 оит из 47 млн транзисторов, энергопотребление чипа составляет от 3 до 8 Вт. Напомним, что процессор Pentium 4 состоит из 40 млн транзисторов. Несмотря на то, что Китай приобрел лицензию на прои

Intel объявил об окончании выпуска Pentium D и стоимость, причем цены на некоторые из них упали на 60%. Больше всего ценовые изменения коснулись Pentium 4, в частности, модели 661, 541 и 531 подешевели более чем в два раза.

Pentium и Celeron подешевели и стоимость, причем цены на некоторых из них упали на 60%. Больше всего ценовые изменения коснулись Pentium 4, в частности, модели 661, 541 и 531 подешевели более чем в два раза. Неделей ранее

Июньские хиты продаж ноутбуков ех прошлого месяца. Это 2,9-килограммовое устройство обладает неплохим потенциалом как для настольных, так и для мобильных применений: 15,4-дюймовая матрица с разрешением 1280х800 пикселей, процессор Intel Pentium M 740 1,73 ГГц, 512 Мб памяти, ATI Mobility Radeon X300, встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi. Наиболее продаваемые ноутбуки класса «Замена настольного ПК» Модель Цена 1 Acer Asp

Ноутбуки: хиты продаж мая ать высокую производительность, как в деловых, так и в развлекательных приложениях. Процессор Intel Pentium M 740 1,73 ГГц, 512 Мб памяти, видеоакселератор ATI Mobility Radeon X300, 15,4-дюймов

Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России ется неуклонный рост интереса к ним, что, несомненно, объясняется переходом с мобильных процессоров Pentium III на технологию Centrino. Что касается приводов, то обязательным элементом "маленьк

Умный медиа дом то компьютер, то компьютер на пике технологий сегодняшнего дня с высокопроизводительным процессором Pentium 4 или AMD с частотой от 3 ГГц и выше, с оперативной памятью не менее чем 1 гигабайт,

AOpen выпустил материнскую плату для Pentium M Open s661FXm-FSN, со встроенной технологией MoDT (Mobile on DeskTop) и поддержкой процессоров Intel Pentium M. Плата AOpen s661FXm-FSN Плата s661FXm-FSN оптимизирована для использования как в д

Ноутбуки на AMD: преимущества и недостатки Turion 64 Turion и Pentium M идеологически весьма близка, что, в отличие от противостояния «Athlon 64 против Pentium 4», не позволяет тестерам «намерять» существенные расхождения. Тем более, сложно гово

Pentium готовится к смерти С появлением в июле 2006 года процессора Intel Core, Pentium ждет печальная участь. История бренда, насчитывающего 12 лет, возможно, подойдет к концу. Рождение нового процессора должно размыть границы между моделями для настольных компьютеров и м

Pentium готовится к смерти С появлением в июле 2006 года процессора Intel Core, Pentium ждет печальная участь. История бренда, насчитывающего 12 лет, возможно, подойдет к концу. Рождение нового процессора должно размыть границы между моделями для десктопов и для мобильных

Ноутбуки: хиты продаж августа ность. Современный дизайн и превосходная эргономика подкреплены достойной начинкой: процессор Intel Pentium с частотой 3,06 ГГц, графический акселератор ATI Mobility Radeon 9700 со 128 Мб памят

Intel решил изменить технологию изготовления процессоров товления новых процессоров, что позволит получить более быстрые и менее энергоемкие процессоры, чем Pentium 4. Компания представит новую архитектуру на конференции, которая будет проходить в эт

Intel Pentium D для серверов выйдет на этой неделе Intel объявит на этой неделе о начале продаж двухъядерных процессоров Pentium D с чипсетами Intel E7230 для серверов начального уровня — первых серверных двуяхъдерных процессоров. Получивший имя Mukilteo, этот чипсет — следующий после Copper River. Он с

Apple выбрала Pentium M пьютеров Macintosh будет построена на процессорах Pentium M, которые имеют одинаковую архитектуру с Pentium 4, но отличаются меньшим энергопотреблением. Уже год назад представители Intel заявля

"Эксимер ДМ" представила новый ПК на базе Pentium D ого ПК "Эксимер" будет особенно важна для потребителей, регулярно использующих компьютер для видео- и аудиомонтажа, обработки мультимедийных файлов, растровой, векторной и 3D графики. Новый процессор Intel Pentium D позволяет делать это не только быстрее, но и совмещать выполнение операций таких программных приложений с записью на DVD, демонстрацией видео или прослушиванием любимой музыки,

Desten выпустила новый ПК на базе Pentium D ительного домашнего компьютера Desten eStudio 900P на базе новейшего двухъядерного процессора Intel Pentium D и набора микросхем семейства Intel 945 Express. В новом процессоре Intel Pentium

"Эксимер ДМ" выпустил ПК на базе Intel Pentium D Компания «Эксимер ДМ» выпустила ПК на базе новейшего двухъядерного процессора Intel Pentium D и новейших платформ Intel, дополняя тем самым модельную линию компьютеров «Эксимер

"К-Системс" начала производство нового ПК на базе Intel Pentium D атформы Intel, включающей в себя чипсеты семейства Intel 945 Express и двухъядерный процессор Intel Pentium D. Компьютер Irbis Ci создан на базе чипсета семейства Intel 945 Express и двухъядерн

Intel выпустил двуядерный процессор Pentium D Компания Intel анонсировала выпуск двуядерных процессоров Pentium D, ориентированных на домашние ПК, сообщает AP. Представители компании ожидают, что к концу года им удастся реализовать миллионы новинок. В этом же квартале корпорация выпустит 100 тыс.

Pentium 4 открывает лазейку хакерам Intel пытается опровергнуть информацию о том, что технологии, реализованные в процессорах Intel Pentium 4, имеют уязвимости, которые позволяют хакерам красть пароли. Колин Персиваль (Colin

AMD готовится взять реванш в России естимых с 32-битными приложениями. Однако на сегодняшний день Intel уже выпустила серию процессоров Pentium 4 6xx, которые также позволяют работать с 64-разрядными приложениями. Следует также н

Китайцы представили конкурента Pentium III В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godson II является 64-битным процессором, который поддерживает операционные системы Linux и X-window. Новинка обладает рядом важных преимуществ

Китайцы представили конкурента Pentium III В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godson II является 64-битным процессором, который поддерживает операционные системы Linux и X-window. Новинка обладает рядом важных преимуществ